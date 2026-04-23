Эдуард Биров: Нейро-колониализм США и русский ответ “Палантиру”
Наш ответ «Палантиру». Ольга Ускова – о том, почему мы никому не уступаем по ИИ.
Войдя в нашу жизнь, искусственный интеллект настолько быстро её меняет, что мы буквально не успеваем за этим уследить. О том, что это сулит – и чем может грозить – роду человеческому, нашей стране и каждому конкретному человеку, обозреватель Аналитического центра ТАСС Андрей Шитов расспросил предпринимателя и писателя Ольгу Ускову.
Главные цитаты:
«Душа человеческая существует в человеческом теле. И у роботов – та же история. Не существует ИИ отдельно от аппаратного обеспечения».
«В мире сформировались две партии: технократов, делающих из ИИ Евангелие, и практиков, воспринимающих ИИ как инструмент и функциональное дополнение человека».
«В Штатах сейчас у власти так называемая PayPal-мафия. Группа относительно молодых финансистов и политиков под предводительством Питера Тиля. Там же и Илон Маск, и ещё человек 10-12 в верхушке этой партии».
«Мы говорим об идеологии, где трансгуманизм возводится в новый религиозный формат, где христианство объявляется устарелой и одряхлевшей религией, а роль Антихриста подается под совершенно другим углом. У Тиля Сатана – не такой уж и плохой парень».
«Большая часть разработчиков ИИ, которую и мы представляем, говорят, что наука вообще нужна, чтобы сделать жизнь человека более счастливой. <…> И в этом смысле ИИ – абсолютно естественный этап эволюции… Нейропрограммирование – это создание разумного помощника [людям] и уход от сегрегации человеческого вида на хозяев и рабов».
«Мы сейчас анонсируем российскую систему – «Вий». Это новость… Это альтернатива «Палантиру». Берём сейчас крупный объект, на котором будет проходить оптимизация при помощи искусственного интеллекта. И такой будет советник для оптимизации очень сложных процессов».
«Как и в ядерной физике, возникает вопрос о контроле за разработчиками. Вы же помните, что ядерщики были наперечёт. Все знали списки своих людей. И сейчас так – и у Китая, и у Америки. И у нас так должно быть».
«Если мы говорим об ИИ как об отрасли новой экономики, становящейся системообразующей для всей страны (а именно об этом говорил Путин), то не обойтись без промышленного планирования, которое невозможно без структурированного заказа от крупных игроков и государства».
«Даже в условиях беспрецедентного политического давления на все российское мы в девяти совершенно независимых рейтингах по ИИ находимся в первой пятерке».
«Все эти разговоры про то, что мы ничего не можем или сильно отстаем, – от лукавого. Это позиция людей, перед которыми не стоит конкретная задача, у которых нет жареного петуха и которым ничего не хочется делать».
Рекомендую прочесть интервью интервью целиком, очень познавательная беседа. И главный вывод для меня заключается вот в чём.
В США воспринимают ИИ как новый инструмент подчинения и угнетения мира в виде технократии и сатанизма. Этакий нейро-колониализм, или ИИ-колониализм.
В России, как всегда, видят в технологии оружие для защиты угнетенных и сопротивления мировому агрессору. Плюс возможность улучшить жизнь человека.
То есть главный нерв явления отнюдь не в самой технологии, а в том, кто и как её применит. Округляя по крупному: ИИ в руках злодеев и извращенцев против ИИ на службе сил добра, удерживающих мир от апокалипсиса.
По сути, это повторение ядерной гонки, где Россия фактически спасла себя и мир от ядерного апокалипсиса по вине Запада.
Сейчас похожий вызов, только в области нейронки. И потому крайне нужны подвижники, наподобие Курчатова, и организаторы наподобие Берии.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Главная тема: ИИ рассматривается не просто как технология, а как инструмент цивилизационного влияния и власти. - Центральный конфликт: противопоставляются два подхода к ИИ: - технократический/трансгуманистический — ИИ как средство контроля, переустройства человека и общества; - прагматический/человекоцентричный — ИИ как помощник, усиливающий человека и улучшающий жизнь. - США в статье показаны как источник «нейро-колониализма»: ИИ якобы используется для глобального доминирования, контроля и подчинения. - Россия описывается как сторона, способная создать альтернативный, защитный и суверенный ИИ-контур. - Palantir становится символом западной модели цифрового контроля. - «Вий» подаётся как российский ответ — система ИИ для оптимизации сложных процессов и технологического суверенитета. - ИИ не существует вне инфраструктуры: подчеркивается связь софта, железа, данных, институтов и контроля над разработкой. - Нужен государственный контроль и планирование: ИИ объявляется системообразующей отраслью, сравнимой по значимости с ядерной сферой. - Россия, по мысли авторов, не безнадёжно отстаёт: тезис о технологической слабости РФ отвергается как миф или деморализующая установка. - Историческая аналогия: нынешняя гонка ИИ сопоставляется с ядерной гонкой, где ставка — безопасность, суверенитет и судьба мира.
