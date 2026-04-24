Чистота понимания: Нецензурное будущее соцсетей. Пётр Лидов, Алексей Чадаев, Семён Уралов
Что ждёт медиа у нас и по всему миру?
Какой уровень контроля и цензуры неизбежен?
И что с этим делать простому пользователю?
«Свобода информации» – реальность или навязанная иллюзия?
Вместе с российским медиаменеджером, журналистом, публицистом, радиоведущем, автором канала «Пока вы спали» и соавтором канала «ИзолентаLive» Петром Лидовым обсудили, как устроена современная медиасреда: как цифровые платформы пытаются заменить государство и смогут ли они это сделать; кто и почему борется за пользователей в соцмедиа; чем отличается цифровой суверенитет от колониальной цифровой зависимости; и почему ограничения становятся частью новой нормы медиасреды.
Смотрите прямо сейчас!
Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.
Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.
00:00 Введение
01:10 Темы обсуждения
04:31 Биография Петра Лидова
08:30 Переход в российские медиа
11:27 Острые вопросы
13:00 Блокировки и реакция аудитории
14:53 Стадии принятия
16:01 Коммерческая сторона вопроса
18:33 Политическое измерение
20:27 Контроль коммуникаций
22:47 Алгоритмы и выборы
23:43 Цифровые платформы и государство
24:41 Реакция систем
24:59 Суверенитет и соцсети
25:58 Риски бездействия
27:09 Образ «товарища майора»
30:57 Цензура и литература
37:52 Обсуждение списка святынь
38:58 Парадоксы голосования
39:43 Цензура и писатели
40:33 Эволюция культурных институтов
42:00 Проблемы современной цензуры
44:12 Роль императора и цензуры
46:31 Искусственный интеллект и цензура
48:09 Пример радио «Спутник»
50:01 Радио и аудитория
52:29 Форма и содержание в медиа
53:20 Информационное давление и фильтры
55:38 Сложность контента и подача
57:11 Командная игра в медиа
59:40 Радио и политтеология
01:04:05 Почему человечество обратилось к звуку
01:10:46 Воспитание аудитории
01:12:08 Будущее звука в медиа
01:14:55 Магия радио
01:17:29 Атмосфера на праздниках и использование громкоговорителей
01:18:22 Особенности радиоточки
01:19:12 Роль текста, голоса и видео в медиа
01:20:37 Аудитория и медиа
01:24:06 Эффект «своего человека»
01:29:48 Протесты в Беларуси и России
01:31:00 Природнение и сливание с ландшафтом
01:32:26 Различия в восприятии
01:33:21 Принципы работы на радио
01:34:31 Роль заводил, запивал и зазывал
01:36:26 Медиаобразование и функциональное разделение
01:38:13 Традиционные и новые медиа
01:40:06 Практический и теоретический подходы
01:41:27 Воспитательная роль и функция медиа
01:43:32 Цифровое воспитание и идентичность
01:44:44 Роль голоса в коммуникации
01:46:11 Публичность и самопрезентация
01:48:52 Обязательные базовые навыки
01:51:18 Заключение
ТГ-канал Семёна Уралова: https://t.me/su2050
ТГ-канал Алексея Чадаева: https://t.me/chadayevru
ВК-сообщество: https://vk.com/chistpon
«Чистота понимания» в ВК:
https://vkvideo.ru/playlist/-17549882_51213261
«Чистота понимания» на RUTUBE:
https://rutube.ru/plst/720201
ТГ-канал «Пока вы спали»: https://t.me/pvsgns
ТГ-канал «ИзолентаLive»: https://t.me/izolentalive
Rutube «ИЗОЛЕНТА live»: https://rutube.ru/channel/23340006/
ВК «ИЗОЛЕНТА Живьём»: https://vk.com/izolentalive
18+
Комментарий редакции
«Нецензурное будущее соцсетей» — подкаст «Частота понимания»
Ключевые тезисы
О цензуре и контроле над платформами- Ограничение соцсетей — это не только политическая, но прежде всего коммерческая и суверенная задача: государства борются за контроль над ключевым коммуникационным пространством, которое начинает заменять собой традиционные государственные институты. - Существует два полюса угроз: внешний (иностранные платформы как инструмент смены власти — примеры Непала, Белоруссии, Румынии) и внутренний (желание контролировать нарратив своих же граждан). - Операция с TikTok в США названа как вероятная модель: не запрет, а покупка и перевод под национальный контроль. - Цензура бывает алгоритмической (роботы, маркеры слов) и персональной (как цензоры XIX века — Гончаров, читавший Тургенева). Первая легко обходится метафорой; вторая требует людей, интеллектуально превосходящих тех, кого цензурируют.
О великой русской литературе и цензуре как двигателе творчества- Вся классическая русская литература — это побочный продукт интеллектуального состязания между писателями и вдумчивыми цензорами. - Когда цензуры нет — нет мотива для художественного изощрения, остаётся «иронический детектив». - Обходной язык (эзопов, мемный, иероглифический в Китае) — закономерная реакция на давление, и в каком-то смысле цензура является двигателем культурного творчества.
