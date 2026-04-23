Чистота понимания: Продавцы страха. Павел Щелин, Алексей Чадаев, Семён Уралов

Переслано от: Семён Уралов

Почему капитализм на практике держится не на расчёте, а на страхе и ажиотаже?
Кто на самом деле управляет рынками — рациональные участники или те, кто умеет расскачивать массовые эмоции?

Вместе с политологом и философом Павлом Щелиным разобрали, почему иррациональность стала не сбоем, а нормой экономики: как создаётся и управляется массовая паника, зачем систему постоянно раскачивают от эйфории к тревоге и как страх и желания превращаются в главный механизм перераспределения денег и власти.

Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.
Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.

00:00 Введение
01:04 Тема обсуждения
01:58 Иррациональные факторы в экономике
02:40 Управление паникой
03:26 Пример из Библии
05:39 Политологический аспект
06:20 Противоречия между капитализмом и рынком
09:11 Когнитивные искажения и управление обществом
12:17 Рынок и капитализм
13:59 Технологии и конкуренция
14:26 Искусственный дефицит и рынок автомобилей
16:01 Создание искусственного дефицита
17:10 Психология торговли
19:09 Капитализм и рациональность
21:54 Рынок и личностные отношения
23:16 Возвращение хозяина
26:22 Акционеры и рантье
28:22 Идея сопричастности к предприятию
29:19 Термины частной собственности
30:53 Различия между капиталистической и долевой собственностью
32:22 Акционерная модель и долевая собственность
34:44 Историческое значение слова «товарищ»
36:25 Реакция на панику
38:26 Пример банкротства завода
39:55 Примеры из кино
41:52 Внутренняя борьба ученика
42:27 Политологические аспекты капитализма
44:07 Принципы финансового капитала
47:03 Парадокс «лоха»
48:12 Пример с Трампом и нефтью
50:30 Коллективная и массовая личность
52:35 Власть и авторитет в коллективах
55:27 Демократия как массовый феномен
56:45 Структура власти у перелётных птиц
58:08 Устойчивость к панике в коллективах и массах
01:00:00 Влияние капитализма на производство
01:01:49 Общество потребления и управление страстями
01:03:44 Законопроект о самозапрете на покупки в онлайн-магазинах
01:04:50 Ожидания от товаров и быстрая мода
01:06:12 Мироощущение и потребление
01:07:35 Культура употребления
01:10:50 Реакция на новости
01:13:38 Поведение арабских монархий
01:15:47 Различие между потреблением и употреблением
01:17:51 Конфликт в игровом сообществе
01:19:48 Различие товаров и услуг
01:20:36 Ловушка маркетинга
01:21:25 Теория управления жизненным циклом
01:23:14 Длительность и отношения
01:24:27 Цели и общество
01:26:24 Паника на рынке
01:27:30 История Ивана Филиппова
01:28:48 Разные системы и инструменты
01:33:03 Капитализм и социализм
01:34:39 Страх в капиталистической экономике
01:35:36 Влияние страха на общество
01:38:06 Паразитарность капиталистической системы
01:38:57 Философские причины кризиса системы
01:40:52 Кризис системы и необходимость изменений
01:42:15 Различие между рыночной и биржевой экономикой
01:44:08 Преодоление кризиса через свободный труд
01:46:03 Хозяйствование отношений и денег
01:47:01 Уязвимость краткосрочного подхода
01:48:40 Устойчивость через отношения
01:51:29 Коллективная устойчивость
01:56:05 Заключение

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Паника и истерика рассматриваются как важный двигатель современного капитализма, особенно его финансовой формы. - Экономическое поведение человека не является полностью рациональным: рынки живут не только расчетом, но и страхом, ажиотажем, стадным инстинктом. - Финансовый капитализм зарабатывает на управлении эмоциями масс: сначала снижается критичность восприятия, затем человеку продают товар, идею, политическую позицию или страх. - Паника в политике и экономике устроена сходно: и там и там выгодно раскачивать массовое сознание, чтобы управлять поведением людей. - Проведено различие между “рынком” и “капитализмом”: - рынок понимается как пространство отношений, обмена, сопричастности; - капитализм — как система извлечения прибыли, часто враждебная живым отношениям. - Различие между долей в общем деле и акцией как спекулятивным активом названо принципиальным: в одном случае есть участие и ответственность, в другом — абстрактный интерес к росту цифры. - Перестройка и распад СССР осмысляются как пример соединения паники и реванша капитализма: людей соблазняли образом “хозяина”, но на практике внедряли логику финансового отчуждения. - Коллектив и масса — не одно и то же: - коллектив устойчив, потому что держится на плотных отношениях и ответственности; - масса легко поддается панике, потому что в ней нет прочных связей и реального авторитета. - Капитализм разрушает плотность связей: связи человека с землей, трудом, вещами, общим делом, временем. - Современная система подменяет употребление вещей их потреблением: - употребление связано с целью, смыслом и местом вещи в жизни; - потребление связано с кратковременной эмоциональной разрядкой. - Переизбыток товаров и услуг требует постоянного производства неудовлетворенности, иначе человек не будет покупать лишнее. - Страх стал универсальным ресурсом: его производят, дозируют, монетизируют и используют для власти. - Финансово-спекулятивная система названа глубоко паразитарной: она живет за счет ранее созданного мира труда, доверия, производства и культурной инерции. - Выход участники видят в усилении отношений, коллективности, ответственности, трезвости и различении понятий.

