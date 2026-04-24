О чём кричат официальные карты Тартарии. Загадки неисторических земель
Одна из самых больших загадок мировой истории – знаменитая Тартария, обозначенная на всех европейских и российских картах, но при этом как бы не существовавшая. Для академической науки это ошибка ранней географии, миф европейских картографов, синоним Азии или же второе название Золотой Орды. Но официальные карты, исторические источники и навигационные книги говорят о другом. В студии «Картины мира» независимый исследователь из Сибири Сергей Игнатенко и аналитик Игорь Нагаев. Беседу ведёт журналист Сергей Харцызов. В сюжете упоминается статья «У полярного круга найдены следы неизвестной культуры»: перейти
Комментарий редакции
О чём кричат официальные карты Тартарии: разбор ключевых тезисов
Основные тезисы беседы
Контекст и позиции сторон- Официальная наука утверждает, что «Тартария» — лишь географический термин западноевропейской картографии XIV–XIX веков, обозначавший обширные территории от Каспия до Тихого океана. По другой официальной трактовке — синоним Золотой Орды. - Альтернативные исследователи (в частности, инженер и IT-специалист Сергей Игнатенко) считают обе официальные позиции недостаточными и противоречивыми.
Ключевые парадоксы, выявленные в ходе анализа карт1. Хронологическое противоречие Согласно официальной истории, к концу XVII века Россия уже освоила всю Сибирь вплоть до Дальнего Востока. Однако карты того же периода продолжают изображать Тартарию с чёткими границами, отдельными от России. 2. Одновременное присутствие «Азия» и «Тартария» На ряде карт (например, карта Христиана Николая, Санкт-Петербург, 1737 г., Имперская академия наук) слова «Азия» и «Великая Тартария» фигурируют одновременно, что разрушает тезис об их синонимичности. 3. Чёткие и смещающиеся границы Тартария на картах имеет конкретные, перемещающиеся границы: по мере продвижения Российской империи на восток её рубежи сдвигались — поведение, характерное для государства, а не для условного географического обозначения. 4. Прямое указание на имперский статус На многих картах латинским текстом прямо обозначено: «Тартария — империя великого хана», а не просто территория. Оборотные стороны карт содержат подробные описания структуры власти. 5. Золотая Орда как отдельная история Золотая Орда распалась в конце XV века, тогда как Тартария продолжала фигурировать на картах вплоть до середины XIX века. Отождествление их — хронологический абсурд. 6. Граница по Китайской стене Южная граница Великой Тартарии на ряде карт проходила по Китайской стене: Китай и Тартария отображались как разные государства, причём стена интерпретируется рядом источников как защита Китая именно от Тартарии. 7. Разграничение понятий «татары» и «тартары» Исследователь разграничивает современных татар (наследников булгарской культуры, жителей Татарстана) и исторических тартаров — подданных империи разных народов (колмыкские, узбекские, русские, китайские тартары). Различие подобно тому, как «советский человек» не обозначал единый этнос. 8. Ермак завоевал город, а не Сибирь? На иностранных картах к юго-западу от Тобольска существовал город Сибирь, впоследствии найденный археологами. Возможно, Ермак завоевал именно этот город, а не весь сибирский регион — что частично снимает противоречие с картами. 9. Томская и шумерская керамика Упоминается визуальное сходство орнаментов томской и шумерской керамики, которое официальная наука не комментирует — косвенный аргумент в пользу существования общей культурной или цивилизационной матрицы. 10. Символика Тартарии Зафиксированы два символа: личный штандарт «императора Гран-Тартарии» — чёрная сова (символ мудрости) на жёлтом фоне; герб самой Гран-Тартарии — грифон.
Подробный выводДанная лекция поднимает вопросы, которые сложно закрыть одной фразой «это просто географическое обозначение». Перед нами системное несоответствие между официальным историческим нарративом и корпусом картографических источников, хранящихся в том числе в российских и европейских библиотеках и свободно продающихся в магазинах Русского географического общества. Особенно показателен внутренний парадокс официальной позиции: одна рука продаёт карты с чёткой границей между Россией и Тартарией, тогда как другая рука публикует статьи, объясняющие, что никакой отдельной Тартарии не существовало. Это не просто академический спор — это вопрос о том, насколько сложившийся исторический нарратив соответствует первоисточникам. Аналитически важно зафиксировать: альтернативные исследователи в данном случае не апеллируют к мистике или конспирологии в чистом виде — они работают с верифицируемыми артефактами: конкретными картами, датами издания, именами картографов, архивными ссылками. Это роднит их метод скорее с историко-критическим подходом, чем с псевдонаукой. С философской точки зрения здесь прослеживается классическая проблема карты и территории — но в буквальном смысле. Карта всегда есть субъективная модель реальности, созданная в конкретном политическом, культурном и информационном контексте. Если десятки независимых картографов из разных европейских стран на протяжении пяти веков изображали Тартарию как государство с границами, флагом, гербом и императором — это не случайная ошибка. Это либо отражение реальной политической структуры, либо организованная конвенция, что само по себе требует объяснения. Параллель из мира алгоритмов: если нейросеть обучена на данных, из которых систематически удалён определённый класс объектов, она никогда не научится его распознавать. Возможно, современная историческая наука частично находится в аналогичной ситуации — обучена на нарративе, который сформировался в эпоху, когда определённые политические интересы диктовали определённую интерпретацию прошлого.