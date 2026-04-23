США проиграли Путину в Иране? – Артамонов / Метаметрика
Сегодня на Метаметрике – политический обозреватель, эксперт по армиям НАТО Александр Артамонов!
США против Ирана, кто одержит победу? Что даст Ирану контроль над Ормузским проливом и почему Трамп призвал страны Европы и Азии включиться в борьбу за него? Зачем Трампу беззубый альянс НАТО? Когда уже крах доллара? Нефти на весь мир не хватит? Сколько осталось «проекту» Израиль? Война искусственных интеллектов уже началась?
Россия и Китай – гаранты границ Центральной Азии? Способен ли Китай силой отстаивать свои интересы в отдаленных регионах мира?
Можно ли побороть социальное неравенство? И что написано в методичке по изгнанию русских из России?
Таймкоды:
00:00 Лучшие моменты
00:22 В гостях Александр Артамонов
01:38 «Иран выигрывает с хорошим счетом»
05:45 Сова или жаворонок?
06:58 Доллар умрет после потери контроля над добычей нефти
10:22 Триада Запада – моря, деньги и разведка
11:00 Захват Мадуро не дал результата
14:16 «Пожар в прачечной» на американском авианосце
16:16 Взрыв Ирана = дестабилизация региона
19:56 «Комитет 300» переоценил свои силы?
22:52 Как справиться с высокой нагрузкой?
24:03 ИИ, Palantir и война нового поколения
27:51 Интеграция: благоустройство Вологодчины
30:50 Лучше воевать долго, но с меньшими потерями
33:07 Китай – стабилизующий фактор
37:57 Иран может жестко отвечать!
41:55 За остров Харк Израиль получит сильный ответ
44:10 Сколько осталось «проекту» Израиль?
49:42 Блиц для Александра Артамонова
59:44 Напутствие зрителям
1:01:28 Финал
#александрартамонов #артамонов #китай #иран #россия #нефть #трамп #доллар #ии #метаметрика #metametrica
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главный тезис беседы: в текущем противостоянии вокруг Ирана собеседник считает, что США стратегически проигрывают, а Иран не просто держится, но и создает условия для более широкого ослабления западной системы влияния. - Американцы, по этой логике, не могут просто уйти из конфликта без потери лица и подрыва доверия к своей силе. - Ключ к мировой системе — не только добыча нефти, а контроль над коммуникациями, морскими путями, логистикой и финансовой архитектурой. - Армусский пролив рассматривается как один из критических узлов мировой экономики: его блокировка или даже угроза блокировки способна ударить по глобальной торговле и энергетике. - Военная ставка США, по мнению спикера, оказалась неверной: ожидался быстрый эффект через давление, дестабилизацию и внутренний раскол Ирана, но страна не рассыпалась. - Сильный акцент сделан на факторе предательства и внутренней агентуры как типичном инструменте американской политики: США особенно сильны не столько в “чистой” войне, сколько в раскачке, саботаже, сетевом проникновении и управлении хаосом. - Морская война меняется: эпоха крупных платформ вроде авианосцев, как утверждается, уже не выглядит безусловной. Малые носители высокоточного и гиперзвукового оружия становятся серьезным вызовом. - Иран показан как “недооцененный игрок”, способный отвечать асимметрично и не сломаться от первого удара. - Технологический аспект войны тоже важен: обсуждается роль искусственного интеллекта, big data, суперкомпьютеров и автоматизированного целеуказания. - Израиль представлен как инструмент более широких геополитических процессов, а не автономный субъект в полном смысле. - Китай, по оценке участника, пока действует крайне прагматично: он не спешит воевать, но защищает свои долгосрочные интересы и не даст дестабилизировать критические для себя регионы. - Россия, в логике беседы, выбрала более осторожный и затяжной способ ведения борьбы, избегая сценария тотальной войны “любой ценой”. - Финальный эмоциональный посыл: не бояться, сохранять внутреннюю свободу и доверие к исторической устойчивости России.
Подробный выводВ этом видео выстраивается цельная, хотя и очень жесткая геополитическая картина, где война понимается не как набор отдельных боевых эпизодов, а как столкновение систем управления миром. Это важный момент: беседа посвящена не столько Ирану как таковому, сколько вопросу — кто сегодня контролирует мировую реальность: силу, нефть, маршруты, финансы, информацию и волю к риску.