Анализ ключевых идей
1. Не ИИ как таковой, а власть через ИИЭто, пожалуй, самый сильный тезис текста. Автор верно чувствует: технология сама по себе не обладает моралью. Как и атомная энергия, она может быть и электростанцией, и бомбой. ИИ — не субъект добра или зла, а усилитель воли того, кто его проектирует, владеет инфраструктурой и задаёт цели. Здесь есть глубокая и старая философская линия: люди часто спорят о «сущности» инструмента, хотя реальный вопрос — в чьих руках он находится и какие интересы обслуживает. Молотком можно строить дом, а можно проламывать голову. Но молоток не пишет себе этику сам. В этом смысле термин «нейро-колониализм» интересен не как строгий научный термин, а как метафора новой формы зависимости: - зависимость от чужих моделей, - от чужих дата-центров, - от чужих стандартов, - от чужих облаков, - от чужих интерфейсов мышления. Колонизация XXI века — это уже не только танки и доллары. Это ещё и архитектура решений, в которой ты думаешь через чужие системы.
2. Палантир как символ цифровой империиPalantir в массовом политическом воображении давно стал чем-то большим, чем просто компания анализа данных. Это почти архетип: цифровой Левиафан, который знает, сопоставляет, предсказывает, профилирует. Даже если убрать публицистическую резкость, логика понятна: - кто собирает данные, - кто умеет превращать их в оперативное знание, - кто связывает это с силовыми, военными, управленческими и финансовыми решениями, тот получает асимметричное преимущество. Это уже не просто «рынок ИИ», а рынок управляемости реальности. Здесь можно провести аналогию с нервной системой. Раньше колониализм захватывал территории и ресурсы — как мышцы и кости. Новый колониализм стремится захватить нервы: - каналы восприятия, - механизмы оценки, - систему принятия решений. Если твои управленческие и аналитические контуры работают на чужих цифровых платформах, ты формально независим, но функционально уже частично внешний придаток.
3. Сильная сторона текста: вопрос о суверенитетеСамая рациональная часть материала — это тезис о технологическом суверенитете. Здесь меньше идеологии и больше практики. Действительно, ИИ — это не только модель. Это: - вычислительные мощности, - оборудование, - датасеты, - специалисты, - прикладные решения, - право, - безопасность, - институциональная среда. Поэтому фраза о том, что ИИ не существует отдельно от аппаратного обеспечения, очень здрава. Она приземляет разговор. Многие обсуждают нейросети как некую магию, будто это чистый дух. Но ИИ — это всегда воплощённая система: - серверы, - чипы, - каналы передачи, - энергетика, - команды инженеров, - бюджеты, - заказчики. И тут вспоминается почти аристотелевская мысль: форма не существует без материи. Даже «интеллект» машины всегда сидит в кремнии, электричестве, логистике и политике.
4. Где текст уязвим: демонизация и морализаторская схемаПри всей силе интуиции текст уходит в опасное упрощение, когда рисует картину: - Запад = сатанизм, угнетение, извращение - Россия = защита добра, освобождение, гуманизм Такой стиль мобилизует, но аналитически он слабее, чем кажется. Почему? Потому что реальность сложнее моральной дуэли. В США действительно есть мощный союз капитала, оборонки, платформ и политического влияния. Это факт, и его стоит изучать серьёзно. Но и внутри США есть: - разные школы мысли, - критики технократии, - специалисты по AI safety, - гуманистические разработчики, - этические дебаты, - сопротивление цифровому надзору. Точно так же и в России сам по себе суверенный ИИ не гарантирует гуманизма. Любой государственный или корпоративный ИИ может стать: - бюрократическим надзирателем, - машиной подавления, - системой имитации эффективности, - инструментом централизации без обратной связи. То есть проблема не только в «чужом ИИ», но и в непрозрачной власти как таковой. Здесь важно не идеализировать «своё» только потому, что оно своё. Люди очень любят не реальность, а её символическую проекцию. Это как в отношениях: любят не человека, а образ человека. Потом сталкиваются с живым существом — и разочаровываются. Так и с технологиями: можно влюбиться в идею «нашего ответа», но вопрос всегда в том, как это реально будет устроено, кто будет контролировать, кому подотчётно и в чьих интересах работать.
5. Аналогия с ядерной гонкой: сильная, но неполнаяСопоставление ИИ с ядерной сферой выглядит убедительно в части стратегической значимости: - обе технологии меняют мировой баланс, - обе требуют кадровой концентрации, - обе нуждаются в государственном внимании, - обе имеют двойное назначение. Но есть и важное отличие. Ядерное оружие относительно локализуемо: - есть физические объекты, - материалы, - инфраструктура, - понятные цепочки контроля. ИИ гораздо более диффузен: - он встраивается в экономику, медицину, логистику, образование, оборону, культуру; - он может распространяться через код, сервисы, API, облака; - его труднее изолировать, чем реактор или боеголовку. Если ядерная технология — это скорее «ударная мощь», то ИИ — это одновременно: - нервная система, - бухгалтерия, - разведка, - пропаганда, - производство, - интерфейс мышления. Поэтому государственный контроль важен, но одним только контролем проблема не решается. Нужна ещё: - своя школа, - свои данные, - свои инженеры, - свои открытые и закрытые решения, - своя этика применения.
