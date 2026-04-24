С.В. Савельев – Социальная микроцефалия
Желающим помочь лаборатории С.В. Савельева материально:
Карта Сбербанк: 5369610002896132
Яндекс Деньги: 410015778221744
Купить книги в Москве: http://vedimed.ru/sale.htm
Rutube: https://rutube.ru/channel/54666700/
ВКонтакте: https://vk.com/savelyevmozg
Телеграм: https://t.me/saveliev_mozg
Комментарий редакции
Анализ лекции Савельева: Социальная микроцефалия
Что здесь реально ценноСавельев опирается на действительно любопытный исторический материал — исследования Карла Фохта (1817–1895), который пытался через патологию заглянуть в эволюцию. Это честная научная логика: крайние случаи освещают норму лучше, чем сама норма. Похожий приём используется в нейропсихологии постоянно — пациенты с повреждениями конкретных зон мозга дают нам карту функций здорового мозга. Ключевое наблюдение — и оно действительно интересное: > ~350 граммов мозга достаточно для базовой социальной интеграции Это перекликается с принципом минимальной достаточности: эволюция не создаёт сложность ради сложности, система работает с тем ресурсом, который востребован средой. Если среда не требует неокортекса — он "молчит".
Где метафора превращается в идеологиюВот здесь стоит притормозить. Савельев делает классический риторический кувырок: берёт медицинский термин, наполняет его моральным содержанием и прикладывает к группам людей, которые ему не нравятся. Хипстеры, политики, Трамп — все становятся "скрытыми микроцефалами". Это интеллектуально нечестно, и вот почему: С нейробиологической стороны — лимбическая система не является "примитивной" в смысле "неполноценной". Она древняя, да. Но она обеспечивает мотивацию, интуицию, социальное считывание — вещи, без которых неокортекс вообще не имеет направления. Антонио Дамасио в "Ошибке Декарта" убедительно показал: пациенты с повреждённой лимбической системой при сохранном интеллекте не могут принимать решения вообще. С философской стороны — использование патологии как метафоры для дискредитации оппонента — это вариант апелляции к природе наоборот. "Ты думаешь как больной" — это не аргумент, это риторическое оружие.
Что всё же стоит взять из этой идеиПри всём этом, ядро наблюдения не бессмысленно: Есть реальный феномен, который нейрофизиология подтверждает — хроническое доминирование стрессовых, быстрых, эмоционально-реактивных систем подавляет медленное, аналитическое мышление. Это не метафора, это механизм: - Хронический стресс → повышенный кортизол → атрофия гиппокампа и префронтальной коры → снижение способности к долгосрочному планированию и сложным оценкам Это происходит с политиками? Вероятно, да — среда политики создаёт именно такой хронический стресс плюс постоянное вознаграждение за быстрые, эмоциональные реакции (твиты, митинги, рейтинги). Это происходит в целом в культуре? Тоже есть аргументы — короткий контент, мгновенное вознаграждение, снижение порога внимания. Но это системная проблема среды, а не признак врождённой неполноценности.
ИтогСавельев — мастер провокативной популяризации. Он умеет взять реальное научное наблюдение и превратить его в лекцию, которую хочется слушать. Но за яркостью языка скрывается подмена: научная метафора используется как инструмент презрения, а не познания. Настоящий вопрос, который остаётся после его лекции, куда интереснее, чем его ответы: Если среда определяет, какая часть мозга "включается" — то что это говорит о нашей ответственности за создание среды, которая требует от людей большего?