ПРОРОК ИЛИ КЛОУН? Кому верить в «удачных прогнозах» Жириновского | Фёдор Лисицын
Воронин Н.С. Жириновский. Я верю в свою звезду
Историк Фёдор Лисицын разбирает биографию Жириновского и предлагает взгляд который сильно расходится с привычным образом. Почему анекдоты и скандальные выходки скрывают от нас реального политика — точно так же как байки скрывали реального Суворова. Откуда взялся Вольф Эдельштейн и как семейная история связана с трагедией Холокоста. Как провинциал оказался в МГИМО в самый нужный момент. И почему принцип делай как я был не популизмом а вполне осознанным политическим методом.
00:01 — Вступление: Федор Лисицын о «непопулистской» биографии Владимира Жириновского
02:59 — Проблема Жириновского: почему анекдоты и скандалы скрывают от нас реальную личность политика
04:13 — Неожиданная параллель: почему Жириновский похож на полководца Александра Суворова
06:43 — Семья и взгляды: роль отца Вольфа Эдельштейна, Холокост и отчим Жириновский
10:59 — Окно возможностей: как Жириновский пробился в элитарный МГИМО в 1964 году
13:21 — Карьера «до»: Комитет защиты мира, Инюрколлегия и издательство «Мир»
15:52 — Истинный Жириновский: его понимание либерализма и метод «делай как я»
20:16 — Комиссар, а не Замполит: Федор Лисицын о том, как Жириновский руководил ЛДПР
Комментарий редакции
Пророк или клоун? Жириновский сквозь призму биографии
О чём это видеоВ данной лекции Фёдор Лисицын представляет рецензию на биографическую брошюру Никиты Воронина «Жириновский. Я верю в свою звезду» (издательский дом «Тион», 2026), приуроченную к 80-летию со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского.
Ключевые тезисы
1. Ценность книги — в избегании злободневностиАвтор брошюры намеренно уходит от соблазна переосмыслять прошлое через призму настоящего — одной из главных ошибок современной историографии. Книга могла бы выйти ещё в конце 90-х и не потеряла бы актуальности.
2. Анекдот как ловушка для биографаЛисицын проводит параллель с Суворовым: обилие колоритных историй и крылатых фраз («мама — русская, папа — юрист») заслоняет от нас подлинного человека. Жириновский-мыслитель, стратег и организатор тонет в море карикатурного образа.
3. Семья и формирование личности- Отец — Вольф Эйдельштейн, успешный польско-еврейский предприниматель (компания с оборотом 59 000$ в 1932 году). - Трагедия польских евреев в годы Холокоста, выживание отца в советских лагерях. - Владимир Вольфович вырос без отца, фамилию получил от отчима. - Рождение — 1946 год, Казахстан, где и встретились его родители.
4. Принцип «успел и смог»Поступление в МГИМО в 1964 году — уникальное стечение обстоятельств: через десятилетие вуз станет закрытой элитной институцией для детей партноменклатуры. Провинциал из Алма-Аты прошёл именно тогда, когда окно возможностей было ещё открыто.
5. Карьерный путь как школа политика- Служба «пиджаком» в политуправлении Закавказского военного округа. - Работа в Комитете защиты мира. - Иностранная юридическая коллегия — серьёзная, закрытая структура. - Издательство «Мир» (переводная зарубежная литература) — именно здесь, по мнению автора, сформировался Жириновский как политический мыслитель.
6. Либерализм — не ругательство, а принципЛисицын акцентирует важнейшее разграничение: либеральная идея (правовой принцип «разрешено всё, что не запрещено») и либерализм как политическое течение — разные вещи. ЛДПР в основании своего идеологического фундамента имела именно правовой либерализм, а не его политическую карикатуру.
7. Жириновский как «комиссар», а не «замполит»Ключевое наблюдение лекции: Владимир Вольфович никогда не навязывал свою позицию силой, лишь громко её декларировал. Он говорил «делай как я», а не «делай, как я сказал» — принципиальная разница между лидером и бюрократом.
8. Феноменальная многогранностьЖириновский был несколькими десятками людей в одном: шутом, когда нужен шут; актёром, когда нужен актёр; жёстким переговорщиком, когда нужна жёсткость; эффективным руководителем партии, пережившей своего основателя.
Подробный выводДанная лекция интересна не только как рецензия на книгу, но и как методологический урок: как мы смотрим на исторических деятелей и что мешает нам видеть их подлинно? Жириновский — идеальная иллюстрация того, что образ может полностью подавить личность. Его театральность была инструментом, а не сутью. Человек с такой биографией — дитя черты оседлости, советского МГИМО, юридической коллегии и издательства зарубежной литературы — неизбежно оказывался на пересечении множества культурных и политических слоёв. Это и формировало его удивительную способность к прогнозированию: он не был ни пророком, ни клоуном в чистом виде, он был человеком с широким углом обзора, выкованным историей, которую большинство его современников не проживали столь интенсивно. Параллель с Суворовым здесь особенно точная: харизма и легенда становятся тюрьмой для понимания. Мы хохочем над анекдотами и упускаем стратега. Что касается самой книги Воронина — она ценна именно тем, чего в ней нет: нет конъюнктурной злободневности, нет переноса сегодняшних категорий в прошлое, нет ни иконизации, ни демонизации. Просто попытка понять, как формируется подобный человек. И это, пожалуй, самый честный жанр биографии.