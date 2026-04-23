Была на судостроительных верфях в Питере, разговаривала с рабочими. Интересовалась: сейчас, когда молодежь мечтает быть блогерами, а физический труд считает уделом неудачников, кто идёт на завод? Говорят, не все практиканты здесь задерживаются, уходят искать жизнь полегче, но многие остаются, когда понимают: от работы душа поет".

Сварщик 5 разряда сказал – "Сварка поет, и на разных деталях она поет по разному. Я люблю, когда во мне звучит мелодия сварки, она успокаивает меня". Сборщик корпусов металлических кораблей сказал – "Мне нравится брать чертеж и видеть, где я могу сделать лучше, быстрее, чем начертили. Во мне бьёт сила. Я отдаю силу, устаю, но физический труд делает меня сильнее". Трубопроводчик судовой сказал – "Прокладывая трубы, я залезаю на корабле во всякие щели, лежу часами в неудобной позе и говорю себе – "Нужно это сделать". Значит, я душу вкладываю в свою работу" . Он хотел сказать, что такую сложную физическую работу невозможно сделать, не проявив дух, а дух – это веление души. Вот что значит – вкладывать душу, когда подключив душу преодолеваешь свое физическое. Но, вообще, ему, может быть, тоже хотелось бы иметь красный Феррари, как у блогеров. Не чтоб хвастать, просто механику любит. Но он знает, что такой машины у него не будет никогда, только мысль эта его вовсе не расстраивает. Он же сам выбрал другое. А выбрал он стоять на берегу и видеть, как отчаливает новенький корабль. А он в него внёс свою лепту! Велик корабль, велик человек. А фрезеровщик сказал, что приплывет такой мощный корабль, скажем "Илья Муромец", к чужим берегам, выйдут люди той страны посмотреть на него и скажут – "Вот это мощь! Чей корабль? Русских? У русских все такое". А в том корабле – и твоя лепта. Получается же, ты после себя оставил след. Так ведь? Вот как его отец построил дом, сколотил мебель – на века. Уже внуки в этом доме живут. А какой след оставит блогер? Не, нельзя почувствовать всплеск истинного счастья, если ты не оставляешь после себя след, даже если сидишь в Феррари. А теперь представьте себе какой это след – огромный корабль. Илюша-то. Наш русский человек, который 33 года лежал на печи, а потом прямиком пошел устанавливать торжество добра над злом. Во-первых, русские – прямые. Во-вторых, добро побеждает – эта истина. А если даже в жизни так не всегда бывает, то мы все равно около этой истины ходим, ищем ее. И ещё работа на заводе – это спокойствие. Ты спокоен, когда страна развивается. Если она развивается, то развивается и завод, а если завод, то и ты, потому что ты не сам по себе, а часть коллектива. И, получается, ты сам кровно заинтересован в том, чтоб страна развивалась, и развиваешь ее.

А моляр 21 года с розовыми волосами сказала, что работа ее тяжелая, можно сказать, не женская, но когда смотришь с корабля вниз, а на берегу в луче солнца – одуванчик, то разве это не твое счастье – тихое, стабильное, на стабильной работе, откуда и будущее свое увидеть можно. Она тоже мечтала стать блогером, но так и не нашла что о себе рассказывать. Она почти заплакала, когда я рассказала ей, как было на их верфи в 41-м. Многие записались в добровольцы, а те, кто остался, в холод, голодные, через обстрелы ходили на завод. Их пальцы прилипали к ледяным станкам, они ели клей, в рабочих прилетали снаряды. Выбывших забирала санслужба, а остальные, только покосившись в ту сторорону, продолжали работу. Погибли тысячи людей, но свою работу они сделали. Нынешние рабочие говорят, у тех людей был сильный русский дух. Они могли принести себя в жертву общему делу, тем более, что понимали какому. Теперешние рабочие по духу с ними не сравнятся. То был подвиг, не каждый на такое способен. Но с работы, случись чего, никто не побежит. К чему эта беготня? Если так история пошла, смысл бегать? Надо встретить эту историю прямо. Рабочие говорят – "До тех людей из 41-го нам далеко, и не хотим мы такого. Они совершили подвиг. А мы на подвиги, может, и не годимся, но в войну с завода прятаться никуда не побежим. Будем работать. Работать должен человек".