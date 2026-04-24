Да, не просто жить по ГОСТам…

На днях руководитель федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) Антон Шалаев на встрече с премьером говорил о том, как много делается для повышения качества всего, что у нас производят в интересах нашей с вами безопасности. Однако…

Одних только новых и обновлённых ГОСТов ежегодно утверждается около 1,7 тысячи, что, по словам Шалаева, соответствует лучшим советским практикам. Но с одной оговоркой: в отличие от того времени более половины ГОСТов, которые принимаются сейчас – это инициатива не государства, а бизнеса, общественных объединений, отраслевых организаций, которые стремятся быть в первых рядах борьбы за качество и хотят, чтобы их заметили на рынке, что в корне меняет суть дела.

Руководитель ведомства, отвечающий за качество всего, что покупают и продают граждане и бизнес, приводил немало примеров, когда борьба за добросовестного производителя расчищает рынок от подделок и контрафакта, бьёт по карманам недобросовестных производителей. Так, например, за несколько лет, которые Росстандарт проверяет бензин по уникальному, не имеющему аналогов в мире экспресс-методу определения массовой доли серы в топливе, количество несоответствующего обязательным требованиям безопасности топлива снизилась в пять раз (до менее 4%). Сотрудники службы стандартизации разработали специальный ГОСТ для топливораздаточной колонки для борьбы с так называемым недоливом, соблюдать который теперь обязаны все автозаправки.

С сентября 2024 года сотрудники Росстандарта более 45 тысяч раз выходили с проверками на полигоны, где производят материалы для строек, забраковали и отозвали с рынка десятки тысяч тонн цемента, тысячи тонн сомнительных строительных смесей, сотни километров кабелей, предотвратив тем самым возможные трагедии и, в частности, обрушение зданий по всей стране.

Если следовать приведенным Шалаевым цифрам и фактам, то получается, что наступление государства на подделки и контрафакт лишь усиливается. Речь не только о том, что производится непосредственно у нас, но и в сфере незаконного оборота государств Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Все трансграничные товарные потоки, как, впрочем, и внутренние, должны быть чистыми прозрачными.

Увы, огромное количество требований и предписаний, которые исправно выпускает Росстандарт, не означает, что все они исправно исполняются, хотя по выявлению некачественной продукции на отечественном рынке работают целые системы контроля, основанные на строгих предписаниях и цифровых технологиях.

Для борьбы с фальсификацией товаров, подконтрольных Россельхознадзору, широко используют возможности системы ФГИС «ВетИС», информационные базы «Меркурий», «Веста», «Сирано», «Цербер» в автоматическом режиме.

Отследить фальсификат стремятся и сами крупные торговые сети. Они не меньше чем контролёры заинтересованы в лабораторных проверках и аудите своих надёжных поставщиков, чтобы обезопасить свой бизнес и не нарваться на неприятности. Почти все поставки (около 90 процентов) сегодня проходят через распределительные центры с обязательным входным контролем. Казалось бы, в стране делается всё для того, чтобы фальсификат не дошел до прилавка. Так почему же никто не может гарантировать качество и безопасность всего, что мы покупаем?

Как рассказали журналистам в Россельхознадзоре, почти каждая десятая из исследованных проб консервов и пресервов (и это, заметим, несмотря на усиление контроля) не соответствует заявленному качеству. Чаще всего производители заменяют указанное на этикетках сырьё тихоокеанских тресковых рыб на минтай и горбушу. Но это полбеды. Чтобы убить неприятный запах несвежего сырья, консервы щедро заливают опасными для здоровья бензойной и сорбиновой кислотами.

По закону производителей опасной для здоровья продукции ждёт неминуемое наказание: по первому сигналу приостанавливается или полностью прекращается действие декларация о соответствии качества, и вместе с ней, соответственно, аннулируется и ветеринарная сопроводительная документация. А должностные или юридические лица, которые выписывали липовые сопроводительные справки, привлекаются к административной ответственности. Если нарушения выявлены на кассе, то товар тут же снимается с продаж.

На борьбу с фальсификатом с апреля этого года брошены экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних дел, которые теперь могут самостоятельно устанавливать подмену, фальсификацию или контрафакт в рыбе, икре и другой продукции (в перечень видов судебных экспертиз теперь входит даже ихтиологическая).

Только вот хватит ли сил силовому ведомству, чтобы не только бороться с преступностью, но и отслеживать фальсификат? Ведь, как признавался в Госдуме министр внутренних дел Владимир Колокольцев, полиция испытывает огромный кадровый голод и работает «за гранью возможностей».

