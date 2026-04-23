Чистота понимания: Продавцы страха. Павел Щелин, Алексей Чадаев, Семён Уралов
Почему капитализм на практике держится не на расчёте, а на страхе и ажиотаже?
Кто на самом деле управляет рынками — рациональные участники или те, кто умеет расскачивать массовые эмоции?
Вместе с политологом и философом Павлом Щелиным разобрали, почему иррациональность стала не сбоем, а нормой экономики: как создаётся и управляется массовая паника, зачем систему постоянно раскачивают от эйфории к тревоге и как страх и желания превращаются в главный механизм перераспределения денег и власти.
Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.
Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.
00:00 Введение
01:04 Тема обсуждения
01:58 Иррациональные факторы в экономике
02:40 Управление паникой
03:26 Пример из Библии
05:39 Политологический аспект
06:20 Противоречия между капитализмом и рынком
09:11 Когнитивные искажения и управление обществом
12:17 Рынок и капитализм
13:59 Технологии и конкуренция
14:26 Искусственный дефицит и рынок автомобилей
16:01 Создание искусственного дефицита
17:10 Психология торговли
19:09 Капитализм и рациональность
21:54 Рынок и личностные отношения
23:16 Возвращение хозяина
26:22 Акционеры и рантье
28:22 Идея сопричастности к предприятию
29:19 Термины частной собственности
30:53 Различия между капиталистической и долевой собственностью
32:22 Акционерная модель и долевая собственность
34:44 Историческое значение слова «товарищ»
36:25 Реакция на панику
38:26 Пример банкротства завода
39:55 Примеры из кино
41:52 Внутренняя борьба ученика
42:27 Политологические аспекты капитализма
44:07 Принципы финансового капитала
47:03 Парадокс «лоха»
48:12 Пример с Трампом и нефтью
50:30 Коллективная и массовая личность
52:35 Власть и авторитет в коллективах
55:27 Демократия как массовый феномен
56:45 Структура власти у перелётных птиц
58:08 Устойчивость к панике в коллективах и массах
01:00:00 Влияние капитализма на производство
01:01:49 Общество потребления и управление страстями
01:03:44 Законопроект о самозапрете на покупки в онлайн-магазинах
01:04:50 Ожидания от товаров и быстрая мода
01:06:12 Мироощущение и потребление
01:07:35 Культура употребления
01:10:50 Реакция на новости
01:13:38 Поведение арабских монархий
01:15:47 Различие между потреблением и употреблением
01:17:51 Конфликт в игровом сообществе
01:19:48 Различие товаров и услуг
01:20:36 Ловушка маркетинга
01:21:25 Теория управления жизненным циклом
01:23:14 Длительность и отношения
01:24:27 Цели и общество
01:26:24 Паника на рынке
01:27:30 История Ивана Филиппова
01:28:48 Разные системы и инструменты
01:33:03 Капитализм и социализм
01:34:39 Страх в капиталистической экономике
01:35:36 Влияние страха на общество
01:38:06 Паразитарность капиталистической системы
01:38:57 Философские причины кризиса системы
01:40:52 Кризис системы и необходимость изменений
01:42:15 Различие между рыночной и биржевой экономикой
01:44:08 Преодоление кризиса через свободный труд
01:46:03 Хозяйствование отношений и денег
01:47:01 Уязвимость краткосрочного подхода
01:48:40 Устойчивость через отношения
01:51:29 Коллективная устойчивость
01:56:05 Заключение
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Паника и истерика рассматриваются как важный двигатель современного капитализма, особенно его финансовой формы. - Экономическое поведение человека не является полностью рациональным: рынки живут не только расчетом, но и страхом, ажиотажем, стадным инстинктом. - Финансовый капитализм зарабатывает на управлении эмоциями масс: сначала снижается критичность восприятия, затем человеку продают товар, идею, политическую позицию или страх. - Паника в политике и экономике устроена сходно: и там и там выгодно раскачивать массовое сознание, чтобы управлять поведением людей. - Проведено различие между “рынком” и “капитализмом”: - рынок понимается как пространство отношений, обмена, сопричастности; - капитализм — как система извлечения прибыли, часто враждебная живым отношениям. - Различие между долей в общем деле и акцией как спекулятивным активом названо принципиальным: в одном случае есть участие и ответственность, в другом — абстрактный интерес к росту цифры. - Перестройка и распад СССР осмысляются как пример соединения паники и реванша капитализма: людей соблазняли образом “хозяина”, но на практике внедряли логику финансового отчуждения. - Коллектив и масса — не одно и то же: - коллектив устойчив, потому что держится на плотных отношениях и ответственности; - масса легко поддается панике, потому что в ней нет прочных связей и реального авторитета. - Капитализм разрушает плотность связей: связи человека с землей, трудом, вещами, общим делом, временем. - Современная система подменяет употребление вещей их потреблением: - употребление связано с целью, смыслом и местом вещи в жизни; - потребление связано с кратковременной эмоциональной разрядкой. - Переизбыток товаров и услуг требует постоянного производства неудовлетворенности, иначе человек не будет покупать лишнее. - Страх стал универсальным ресурсом: его производят, дозируют, монетизируют и используют для власти. - Финансово-спекулятивная система названа глубоко паразитарной: она живет за счет ранее созданного мира труда, доверия, производства и культурной инерции. - Выход участники видят в усилении отношений, коллективности, ответственности, трезвости и различении понятий.
