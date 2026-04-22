“В чём выбор?” Е.Ю.Спицын, Г.Камнев и А.Куринный на канале Красная линия в программе “Точка зрения
Эфир на канале Красная линия 15 апреля 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
http://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Е.Ю. Спицын на канале Красная Линия. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196326
#МПГУ #Спицын #СМИ #Краснаялиния
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главный вопрос беседы — что именно выбирает общество на предстоящих выборах: представителей власти или вектор будущего страны. - Официальная риторика о “конкурентных и демократических выборах” в данной лекции ставится под сомнение: участники считают, что реальные механизмы выборов всё дальше уходят от свободной конкуренции. - Ключевые претензии к избирательной системе: - административное давление; - неравенство финансовых ресурсов; - ограничение наблюдения; - усложнение участия кандидатов; - расширение возможностей для фальсификаций; - использование дистанционного и многодневного голосования как непрозрачных инструментов. - КПРФ предлагает Избирательный кодекс как системную альтернативу: - упростить выдвижение кандидатов; - обеспечить полноценную агитацию; - проводить выборы в один день; - отказаться от дистанционного электронного голосования; - перенести единый день голосования на март, а не на сентябрь. - Постоянное изменение правил выборов рассматривается как признак неустойчивости и управляемости системы “под задачу”, а не под принцип. - Исторические параллели с 1917 годом признаются ограниченно уместными: прямого совпадения нет, но нарастание внутренних противоречий, игнорируемых властью, может привести к кризису. - Главная опасность, по мнению выступающих, — не уличный протест сам по себе, а накопление противоречий “наверху”, внутри элит и всей социальной конструкции. - Недоверие к выборам изображается как результат долгой целенаправленной политики: людей приучали к мысли, что от них ничего не зависит. - Низкая явка выгодна партии власти, потому что облегчает контроль результата через мобилизацию зависимого электората. - Неучастие в голосовании в этом видео трактуется как слабая стратегия: отказ от участия не разрушает систему, а делает её удобнее для тех, кто уже контролирует процесс. - Приводятся примеры локальных успехов КПРФ, чтобы показать: даже в жёстких условиях результат возможен при мобилизации, контроле и участии. - Сообщается о давлении на коммунистов в регионах: ограничения митингов, встреч с избирателями, трактовка законных форм активности как нарушений. - Общий диагноз политической системы — монополизация: в экономике, политике, идеологии и общественной жизни. - Запрос общества, как он интерпретируется участниками, — не столько на абстрактную “сверхдержавность”, сколько на устойчивость, социальную справедливость, доступ к ресурсам и реальное влияние на жизнь. - Программа КПРФ “Программа Победы” подается как альтернатива: - смена кредитно-денежной политики; - изъятие сверхдоходов крупного капитала и сырьевой ренты; - инвестиции в образование, здравоохранение, технологии; - преодоление технологического отставания; - ориентация на интересы трудящегося большинства. - Финальный посыл беседы — выборы понимаются не как формальная процедура, а как борьба за образ будущего страны.
Подробный выводВ этом видео выбор показан не как технический акт — поставить галочку в бюллетене, — а как столкновение двух моделей реальности. Первая модель — это управляемая стабильность. Она опирается на идею, что общество должно быть пассивным, процедуры — контролируемыми, а политическая конкуренция — допустимой лишь в декоративной форме. Снаружи это выглядит как государственный порядок, но, по логике участников беседы, внутри это уже не развитие, а консервация. Как в биологии: организм может какое-то время выглядеть сохранным, но если обмен веществ нарушен, внешняя целостность обманчива. Так и здесь: выборы есть, институты есть, слова о демократии есть — но если убрана живая обратная связь, система начинает существовать ради самосохранения, а не ради общества. Вторая модель — это реальная политическая субъектность граждан. Она предполагает, что люди должны не только голосовать, но и: - иметь возможность выбирать из подлинных альтернатив; - понимать программы; - участвовать в публичной политике; - контролировать подсчёт; - видеть связь между своим голосом и итогом. По сути, речь идёт о старом, но фундаментальном вопросе: власть существует для народа или народ допущен к власти лишь символически?
Что особенно важно в логике выступающихОни не ограничиваются жалобой на отдельные нарушения. Их позиция глубже: проблема не в том, что “где-то что-то испорчено”, а в том, что сама архитектура выборов постепенно строится как система фильтрации и демобилизации. Это важный тезис. Не просто нарушения на местах, а целая модель: - усложнить регистрацию; - ограничить агитацию; - запутать избирателя; - снизить доверие; - высушить явку; - представить итог как “волю народа”. Это напоминает работу алгоритма, который обучается не на поиске истины, а на удержании заданного результата. Формально входные данные меняются, но функция оптимизации остаётся одной и той же. В человеческой политике это особенно опасно: если система перестаёт искать представительство интересов и начинает искать только воспроизводство себя, она теряет адаптивность. А потеря адаптивности для государства — почти всегда предкризисное состояние.