Контроль за качеством во многом упрощает специальная система маркировки. По специальному коду теперь любой желающий может отследить полный цикл производства, узнать о том, кто, где из какого сырья его изготовил и по каким торговым точкам оно разошлось.

С 2023 года в Госдуме обсуждаются поправки в закон о стандартизации, обязывающий всех производителей пищевой продукции работать строго по ГОСТам, то есть по прописанным государственным требованиям к качеству продукта. В прошлом году прошло его очередное рассмотрение, но на финишной прямой обсуждение документа отложили. В законодательный процесс вмешались предприниматели. Больше всего их не утроил пункт, в котором словосочетание «не следует» инициатор законопроекта Минпромтог предлагает заменить на «не допускается». Не допускается «в стандартах организаций, в том числе технических условиях, устанавливать требования, параметры, характеристики и другие показатели, приводящие к ухудшению характеристик и (или) противоречащие требованиям национальных стандартов». В своём письме главе Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергею Катырину они пожаловались на то, что бизнес и так скован всевозможными ограничениями и вынужден согласовывать всё до мелочей. Чтобы соответствовать ГОСТам, надо будет пройти обязательную экспертизу всех внутренних стандартов и технических условий, обновить декларации, сертификаты и свидетельства о государственной регистрации даже для уже продающихся товаров. Словом, хотим выпускать пищевые продукты по собственным техническим условиям (ТУ) или стандартам конкретной организации (СТО) и всё тут! А менять привычные технологии и рецепты, упаковку, заменять искусственные на более натуральные не хотим. Хорошо бы, чтобы поправка, которая делает пищевые ГОСТы обязательными, не учитывалась при принятии законопроекта.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина утверждает, что пищевики сами нарываются на усиление контроля, потому что по-разному обращаются с ГОСТами и собственными ТУ и СТО.

Сегодня ГОСТы носят рекомендательный характер, то есть считаются необязательными для исполнения. Тогда какой от них толк? Нынешняя редакция закона о стандартизации предусматривает обязательное следование ГОСТам лишь в отношении ограниченного перечня товаров. Так надо ли удивляться, что, по экспертным оценкам, доля продуктов, которая не соответствует ТУ и СТО, приближается к 60–80%. Например, для рыбы – это 60%, для молока – 50%?

В Совете Федерации тоже обеспокоены качеством продуктов и предложили правительству усилить борьбу с опасным для здоровья фальсификатом. Так, по данным Роскачества, наибольшее количество фальсификата по итогам 2025-го было выявлено в меде, сыре, используемом в приготовлении пиццы, оливковом масле и биологически активных добавках (БАДы). Нарушения фиксируются в колбасе, паштетах и других продуктах питания известных производителей.

В своём письме к премьеру сенаторы отмечают, что сегодня недобросовестному бизнесу выгоднее заплатить штрафы в 100–500 тысяч рублей и заработать на фальсификате, чем соблюдать требования законодательства. Парламентарии указывают на «острую необходимость кратного (до 10 раз) увеличения суммы штрафных санкций за введение потребителей в заблуждение и предоставление недостоверной информации о свойствах товаров, в том числе при оформлении деклараций соответствия продукции.

Если же вопреки желанию бизнеса инициативу парламентариев примут, формально ТУ и СТО останутся, но пищевиков обяжут производить продукты, состав которых не может быть хуже нормативов ГОСТов, чтобы потребитель был уверен, что ему продают качественные продукты без мясного клея, растительных жиров вместо молочных и прочих добавок, заменяющих натуральное сырьё.

Маркетологи стараются успокоить производителей: обязательные ГОСТы принесут больше плюсов, чем минусов для рынка. Как всегда бывает, на старте внедрения нового цены подрастут, но в дальнейшем эти расходы уйдут за счёт оптимизации процессов и адаптации производителей. Важно только, чтобы власти не действовали с наскока, а предусмотрели переходный период и поддержку бизнеса.

Чтобы надёжно защитить наших граждан от некачественных товаров, придумали систему маркировки товаров «Честный знак». С конца декабря 2025 года введение технических средств для получения информации о маркированных товарах стало обязательным для розничной торговли.