Подробный выводВ этой беседе капитализм рассматривается не как сухая экономическая схема из учебника, а как психополитическая система, умеющая работать со страхом, возбуждением, иллюзией и социальным подражанием. Это важный поворот мысли: вместо привычного разговора о прибыли, товарах и инвестициях здесь внимание смещается на то, каким образом управляется человек как существо эмоциональное, внушаемое и зависимое от других.
1. Главная мысль: капитализм питается не только трудом, но и психикойОдин из ключевых нервов обсуждения — идея, что современный капитализм, особенно финансовый, уже давно держится не на рациональности, а на производстве коллективных состояний. Паника, ажиотаж, дефицит, мода, страх упустить, страх отстать, страх оказаться “лохом” — все это не побочные эффекты системы, а ее рабочие инструменты. Это очень точное наблюдение. Если классический рынок можно представить как место обмена нужным, то нынешняя система часто функционирует иначе: человеку продают не вещь, а эмоциональный режим, в который он должен войти. Он покупает не телефон — а чувство принадлежности. Не машину — а статус. Не новость — а подтверждение своей картины мира. Не подписку — а иллюзию контроля над тревогой. В этом смысле беседа пересекается и с психологией, и с философией, и даже с религиозной антропологией. Страх здесь выступает как форма энергии, которую можно направлять и капитализировать. Почти как в старых мифах о жертвоприношении: сначала создается тревога, потом предлагается объект поклонения, успокоения или вложения.
2. Очень важное различение: рынок и капитализм — не одно и то жеОдна из самых глубоких идей видео — попытка разъединить рынок и капитализм. Обычно их подают как синонимы: есть рынок — значит капитализм; есть капитализм — значит рынок. Но в беседе звучит более тонкая мысль: рынок в человеческом смысле может быть пространством живого обмена, доверия, репутации, ремесла, личного слова. А капитализм — особенно в финансовой стадии — эту ткань скорее разрушает. Это различение небанально. Оно показывает, что: - рынок может быть укоренен в отношениях; - капитализм стремится отвязать обмен от отношений, превратить его в игру абстрактных эквивалентов. Если говорить философски, рынок в таком понимании ближе к антропологической экономике, где человек остается субъектом. Капитализм же стремится сделать человека функцией потока: носителем спроса, страха, кредита, подписки, рейтинга. И здесь хорошо схватывается парадокс современности: людям часто продают капитализм под видом свободы, хозяйственности и собственности, а получают они на выходе не хозяинство, а новую форму зависимости.
3. Перестройка как урок: людям обещали хозяина, а дали абстракциюСильная часть беседы — размышление о позднем СССР и 1990-х. Участники показывают, что демонтаж советской системы шел не только через дефицит и кризис, но и через соблазнение образом хозяина. Людям обещали возвращение ответственности, причастности, своего дела. Им говорили: вот придет настоящий хозяин — и все оживет. В этом было что-то очень русское и очень человеческое. Потому что образ хозяина близок не только предпринимателю, но вообще всякому человеку, который хочет, чтобы дело имело лицо, а вещь — качество, а труд — смысл. Но дальше произошла подмена. Вместо хозяина как человека, отвечающего за целое, пришел владелец как держатель абстрактного права. Вместо общего дела — акция. Вместо участия — спекуляция. Вместо доли — котировка. Это, пожалуй, один из главных нервов всей беседы: в языке остались старые теплые слова, а реальность наполнилась холодным содержанием. И именно в этом мороке люди часто живут до сих пор.
4. Коллектив против массыЕще один центральный вывод: коллектив и масса — это разные формы человеческого бытия. - Коллектив строится на ответственности, распределении ролей, доверии, памяти, опыте. - Масса строится на заражении, внушении, скорости реакции, крике, подражании. Это различение особенно важно для понимания паники. Коллектив может переживать тревогу, но способен ее переработать. Масса же становится ее проводником. И здесь участники довольно убедительно показывают, что финансовый капитализм заинтересован именно в массе, а не в коллективе. Коллектив тормозит истерию; масса разгоняет ее. Это напоминает различие между нервной системой и судорогой. В первом случае есть координация. Во втором — только импульс. Если мыслить практично, то отсюда следует очень важный вывод: защита от паники — не просто индивидуальная психогигиена, а восстановление плотных человеческих связей. Семья, приход, товарищество, артель, сообщество, профессиональная среда, клуб, цех — все это не “архаика”, а формы сопротивления массовому безумию.
