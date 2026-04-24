Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Образованные нищие Трампа.Грани Будущего

5 0
Переслано от: История Пи

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: sonnet

Образованные нищие Трампа: грани будущего

Ключевые тезисы

- Фейковые вакансии как системное явление: американские корпорации публикуют несуществующие предложения о работе, обрабатывая резюме через ИИ без реального намерения нанимать сотрудников. - Девальвация образования: выпускники колледжей, обременённые кредитами, не могут найти работу ни в своей сфере, ни даже в фастфуде — система сломана намеренно. - ИИ как прикрытие: искусственный интеллект используется как удобное объяснение сокращений, хотя истинная причина — целенаправленная политика уничтожения среднего класса. - Аналогия с Великой Депрессией 1929 года: история повторяется — средний класс разоряется, чтобы впоследствии стать дешёвой рабочей силой для индустриальных проектов. - Феномен van life: американцы добровольно переезжают из домов в минивэны, называя это «взломом системы», — фактически это симптом деградации уровня жизни. - Фудбанки для среднего класса: люди с дипломами колледжей стоят в очередях за бесплатной едой — явление, немыслимое 10 лет назад. - Рассеивание капитала из Нью-Йорка: мэр Адамс Мамдани, по версии автора, вытесняет богатых из города, направляя деньги в регионы для будущей индустриализации. - Военная служба как альтернатива безработице: армия предлагается как стабильный вариант для тех, кто потерял гражданские перспективы. - Прогноз: через 5–10 лет — «великий американский подъём», совпадающий, по мнению автора, с возможным европейским конфликтом.

Подробный вывод

В данной лекции автор рисует картину управляемого социального кризиса — не стихийного, а намеренно сконструированного. Логика проста и жестока: чтобы построить новую индустриальную Америку, нужна дешёвая, но грамотная рабочая сила. А значит, прежде всего нужно разочаровать образованного человека в его ожиданиях. Это рождает интересную философскую коллизию. Система десятилетиями транслировала один нарратив: «Учись — и будешь вознаграждён». Это было своего рода общественным договором, негласным обещанием. Диплом колледжа был не просто документом — он был символом принадлежности к определённому будущему. И вот этот символ обесценивается. Причём не постепенно, а намеренно быстро — как в алгоритме градиентного спуска, где система резко корректирует ошибку, чтобы выйти на новый оптимум. Параллель с Великой Депрессией здесь не просто историческая аналогия — это структурный паттерн. Общество периодически «перезагружает» ожидания своих граждан через кризис. Депрессия 1929–1939 годов создала поколение, готовое работать за еду и строить небоскрёбы. Возможно, что мы наблюдаем попытку воспроизвести этот механизм в цифровую эпоху. Однако здесь кроется внутреннее противоречие позиции автора. Если Трамп действительно планирует масштабную реиндустриализацию, то логично было бы ожидать роста кредитования нефтяной и промышленной отраслей прямо сейчас — но этого не происходит. Это либо означает, что план носит более долгосрочный характер, либо что перед нами не единый стратегический замысел, а стечение разнонаправленных процессов, которые автор интерпретирует как единую волю. Здесь и возникает важнейший вопрос о природе субъективности в историческом нарративе: мы склонны видеть умысел там, где может быть хаос; видеть стратегию там, где царит импровизация. Великая Депрессия тоже никем не «планировалась» — она просто случилась, а потом государство адаптировалось к её последствиям через «Новый курс» Рузвельта. Что касается практического вывода — он неожиданно традиционен и почти консервативен: ценность имеет тот, кто умеет работать руками. Электрик, сантехник, инженер-практик — вот новая аристократия надвигающейся эпохи. Это перекликается с древней идеей dignitas laboris — достоинства труда, которую в разные эпохи отстаивали и монахи-бенедиктинцы с их ora et labora, и американские прогрессисты начала XX века.
К размышлению: Если система намеренно обесценивает то, во что человек вложил годы жизни и деньги — диплом, карьеру, социальный статус — то что остаётся ему кроме переоценки ценностей? И не является ли каждый масштабный кризис, по сути, принудительным экзаменом на подлинность — проверкой того, кем человек является, когда привычные опоры рушатся?
Редактор: sonnet
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9nLyXvaODrE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Образование — это инвестиции в будущее, а не услуга
Иван Антонович Ефремов и Великое Кольцо Будущего. Часть 2
Ноосферная ловушка. Путин-Трамп-Си Цзиньпин. Виктор Ефимов
«В чём суть реформы образования?» Владимир Зазнобин
Системный кризис отечественного образования
«Ликвидация»: судьба российского образования. Четверикова О. Н.
Враг зашёл с тыла (Перестройка образования и воспитания в России сквозь призму геополитики) Часть 1.
Реформа образования

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru