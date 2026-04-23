Кооперация агрессоров
«Зеленский же и большинство европейских лидеров стремятся не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован», — заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.
Несколькими днями ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что страны Европейского Союза категорически выступают против мирного урегулирования на Украине. По его словам, европейские государства и бюрократия слишком сильно вложились в военные действия, поэтому не готовы поддержать справедливый мир.
Действительно, последние три года Украине поставляли оружие 43 страны, при этом крупнейшим поставщиков являются США, сообщал Telegram-канал Mash со ссылкой на данные из базы ГШ ВСУ, которую получили хакеры Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini. В публикации указывалось, что поставками занимались страны, в том числе, члены Евросоюза, США и Канада, а также Косово, Грузия, Израиль и другие.
Осенью сообщалось, что Украина начала перенос своего оружейного производства в Европу. По данным западных СМИ, в ближайшее время представительства украинского ВПК появятся в Дании. Как писал Business Insider, это только первый шаг в реализации новой программы «Строим для Украины». Копенгаген выделил на нее более 50 млн долл., чтобы «помочь начать работу» предприятиям Киева.
Пока в программе официально участвует только компания Fire Point, специализирующаяся на выпуске дальнобойных ракет и беспилотных летательных аппаратов. Однако проект, как отмечают СМИ, поддерживается и другими предприятиями ВПК Украины. Генеральный директор Национальной ассоциации украинских оборонных производителей (НАУДИ) Сергей Гончаров заявил, что инициатива открывает Киеву «больше возможностей для производства при меньших рисках».
Fire Point специализируется на производстве относительно дешевых ударных беспилотников большой дальности и крылатых ракет. Ее флагманской разработкой считаются беспилотники FP-1 — дроны-камикадзе, способные доставить боевую часть весом 60–120 кг на расстояние до 1600 км. Стоимость одного беспилотника оценивается в $55 тыс. В компании утверждают, что сегодня выпускается более 100 таких БПЛА в день. Еще один проект Fire Point — дальнобойные ракеты FP-5 «Фламинго» массой 6000 кг, оснащенные боеголовкой массой 1150 кг. Максимальная дальность полета боеприпаса — 3000 км. Первый прототип был представлен в 2025 г.
Процесс переноса мощностей Fire Point совпал с планами датских властей приобрести дальнобойное высокоточное оружие для «сдерживания внешних угроз», о чем сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен.
«Россия будет угрозой для Дании еще многие годы. <…> Мы должны быть точно способны сдержать нападение на Данию и НАТО», — подчеркнула она.
Дания стала первой страной Запада, которая наладит производство вооружения для ВСУ на своей территории. Инициативу Build with Ukraine* поддержали Литва и Германия. Военную поддержку Киеву оказывают и другие европейские союзники. «В то время как идут непростые переговоры о прекращении конфликта на Украине, страны Европы рассматривают планы глубокой военно-промышленной интеграции Киева в экономику Европы», — сказал «НГ» военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев. — Таким образом, настрой союзников Украины заключается не в ее демилитаризации, а, наоборот, в повышении ее оборонного потенциала». Эксперт отметил, что кроме Британии активна и Германия. «Берлин помогает Киеву строить заводы и другие производственные объекты в военных целях. Фактически Украина становится полноправным участником военных планов Евросоюза», — подчеркнул генерал.
Правительство ФРГ, например, для лучшего взаимодействия производителей оружия обеих стран открывает в Берлине офис связи украинской оборонной промышленности под названием Ukraine Freedom House. Также говорится о том, что штат военного атташе в посольстве Германии в Киеве будет усилен. При этом Германия хочет использовать «цифровые данные с поля боя на Украине и сведения о применении немецкого оружия», якобы необходимые «для улучшения подготовки солдат и разработки стратегий».
Заметим, что кроме производства дронов, Германия принимает участие и в других проектах украинского оборонно-промышленного комплекса. Скажем, с участием немецкого концерна Rheinmetall на Украине сейчас построено несколько заводов и развернуто производство бронетехники и артиллерийских снарядов. А шведская компания Saab готовится открыть на Украине завод по производству истребителей Gripen. В то же время Киев ставит на поток сборку дронов за рубежом.
Недавно Минобороны РФ обвинило Европу в эскалации конфликта из-за поставок БПЛА Украине. Ведомство опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах. Минобороны РФ подчеркнуло также, что использование произведенных в Европе беспилотников для атак на Россию может привести к тяжелым и непредсказуемым последствиям. Напомним: президент России Владимир Путин после испытаний ракетного комплекса «Орешник» в ноябре 2024 г. предупреждал: «Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов».
СМИ, тем не менее, активно цитировали главу МИД Украины Андрея Сибигу, который заявил, что во время саммита министров иностранных дел G7 26—27 марта Киев получил заверения о продолжении поставок вооружения для ВСУ. «Вашингтон никуда не собирается передавать предназначенное для Украины оружие», — отметил он. На этом фоне специализированные ресурсы, отслеживающие передвижения авиатехники, сообщают о том, что из американского Коламбуса в польский Жешув прибыл самолет компании National Airlines. На его борту, «по некоторым оценкам», были дроны Altius — Altius-600M и Altius-700M от компании Anduril Industries.
Сообщается, что контракт на поставку таких дронов для ВСУ был заключен правительством Британии с компанией Anduril UK (британским подразделением Anduril Industries)* в марте 2025 г. Altius-600M уже поставлялись ВСУ и в основном запускались с наземных установок для разведывательных и ударных целей на дальность до 160 км. Новая версия Altius-700M с искусственным интеллектом предназначена для использования дронов роем или одиночно и нанесения ударов в основном по бронетехнике. Вес боевой части дрона 15 кг позволяет уничтожать танки. Согласно официальной технической информации, рой Altius-700M направляется в нужное место и кружит там до тех пор, пока объекты не будут обнаружены. Далее оператор решает, какую технику надо поразить, и дает команду на уничтожение, а дроны сами выбирают себе цели.
Между тем СМИ также сообщают, что некоторые программы совместного производства дронов для ВСУ уже работают в Европе. В частности, журналисты пишут, что немецкая компания Quantum Frontline Industries (QFI) в рамках инициативы «Строим с Украиной» отправила первую партию тактических беспилотников Linza в зону конфликта.
«QFI — это первый совместный проект в рамках названной инициативы, основанный компаниями Quantum Systems и Frontline Robotics для создания в Европе автоматизированной зарубежной линии промышленного производства беспилотников для ВСУ», — сообщила пресс-служба QFI. В марте стало известно о том, что немецкая компания Quantum Systems получила заказ на производство 15 тыс. дронов-перехватчиков для Национальной гвардии Украины. Речь идет о контрактах в десятки, если не в сотни миллионов евро.
А по совместной программе оборонных инвестиций ЕС SAFE (Security Action for Europe) начала подготовку к совместному производству дронов с Украиной и Румыния. По информации министра обороны страны Раду Мируце, на данный проект выделяется 200 млн евро. «Мы говорим не только о закупках, но и о возможности производить дроны здесь, в Румынии, по технологии последнего поколения, с передачей ноу-хау и постоянной линией инноваций», — отметил он. Министр добавил, что срок подписания такого контракта с Киевом — конец мая.
Расширить производство дронов, в том числе на основе украинских технологий, планируют и США. Как пишет Wall Street Journal (WSJ), сыновья президента США Дональда Трампа — Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший поддержали инвестициями новую компанию по производству дронов Powerus. По версии WSJ, эта компания призвана удовлетворить растущий со стороны Пентагона спрос и заполнить нишу, которая образовалась после запрета на ввоз в США новых китайских беспилотников.
Powerus заявила, что планирует приобрести украинские технологии для производства беспилотников и продать их американским военным. И уже сообщила, что бывший спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог вошел в совет консультантов этой фирмы. Эксперты считают, что он как один из главных американских лоббистов интересов Украины в США будет добиваться поставок дронов от Powerus не только в Пентагон, но и для ВСУ.
В то же время Еврокомиссия утвердила рабочую программу на 1,5 млрд евро для развития оборонной промышленности Европы и Украины. В Брюсселе рассчитывают на «тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами».
В сообщении ЕК уточняется, что более 700 млн будет направлено на увеличение производства военной техники, включая системы противодействия беспилотникам и ракеты. В эту сумму входит 260 млн евро для содействия восстановлению и модернизации украинской оборонной промышленно-технологической базы. Впрочем, как отмечают эксперты, этих средств не хватит, чтобы кардинально изменить ситуацию в ВПК, как Украины, так и ЕС. Однако Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс акцентировал внимание на том, что Киев сможет впервые получить финансирование для развития своего ВПК в рамках оборонно-промышленной программы Евросоюза. Западные агрессоры уже реально объединяются для подготовки к войне с Россией.
Фото: Mil.ru. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru
Специально для Столетия
Андрей Офицеров
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Главный тезис автора: европейские лидеры и руководство Украины якобы не заинтересованы в мире, а ориентированы на продолжение конфликта. - В подтверждение этого приводятся заявления российских официальных лиц: Василия Небензи и Сергея Нарышкина. - Утверждается, что за последние годы Украине оружие поставляли десятки стран, а крупнейшими поставщиками названы США и государства ЕС. - Особый акцент делается на том, что Украина переносит часть военного производства в Европу, прежде всего в Данию, в рамках программы Build with Ukraine / “Строим для Украины”. - В статье подробно описываются украинские оборонные компании, прежде всего Fire Point, производящие дальнобойные БПЛА и ракеты. - Подчеркивается, что Дания, Германия, Литва, Румыния и другие страны не просто поставляют оружие, но и интегрируют украинский ВПК в европейскую оборонную систему. - Отдельно упоминаются проекты с участием Rheinmetall, Saab, Quantum Systems и других компаний. - Автор связывает это с более широкой тенденцией: Европа и США наращивают производство дронов и вооружений, в том числе с использованием украинских технологий. - Приводятся предупреждения российской стороны о том, что использование европейского оружия против России может иметь тяжелые последствия. - Финальный вывод статьи жесткий и однозначный: Запад якобы объединяется для подготовки к войне с Россией.
Подробный выводЭта статья построена не как нейтральный обзор, а как политически заряженная интерпретация событий. Ее логика довольно прозрачна: если страны Европы и США поставляют оружие Украине, помогают развернуть производство дронов, ракет и бронетехники, а также финансируют оборонную промышленность, значит они не стремятся к миру, а, наоборот, работают на продолжение войны. Внутри собственной системы координат эта позиция последовательна. Но здесь важно различать факт, интерпретацию и риторический вывод.
1. Что в тексте похоже на фактЕсли убрать эмоциональную оболочку, в статье есть ряд вполне конкретных утверждений: - Украина действительно опирается на внешнюю военную помощь. - Западные страны действительно развивают формы военно-технического сотрудничества с Киевом. - Перенос или локализация части производства в Европе логичен с точки зрения безопасности, логистики и устойчивости цепочек поставок. - Европейские государства действительно увеличивают вложения в оборону, и украинский опыт войны — особенно в области БПЛА — стал для них крайне ценным. - Развитие совместных производств — это уже не только помощь “здесь и сейчас”, но и долгосрочная институционализация союза. Это важный слой реальности. Как в программировании: если архитектура системы начинает выноситься в отдельные модули и разворачиваться на внешней инфраструктуре, это означает не временный патч, а создание устойчивой платформы. Так и здесь: речь уже не только о поставках со склада, а о формировании экосистемы.
2. Где начинается интерпретацияНо следующий шаг — тезис, что из этого автоматически следует нежелание мира, — уже не факт, а политическая трактовка. Потому что одна и та же реальность может быть прочитана по-разному: - Российская трактовка: поддержка Украины = эскалация, затягивание войны, подготовка к столкновению с Россией. - Западная трактовка: поддержка Украины = сдерживание, недопущение поражения Киева, создание условий для переговоров “с позиции силы”. - Украинская трактовка: без оружия и производства не будет ни обороны, ни субъектности, а значит и переговоры будут не миром, а капитуляцией. И вот здесь проявляется старая философская проблема: люди редко спорят о самих событиях, чаще — о рамке смысла, в которую эти события помещаются. Один и тот же завод можно назвать “оборонным щитом”, а можно — “фабрикой затягивания войны”. Сам объект не меняется, меняется оптика.
3. О языке статьиНазвание «Кооперация агрессоров» — это не аналитический, а мобилизационный язык. Он заранее снимает многозначность. Читателю предлагают не исследовать ситуацию, а сразу принять моральную схему: - есть “агрессоры”, - есть их кооперация, - есть угроза России, - следовательно, идет сознательная подготовка к большой войне. Такой стиль работает как политическая психотехнология. Он не столько объясняет мир, сколько структурирует эмоцию по отношению к миру. Это похоже на то, как нейросеть после обучения начинает слишком уверенно классифицировать сложный объект по одной доминирующей метке, теряя нюансы. Система упрощает реальность, чтобы повысить определенность, но расплачивается за это искажением.
4. Что статья показывает глубже, чем, возможно, сама хочетПри всей своей тенденциозности текст невольно высвечивает нечто важное: война перестала быть локальной историей. Она стала узлом, в котором переплелись: - геополитика, - экономика, - технологии, - логистика, - оборонная промышленность, - политическая символика, - и даже конкуренция моделей будущего. Особенно показателен акцент на дронах. БПЛА сегодня — это почти метафора эпохи. Они дешевые по сравнению с классическими системами, массовые, гибкие, быстро модернизируемые. В психологическом смысле это оружие новой чувствительности: не грубая масса, а распределенная сеть. Как если бы война из индустриального XX века переходила в форму, ближе к цифровой экосистеме XXI века. Рой дронов — это почти военный аналог сетевого сознания: много малых узлов, координация, адаптация, отказоустойчивость. И потому борьба идет не только за территорию, но и за право определить, как будет выглядеть война будущего.
5. Где в статье возможна иллюзияОднако здесь есть и риск идеализации — точнее, демонизации. Люди часто воспринимают противника не как сложного субъекта со своей логикой, а как носителя чистого злого замысла. Это понятная, почти биологическая реакция сознания: так легче мобилизоваться. Но это делает картину мира плоской. Европейские страны могут быть одновременно: - искренне напуганы Россией, - экономически заинтересованы в развитии ВПК, - идеологически привязаны к поддержке Украины, - зависимы от инерции уже принятых решений, - и при этом публично говорить о мире. Это не обязательно лицемерие в простом смысле. Часто это смесь страха, интереса, убеждений и системной инерции. История вообще редко движется чистыми моральными категориями; чаще она напоминает реку, в которую одновременно впадают потоки принципов, выгод, травм и амбиций.
6. Практический смысл прочитанногоЕсли смотреть прагматично, статья полезна как индикатор нескольких тенденций: 1. Военная поддержка Украины не сворачивается, а институционализируется. 2. Европа стремится снизить зависимость от внешних поставщиков и строит собственную оборонную базу. 3. Украинский ВПК интегрируется в западные цепочки, а значит конфликт оказывает долговременное влияние на архитектуру европейской безопасности. 4. Дроновая война становится центральным элементом будущих военных стратегий. 5. Риторика всех сторон становится более жесткой, а значит пространство для доверия сокращается. И это, пожалуй, самый тревожный момент. Когда оружие становится не временной мерой, а частью долгосрочной экономической и политической системы, мир начинает отдаляться не только из-за вражды, но и из-за институциональной выгоды войны. В этом есть что-то почти античное: люди уже не просто воюют, а строят вокруг войны ремесло, рынок, язык и идентичность.
7. Итоговое осмыслениеВ сущности, статья говорит о реальном процессе — углублении военно-промышленной кооперации Украины и Запада. Но интерпретирует его предельно односторонне, как доказательство злонамеренной стратегии “агрессоров”. Это делает текст сильным как пропагандистское высказывание, но ограниченным как аналитика. Более взвешенный вывод мог бы звучать так: Запад действительно делает ставку не на демилитаризацию Украины, а на усиление ее способности к длительному сопротивлению и на встраивание ее оборонного потенциала в европейскую систему безопасности. Для России это выглядит как эскалация и угроза. Для Украины и ее союзников — как средство выживания и сдерживания. Истина здесь не сводится к лозунгу, потому что каждая сторона описывает не весь мир, а свою травму, свой страх и свой интерес. И, возможно, самый трудный вопрос здесь не в том, кто громче говорит о мире, а в том, может ли современный мир вообще хотеть мира, если слишком многие уже встроили войну в свою экономику, идентичность и представление о безопасности?