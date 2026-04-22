Ленин про образование
Сегодня, 22 апреля, исполнилось 156 лет со дня рождения Ленина. Собрав с большевиками заново Россию в 1917 году, он начал строить ее как государство нового типа, и одной из важнейших компонент этого строительства было всеобщее просвещение и образование.
В том числе благодаря этому Россия смогла провести в кратчайшие сроки индустриализацию и победить в Великой Отечественной войне.
Достаточно почитать, что писал Ленин по этому вопросу до и после революции, чтобы понять, что наша страна по вопросам образования движется не вперед, а вспять. Но мы, читая ленинские строки, можем что-то понять и в нынешнем положении дел.
«К предстоящему в декабре всероссийскому съезду по народному образованию уместно будет обратить внимание на старый, но вечно новый вопрос о нищете народных учителей. <…> Естественно, что по такому жгучему вопросу, как нищета народных учителей, важно знать правду. Важно знать, сколько именно учителей и учительниц получают отчаянно низкую, самую низкую, очень низкую, вообще низкую и т. д. плату. Материал об этом собран. Сведения об этом есть. Но г. либеральный статистик «обрабатывает» его так, чтобы прикрыть неприятную правду». (Из статьи «Критические заметки по национальному вопросу», 1913 год).
«Одна из насущных задач представителей культурно-просветительных и профессиональных рабочих организаций на предстоящем Всероссийском съезде по народному образованию — поставить всесторонне вопрос и всесторонне осветить вопрос о положении нашей школы и школьного учителя». (“О наших школах”, 1913 год).
«Люди из образования сделали забор, мешающий трудящимся идти вперед; этот забор будет сметен…» (Из доклада на Третьем всероссийском съезде Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, январь 1918 года).
«…чем более культурно было буржуазное государство, тем более утонченно оно лгало, утверждая, что школа может стоять вне политики и служить обществу в целом. На самом деле школа была целиком превращена в орудие классового господства буржуазии, она была вся проникнута кастовым буржуазным духом, она имела целью дать капиталистам услужливых холопов и толковых рабочих». (Из «Речи на I Всероссийском съезде по просвещению 28 августа 1918 г.»)
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Для Ленина образование было не второстепенной сферой, а основой строительства нового государства. - Особое внимание он уделял положению учителя, прежде всего его бедности и униженному социальному статусу. - Ленин подчеркивал важность правды о состоянии школы, а не статистической маскировки проблем. - Школа, по его мысли, не бывает “вне политики”: она всегда выражает интересы определенного класса и общественного строя. - Старая система образования рассматривалась им как механизм воспроизводства социального неравенства — подготовки “услужливых” исполнителей, а не свободных и всесторонне развитых людей. - Просвещение связывалось с историческим развитием страны: индустриализацией, мобилизацией общества, культурным ростом. - В тексте проводится параллель между ленинскими взглядами и современностью, с намеком, что нынешняя система образования деградирует, а не развивается. - Главный практический нерв публикации — вопрос: в чьих интересах устроена школа сегодня и каково реальное положение учителя?
Разбор текста
1. Основная идеяПеред нами не столько нейтральная историческая справка, сколько политически окрашенное напоминание: Ленин рассматривал образование как ключевой инструмент преобразования общества, а значит, разговор о школе — это всегда разговор о власти, будущем и человеке. Текст строится на простой, но сильной связке: государство нового типа → всеобщее просвещение → историческая мобилизация страны. Это очень ленинская логика. Она прагматична, почти инженерна: если ты хочешь изменить общество, мало сменить власть — нужно изменить сознание, грамотность, культурный уровень, доступ к знанию. В этом смысле образование для Ленина — не украшение цивилизации, а ее несущая конструкция.
2. Ленин о бедности учителяЦитаты 1913 года особенно важны. Они показывают, что еще до революции Ленин видел в положении народного учителя симптом болезни всей страны. Здесь есть интересный социальный парадокс: учитель формально должен быть носителем культуры, но фактически оказывается бедным, зависимым и униженным. Это напоминает ситуацию, когда в компьютерной системе самый важный модуль получает минимальный приоритет ресурсов — а потом все удивляются сбоям всей архитектуры. Ленин делает акцент не просто на бедности, а на том, что ее пытаются скрыть статистически. Это важный момент: проблема не только в несправедливости, но и в том, что система создает язык, чтобы эту несправедливость сделать терпимой и “нормальной”. Так бывает не только в политике, но и в психологии: человек может страдать, но вместо признания боли начинает ее переименовывать — “устал”, “не в ресурсе”, “так у всех”. Система делает то же самое: не нищета, а “дифференцированная оплата”; не кризис, а “переходный этап”; не разрушение смысла профессии, а “оптимизация”. Ленин здесь ценен не как икона, а как человек, который говорит: сначала назовите вещи своими именами.
3. Школа и политикаОдна из самых сильных мыслей в приведенных цитатах — что школа не может быть вне политики. Это утверждение многим покажется жестким, потому что в идеале нам хочется думать о школе как о нейтральном храме знания. Но Ленин разрушает эту идеализацию. И в этом есть неудобная правда: школа всегда формирует не только знания, но и тип человека. Она отвечает, пусть неявно, на вопросы: - что считать нормой; - кому подчиняться; - что такое успех; - ради чего жить; - что считать достойным; - надо ли мыслить самостоятельно или лучше адаптироваться. В этом смысле даже “аполитичная” школа уже политична — просто ее политика скрыта. Как в технологиях: если алгоритм якобы нейтрален, это не значит, что он нейтрален; это значит, что его предустановки не обсуждаются. А неосмысленная предустановка часто сильнее открытой программы. Ленин говорит: буржуазная школа лжет, утверждая, что служит “всему обществу”, тогда как в действительности воспроизводит интересы господствующего класса. Можно спорить с его терминологией, но трудно отрицать сам механизм: система образования действительно часто воспроизводит устройство общества, а не освобождает от него.
