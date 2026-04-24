“Ленин и национальный вопрос: была ли бомба под СССР?” Е.Ю.Спицын на канале Геополитбюро
Эфир на канале канале Геополитбюро 21 апреля 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
http://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
В канун дня рождения Владимира Ильича Ленина задались вопросом был ли он отцом-основателем Украины. Об истории "украинского вопроса", о том, как Российская империя начала распадаться после Февральской революции, о позиции большевиков по "национальному вопросу", о принципах создания СССР, об унитаризме и федерализме, о разнице между украинизацией партаппарата и насильственной украинизацией, о том чего не понимали Горбачев и Ельцин и неизвестных широкой публике тонкостях деятельности Владимира Жириновского говорят историк Евгений Спицын и политолог Руслан Сафаров
Канал Геополитбюро. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/655815
#Спицын #СМИ #Интервью
Комментарий редакции
Ленин, национальный вопрос и украинский проект: историческая экспертиза
Ключевые тезисы
1. Национальный вопрос как следствие буржуазных революцийБольшевики не изобрели национализм — они унаследовали его как исторический продукт европейских буржуазных революций начиная с Великой французской. К началу XX века на окраинах Российской империи уже сложилась влиятельная националистическая интеллигенция, и игнорировать этот факт было политически невозможно.
2. Большевики — изначально унитаристы, а не федералистыВопреки расхожему мнению, большевики до 1917 года не выступали за распад государства. Лозунг «право наций на самоопределение» был политическим инструментом для завоевания власти, а не программой раздробления России. Лишь после февраля 1917 года, осознав необратимость центробежных процессов, они перешли к идее федерации.
3. Украинская Центральная Рада возникла без ЛенинаУже 4 марта 1917 года (по новому стилю), когда Ленин находился в Швейцарии, в Киеве была провозглашена Украинская Народная Республика. Её создателями стали эсеры и меньшевики — Грушевский, Винниченко, Петлюра. Большевики не имели к этому никакого отношения.
4. УНР была признана международно — и без большевиковГермания, Австро-Венгрия, Турция и Болгария (страны Четверного блока) признали правительство УНР ещё в конце 1917 года. Именно УНР подписала сепаратный «малый Брестский мир» раньше большевиков и пригласила германско-австрийские войска на свою территорию.
5. Советская Украина — как политическая антитеза ПетлюровскойЛенин создавал Советскую Украину не из доктринёрства, а как прагматичный противовес уже существующей националистической республике. Его логика была железной: если у нас — Советы, а у них — Петлюра, единого государства не будет никогда. История подтвердила этот прогноз буквально: распад СССР и последующий конфликт воспроизвели именно эту схему.
6. Украинизация 1920-х годов — насильственная и контрпродуктивнаяВ партийное и советское руководство Украины проникли бывшие боротьбисты — левые эсеры мелкобуржуазного толка. Они проводили принудительную украинизацию русского пролетариата Донбасса и Криворожья. Сталин в письме Кагановичу 1926 года прямо предупредил: эта политика порождает антиукраинский шовинизм и отдаёт процесс в руки интеллигенции, работающей под лозунгом «Прочь от Москвы».
7. Идеологический корень бандеровщины — в петлюровщинеОрганизацию украинских националистов в конце 1920-х создали именно бывшие петлюровцы во главе с Евгеном Коновальцем. Доктрина Дмитро Донцова («Национализм», 1926) прямо постулировала: построить «расово чистое» украинское государство невозможно, пока существует «Московско-азиатская империя». Это — идеологический фундамент и сегодняшнего конфликта.
8. Распад СССР — следствие исторической безграмотности элитГорбачёв и Ельцин, по оценке историка, действовали как «слепые котята», не понимая подлинной природы украинского проекта. Решения принимались без достоверной исторической аналитики. Беловежское соглашение квалифицируется как юридически преступный акт государственной измены.
Подробный выводВ данной лекции историк Евгений Спицын предлагает нечто редкое в современном публичном пространстве — последовательную диалектику исторического процесса вместо удобного мифа об одном виновнике. Попытка свести распад Российской империи и создание Украины к личному решению Ленина — это, говоря языком когнитивной психологии, атрибутивная ошибка: мы ищем единственного агента там, где действовала сложная система сил. Революции, национализм, война, слабость государственных институтов, внешние игроки — всё это было структурным фоном, на котором разные политические акторы лишь выбирали между плохим и худшим. Особенно любопытна здесь аналогия с алгоритмическим мышлением: большевики не «запрограммировали» украинский национализм — они получили уже работающую систему и попытались её перехватить и переписать. Советская Украина была именно такой версией «форка» — попыткой направить национальную идею в иное русло, сохранив форму (республику) при изменении содержания (классовый интернационализм вместо этнического сепаратизма). Сработало — пока была живая объединяющая идея. Перестало работать, когда идея выродилась, а элиты занялись перераспределением власти. Ещё одна глубокая нить, которую разматывает беседа, — это цена исторической безграмотности. Спицын рассказывает почти анекдотичную историю о том, как его собственная аналитическая справка разошлась по политическим кабинетам в безымянном виде, — и это не просто курьёз. Это симптом системного дефицита: люди, принимающие стратегические решения, не знают фундаментальных исторических контекстов. Решения, основанные на неверной карте реальности, неизбежно ведут в тупик — это справедливо и для полководца, и для реформатора, и для любого из нас в обыденной жизни. Наконец, мысль о том, что петлюровщина реинкарнировала в бандеровщину после 1991 года, звучит в беседе как исторический закон: незавершённые процессы возвращаются в следующем витке, как правило, в более жёсткой форме. Это напоминает принцип «вытесненного» в психоанализе — то, что не было осмыслено и проработано, не исчезает, а накапливается и однажды прорывается с удвоенной силой. Центральный вопрос, который эта беседа оставляет открытым, звучит так: способны ли мы сегодня — в эпоху информационного перенасыщения — выстраивать подлинное историческое понимание, или мы обречены снова упрощать, искать виноватых и проигрывать тем самым сценариям, о которых нас предупреждали сто лет назад?