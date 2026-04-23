Наш ответ «Палантиру». Ольга Ускова – о том, почему мы никому не уступаем по ИИ.

Войдя в нашу жизнь, искусственный интеллект настолько быстро её меняет, что мы буквально не успеваем за этим уследить. О том, что это сулит – и чем может грозить – роду человеческому, нашей стране и каждому конкретному человеку, обозреватель Аналитического центра ТАСС Андрей Шитов расспросил предпринимателя и писателя Ольгу Ускову.

Главные цитаты:

«Душа человеческая существует в человеческом теле. И у роботов – та же история. Не существует ИИ отдельно от аппаратного обеспечения».

«В мире сформировались две партии: технократов, делающих из ИИ Евангелие, и практиков, воспринимающих ИИ как инструмент и функциональное дополнение человека».

«В Штатах сейчас у власти так называемая PayPal-мафия. Группа относительно молодых финансистов и политиков под предводительством Питера Тиля. Там же и Илон Маск, и ещё человек 10-12 в верхушке этой партии».

«Мы говорим об идеологии, где трансгуманизм возводится в новый религиозный формат, где христианство объявляется устарелой и одряхлевшей религией, а роль Антихриста подается под совершенно другим углом. У Тиля Сатана – не такой уж и плохой парень».

«Большая часть разработчиков ИИ, которую и мы представляем, говорят, что наука вообще нужна, чтобы сделать жизнь человека более счастливой. <…> И в этом смысле ИИ – абсолютно естественный этап эволюции… Нейропрограммирование – это создание разумного помощника [людям] и уход от сегрегации человеческого вида на хозяев и рабов».

«Мы сейчас анонсируем российскую систему – «Вий». Это новость… Это альтернатива «Палантиру». Берём сейчас крупный объект, на котором будет проходить оптимизация при помощи искусственного интеллекта. И такой будет советник для оптимизации очень сложных процессов».

«Как и в ядерной физике, возникает вопрос о контроле за разработчиками. Вы же помните, что ядерщики были наперечёт. Все знали списки своих людей. И сейчас так – и у Китая, и у Америки. И у нас так должно быть».

«Если мы говорим об ИИ как об отрасли новой экономики, становящейся системообразующей для всей страны (а именно об этом говорил Путин), то не обойтись без промышленного планирования, которое невозможно без структурированного заказа от крупных игроков и государства».

«Даже в условиях беспрецедентного политического давления на все российское мы в девяти совершенно независимых рейтингах по ИИ находимся в первой пятерке».

«Все эти разговоры про то, что мы ничего не можем или сильно отстаем, – от лукавого. Это позиция людей, перед которыми не стоит конкретная задача, у которых нет жареного петуха и которым ничего не хочется делать».

Рекомендую прочесть интервью интервью целиком, очень познавательная беседа. И главный вывод для меня заключается вот в чём.

В США воспринимают ИИ как новый инструмент подчинения и угнетения мира в виде технократии и сатанизма. Этакий нейро-колониализм, или ИИ-колониализм.

В России, как всегда, видят в технологии оружие для защиты угнетенных и сопротивления мировому агрессору. Плюс возможность улучшить жизнь человека.

То есть главный нерв явления отнюдь не в самой технологии, а в том, кто и как её применит. Округляя по крупному: ИИ в руках злодеев и извращенцев против ИИ на службе сил добра, удерживающих мир от апокалипсиса.

По сути, это повторение ядерной гонки, где Россия фактически спасла себя и мир от ядерного апокалипсиса по вине Запада.

Сейчас похожий вызов, только в области нейронки. И потому крайне нужны подвижники, наподобие Курчатова, и организаторы наподобие Берии.

