Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

Исследователь Александр Разумов потратил пятнадцать лет на то чтобы прочитать Мастера и Маргариту не как мистический роман а как зашифрованную автобиографию. Была ли Елена Сергеевна агентом ОГПУ приставленным к писателю для работы с американскими дипломатами. Почему за маской Коровьева скрывается Мандельштам и что он на самом деле сделал с Булгаковым. И кого автор зашифровал в образе Иешуа — никакого отношения к Христосу этот персонаж по версии Разумова не имеет.

Мы в других соцсетях

00:00 — Вступление: почему физик потратил 15 лет на разгадку «Мастера и Маргариты»

07:47 — Лучший ли это роман XX века и почему о нем до сих пор спорят

09:12 — Зашифрованная автобиография: почему Воланд, Берлиоз и Бездомный — это сам Булгаков

16:39 — Спор о датах: когда на самом деле происходит действие московских глав

21:20 — Тайные прототипы: Ахматова в роли Геллы и Мандельштам в маске Коровьева

23:40 — Жена-агент: как ОГПУ использовало Елену Сергеевну для работы с дипломатами США

36:49 — Иешуа — это не Христос: почему Булгаков зашифровал в этом образе Русскую Церковь

41:42 — Смерть Мастера: как разгромная статья в «Правде» стала для писателя «отравленным вином»

45:08 — Фиолетовый рыцарь: скрытая отсылка к цвету формы следователей НКВД

51:49 — Предательство поэта: как Осип Мандельштам донес на Булгакова в ЧК