О звуке, образе и архетипах медиа- Языческие культы строились на визуальном канале (идол, ритуал), а переход к монотеизму — это торжество голоса, слова, пророчества. - Эпоха радио (Сталин, Черчилль, Гитлер, Рузвельт) — это эпоха слова. Телевидение вернуло картинку. - Сегодня умные колонки, аудиокниги, подкасты — не регресс, а архетипический возврат к голосу как к первичному и наиболее доверенному каналу. - Зрение обманывает (рекламные баннеры, фотошоп, постановочные образы), голос — воспринимается как более живой и личный.
О типах медиаперсонажей: заводилы, запевалы, зазывалы- Заводилы — организуют вокруг себя коллективное действие, удерживают смысл и процесс. - Запевалы — поднимают эмоциональную волну, задают тон, формируют паству. - Зазывалы — мимикрируют под первых двух, но главная их цель — продать (товар, идею, эмоцию). - Большинство популярных блогеров — зазывалы, имитирующие запевал. Задача умной аудитории — научиться их различать.
О феномене «своего человека»- Аудитории не важна объективная истина — ей важно услышать её от «своего». Стиль, язык, манера — первичный фильтр «свой/чужой». - Пример Навального: стал своим для офисного прекариата мегаполисов — через кеды, интонацию, мемный язык — не через идеологию. - Пример белорусской операции 2020 года: многолетнее выращивание «своих» людей вплоть до районного уровня, под зонтиком имитации объективной журналистики.
О феномене Дмитрия Пучкова- Пучков — культурный феномен, воспитавший целое поколение: его узнают и восьмилетние дети, и взрослые мужчины, и семинаристы духовных академий. - Это пример медиапастыря в полном смысле: он не просто вещает, он формирует систему ценностей и интерпретаций у миллионов.
О навыке самопрезентации как базовом для XXI века- Умение быть продюсером самого себя — это новая всеобщая грамотность, такая же обязательная, как чтение и письмо. - Шизофрения публичного человека: он одновременно субъект и персонаж, должен смотреть на себя со стороны, не теряя при этом искренности.
Подробный выводВ данной лекции-разговоре участники касаются одного из самых острых противоречий нашего времени: медиапространство стало полем битвы не за умы, а за саму реальность. И это не метафора. Когда государство блокирует платформы, оно реагирует не из паранойи, а из вполне рационального страха: цифровой сервис, которым пользуются 80–100 миллионов человек, уже де-факто выполняет государственные функции — регулирует обмен, формирует идентичности, управляет вниманием. Здесь особенно точна аналогия: маркетплейсы вытеснили ретейл, агрегаторы такси — таксопарки. Теперь платформы вытесняют государство. Закрыть YouTube или прижать Telegram — это не цензура в старом смысле, это попытка отвоевать суверенитет над коммуникационной средой. Парадоксальная мысль про цензуру и русскую литературу оказывается не шуткой, а глубоким наблюдением: давление системы рождает художественное изощрение. Без товарища-майора не было бы гиперболического зверинца Салтыкова-Щедрина. Без третьего отделения — не было бы метафизических лабиринтов Достоевского. И в этом смысле мемная культура, «финка НКВД» в риторике, иносказательные телеграм-каналы — это современная форма той же древней игры в прятки с цензором. Ограничения делают язык богаче, когда они встречают не запуганных, а творческих людей. Особенно сильна тема звука против образа. Это не просто медиаведение — это антропология. Великие религиозные преобразования человечества были возможны именно потому, что пророки апеллировали к слуху, а не к зрению: «глаза нам врут» — это не мистика, это знание, которое мы переоткрываем сейчас, живя в мире рекламных баннеров, дипфейков и инстаграм-фильтров. Голос труднее подделать, чем картинку. Он несёт в себе живую вибрацию личности. Именно поэтому подкасты и радио — не архаизм, а возврат к архетипу. Типология заводил, запевал и зазывал — это практически готовый инструмент медиаграмотности. Современный инфопоток переполнен зазывалами, мимикрирующими под пастырей: они умело имитируют эмоциональную искренность, используют язык «своих», создают иллюзию смысловой глубины — но в конечном счёте продают либо товар, либо эмоциональную зависимость. Умение их различать — это не критическое мышление ради критического мышления, а навык духовной самозащиты. И наконец, мысль, которая могла бы стать эпиграфом ко всему разговору: продюсирование себя — это новая всеобщая грамотность. Когда-то умение читать было уделом избранных — книжников, писцов, монахов. Сегодня базовой нормой становится умение связно говорить в камеру, выстраивать нарратив о себе, управлять своим публичным образом. Не для того, чтобы стать звездой, а для того, чтобы просто существовать как субъект в цифровой среде, а не быть объектом чужих алгоритмов.
