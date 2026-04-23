Кооперация агрессоров

«Зеленский же и большинство европейских лидеров стремятся не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован», — заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

Несколькими днями ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что страны Европейского Союза категорически выступают против мирного урегулирования на Украине. По его словам, европейские государства и бюрократия слишком сильно вложились в военные действия, поэтому не готовы поддержать справедливый мир.

Действительно, последние три года Украине поставляли оружие 43 страны, при этом крупнейшим поставщиков являются США, сообщал Telegram-канал Mash со ссылкой на данные из базы ГШ ВСУ, которую получили хакеры Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini. В публикации указывалось, что поставками занимались страны, в том числе, члены Евросоюза, США и Канада, а также Косово, Грузия, Израиль и другие.

Осенью сообщалось, что Украина начала перенос своего оружейного производства в Европу. По данным западных СМИ, в ближайшее время представительства украинского ВПК появятся в Дании. Как писал Business Insider, это только первый шаг в реализации новой программы «Строим для Украины». Копенгаген выделил на нее более 50 млн долл., чтобы «помочь начать работу» предприятиям Киева.

Пока в программе официально участвует только компания Fire Point, специализирующаяся на выпуске дальнобойных ракет и беспилотных летательных аппаратов. Однако проект, как отмечают СМИ, поддерживается и другими предприятиями ВПК Украины. Генеральный директор Национальной ассоциации украинских оборонных производителей (НАУДИ) Сергей Гончаров заявил, что инициатива открывает Киеву «больше возможностей для производства при меньших рисках».

Fire Point специализируется на производстве относительно дешевых ударных беспилотников большой дальности и крылатых ракет. Ее флагманской разработкой считаются беспилотники FP-1 — дроны-камикадзе, способные доставить боевую часть весом 60–120 кг на расстояние до 1600 км. Стоимость одного беспилотника оценивается в $55 тыс. В компании утверждают, что сегодня выпускается более 100 таких БПЛА в день. Еще один проект Fire Point — дальнобойные ракеты FP-5 «Фламинго» массой 6000 кг, оснащенные боеголовкой массой 1150 кг. Максимальная дальность полета боеприпаса — 3000 км. Первый прототип был представлен в 2025 г.

Процесс переноса мощностей Fire Point совпал с планами датских властей приобрести дальнобойное высокоточное оружие для «сдерживания внешних угроз», о чем сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

«Россия будет угрозой для Дании еще многие годы. <…> Мы должны быть точно способны сдержать нападение на Данию и НАТО», — подчеркнула она.

Дания стала первой страной Запада, которая наладит производство вооружения для ВСУ на своей территории. Инициативу Build with Ukraine* поддержали Литва и Германия. Военную поддержку Киеву оказывают и другие европейские союзники. «В то время как идут непростые переговоры о прекращении конфликта на Украине, страны Европы рассматривают планы глубокой военно-промышленной интеграции Киева в экономику Европы», — сказал «НГ» военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев. — Таким образом, настрой союзников Украины заключается не в ее демилитаризации, а, наоборот, в повышении ее оборонного потенциала». Эксперт отметил, что кроме Британии активна и Германия. «Берлин помогает Киеву строить заводы и другие производственные объекты в военных целях. Фактически Украина становится полноправным участником военных планов Евросоюза», — подчеркнул генерал.

Правительство ФРГ, например, для лучшего взаимодействия производителей оружия обеих стран открывает в Берлине офис связи украинской оборонной промышленности под названием Ukraine Freedom House. Также говорится о том, что штат военного атташе в посольстве Германии в Киеве будет усилен. При этом Германия хочет использовать «цифровые данные с поля боя на Украине и сведения о применении немецкого оружия», якобы необходимые «для улучшения подготовки солдат и разработки стратегий».

Заметим, что кроме производства дронов, Германия принимает участие и в других проектах украинского оборонно-промышленного комплекса. Скажем, с участием немецкого концерна Rheinmetall на Украине сейчас построено несколько заводов и развернуто производство бронетехники и артиллерийских снарядов. А шведская компания Saab готовится открыть на Украине завод по производству истребителей Gripen. В то же время Киев ставит на поток сборку дронов за рубежом.

Недавно Минобороны РФ обвинило Европу в эскалации конфликта из-за поставок БПЛА Украине. Ведомство опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах. Минобороны РФ подчеркнуло также, что использование произведенных в Европе беспилотников для атак на Россию может привести к тяжелым и непредсказуемым последствиям. Напомним: президент России Владимир Путин после испытаний ракетного комплекса «Орешник» в ноябре 2024 г. предупреждал: «Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов».

