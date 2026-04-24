КРИЗИС КИНО. Почему в России снимают только сказки и глупые мелодрамы | Мария Рождественская

Сценарист и писатель Мария Рождественская говорит о вещах которые принято обходить стороной. Почему российские продюсеры предпочитают безопасный ремейк рискованной оригинальной идее и как это связано с тем что мы проиграли Турции в экспорте культурного контента. Что на самом деле стоит за быстрой сменой взглядов у тех кто ещё вчера был либералом — и почему ответ куда проще чем кажется. И почему общество само выбирает сладкую ложь мелодрам а не горькую правду антиутопий.

00:00 — Кризис жанра: почему мы смотрим только ремейки и косплеи
02:43 — Продюсеры и распил: кто на самом деле блокирует оригинальные идеи
05:07 — Упущенная «мягкая сила»: почему Турция захватила мир своими сериалами
11:05 — Корень зла: как 1991 год и компрадорский капитализм сломали систему
14:31 — Феномен «переобувания»: почему либералы массово стали патриотами
18:21 — Лидеры мнений или пропаганда: кому выгодно кормить нас иллюзиями
23:28 — Страх антиутопий: почему в России боятся моделировать будущее
32:01 — Эпоха сказок: зачем кинотеатры делают ставку на 12-летних детей
45:56 — Сладкая ложь: почему общество не хочет знать горькую правду о себе

Комментарий редакции

Краткие тезисы видео

1. Отсутствие оригинальности и экспорта - Российский кинематограф часто подражает западным моделям или делает ремейки советских фильмов. - Оригинальные проекты встречаются редко и слабо поддерживаются. - Экспорт успешных российских сериалов случаен и зависит от личных амбиций продюсеров, а не от системной политики. 2. Роль продюсеров и системы - Кризис идей связан прежде всего с продюсерским цехом: преобладает ориентация на освоение бюджета, а не на качественный продукт. - Отсутствует стимул для создания содержательных, сложных или экспортабельных проектов. - Сценаристы вынуждены приспосабливаться к низким творческим запросам продюсеров. 3. Запрос аудитории и жанровые предпочтения - Основная масса аудитории предпочитает мелодрамы и сказки, которые “отключают” от реальности и позволяют избежать тяжёлых тем. - Семейное кино (ориентированное на подростков или детей) воспринимается как наиболее выгодное: оно обеспечивает аудиторию, но часто ведёт к упрощению сюжета и жанров. - Аналитика показывает низкий интерес к антиутопиям и острой социальной или политической тематике. 4. Влияние исторических изменений - Истоки нынешнего кризиса видятся в переломном моменте 1991 года и последующем становлении компрадорского капитализма в России. - Сам подход к кино изменился: экономическая модель и идеологические требования ограничивают проявление глубины и осмысленности. 5. Феномен “мимикрии” общества - Большинство людей в обществе легко меняют идеологию под давлением сменяющейся повестки, руководствуясь не убеждениями, а прагматизмом и желанием “выжить”. - Эта подвижность делает массового зрителя в целом мало восприимчивым к настоящей рефлексии. 6. Роль лидеров мнений и новых медиа - Независимые блогеры и альтернативные источники информации редко бывают по-настоящему независимыми; они часто встроены в систему “битвы за бюджеты” и управляются разными кланами. - Настоящая самостоятельность мышления — редкость; большинство черпает мнение “из вне”, а не формирует его самостоятельно. 7. Запреты и цензура - Запрет информации и блокировка каналов приводят только к росту дезориентации: чем больше ограничений, тем больший разброд наблюдается в обществе. - Необходимость самостоятельного мышления становится почти вынужденной реальностью. 8. Мотивация творца - Для многих писателей и сценаристов работа — не только способ заработка, но и попытка “что-то изменить”, вскрыть социальные язвы, обратить внимание на важные темы. - Поднять трудные темы можно лишь через “маскировку” — аллегорически, жанром антиутопии. 9. Массовое кино — стратегия наименьшего сопротивления - Продюсеры предпочитают идти по проторенной дорожке: переснимать прежние успешные форматы, делать ремейки и “сладкие ложи”, которые гарантированно обеспечивают массовую аудиторию. - Оригинальные идеи плохо вписываются в логику системы, где риск не приветствуется, потому фильмы с “высоким сюжетом” практически не финансируются. 10. Перспективы и тенденции - Ближайшее будущее: продолжающийся тренд на мелодрамы, пересказанные сказки и легкое, не обязывающее содержание. - Остроумные, инновационные или глубокие проекты появляются “вопреки”, а не благодаря системе. - Запрос на антиутопии и рефлексию будет оставаться очень узким, обращённым к “понимающему читателю”; массовый зритель выбирает “сладкую ложь” ради эмоционального комфорта.