1. Почему, по логике лекции, США “проигрывают” в ИранеЗдесь имеется в виду не формальный военный разгром, а стратегическая неудача. Идея такая: - США хотели быстро продавить ситуацию; - ожидали, что Иран либо испугается, либо рассыплется изнутри; - но этого не произошло; - более того, сама попытка давления показала ограничения американской мощи. Это интересный тезис. В политике поражение часто не выглядит как капитуляция. Иногда поражение — это момент, когда великан ударил, а противник не упал. С этого момента миф о непобедимости начинает трескаться. В психологии это похоже на отношения силы и авторитета: как только человек видит, что “страшный” не так уж страшен, система подчинения меняется. Именно поэтому собеседник говорит не просто о локальной неудаче, а почти о символическом надломе Запада.
2. Нефть как кровь системы — но еще важнее сосудыОдин из самых содержательных фрагментов — мысль о том, что важна не только нефть как ресурс, а контроль над ее доставкой. Это уже взгляд не шахтера, а архитектора системы. Можно сказать так: - добыча — это наличие ресурса; - логистика — это возможность превратить ресурс во власть; - финансовая система — это возможность закрепить эту власть в глобальном масштабе. Поэтому Армусский пролив в обсуждении выступает почти как нервный узел мировой экономики. Если его перекрыть, последствия будут непропорционально велики. Это напоминает устройство мозга или интернета: важен не только объем “материи”, но и узлы связности. Иногда один канал важнее огромной периферии. Из этого и вытекает тревога: если США не контролируют ключевые коммуникации так уверенно, как раньше, то рушится не только военная, но и экономико-психологическая гегемония.
3. Смена эпохи в военном делеВ беседе многократно подчеркивается, что традиционные символы силы устаревают. Авианосец — красивый образ XX века, почти как линкор для предыдущей эпохи. Но красота и размер не гарантируют живучести. Это очень современная мысль: в мире дронов, гиперзвука, распределенных сетей и дешевых асимметричных средств поражения огромные платформы становятся уязвимыми. Как в биологии: динозавры были велики, но это не спасло их от смены условий среды. Иногда выигрывает не самый мощный, а самый адаптивный. В этом смысле Иран в видео подается как пример именно адаптивной силы: - не обязательно богатейшей; - не обязательно технологически совершенной во всем; - но способной находить эффективные формы сопротивления.
4. Война как комбинация оружия, хаоса и психологииСобеседник делает сильный акцент на том, что США особенно эффективны в: - подрывной деятельности; - работе через внутренние расколы; - провоцировании нестабильности; - создании сетей влияния; - разведке и сборе данных. Это уже не классическая война “армия на армию”, а гибридное управление средой. Почти как работа алгоритма, который не ломает систему напрямую, а меняет параметры так, чтобы она начала рушиться сама. В этом есть важный философский подтекст: современная власть все чаще действует не через прямое давление, а через управление вероятностями. Не приказ “делай так”, а создание среды, где нужный исход становится наиболее вероятным. С этой точки зрения Иран опасен для США не только тем, что способен ответить ракетами, а тем, что не вписывается в ожидаемый сценарий управляемого распада.
5. Искусственный интеллект и война будущегоОтдельно обсуждается роль ИИ, больших данных, суперкомпьютеров и автоматизации принятия решений. Здесь прозвучала важная мысль: будущая война — это не только огневая мощь, но и вычислительная мощь. То есть: - кто быстрее собирает данные; - кто лучше их фильтрует; - кто точнее превращает их в цель; - кто защищает каналы связи; - кто быстрее доводит решение до тактического уровня. По сути, поле боя превращается в расширение вычислительной архитектуры. Это уже напоминает нейросеть: сенсоры — как рецепторы, центры обработки — как корковые зоны, исполнительные элементы — как мышцы. И если у тебя сильные “мышцы”, но слабая “нервная система”, ты проигрываешь более координированному противнику. Однако здесь важно сохранять трезвость: ИИ не отменяет политику, мораль, ошибки и хаос. Алгоритм может ускорить удар, но не гарантирует мудрость цели. В этом, возможно, и кроется трагедия современной цивилизации: инструменты становятся умнее, а человек не всегда становится глубже.