5. Потребление и употребление: тонкое, но мощное различиеОдна из самых красивых мыслей беседы — различение между потреблением и употреблением. Потребление — это когда вещь нужна для краткой эмоциональной разрядки. Употребление — это когда вещь встроена в жизненный замысел. Это различие кажется словесным, но на самом деле оно антропологическое. Вещь, которую употребляют, находится в связи с целью, ремеслом, памятью, отношением к миру. Вещь, которую потребляют, — это скорее стимул, как сладкое или вспышка дофамина. Поэтому старая рубашка, инструмент, книга, машина, редактор текста, любимая игра, мастерская, лавка — все это может быть не просто объектом владения, а частью личного мира. И наоборот, бесконечная череда новинок создает мир, в котором вещи есть, а отношения с ними нет. Это особенно заметно в цифровой среде. Там капитализм еще откровеннее: он продает уже не предмет, а непрерывное состояние зависимости — подписку, обновление, донат, бесконечный цикл раздражения и подкрепления.
6. Страх как универсальная валютаВажное наблюдение: страх в современном мире уже не просто эмоция, а инфраструктурный ресурс. Его производят медиа, политика, рынки, реклама, индустрия развлечений, цифровые платформы. Это особенно точно описано в части про антиутопии, новости, качели “зрада/перемога”, бесконечные апокалиптические сценарии. Человек живет в среде, где его внимание постоянно захватывается. Но захват внимания — это не нейтральная процедура. Он почти всегда опирается на возбуждение. А возбуждение легче всего достигается через страх, гнев, унижение, срочность, чувство угрозы. В каком-то смысле это и есть логика позднего капитализма: не просто продавать вещи, а монетизировать нервную систему.
7. Почему эта система не вечнаНесмотря на мрачность анализа, в беседе есть важный уравновешивающий вывод: такая система неустойчива, потому что она паразитирует на основаниях, которые сама же разрушает. Она разъедает доверие, смысл труда, длительность, качество, участие, репутацию, культурную преемственность. Но именно на этом все еще и держится. Это похоже на ситуацию, когда растение питается соками дерева, постепенно убивая ствол, на котором висит. Некоторое время это возможно. Но не бесконечно. Здесь мысль не в том, что “все скоро рухнет” — такие пророчества чаще служат новой панике. Скорее в том, что мир, в котором нельзя построить долгую мотивацию, не может быть по-настоящему прочным. Там все становится слишком зависимым от сегодняшнего импульса, от котировки, от новости, от вброса, от очередного цикла возбуждения.
8. Практический смысл беседыУ беседы есть вполне прикладной результат. Что можно вынести практически: - не путать рынок, дело, хозяйство и спекулятивный капитал; - с подозрением относиться к любым волнам срочности и эмоционального заражения; - укреплять сообщества, а не только личную “устойчивость”; - возвращать вещам смысл употребления, а не просто покупки; - различать, где есть участие и ответственность, а где только цифра и иллюзия собственности; - не позволять языку обманывать сознание: часто беда начинается с того, что разные явления называются одним словом. Это довольно трезвый вывод. Без романтизации прошлого, но и без капитуляции перед настоящим.
ИтогБеседа посвящена не просто критике капитализма, а прояснению его психологической и культурной природы. Главный нерв разговора в том, что современная система все меньше опирается на производство нужного и все больше — на производство тревоги, возбуждения и разрыва связей. Там, где исчезает отношение, приходит спекуляция. Там, где исчезает коллектив, возникает масса. Там, где исчезает употребление, остается потребление. Там, где исчезает хозяйство, остается управление страхом. Но в этом видео важна и другая сторона: участники не сводят все к безысходности. Они указывают на возможный противовес — отношения, товарищество, трезвость, различение понятий, участие в общем деле, возвращение меры и длительности. Это не дает мгновенной победы, зато создает внутреннюю и социальную устойчивость. Если сказать совсем коротко: панику легче производить там, где человек оторван от дела, людей и смысла; устойчивость рождается там, где есть связь, ответственность и ясность языка. И здесь остается, пожалуй, самый важный вопрос: что в нашей жизни сегодня является настоящей ценностью — то, что можно быстро обменять, или то, ради чего вообще стоит жить и оставаться человеком?