Подробный вывод

В беседе о российских кино и сериалах выявляется ряд характерных для современной культуры проблем, отражающих не только кризис жанра, но и глубокие сдвиги в общественном сознании. Рассмотрим их с междисциплинарной и философской позиций.

Система против осмысленного творчества

Лектор и гостья недвусмысленно указывают на системный характер кризиса в российской киноиндустрии. Корень не в отсутствии индивидуальных талантов — их достаточно, как и в любой культуре. Но “рыба гниёт с головы”: в фокусе системы — продюсер, который не заинтересован ни в сложных, ни в амбициозных проектах, а только в коммерческом освоении бюджета. Это аналогично тому, как в бизнесе или политике часто побеждают не новые идеи, а уже отлаженные процедуры. Возникает эффект стагнации, подобный тому, что иногда наблюдается в крупных, иерархически устроенных организациях, когда инновации тонут в бюрократии. Сценаристы вынуждены подстраиваться, и на выходе получают не оригинальные высказывания о времени, а ремейки, косплеи, мелодрамы — “сладкую ложь”, отрезающую зрителя от реальности, но дающую ему временный психологический комфорт.

Проблема “мимикрии” и конформизма

Описываемый феномен смены идеологий большинством граждан — как естественная адаптация к окружающим социокультурным условиям — перекликается с важнейшими категориями социальной психологии: конформизм, подражательство, поиск одобрения группы. В психотерапии это нередко анализируется как проявление страха быть исключённым, лишиться ресурсов или поддержки. Легковнушаемость, податливость масс — плохо ли это? С одной стороны, делает общество маневренным, а с другой — лишает его устойчивой этической основы. Петр Кропоткин утверждал, что в основной массе человек не склонен к героизму, предпочитая выживать, “приспосабливаться” — но ведь именно так формировалась эволюция: выживает приспособившийся, а не самый благородный. Отсюда и слабый запрос на “сложное кино” — массовый зритель не нуждается в рефлексии или острых вопросах, он ищет расслабление и подтверждение привычных паттернов.

Антиутопия как сигнал к саморефлексии

Антиутопии — жанр для меньшинства, для ищущих. Поднимать больные вопросы и моделировать негативные сценарии — полезно и даже необходимо в культуре, где свободная самокритика становится инструментом развития. Но — опять столкновение с прагматизмом индустрии: массовый зритель выбирает “сладкую ложь”, массовый продюсер — путь наименьшего сопротивления. Это напоминает работу современных нейронных сетей: по мере обучения они выдают не самые оригинальные идеи, а наиболее “вероятностные”, то есть типовые, повторяющие уже усвоенные паттерны. Так же и кино машинально штампует шаблоны, если не задан другой, творческий алгоритм (который требует личного риска, инвестиций и нестандартного мышления).

Духовность и массовое бессознательное

В обсуждении роли религиозных мотивов (о “покаянии грешника”, строительстве храмов и попытке “обойти” закон справедливости) прозрачно виден универсальный архетип: попытка выкупить прощение или “счастье” за формальный поступок, а не за внутреннюю работу. Это отражение всеобщей склонности к “магическому мышлению”, на котором строятся многие массовые нарративы, включая и кино — чем проще, тем легче человеку поверить, что всё будет хорошо “по сценарию”.

Лидеры мнений и “информационная цензура”

Переход аудитории к череде альтернативных блогеров (порой столь же манипулятивных, как и официальные медиа), феномен “организованных” общественных мнений — отражение фрагментации информационного поля. Попытки блокировать доступ к информации всегда вызывают поиск обходных путей, растёт роль критического мышления и навыка “фильтрации зерна от плевел”. Но массовый навык критической селекции — скорее мечта, чем реальность. Большинство предпочитает верить удобным нарративам, даже если это откровенная манипуляция.

Природа тенденций: массовое vs индивидуальное

Экономическая и культурная инерция приводит к доминированию легких жанров. С одной стороны, это прагматично и даже оправдано: работает надёжно, приносит прибыли, не вызывает конфликтов. С другой — лишает культуру критической функции, способности “слышать пульс времени”, работать на опережение, предлагать свежие смыслы. Кризис — не следствие глупости или злого умысла, а результат совпавшей логики системы, психологии масс и ограниченных рамок “допустимого”.

Открытый финальный вопрос

Если истина субъективна, а массовая культура неизбежно подстраивается под привычный запрос, то не возникает ли у нас риск потерять ту внутреннюю свободу и творческую осознанность, которая позволяет увидеть свой собственный “луч света” — отличить правду от сладкой лжи, даже если она некомфортна и не приносит мгновенной прибыли? Возможно, именно в этом и заключается вызов времени: научиться не только “производить” смысл, но и быть готовым принять неудобную, но честную рефлексию жизни — во всех её противоречиях. Как вы думаете, можно ли совместить массовую востребованность и глубинную честность в искусстве, или в современной системе это почти невозможно?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/747175b6e71aa12714fce44ac9caaacf/