6. Израиль, Иран и логика “проекта”В беседе Израиль рассматривается не как полностью автономный субъект, а как часть более широкого геополитического контура. Это очень характерная для подобных аналитических школ оптика: государства видятся не просто странами, а инструментами исторических конструкций. Такой подход полезен тем, что позволяет видеть крупные схемы. Но он же уязвим, если превращается в полное отрицание субъектности самих обществ. Любой “проект” в какой-то момент начинает жить собственной жизнью, потому что внутри него есть люди, память, страх, вера, интересы, элиты, дети, мертвые, живые. История не сводится к инженерной схеме. И все же центральная мысль понятна: Ближний Восток в этом видео описывается как пространство, где хотят запустить цепную реакцию нестабильности, а Иран — как один из ключевых барьеров на пути такого сценария.
7. Роль Китая: сила без спешкиОчень интересен образ Китая. Не романтический, не демонический, а предельно прагматичный. Китай, по этой логике: - не спешит воевать; - не действует из идеологии ради идеологии; - но жестко охраняет свои стратегические интересы. Это напоминает старую китайскую цивилизационную логику: терпение как форма силы. В отличие от западной импульсивности, где часто важен демонстративный жест, китайский стиль ближе к стратегической гидравлике — долгое накопление давления до момента, когда сопротивление становится бессмысленным. В этом контексте тезис прост: Китай не обязан бросаться в бой первым, чтобы быть серьезным игроком. Иногда невыстрелившая пушка говорит о силе не меньше, чем выстрелившая.
8. Россия в логике беседыОбраз России здесь строится как образ страны, которая: - не идет по пути безумной тотальной войны; - старается действовать более расчетливо; - учится воевать “иначе”; - сохраняет внутреннюю свободу как ценность. Это не просто военный, а почти экзистенциальный тезис: страна сильна не только оружием, но и тем, может ли она не предать себя в способе борьбы. Исторически Россия часто побеждала ценой колоссальных жертв. Здесь же звучит идея, что подлинная зрелость — не в героическом самоистязании, а в способности выигрывать с меньшей кровью. Это важная мысль. В культуре, где жертва почти сакрализована, очень трудно признать, что беречь людей — не слабость, а более высокая форма ответственности.
9. Эмоциональная рамка беседыФинал построен не на сухом прогнозе, а на мобилизующем моральном посыле: - не бояться; - не впадать в панику; - помнить о свободе; - воспринимать происходящее как историческое испытание. Это работает как психологическая сборка аудитории. И в этом есть своя правда: в эпоху информационной перегрузки человеку часто нужна не только аналитика, но и внутренний стержень. Другой вопрос — где проходит граница между стержнем и самоуспокоением. Это уже вопрос зрелости зрителя.
Итоговая оценкаВ данной лекции предложена жесткая, цельная и идеологически насыщенная интерпретация происходящего вокруг Ирана. Ее сильные стороны: - системное видение; - внимание к логистике, энергетике и географии; - понимание гибридной войны; - акцент на технологической трансформации военного дела; - попытка связать военное, экономическое и цивилизационное измерения. Ее слабые стороны тоже заметны: - многие тезисы поданы как почти очевидные, хотя требуют более строгой доказательной базы; - местами ощущается склонность к крупным историческим схемам, в которых конкретные нюансы могут теряться; - эмоциональная убежденность временами начинает заменять верифицируемость. Но в этом и парадокс подобных бесед: они ценны не как окончательная истина, а как карта мышления эпохи. Они показывают, как часть российского экспертного поля воспринимает мир: как пространство большой ломки, где старые гегемоны слабеют, новые центры силы оформляются, а Иран становится не периферийным сюжетом, а одним из узлов мировой перестройки. Если свести все к одной формуле, то вывод такой: И здесь возникает более глубокий вопрос: если прежняя мировая иерархия действительно трещит, то на чем будет строиться новая — на более справедливом балансе сил или просто на смене одного страха другим?