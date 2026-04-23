Блокада нефтепровода Дружба: война Украины и Венгрии за российскую нефть

Переслано от: Геоэнергетика инфо

Узнайте, почему нефтепровод "Дружба" превратился в главное геополитическое оружие в жестком конфликте между Украиной, Венгрией и Россией. В этом видео Борис Марцинкевич разбирает истинные причины транзитной блокады со стороны Киева, из-за которой Венгрия вынуждена экстренно вскрывать государственные запасы нефти. Вы поймете, как эта политическая драма вокруг поставок российских энергоресурсов угрожает масштабным дефицитом всей Центральной Европе

Краткие тезисы

- Блокировка нефтепровода «Дружба» сильнее всего бьёт по Венгрии, потому что у страны нет выхода к морю и мало альтернативных маршрутов поставок. - Венгрия уже начала использовать государственные нефтяные резервы, а значит ситуация для неё становится не политической абстракцией, а вопросом физической доступности сырья. - Для России выпадение поставок в Венгрию и Словакию чувствительно, но не критично: для бюджета это не выглядит катастрофой на фоне общего объёма экспорта. - Закрытие «Дружбы» подаётся как политически мотивированное решение, вероятно направленное на давление на Виктора Орбана и его позиции внутри Венгрии. - Еврокомиссия сама ранее разрешила отдельным странам ЕС получать нефть по «Дружбе», поэтому с формальной точки зрения Европа должна быть заинтересована в возобновлении прокачки. - Если поставки не восстановят, это может усилить антибрюссельские настроения в Венгрии и сделать Будапешт ещё менее лояльным к общей линии ЕС. - Кризис на Ближнем Востоке рассматривается как долгий, даже если Ормузский пролив формально откроют: логистика и восстановление добычи займут месяцы. - Цена нефти в условиях продолжающейся напряжённости будет оставаться высокой и волатильной, автор допускает широкий коридор колебаний. - Восстановление нефтяной и газовой инфраструктуры — это не вопрос дней, а недель и месяцев, даже в спокойных условиях. - С газом ситуация может оказаться ещё тяжелее, чем с нефтью: остановка добычи и сжижения требует сложного поэтапного перезапуска. - Катар может переориентировать поставки СПГ на Азию, где логистика проще, а условия торговли стабильнее. - Европа в такой логике оказывается уязвимой: российский газ сокращён, катарский под вопросом, остаётся дорогой импорт СПГ. - Тезис о «дорогом американском СПГ» в лекции оспаривается: подчеркивается, что США лишь производят СПГ, а конечную цену для Европы формируют уже европейские компании и биржевая модель. - Европейская энергетическая политика показана как пример самоослабления, где идеологические решения вступили в конфликт с промышленной и социальной реальностью. - Дефицит топлива может затронуть и авиацию, что приведёт к сокращению рейсов и вынужденной экономии ресурсов.

Подробный вывод

В данной лекции центральная мысль довольно ясна: энергетика в Европе давно перестала быть просто экономикой и стала формой политической войны, где инфраструктура, логистика и даже исключения из санкционных правил используются как инструменты давления. Если смотреть практично, то история с «Дружбой» показывает старую, но неприятную истину: идеологические конструкции хороши до тех пор, пока в системе есть физический ресурс. Когда нефть реально перестаёт поступать, спор уже идёт не о ценностях, а о том, чем заправлять НПЗ, транспорт и экономику в целом. В этом смысле Венгрия оказывается в особенно уязвимом положении. У неё нет морского доступа, а значит свобода манёвра ниже, чем у прибрежных стран. География здесь сильнее риторики — как в истории вообще нередко бывает: карты важнее лозунгов. Есть и более глубокий пласт. В беседе фактически проводится мысль, что Евросоюз пытается одновременно сохранять политическую дисциплину и делать исключения из неё, но такие конструкции долго не живут. Если Венгрии, Словакии и Чехии официально разрешили получать нефть по «Дружбе», а потом фактически допускают блокировку этого маршрута, то система начинает противоречить сама себе. Это напоминает психологическую ситуацию, когда человек провозглашает один принцип, а действует по другому. На короткой дистанции так можно, на длинной — возникает кризис доверия. Отдельно важен взгляд на Ближний Восток. В этом видео подчёркивается мысль, которую часто недооценивают люди, далёкие от энергетики: добыча и транспортировка нефти и газа — это не кран в ванной. Нельзя просто «сегодня закрыть, завтра открыть, послезавтра всё вернётся в норму». Любая крупная система инерционна. Это верно и для трубопроводов, и для месторождений, и для СПГ-инфраструктуры, и для морской логистики. В этом есть почти философский урок: сложные системы не любят резких движений, а политика как раз часто состоит из резких движений. Потом экономика долго расплачивается за эффектные жесты. Интересен и тезис о СПГ. Здесь автор ломает популярную упрощённую картину, будто «американцы просто продают Европе газ втридорога». В лекции проводится более структурный взгляд: цена для Европы формируется не только в США, а в значительной степени самой европейской моделью торговли, хабами, спотовым ценообразованием и действиями европейских компаний. Это важное замечание, потому что люди часто склонны идеализировать или демонизировать внешнего игрока, чтобы не видеть собственной ответственности. Это почти как в личных отношениях: проще сказать «меня подвели», чем признать, что ты сам выстроил систему, в которой тебя легко поставить в зависимое положение. Если собрать всё вместе, то вывод таков: 1. Блокада «Дружбы» — это удар прежде всего по Венгрии, а не по России. 2. Для ЕС это ещё один симптом внутренней стратегической несогласованности. 3. Энергетический кризис на Ближнем Востоке, если он затянется, усилит давление на Европу по нефти, газу и логистике. 4. Никакого быстрого возврата к норме ждать не стоит, потому что инфраструктура восстанавливается медленно. 5. Европа платит цену за собственную модель управления рисками, где политика часто опережала расчёт реальных последствий. Если совсем сжать мысль до ядра, то беседа посвящена не только нефти, но и более общему закону реальности: можно долго жить в мире деклараций, но в какой-то момент всегда возвращается материальная основа — трубы, танкеры, хранилища, давление в системе, время на восстановление. И тогда выясняется, что физика мира куда менее идеологична, чем политические заявления. В этом есть даже некий исторический парадокс: современные государства говорят языком высоких принципов, но их устойчивость по-прежнему зависит от очень старых вещей — топлива, маршрутов, запасов, дисциплины и способности смотреть на несколько шагов вперёд. И, возможно, главный вопрос здесь даже не в том, кто прав в конкретном эпизоде, а в том, может ли политика, построенная на символах и давлении, долго существовать в конфликте с материальной реальностью?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/cdbf73128f3c4197e118be439114d452/
    Svoy три часа назад

      А Богя не хочет обкашлять простой такой коммент из инета :
      “AnunahРоссия23:36-22/Апр/26
      Всё идёт по плану! Мы по­став­ля­ем нефть ЕС по тер­ри­то­рии Укра­и­ны и пла­тим ей за тран­зит. ЕС по­став­ля­ет ору­жие на Укра­и­ну и снаб­жа­ет её кре­ди­та­ми на это ору­жие. Все при деле и у всех про­фит! Ну кроме жи­те­лей Ту­ап­се и Сыз­ра­ни…” – ?

