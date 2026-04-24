Куда исчез первый в России судоходный канал (* через озеро)
Перевозка грузов из областей бассейна реки Дон – важнейшая государственная задача во все времена. Железных дорог нет, про телеги говорить смешно. Ищем место, где был канал между Волгой и Доном.
Бусти (boosty): https://boosty.to/prosvet-b
VK Видео: https://vkvideo.ru/@prosvet_b/all
Поддержка канала:
Сбербанк 5469 6100 1074 9033 В.В.К.
Комментарий редакции
Ивановский канал: между историей и картой
Ключевые тезисы1. Хронологическое противоречие в источниках В данной лекции обнаруживается принципиальное расхождение: писатель Андрей Платонов, сам инженер-мелиоратор, начинает историю строительства Ивановского канала с 1708 года, тогда как энциклопедии утверждают, что работы начались в 1700-м, а первые суда прошли уже в 1707 году. При этом числовые характеристики канала (33 шлюза, длина 23 версты, ширина 12 саженей) у Платонова и у энциклопедистов совпадают полностью — расходится только год. 2. Подозрительная концентрация грандиозных проектов вокруг Петра I По официальной версии, в период 1700–1707 годов Пётр I одновременно: терпит поражение под Нарвой, ведёт Северную войну, строит Волгодонской канал под Царицыном и возводит Ивановский канал с привлечением 35 000 крестьян — при том, что население Тулы, крупнейшего ближайшего города, не превышало 5 000 человек. 3. Географические аномалии на старых картах Атлас 1745 года и карта Делиля 1706 года показывают города Елатьму, Тамбов и Арзамас совершенно на иных берегах рек, чем зафиксировано в энциклопедиях. При этом официальная история этих городов не содержит ни слова о каком-либо переносе. Возникает вопрос: либо составители карт ошибались массово и синхронно, либо что-то существенное произошло с самим ландшафтом. 4. Физическая невозможность прямого канала Расстояние от Ивана-Озера до впадения Упы в Оку по прямой составляет ровно 115 вёрст — цифра, фигурирующая в исторических источниках. Однако современный рельеф на этом отрезке меняется от 120 до 280 метров над уровнем моря. Прокопать прямой канал в таком рельефе без современной техники физически невозможно. Следовательно, либо рельеф изменился, либо канала в описанном виде не существовало. 5. История Иван-Озера и его исчезновение Озеро, через которое должен был пройти канал, соединявший бассейны Волги и Дона, размерами 210×130 метров прекратило существование в 1930-х годах, поглощённое Шатским водохранилищем. При Екатерине II оно уже превратилось в болото площадью около 3 гектаров. Четыре российских императора — Пётр I, Екатерина II, Николай I, Александр III — так или иначе пытались использовать этот водоём для судоходного сообщения Волги и Дона, и все попытки, кроме якобы петровской, провалились. 6. Легенда о пробурённом дне Историки, краеведы и Платонов описывают эпизод: при бурении озёрного дна с плота на глубине 10 саженей (более 20 метров) бур «провалился», вода стала уходить. Чугунная труба диаметром 70 см, брошенная в скважину, тоже исчезла. Если это произошло ещё в ходе строительства — каким образом после этого 300 гружёных судов «прошли» по системе канала? 7. Замалчивание в энциклопедии Брокгауза и Ефрона Несмотря на то что Ивановский канал считается «первым судоходным каналом России», в крупнейшем дореволюционном энциклопедическом издании нет ни одной посвящённой ему статьи. Статья о Петре I занимает всего 9 страниц — вдвое меньше, чем о королеве Виктории. Статья об Иван-Озере — лишь 11 строк. 8. Позиция карт как незапланированного свидетеля Старые карты, по мнению автора, стали публично доступны сравнительно недавно. Историки XIX века, создававшие господствующую парадигму, явно не рассчитывали на их массовую публикацию. Состояние этих документов (плохая сохранность, хранение в дальних углах архивов) косвенно свидетельствует о намеренном ограничении доступа к ним.
Подробный выводЭто видео — не просто краеведческий очерк. Это попытка методично, опираясь на числа, карты и логику инженера, разобрать один конкретный исторический нарратив и показать, как он рассыпается при близком рассмотрении. Показательно, что автор выбирает именно Ивановский канал — объект, который, казалось бы, слишком мал, чтобы быть спорным. Не Полтавская битва, не реформы Петра, а небольшой канал через болотце в Тульской области. Именно эта «малость» делает случай аналитически чистым: здесь меньше идеологических наслоений, зато ярче видно, как работает механизм исторического мифотворчества. Сама конструкция рассуждения напоминает то, что в программировании называют отладкой с нуля: берётся не готовая версия, а исходные данные — карты, числа, географический рельеф — и запускается верификация. Результат: система выдаёт ошибки на каждом шагу. Города стоят не на тех берегах, реки впадают не туда, куда должны, рельеф исключает прямой канал, а сама хронология строительства противоречит даже художественному произведению, написанному человеком с инженерным образованием. Здесь уместна аналогия с нейронной сетью, обученной на некачественных данных: она уверенно выдаёт ответы, которые внутренне согласованы, но при контакте с реальностью — физической, географической, математической — обнаруживает свою оторванность от неё. Российская историография XIX века, по всей видимости, именно так и работала: переписывая друг друга в рамках единой парадигмы, не сверяясь с картой, не прикладывая линейку. Интереснее всего в этой истории не сама версия автора (она пока остаётся незавершённой, о подлинной природе водоёма и судьбе 300 судов обещают рассказать в следующей части), а сам метод. Автор предлагает доверять измеримому: расстоянию в вёрстах, высоте рельефа в метрах, размеру озера в саженях. И именно эти числа опровергают красивый нарратив о петровском чуде инженерии. Проблема географической безграмотности, упомянутая в видео — лишь 3% выпускников сдают ЕГЭ по географии — здесь не случайна. Это не просто педагогическая статистика. Это структурная уязвимость: если люди не понимают пространство, они не могут оценить, возможно ли то, что написано в учебнике, физически. История становится рассказом, оторванным от земли — буквально. Примечательно и то, что четыре императора возвращались к этому месту. Это поведение не людей, восстанавливающих памятник прошлого — это поведение людей, ищущих нечто, что когда-то существовало или могло существовать. Если предположить, что некогда здесь был иной ландшафт — другой уровень воды, другой рельеф, иное расположение рек — то и история канала, и четыре императорских визита приобретают совершенно иной смысл. Предварительный вывод, который автор сам озвучивает: катастрофическое изменение ландшафта уничтожило то, что когда-то делало водный путь Волга–Дон возможным. Это гипотеза, требующая доказательств — и автор обещает их привести. Но уже сейчас она объясняет больше, чем официальная версия с тридцатью пятью тысячами крестьян, копающих в воде вручную, под руководством пьющего царя, который одновременно воевал со Швецией.
И всё же, завершая этот разбор, стоит задать себе вопрос, выходящий за пределы Тульской области: если пространство поддаётся фальсификации легче, чем нам кажется — не только в картах, но и в собственной памяти о прожитом — то как вообще мы отличаем историю, которая была, от истории, которую нам рассказали?