4. Антиэлитарный импульсФраза про “забор, мешающий трудящимся идти вперед” звучит грубо, даже агрессивно. Но за ней стоит понятная идея: образование не должно быть закрытым клубом для избранных. Это вообще вечная проблема цивилизации. С одной стороны, общество говорит о ценности знаний. С другой — выстраивает фильтры, барьеры, символические и материальные пороги доступа. Знание становится не светом, а пропуском. Не путем развития, а механизмом сортировки. Ленин выступает против такого устройства. Его пафос — в разрушении образовательной кастовости. Однако здесь важно не идеализировать. Исторически любая революционная система, борясь с одной иерархией, рискует создать другую. То есть критика старой школы еще не гарантирует свободы новой школы. Это важная трезвость: не всякая борьба с элитарностью рождает подлинное просвещение. Иногда она рождает просто другой канон, другую идеологическую дисциплину, другую форму лояльности. Поэтому читать Ленина полезно, но читать его стоит не как окончательный ответ, а как мощный вызов к размышлению.
5. Образование как условие исторического рывкаАвтор текста утверждает, что благодаря курсу на просвещение Россия смогла провести индустриализацию и победить в Великой Отечественной войне. Это утверждение в целом отражает историческую логику: массовая грамотность, инженерная подготовка, развитие науки, система подготовки кадров — все это действительно было фундаментом модернизации. Тут есть почти биологическая аналогия: если экономика — это мышцы государства, то образование — его нервная система. Можно накачать мышцы, но без нервной проводимости тело будет действовать хаотично. Советский проект, при всех его противоречиях, очень серьезно относился к тому, что человек должен быть обучаемым, дисциплинированным, включенным в большую историческую задачу. Именно это и давало эффект мобилизации. Но здесь тоже нужна честность. Просвещение как инструмент развития может соседствовать с просвещением как инструментом идеологического контроля. История редко бывает чистой. В ней почти всегда сплетены освобождение и подчинение, рост и дрессировка, свет и тень.
6. Что текст говорит о современностиНа поверхности текст говорит: сегодняшняя Россия в вопросах образования движется назад. Это оценка публицистическая, не доказанная внутри самого текста, но эмоционально и политически заданная. Однако если убрать идеологический тон, остается ряд очень живых вопросов:
О чем стоит спросить сегодня?- Достаточно ли уважаем и обеспечен учитель? - Школа формирует личность или только натаскивает на функциональность? - Образование служит развитию народа или обслуживает рынок труда? - Есть ли у школы цель, кроме сдачи экзаменов? - Говорим ли мы правду о кризисах образования или прячем их за бюрократическим языком? Это уже не только ленинские вопросы. Это вопросы любой эпохи, в которой образование начинает терять смысл и превращаться в процедуру.
Подробный выводЭтот текст интересен не просто как подборка ленинских цитат, а как напоминание о том, что образование — это зеркало общественного строя. Через отношение к школе можно увидеть, что общество на самом деле думает о человеке. Если учитель беден, перегружен и бесправен — значит, культура в стране декларируется, но не является подлинным приоритетом. Если школа объявляется “вне политики” — стоит внимательнее смотреть, какие ценности она на деле передает. Если образование становится кастовым или чисто функциональным — общество, возможно, уже перестает верить в человека как в цель и начинает видеть в нем лишь ресурс. Ленин в этих цитатах выступает не столько как теоретик абстрактного просвещения, сколько как жесткий диагност социальной реальности. Он говорит: не обманывайтесь красивыми словами, смотрите на устройство системы. Это сильная мысль, и она не теряет актуальности. Но есть и обратная сторона. Ленинская оптика предельно политизирует школу, и в этом ее сила и риск одновременно. Сила — потому что она срывает маски с лицемерной “нейтральности”. Риск — потому что, если видеть в школе только поле классовой борьбы, можно подменить живое образование идеологическим формированием. То есть проблема не решается простым выбором между “нейтральной” и “политической” школой. Скорее, задача в том, чтобы школа была честной, доступной, содержательной и человекоразмерной. Практический вывод отсюда довольно земной: 1. Без достойного положения учителя никакая реформа образования не будет настоящей. 2. Без честной диагностики проблем школа превращается в витрину отчетности. 3. Без понимания ценностной роли образования общество начинает воспроизводить слепоту, а не знание. 4. Без массового качественного образования невозможно ни технологическое развитие, ни культурная зрелость страны. И, пожалуй, самое важное: люди часто любят не реальность, а ее идеализированный образ. Одни идеализируют дореволюционную школу, другие — советскую, третьи — современную “гибкость” и “эффективность”. Но зрелый взгляд требует меньшего поклонения мифам и большего внимания к фактам: кто учит, чему учит, в каких условиях и ради какого будущего. В конечном счете спор об образовании — это всегда спор о человеке. Мы хотим воспитать удобного исполнителя, успешного конкурента, идеологически верного гражданина или внутренне свободную личность, способную мыслить и любить правду даже тогда, когда это неудобно? И здесь остается открытый вопрос: может ли школа действительно приближать нас к истине, если каждое общество неизбежно вкладывает в нее собственные интересы и собственное понимание смысла жизни?