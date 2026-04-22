Ленин про образование

Сегодня, 22 апреля, исполнилось 156 лет со дня рождения Ленина. Собрав с большевиками заново Россию в 1917 году, он начал строить ее как государство нового типа, и одной из важнейших компонент этого строительства было всеобщее просвещение и образование.

В том числе благодаря этому Россия смогла провести в кратчайшие сроки индустриализацию и победить в Великой Отечественной войне.

Достаточно почитать, что писал Ленин по этому вопросу до и после революции, чтобы понять, что наша страна по вопросам образования движется не вперед, а вспять. Но мы, читая ленинские строки, можем что-то понять и в нынешнем положении дел.

«К предстоящему в декабре всероссийскому съезду по народному образованию уместно будет обратить внимание на старый, но вечно новый вопрос о нищете народных учителей. <…> Естественно, что по такому жгучему вопросу, как нищета народных учителей, важно знать правду. Важно знать, сколько именно учителей и учительниц получают отчаянно низкую, самую низкую, очень низкую, вообще низкую и т. д. плату. Материал об этом собран. Сведения об этом есть. Но г. либеральный статистик «обрабатывает» его так, чтобы прикрыть неприятную правду». (Из статьи «Критические заметки по национальному вопросу», 1913 год).

«Одна из насущных задач представителей культурно-просветительных и профессиональных рабочих организаций на предстоящем Всероссийском съезде по народному образованию — поставить всесторонне вопрос и всесторонне осветить вопрос о положении нашей школы и школьного учителя». (“О наших школах”, 1913 год).

«Люди из образования сделали забор, мешающий трудящимся идти вперед; этот забор будет сметен…» (Из доклада на Третьем всероссийском съезде Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, январь 1918 года).

«…чем более культурно было буржуазное государство, тем более утонченно оно лгало, утверждая, что школа может стоять вне политики и служить обществу в целом. На самом деле школа была целиком превращена в орудие классового господства буржуазии, она была вся проникнута кастовым буржуазным духом, она имела целью дать капиталистам услужливых холопов и толковых рабочих». (Из «Речи на I Всероссийском съезде по просвещению 28 августа 1918 г.»)

