Почему капитализм на практике держится не на расчёте, а на страхе и ажиотаже?

Кто на самом деле управляет рынками — рациональные участники или те, кто умеет расскачивать массовые эмоции?

Вместе с политологом и философом Павлом Щелиным разобрали, почему иррациональность стала не сбоем, а нормой экономики: как создаётся и управляется массовая паника, зачем систему постоянно раскачивают от эйфории к тревоге и как страх и желания превращаются в главный механизм перераспределения денег и власти.

Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.

Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.

00:00 Введение

01:04 Тема обсуждения

01:58 Иррациональные факторы в экономике

02:40 Управление паникой

03:26 Пример из Библии

05:39 Политологический аспект

06:20 Противоречия между капитализмом и рынком

09:11 Когнитивные искажения и управление обществом

12:17 Рынок и капитализм

13:59 Технологии и конкуренция

14:26 Искусственный дефицит и рынок автомобилей

16:01 Создание искусственного дефицита

17:10 Психология торговли

19:09 Капитализм и рациональность

21:54 Рынок и личностные отношения

23:16 Возвращение хозяина

26:22 Акционеры и рантье

28:22 Идея сопричастности к предприятию

29:19 Термины частной собственности

30:53 Различия между капиталистической и долевой собственностью

32:22 Акционерная модель и долевая собственность

34:44 Историческое значение слова «товарищ»

36:25 Реакция на панику

38:26 Пример банкротства завода

39:55 Примеры из кино

41:52 Внутренняя борьба ученика

42:27 Политологические аспекты капитализма

44:07 Принципы финансового капитала

47:03 Парадокс «лоха»

48:12 Пример с Трампом и нефтью

50:30 Коллективная и массовая личность

52:35 Власть и авторитет в коллективах

55:27 Демократия как массовый феномен

56:45 Структура власти у перелётных птиц

58:08 Устойчивость к панике в коллективах и массах

01:00:00 Влияние капитализма на производство

01:01:49 Общество потребления и управление страстями

01:03:44 Законопроект о самозапрете на покупки в онлайн-магазинах

01:04:50 Ожидания от товаров и быстрая мода

01:06:12 Мироощущение и потребление

01:07:35 Культура употребления

01:10:50 Реакция на новости

01:13:38 Поведение арабских монархий

01:15:47 Различие между потреблением и употреблением

01:17:51 Конфликт в игровом сообществе

01:19:48 Различие товаров и услуг

01:20:36 Ловушка маркетинга

01:21:25 Теория управления жизненным циклом

01:23:14 Длительность и отношения

01:24:27 Цели и общество

01:26:24 Паника на рынке

01:27:30 История Ивана Филиппова

01:28:48 Разные системы и инструменты

01:33:03 Капитализм и социализм

01:34:39 Страх в капиталистической экономике

01:35:36 Влияние страха на общество

01:38:06 Паразитарность капиталистической системы

01:38:57 Философские причины кризиса системы

01:40:52 Кризис системы и необходимость изменений

01:42:15 Различие между рыночной и биржевой экономикой

01:44:08 Преодоление кризиса через свободный труд

01:46:03 Хозяйствование отношений и денег

01:47:01 Уязвимость краткосрочного подхода

01:48:40 Устойчивость через отношения

01:51:29 Коллективная устойчивость

01:56:05 Заключение