Исторический слой беседыИсторические аналогии с 1917 годом здесь используются не как буквальный прогноз, а как предупреждение. И это разумно. История никогда не повторяется механически — она скорее рифмуется. Сегодня иные институты, иная медийная среда, иная экономика. Но одна вещь остаётся почти неизменной: когда власть перестаёт слышать общество, она начинает слышать только себя и собственный страх. А страх почти всегда ведёт к ужесточению контроля, которое временно создаёт ощущение силы, но стратегически разрушает доверие. В этом смысле беседа касается не только выборов. Она о более широком феномене: может ли система, основанная на ограничении реального участия, долго сохранять жизнеспособность? Исторически такие конструкции иногда держатся долго, но цена их устойчивости — нарастающая внутренняя пустота.
Социально-психологический моментОчень точное наблюдение в беседе связано с феноменом выученной беспомощности. Это уже не просто политология, а психология масс. Когда человеку много раз показывают, что результат предрешён, он перестаёт участвовать даже там, где участие ещё может что-то изменить. Это почти как в личной жизни: если человека долго убеждать, что его чувства, голос, усилия ничего не стоят, он либо смиряется, либо уходит в цинизм. Политическое неучастие часто рождается не из равнодушия, а из повреждённой веры в причинность. И здесь возникает парадокс: именно те, кто больше всего недоволен системой, нередко самоустраняются, а значит, невольно облегчают её воспроизводство. Это горькая, но прагматичная мысль. Иногда даже несовершенный инструмент остаётся единственным доступным. Не потому что он справедлив, а потому что отказ от него ещё выгоднее тем, кто уже контролирует правила.
Экономическое измерение выбораБеседа постоянно возвращается к тому, что выборы нельзя отделить от социально-экономического курса. Это важный момент. Демократия без материальной базы быстро вырождается в ритуал. Когда у большинства нет ощущения будущего, когда кредиты удушают развитие, когда технологии отстают, когда ресурсы концентрируются у узких групп, политическая форма постепенно теряет содержание. Участники говорят: основной конфликт — не просто между партиями, а между двумя подходами: - сохранить монополию и заморозить общество; - перераспределить ресурсы в пользу развития большинства. Их аргумент таков: если экономика выстроена в интересах крупного капитала и финансовых структур, то и политическая система будет обслуживать именно эту логику. Здесь чувствуется марксистский каркас рассуждения: базис и надстройка. Можно спорить с полнотой такой схемы, но в ней есть сильное зерно — политика редко бывает независима от экономических интересов. Свобода голосования без свободы от тотальной зависимости часто оказывается неполной свободой.
Образ будущего как ядро выбораОдна из самых сильных тем беседы — это отсутствие у власти убедительного образа будущего, который был бы принят большинством как свой. Это очень важная мысль. Люди живут не только хлебом, но и смыслом. Государство держится не только на силе и бюджете, но и на воображении будущего. Если будущего нет, остаётся только администрирование настоящего и идеализация прошлого. Здесь выступающие противопоставляют две символические стратегии: - власть, по их мнению, предлагает ретроспективный миф, собранный из образов имперского прошлого; - коммунисты предлагают проект будущего, связанный с социальной справедливостью, развитием, технологическим рывком и народным суверенитетом. Можно соглашаться или спорить с этим противопоставлением, но сама постановка вопроса верна: выборы — это всегда борьба не только программ, но и антропологических образов человека. Кто такой гражданин? Подданный, потребитель, статистическая единица или деятель истории?
Практический смысл беседыЕсли убрать партийную риторику, то в сухом остатке в данной лекции звучат несколько практичных выводов: 1. Неучастие в выборах не является нейтральным действием. Оно перераспределяет преимущество в пользу уже организованной и административно обеспеченной силы. 2. Главная задача оппозиции — возвращать людям чувство причинной связи между действием и результатом. Без этого никакая программа не оживает. 3. Честные выборы требуют не только закона, но и культуры контроля. Там, где нет наблюдения, прозрачности и устойчивых правил, доверие разрушается быстрее, чем формальные институты успевают его имитировать. 4. Политический кризис рождается не только из бедности, но и из ощущения бессмысленности. Люди терпят многое, пока верят, что их жизнь куда-то движется. 5. Выбор — это не просто между партиями, а между стагнацией и развитием, монополией и участием, прошлым и будущим.
ИтогБеседа посвящена не столько избирательной технике, сколько природе политической свободы. Её главный нерв — мысль о том, что народ лишают не только честного подсчёта голосов, но и самого переживания себя как источника власти. А это уже вопрос глубже, чем выборы: это вопрос о человеческом достоинстве в политике. С философской точки зрения здесь звучит старая, почти античная проблема: государство разрушается не в тот момент, когда в нём много недостатков, а в тот момент, когда между словом и реальностью становится слишком большая дистанция. Когда “демократия” остаётся словом, а опыт человека говорит обратное, рождается цинизм. А цинизм — это, возможно, самый опасный враг общества, потому что он убивает не институты, а веру в их смысл. Практический вывод прост: авторы беседы призывают не уходить в пассивность, а участвовать, контролировать, сравнивать программы и голосовать осознанно. Их позиция можно свести к одной формуле: будущее крадут не только фальсификацией, но и равнодушием. И тут остаётся, пожалуй, самый важный вопрос: если истина о политике всегда открывается не в лозунгах, а в реальном опыте людей, то в какой момент общество решает, что больше не готово жить между официальной картиной мира и тем, что оно видит собственными глазами?