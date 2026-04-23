Музыка в жизни Владимира Ильича Ленина (1986)

Передача рассказывает о музыкальных традициях в семье Ульяновых и любви В.И.Ленина к народной песне и музыке, которая сопровождала всю его жизнь. Съемки проходили на берегах Волги, в Ульяновске в “Доме-музее семьи Ульяновых”, в “Квартире и кабинете В.И.Ленина в Кремле”. Звучат любимые В.И.Лениным произведения: пролетарская песня “Интернационал” (слова – Эжен Потье, музыка – Пьер Дегейтер), Соната № 8 “Патетическая” Л. ван Бетховена в исполнении пианиста Рудольфа Керера, Симфония № 6 “Патетическая” П.Чайковского и др.

Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1986 г.

Автор сценария – А.Пронина
Режиссер – Валентин Ежов
Текст читали – Маргарита Струнова и Валерий Афанасьев

- В этом видео музыка показана как важная, почти сквозная линия жизни Ленина — от детских впечатлений до зрелых политических и человеческих убеждений. - Любовь к музыке у Владимира Ильича формировалась в семье: - отец привил любовь к народной песне; - мать открыла детям мир классической музыки. - Народная песня в доме Ульяновых была не просто развлечением, а частью воспитания, нравственного и гражданского чувства. - С юности Ленин воспринимал музыку не как фон, а как силу, способную объединять, вдохновлять и пробуждать волю. - Особое место занимали революционные песни: Марсельеза, Интернационал, Варшавянка и другие. - В годы революционной борьбы песня осмысляется как орудие политического воспитания и сплочения масс. - Ленин высоко ценил Интернационал как международный символ солидарности рабочих, где важны и слова, и сама музыка. - Среди композиторов особенно выделяется Бетховен; его музыка связывается с внутренней энергией, волей, напряжением мысли и борьбой. - Также отмечается любовь Ленина к Чайковскому, Шопену, Шуберту, Вагнеру и русской классической традиции. - В лекции подчёркивается мысль: искусство должно принадлежать народу, быть ему понятным, близким и развивающим его духовно.

Беседа посвящена не просто музыкальным вкусам Ленина, а тому, как музыка вплетается в биографию, мировоззрение и политическую практику человека. Здесь важен сам способ подачи: музыка не отделяется от жизни, как некий салонный аксессуар, а предстает частью формирования личности. Это любопытно и с психологической точки зрения: то, что входит в человека в детстве — звуки Волги, народное пение, домашние музыкальные вечера, — затем становится не внешним украшением, а внутренним ритмом судьбы. В данном видео особенно ясно звучит двойной источник музыкальной культуры Ленина. С одной стороны — народная песня, широкая, протяжная, связанная с Волгой, с русским пространством, с переживанием свободы и народной судьбы. С другой — классическая музыка, пришедшая через домашнее воспитание, через рояль, через тонкость и глубину музыкального вкуса матери. В сущности, здесь сталкиваются не две культуры, а два полюса одной человеческой полноты: стихия народа и дисциплина формы, чувство и мысль, спонтанность и структура. Почти как в самой истории: революция не живёт одной только эмоцией, ей нужна организация; но и одна организация без внутреннего огня мертва. Интересно, что музыка показана не только как объект личной любви, но и как социальная энергия. Для Ленина песня — это не абстрактная красота, а живая сила коллективного действия. В этом есть глубокая историческая логика: как сегодня алгоритмы социальных сетей способны синхронизировать внимание миллионов, так в XIX–XX веках такую функцию часто выполняли общие песни, гимны, мелодии. Они создавали не просто настроение, а общность переживания, а значит — общность воли. В этом смысле Интернационал был чем-то большим, чем музыкальное произведение: он становился звуковым паролем, по которому человек в чужой стране находил «своих». Отдельно важен образ Бетховена. В лекции он дан не случайно. Бетховен здесь — почти символ внутренней архитектуры ленинского характера: энергия, собранность, воля, напряжение мысли, борьба, направленная разумом. Конечно, это уже интерпретация, в чем-то даже идеализация, а к идеализациям стоит относиться осторожно. Любой исторический портрет, особенно созданный в советской культурной среде 1980-х, склонен сглаживать противоречия и превращать человека в монумент. Но даже если убрать этот налёт канонизации, остаётся интересный факт: Ленин действительно воспринимал музыку остро и глубоко, не как развлечение, а как встречу с чем-то предельно человеческим. Здесь проявляется ещё одна важная тема: реализм против декоративности. В лекции подчеркивается, что Ленину были близки классики, реалистическое искусство, произведения, в которых есть подлинное содержание, а не пустая красивость. Это очень жизненный критерий. Люди часто любят не реальность, а её приятную упаковку — в истории, в искусстве, в отношениях. Но музыка, если она по-настоящему велика, ломает эту привычку. Она не льстит человеку, а выводит его к правде о страдании, надежде, борьбе, достоинстве. Потому и Бетховен, и Чайковский здесь оказываются не просто «любимыми авторами», а собеседниками по теме человеческой судьбы. Финальная мысль о том, что искусство принадлежит народу, в лекции звучит как идеологический вывод, но в ней есть и более широкий философский смысл. Искусство мертвеет, когда становится собственностью узкого круга посвящённых, языком символического превосходства. Но оно теряет силу и тогда, когда упрощается до пропагандистского инструмента. Истина, вероятно, где-то между: искусство должно быть доступным, но не примитивным; народным, но не лестным; вдохновляющим, но не лживым. Это сложное равновесие — как в педагогике, в политике, да и в жизни вообще. В итоге это видео рисует Ленина как человека, для которого музыка была: - памятью детства, - формой внутренней собранности, - источником эмоциональной силы, - средством общественного единения, - частью культурного идеала будущего общества. Если смотреть глубже, то в лекции музыка оказывается не просто темой биографии, а моделью отношения человека к миру: слышит ли он жизнь как шум, или как смысловой строй, в котором личное чувство может стать частью общего движения. И здесь возникает вопрос, который шире самого сюжета: когда музыка нас действительно трогает — мы слышим в ней объективную красоту или узнаём в ней собственную, пока ещё не до конца осознанную правду?
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=y5UKEjWGOu8