6. Две партии ИИ: «Евангелие» и «инструмент»Очень интересна мысль о двух лагерях: 1. ИИ как новая религия 2. ИИ как практический инструмент Это почти вечная схема человеческого сознания. Любую сильную технологию мы склонны либо: - обожествлять, - либо демонизировать, вместо того чтобы учиться ей пользоваться. В этом смысле трансгуманизм действительно нередко принимает квазирелигиозные формы: - обещание преодолеть смерть, - загрузить сознание, - превзойти природу, - отменить ограничения человеческого тела, - создать нового человека. Тут возникает старый гностический соблазн: тело — это тюрьма, а спасение — в выходе из человеческого. Но в таком взгляде часто чувствуется не только смелость, но и усталость от человека как он есть: слабого, смертного, противоречивого. И вот здесь слова о том, что «душа существует в теле» — не научный тезис, а антропологический протест. То есть напоминание: нельзя бесконечно абстрагироваться от воплощённости. Человек — это не просто вычисление. Даже если сознание частично моделируемо, жизнь не сводится к алгоритму так же, как нотная запись не равна звучанию живой музыки.
Критический разбор риторики статьи
Что в статье убедительно- ИИ действительно становится геополитическим фактором. - Технологический суверенитет — не роскошь, а вопрос выживания. - Нельзя полностью полагаться на внешние платформы в стратегических сферах. - ИИ требует координации государства, науки и промышленности. - Миф о тотальной российской беспомощности часто преувеличен и деморализует.
Что в статье спорно- Слишком резкое моральное деление мира на добро и зло. - Использование терминов вроде «сатанизм» больше работает как идеологическая мобилизация, чем как анализ. - Недостаточно внимания к рискам внутреннего злоупотребления ИИ. - Создаётся впечатление, будто «свой» ИИ автоматически будет более этичным. - Почти не обсуждаются конкретные механизмы: - подотчётности, - аудита, - прав граждан, - защиты от цифрового произвола.
Практический смысл: что из этого следуетЕсли отбросить публицистическую драматизацию, то сухой остаток такой:
России действительно нужен:- собственный ИИ-стек в критических сферах; - собственная вычислительная база и аппаратная независимость хотя бы частично; - госзаказ и промышленное планирование для развития ИИ; - подготовка кадров уровня «новых Курчатовых»; - этический и правовой контур, чтобы ИИ служил человеку, а не только ведомствам и корпорациям; - сочетание закрытых стратегических систем и открытой научной среды, иначе будет застой.
И обществу в целом важно понимать:- ИИ — это не магия; - ИИ — это не «конец человека»; - ИИ — это не нейтральный рынок игрушек; - ИИ — это инфраструктура власти, труда, знания и повседневности. И потому главный вопрос не «бояться или восхищаться?», а как проектировать правила, институты и культуру применения.
Подробный выводСтатья и приведённые цитаты строятся на мощной, эмоционально заряженной интуиции: искусственный интеллект станет ареной новой борьбы за суверенитет, образ человека и устройство мира. В этом есть серьёзная правда. Каждая большая технология рано или поздно раскрывает не только инженерный, но и антропологический смысл. Она показывает, кем мы хотим быть. Текст ценен там, где напоминает: ИИ — это не отвлечённая математика, а вопрос политической воли, экономики, инфраструктуры и морали применения. Сильна и мысль о том, что без собственной школы и собственной платформенной независимости страна рискует стать объектом, а не субъектом новой эпохи. Здесь авторы попадают в нерв времени. Но одновременно статья уязвима там, где переходит от анализа к мифологизации. Когда сложная реальность сводится к схеме «они — носители техно-зла, мы — защитники добра», возникает соблазн не думать, а верить. А вера в политике и технологиях без проверки реальностью опасна. История показывает: инструменты контроля редко бывают гуманными просто потому, что их создают “наши”. Свой флаг не гарантирует совести. По-настоящему зрелый русский ответ Palantir — это не просто «сделать своё». Это: - сделать своё качественно, - сделать своё суверенно, - сделать своё полезно, - сделать своё подконтрольно обществу и государству, но не превращённое в безусловный цифровой кнут. Если говорить совсем просто: недостаточно выиграть гонку машин, важно не проиграть человека. Технология обнажает нравственный уровень цивилизации. ИИ может стать новым колонизатором сознания, а может — новым уровнем освобождения от рутины, неравенства и когнитивной беспомощности. Но это зависит не от нейросетей как таковых, а от того, какой образ человека лежит в основании системы: человек как ресурс, как объект управления — или как личность, достоинство которой нельзя редуцировать до данных. В каком моменте мы сегодня находимся: мы строим инструменты для расширения человеческой свободы — или уже незаметно проектируем более совершённые формы подчинения, называя это прогрессом?