Теперь на полках магазинов можно встретить и товары с маркировкой «Российский знак качества». Это не просто символ, а государственная система добровольной сертификации, действующая с 2015 года. Продукты, получившие этот знак, проходят масштабные лабораторные исследования по десяткам параметров: от состава и безопасности до упаковки и стабильности качества. Но главная особенность – не в этом. Чтобы получить эмблему «Знак качества», продукция должна соответствовать не только ГОСТу, но и стандартам Роскачества, которые зачастую выше государственных нормативов, быть произведенной в России, успешно пройти веерные лабораторные испытания по самым разным показателям. Продукт не просто тестируется, а сравнивается с аналогами. Только те, кто показывают высокий результат, получают право использовать государственный знак.

Однако новый, рыночный «Знак качества» во многом отличается от привычного старшему поколению советского аналога. «Знака качества» удостоены теперь даже производители ультрапастеризованного молока, в том числе и с обозначением «Красная цена», которое и по вкусу, и по качеству отличается от настоящего коровьего, получаемого не из порошка, а сразу после дойки. На прилавках магазинов можно встретить не сыр, а сырный продукт, колбасу постную, то есть вовсе не колбасу. Но и в таких, с позволения сказать, продуктах для бедных Роспотребнадзор находит несоответствие заявленным требованиям. Выбраковываются тысячи партий и сотни тонн продукции, представляющие угрозу нашему здоровью.

Да и ГОСТы нынче не те. До 1990 года, например, всё российское зерно по качеству делилось на два вида: продовольственное (с первого по третий класс) и фуражное (четвёртый класс), которое предназначалось только на корм скоту. В годы перестройки фураж разрешили добавлять в хлеб. В новой России планку опустили ещё ниже: в 2018 году принят ГОСТ на зерно пшеницы, который допустил использование кормового зерна пятого класса для хлебопекарной муки. У зерна пятого класса не регламентируются содержание белка и другие важные показатели, определяющие качество муки и хлеба. Для сравнения заметим, что на известной французской бирже MATIF, где торгуют пшеницей для выпекания высококачественного хлеба, зерна с клейковиной ниже 28% (это наш второй класс) не бывает.

Отказ от советских ГОСТов и «рецептурная вольница» привели к тому, что продукты, сходящие с конвейера современного производства, по вкусу сильно отличаются от того, что употребляли люди старшего поколения.

По данным «Союзмолока», около 40% молочной продукции на российском рынке выпускают по СТО или ТУ, а не по специальным ГОСТам. А около 60 процентов рыбной продукции в России, как говорится в пояснительной записке к законопроекту о стандартизации, вообще даже близко не соответствуют заявленным техническим условиям.

«Икорные закуски», «икорные соусы», например, по своей сути никакого отношения к натуральной икре не имеют. Основой имитированной икры выступают куриные яйца, рыбное филе или водоросли. Сходство с икрой по виду достигается за счёт добавления желатина и других связывающих ингредиентов, но по вкусу эти оранжевые шарики не имеют ничего общего с настоящей рыбной икрой.

Полки наших магазинов заполонили товары с названиями «сметанный продукт», «сырный продукт», сливочное масло, молоко, йогурты с заменителями молочного жира (ЗМЖ), то есть с добавками из растительных масел. В такой псевдо молочной продукции нет кальция и белка. В начинке продукта категории «А», колбасе «Докторская» в прозрачной (не вакуумной) упаковке, изготовленной по ГОСТу, должно содержаться мяса свыше 80%. Но почему срок хранения такого натурального продукта – два месяца со дня изготовления?

Фантазии производителей, привыкших играть вкусом потребителя, привязывая его к своей выгоде, не знают границ. «Хотите дешёвое оливковое масло с добавлением подсолнечного, не соки, а сокосодержащие продукты, вино, которое не вино по сходной цене?» – упакуем и доставим в лучшем виде. Список сомнительных товаров, обосновавшихся на магазинных полках, можно продолжать бесконечно. Заварив вместо чая копеечный пакетик растительной пыли, вы, конечно, не умрёте, но и пользы от такого напитка никакой не получите. Добросовестный производитель готов предложить более вкусную и полезную пищу по более высокой цене, но конкурировать с целой армией пищевиков-бизнесменов он, скорее всего, не решится.

В Минпромторге об этой проблеме хорошо знают, и всё же надеются, что законопроект, избавляющий магазинные полки от некачественных продуктов питания, всё же примут. Ведь от того, что мы едим, в прямом смысле зависит здоровье нации, о котором много говорят.

Ну а пока законодатели и бизнес спорят, правительство продвигает инициативу, предписывающую магазинам организовать хотя бы «ГОСТовские» полки с продукцией, произведённой строго по госстандартам.

Специально для Столетия

Юрий Алексеев