СМИ, тем не менее, активно цитировали главу МИД Украины Андрея Сибигу, который заявил, что во время саммита министров иностранных дел G7 26—27 марта Киев получил заверения о продолжении поставок вооружения для ВСУ. «Вашингтон никуда не собирается передавать предназначенное для Украины оружие», — отметил он. На этом фоне специализированные ресурсы, отслеживающие передвижения авиатехники, сообщают о том, что из американского Коламбуса в польский Жешув прибыл самолет компании National Airlines. На его борту, «по некоторым оценкам», были дроны Altius — Altius-600M и Altius-700M от компании Anduril Industries.

Сообщается, что контракт на поставку таких дронов для ВСУ был заключен правительством Британии с компанией Anduril UK (британским подразделением Anduril Industries)* в марте 2025 г. Altius-600M уже поставлялись ВСУ и в основном запускались с наземных установок для разведывательных и ударных целей на дальность до 160 км. Новая версия Altius-700M с искусственным интеллектом предназначена для использования дронов роем или одиночно и нанесения ударов в основном по бронетехнике. Вес боевой части дрона 15 кг позволяет уничтожать танки. Согласно официальной технической информации, рой Altius-700M направляется в нужное место и кружит там до тех пор, пока объекты не будут обнаружены. Далее оператор решает, какую технику надо поразить, и дает команду на уничтожение, а дроны сами выбирают себе цели.

Между тем СМИ также сообщают, что некоторые программы совместного производства дронов для ВСУ уже работают в Европе. В частности, журналисты пишут, что немецкая компания Quantum Frontline Industries (QFI) в рамках инициативы «Строим с Украиной» отправила первую партию тактических беспилотников Linza в зону конфликта.

«QFI — это первый совместный проект в рамках названной инициативы, основанный компаниями Quantum Systems и Frontline Robotics для создания в Европе автоматизированной зарубежной линии промышленного производства беспилотников для ВСУ», — сообщила пресс-служба QFI. В марте стало известно о том, что немецкая компания Quantum Systems получила заказ на производство 15 тыс. дронов-перехватчиков для Национальной гвардии Украины. Речь идет о контрактах в десятки, если не в сотни миллионов евро.

А по совместной программе оборонных инвестиций ЕС SAFE (Security Action for Europe) начала подготовку к совместному производству дронов с Украиной и Румыния. По информации министра обороны страны Раду Мируце, на данный проект выделяется 200 млн евро. «Мы говорим не только о закупках, но и о возможности производить дроны здесь, в Румынии, по технологии последнего поколения, с передачей ноу-хау и постоянной линией инноваций», — отметил он. Министр добавил, что срок подписания такого контракта с Киевом — конец мая.

Расширить производство дронов, в том числе на основе украинских технологий, планируют и США. Как пишет Wall Street Journal (WSJ), сыновья президента США Дональда Трампа — Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший поддержали инвестициями новую компанию по производству дронов Powerus. По версии WSJ, эта компания призвана удовлетворить растущий со стороны Пентагона спрос и заполнить нишу, которая образовалась после запрета на ввоз в США новых китайских беспилотников.

Powerus заявила, что планирует приобрести украинские технологии для производства беспилотников и продать их американским военным. И уже сообщила, что бывший спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог вошел в совет консультантов этой фирмы. Эксперты считают, что он как один из главных американских лоббистов интересов Украины в США будет добиваться поставок дронов от Powerus не только в Пентагон, но и для ВСУ.

В то же время Еврокомиссия утвердила рабочую программу на 1,5 млрд евро для развития оборонной промышленности Европы и Украины. В Брюсселе рассчитывают на «тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами».

В сообщении ЕК уточняется, что более 700 млн будет направлено на увеличение производства военной техники, включая системы противодействия беспилотникам и ракеты. В эту сумму входит 260 млн евро для содействия восстановлению и модернизации украинской оборонной промышленно-технологической базы. Впрочем, как отмечают эксперты, этих средств не хватит, чтобы кардинально изменить ситуацию в ВПК, как Украины, так и ЕС. Однако Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс акцентировал внимание на том, что Киев сможет впервые получить финансирование для развития своего ВПК в рамках оборонно-промышленной программы Евросоюза. Западные агрессоры уже реально объединяются для подготовки к войне с Россией.

Фото: Mil.ru. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru

Андрей Офицеров