Подробный вывод

В этой беседе капитализм рассматривается не как сухая экономическая схема из учебника, а как психополитическая система, умеющая работать со страхом, возбуждением, иллюзией и социальным подражанием. Это важный поворот мысли: вместо привычного разговора о прибыли, товарах и инвестициях здесь внимание смещается на то, каким образом управляется человек как существо эмоциональное, внушаемое и зависимое от других.

1. Главная мысль: капитализм питается не только трудом, но и психикой

Один из ключевых нервов обсуждения — идея, что современный капитализм, особенно финансовый, уже давно держится не на рациональности, а на производстве коллективных состояний. Паника, ажиотаж, дефицит, мода, страх упустить, страх отстать, страх оказаться “лохом” — все это не побочные эффекты системы, а ее рабочие инструменты. Это очень точное наблюдение. Если классический рынок можно представить как место обмена нужным, то нынешняя система часто функционирует иначе: человеку продают не вещь, а эмоциональный режим, в который он должен войти. Он покупает не телефон — а чувство принадлежности. Не машину — а статус. Не новость — а подтверждение своей картины мира. Не подписку — а иллюзию контроля над тревогой. В этом смысле беседа пересекается и с психологией, и с философией, и даже с религиозной антропологией. Страх здесь выступает как форма энергии, которую можно направлять и капитализировать. Почти как в старых мифах о жертвоприношении: сначала создается тревога, потом предлагается объект поклонения, успокоения или вложения.

2. Очень важное различение: рынок и капитализм — не одно и то же

Одна из самых глубоких идей видео — попытка разъединить рынок и капитализм. Обычно их подают как синонимы: есть рынок — значит капитализм; есть капитализм — значит рынок. Но в беседе звучит более тонкая мысль: рынок в человеческом смысле может быть пространством живого обмена, доверия, репутации, ремесла, личного слова. А капитализм — особенно в финансовой стадии — эту ткань скорее разрушает. Это различение небанально. Оно показывает, что: - рынок может быть укоренен в отношениях; - капитализм стремится отвязать обмен от отношений, превратить его в игру абстрактных эквивалентов. Если говорить философски, рынок в таком понимании ближе к антропологической экономике, где человек остается субъектом. Капитализм же стремится сделать человека функцией потока: носителем спроса, страха, кредита, подписки, рейтинга. И здесь хорошо схватывается парадокс современности: людям часто продают капитализм под видом свободы, хозяйственности и собственности, а получают они на выходе не хозяинство, а новую форму зависимости.

3. Перестройка как урок: людям обещали хозяина, а дали абстракцию

Сильная часть беседы — размышление о позднем СССР и 1990-х. Участники показывают, что демонтаж советской системы шел не только через дефицит и кризис, но и через соблазнение образом хозяина. Людям обещали возвращение ответственности, причастности, своего дела. Им говорили: вот придет настоящий хозяин — и все оживет. В этом было что-то очень русское и очень человеческое. Потому что образ хозяина близок не только предпринимателю, но вообще всякому человеку, который хочет, чтобы дело имело лицо, а вещь — качество, а труд — смысл. Но дальше произошла подмена. Вместо хозяина как человека, отвечающего за целое, пришел владелец как держатель абстрактного права. Вместо общего дела — акция. Вместо участия — спекуляция. Вместо доли — котировка. Это, пожалуй, один из главных нервов всей беседы: в языке остались старые теплые слова, а реальность наполнилась холодным содержанием. И именно в этом мороке люди часто живут до сих пор.

4. Коллектив против массы

Еще один центральный вывод: коллектив и масса — это разные формы человеческого бытия. - Коллектив строится на ответственности, распределении ролей, доверии, памяти, опыте. - Масса строится на заражении, внушении, скорости реакции, крике, подражании. Это различение особенно важно для понимания паники. Коллектив может переживать тревогу, но способен ее переработать. Масса же становится ее проводником. И здесь участники довольно убедительно показывают, что финансовый капитализм заинтересован именно в массе, а не в коллективе. Коллектив тормозит истерию; масса разгоняет ее. Это напоминает различие между нервной системой и судорогой. В первом случае есть координация. Во втором — только импульс. Если мыслить практично, то отсюда следует очень важный вывод: защита от паники — не просто индивидуальная психогигиена, а восстановление плотных человеческих связей. Семья, приход, товарищество, артель, сообщество, профессиональная среда, клуб, цех — все это не “архаика”, а формы сопротивления массовому безумию.

