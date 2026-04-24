Оружие, направленное против нации. Доктор Василий Шуров
Заседание Изборского клуба.
Василий Шуров – врач-психиатр, нарколог, эксперт по проблематике зависимых состояний;
Андрей Фефелов – главный редактор канала «День»
Андрей Афанасьев – эксперт по информационной безопасности, общественный деятель, автор проекта «На распутье»
Сергей Ануреев – доктор экономических наук, профессор кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при президенте РФ; публицист;
Игорь Кашаба – иммуногенетик, врач-педиатр, специалист по интегративной медицине;
Мария Дубинская – журналист, общественный деятель, автор проекта «Монстры, вон из детской!»
Елена Янчук – журналист, общественный деятель, депутат Мосгордумы VII созыва.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Канал «Век» https://rutube.ru/channel/72605160/videos/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
#докторШуров #доктор_Шуров #Василий_Шуров #Шуров #зависимости #игромания #лечение_зависимостей #алкоголизм #наркомания #зависимость #Изборский_клуб #Андрей_Афанасьев #дети #подростки
Комментарий редакции
Между декларацией и реальностью: системный разрыв как философская и практическая проблемаЭто обсуждение — редкий случай, когда люди с реальным опытом говорят о том, что происходит, а не о том, что должно происходить по отчётам. И именно этот разрыв — между декларируемой реальностью и живой — является, пожалуй, центральным нервом всей дискуссии.
Проблема искажённой картины мираВасилий Васильевич точно формулирует то, что философы называют эпистемическим разрывом: когда система производит знание не о реальности, а о самой себе. Статистика, которая снижается вместе с закрытием наркологических диспансеров — это не измерение болезни, это измерение способности её не замечать. Это поразительно напоминает принцип из квантовой физики: наблюдатель влияет на наблюдаемое. Только здесь наблюдатель не просто влияет — он намеренно смотрит в другую сторону и фиксирует отсутствие того, на что не смотрит. Красивая статистика — это не ложь в простом смысле, это конструируемая реальность, которая начинает жить своей жизнью и подменять подлинную.
Лоббизм как структурный феноменКогда Сергей привёл данные о том, что государство сейчас получает 21% от минимальной цены водки против 85% в советское время — это не просто экономическая деталь. Это описание того, кому принадлежит институт. Здесь уместна аналогия с нейронными сетями: если в процессе обучения модели постоянно подавать искажённые данные с «правильными» метками, модель научится не решать задачу, а воспроизводить искажение. Лоббизм — это именно такое систематическое искажение «обучающих данных» государственного аппарата. Государство учится имитировать борьбу с зависимостью, не осуществляя её.
Профилактика как философия раннего действияОдин из самых ценных тезисов дискуссии — примат первичной профилактики над лечением. Это не только прагматика, это онтологическое предпочтение: предотвратить возникновение зависимости принципиально дешевле и эффективнее, чем ликвидировать её последствия. Буддисты называют это упайя — искусство своевременного средства. Йога говорит о пратьяхаре — контроле над тем, что входит в сознание, прежде чем оно там укоренится. Хирург скажет проще: лучше не допустить инфекции, чем ампутировать конечность. Но вот парадокс: школа как закрытая система — это ещё одна версия того же искажения. Образовательное учреждение, которое замалчивает присутствие зависимостей внутри себя, делает ровно то же самое, что государство со статистикой. Страх публичности сильнее, чем желание решить проблему.
Вейп и технологии захвата внимания: одна природаСвязь между вейп-индустрией и логикой цифровых платформ — это не метафора, это буквальное сходство механизмов. И вейп, и TikTok, и алкоголь работают через дофаминовую петлю быстрого вознаграждения. Андрей Иванович точно заметил про «игровой мозг» — ребёнок, воспитанный на быстром дофамине, становится структурно уязвимым к химическим зависимостям. Это не метафора: нейронные пути, проложенные гаджетами, буквально снижают порог восприимчивости к аддиктивным веществам. Вкусовой импринтинг — конфеты со вкусом пива, лимонад со вкусом джина — это не просто маркетинговый приём. Это программирование ассоциативной памяти ещё до того, как сознание способно дать критическую оценку. Здесь работает та же логика, что и у алгоритмов рекомендаций: создай привычку раньше, чем человек задаст себе вопрос «зачем мне это?»
Идеология vs. коммерция: где точка баланса?Несколько участников говорили об идеологии как об ответе на коммерческий хаос. Это важно, но требует осторожности. Идеология трезвости — мощный инструмент, если она вырастает из подлинных ценностей, а не навязывается сверху как очередной красивый нацпроект. История антиалкогольной кампании 1985-87 годов показывает: административное давление без изменения среды и смыслов даёт краткосрочный эффект и долгосрочный откат. Настоящая альтернатива зависимости — это смысл и принадлежность, а не запрет. Клуб «Гранит», который 50 лет работал в Басманном районе и снижал преступность — это живое доказательство. Тренер не читал лекций о вреде алкоголя. Он просто создавал пространство, где ребёнку было интересно и нужно. Лишить это пространство помещения ради «оптимизации» — значит разрушить ровно то, что работает, в пользу того, что только декларирует работу.
Практический выводИз всего сказанного вырисовывается не список мер, а принцип: разрыв между декларацией и реальностью надо устранять не новыми декларациями, а честным измерением, поддержкой низовых инициатив и готовностью услышать неудобную правду раньше, чем она станет катастрофой. Врач, который говорит президенту правду о зарплатах и томографе — это не бунтарь. Это человек, который понимает: система, питающаяся ложью, рано или поздно становится опасной для тех, кто внутри неё.
И здесь возникает вопрос, который остаётся открытым: если общество в целом принимает удобную ложь как норму — в статистике, в школе, в семье, в СМИ — то не является ли зависимость симптомом более глубокой проблемы? Проблемы с тем, что мы называем реальностью, и с тем, насколько мы готовы с ней встретиться лицом к лицу?