5. Потребление и употребление: тонкое, но мощное различие

Одна из самых красивых мыслей беседы — различение между потреблением и употреблением. Потребление — это когда вещь нужна для краткой эмоциональной разрядки. Употребление — это когда вещь встроена в жизненный замысел. Это различие кажется словесным, но на самом деле оно антропологическое. Вещь, которую употребляют, находится в связи с целью, ремеслом, памятью, отношением к миру. Вещь, которую потребляют, — это скорее стимул, как сладкое или вспышка дофамина. Поэтому старая рубашка, инструмент, книга, машина, редактор текста, любимая игра, мастерская, лавка — все это может быть не просто объектом владения, а частью личного мира. И наоборот, бесконечная череда новинок создает мир, в котором вещи есть, а отношения с ними нет. Это особенно заметно в цифровой среде. Там капитализм еще откровеннее: он продает уже не предмет, а непрерывное состояние зависимости — подписку, обновление, донат, бесконечный цикл раздражения и подкрепления.

6. Страх как универсальная валюта

Важное наблюдение: страх в современном мире уже не просто эмоция, а инфраструктурный ресурс. Его производят медиа, политика, рынки, реклама, индустрия развлечений, цифровые платформы. Это особенно точно описано в части про антиутопии, новости, качели “зрада/перемога”, бесконечные апокалиптические сценарии. Человек живет в среде, где его внимание постоянно захватывается. Но захват внимания — это не нейтральная процедура. Он почти всегда опирается на возбуждение. А возбуждение легче всего достигается через страх, гнев, унижение, срочность, чувство угрозы. В каком-то смысле это и есть логика позднего капитализма: не просто продавать вещи, а монетизировать нервную систему.

7. Почему эта система не вечна

Несмотря на мрачность анализа, в беседе есть важный уравновешивающий вывод: такая система неустойчива, потому что она паразитирует на основаниях, которые сама же разрушает. Она разъедает доверие, смысл труда, длительность, качество, участие, репутацию, культурную преемственность. Но именно на этом все еще и держится. Это похоже на ситуацию, когда растение питается соками дерева, постепенно убивая ствол, на котором висит. Некоторое время это возможно. Но не бесконечно. Здесь мысль не в том, что “все скоро рухнет” — такие пророчества чаще служат новой панике. Скорее в том, что мир, в котором нельзя построить долгую мотивацию, не может быть по-настоящему прочным. Там все становится слишком зависимым от сегодняшнего импульса, от котировки, от новости, от вброса, от очередного цикла возбуждения.

8. Практический смысл беседы

У беседы есть вполне прикладной результат. Что можно вынести практически: - не путать рынок, дело, хозяйство и спекулятивный капитал; - с подозрением относиться к любым волнам срочности и эмоционального заражения; - укреплять сообщества, а не только личную “устойчивость”; - возвращать вещам смысл употребления, а не просто покупки; - различать, где есть участие и ответственность, а где только цифра и иллюзия собственности; - не позволять языку обманывать сознание: часто беда начинается с того, что разные явления называются одним словом. Это довольно трезвый вывод. Без романтизации прошлого, но и без капитуляции перед настоящим.

Итог

Беседа посвящена не просто критике капитализма, а прояснению его психологической и культурной природы. Главный нерв разговора в том, что современная система все меньше опирается на производство нужного и все больше — на производство тревоги, возбуждения и разрыва связей. Там, где исчезает отношение, приходит спекуляция. Там, где исчезает коллектив, возникает масса. Там, где исчезает употребление, остается потребление. Там, где исчезает хозяйство, остается управление страхом. Но в этом видео важна и другая сторона: участники не сводят все к безысходности. Они указывают на возможный противовес — отношения, товарищество, трезвость, различение понятий, участие в общем деле, возвращение меры и длительности. Это не дает мгновенной победы, зато создает внутреннюю и социальную устойчивость. Если сказать совсем коротко: панику легче производить там, где человек оторван от дела, людей и смысла; устойчивость рождается там, где есть связь, ответственность и ясность языка. И здесь остается, пожалуй, самый важный вопрос: что в нашей жизни сегодня является настоящей ценностью — то, что можно быстро обменять, или то, ради чего вообще стоит жить и оставаться человеком?
Редактор: fivorg
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ah6KmQsmVUc
