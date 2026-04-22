Ленин и национальный вопрос: была ли бомба под СССР? | Евгений Спицын и Руслан Сафаров
В канун дня рождения Владимира Ильича Ленина задались вопросом был ли он отцом-основателем Украины. Об истории "украинского вопроса", о том, как Российская империя начала распадаться после Февральской революции, о позиции большевиков по "национальному вопросу", о принципах создания СССР, об унитаризме и федерализме, о разнице между украинизацией партаппарата и насильственной украинизацией, о том чего не понимали Горбачев и Ельцин и неизвестных широкой публике тонкостях деятельности Владимира Жириновского говорят историк Евгений Спицын и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этой беседе проводится мысль, что распад Российской империи начался не с Ленина и не с большевиков, а с крушения самодержавной монархии после Февраля 1917 года. - Подчеркивается, что национальный вопрос был общеевропейским историческим процессом, связанным с развититием буржуазных отношений, национальных движений и формированием национальных государств. - По версии Евгения Спицына, большевики изначально не стремились к развалу страны, а исходно мыслили в логике единого государства, хотя и признавали право наций на самоопределение. - Отмечается, что после Февральской революции национальные политические центры начали формироваться самостоятельно: Центральная рада на Украине, процессы в Закавказье, автономистские проекты на Дону, в Сибири и других регионах. - Основной тезис видео: Ленин не “создал Украину” в полном смысле, а создал именно советскую Украину как альтернативу уже существовавшему украинскому националистическому проекту. - Утверждается, что Украинская народная республика и ее институты возникли еще до прихода большевиков к власти, а ее лидеры — Грушевский, Винниченко, Петлюра и другие — представляли отдельный политический проект. - В беседе делается акцент на том, что немецкий фактор и поддержка Центральных держав усилили украинскую государственность времен УНР. - Спицын утверждает, что большевики были вынуждены перейти от унитаризма к федерализму, потому что уже столкнулись с реальностью распада и ростом национализма. - Проводится мысль, что советская модель была способом “собрать обратно” распадающееся пространство, пусть и на новых политических принципах. - Отдельное внимание уделено тому, что украинизация 1920-х годов, по мнению выступающего, частично вышла из-под контроля и нередко проводилась силами национально ориентированной интеллигенции. - Важный тезис: Сталин видел опасность насильственной украинизации, особенно в русскоязычных индустриальных районах, и опасался превращения культурной политики в антироссийский проект. - В видео проводится историческая линия от петлюровщины к более позднему украинскому радикальному национализму, вплоть до бандеровской идеологии. - Авторы критикуют позднесоветскую и постсоветскую элиту за то, что она не понимала глубину украинского вопроса и допустила развитие кризиса. - Итоговая позиция беседы: СССР не был разрушен ленинской “бомбой” в простом и прямом смысле; национальный вопрос был куда сложнее и глубже, чем сегодняшние политические лозунги.
Подробный вывод
1. Главная идея беседыВ этом видео предлагается полемический, но внутренне цельный взгляд: Ленин не был первопричиной распада исторической России, а действовал уже внутри процесса распада, который начался после уничтожения монархической государственности в 1917 году. Это принципиально важный тезис, потому что он смещает фокус с персональной вины Ленина на более широкий исторический механизм. Если говорить философски, здесь поднимается старая проблема: делает ли историю личность или личность лишь пытается оседлать поток уже начавшихся процессов? В данной лекции ответ скорее такой: Ленин был не архитектором хаоса, а его жестким политическим переработчиком.
2. О национальном вопросе как историческом процессеСильная сторона этой беседы — попытка показать, что национальный вопрос не возник в пустоте. Он не был выдуман большевиками и не родился в октябре 1917 года. Напротив, он созревал десятилетиями. Это соответствует общей логике модерна: когда империи начинают трещать, на поверхность поднимаются элиты, язык, исторические мифы, культурные различия и требования политического оформления. Здесь можно увидеть почти универсальный исторический закон: как только старый центр теряет легитимность, периферия начинает воображать себя отдельным центром. Так было не только в России. Австро-Венгрия, Османская империя, позднее колониальные империи XX века — везде распад сопровождался не только борьбой армий, но и борьбой исторических нарративов. Сначала появляется интеллигенция, потом — язык политики, потом — институты, а затем уже флаг, армия и граница.
3. Был ли Ленин “создателем Украины”?Ответ беседы: не в том смысле, как это часто подается в публицистике. Спицын настаивает, что украинский проект существовал задолго до окончательной победы большевиков. После Февраля уже возникли украинские органы власти, политические лидеры, программа автономии, а затем и независимости. То есть Украина как политическая идея уже была в движении. Ленин, по этой логике, не породил ее из ничего, а создал советскую форму украинской государственности, чтобы не оставить поле полностью националистическим силам. Это очень важное различие. Потому что в политических спорах часто смешиваются два утверждения: - Ленин создал Украину как идею - Ленин институционализировал советскую Украину как форму управления в уже существовавшем национальном поле В беседе утверждается именно второе.
4. Федерация как компромисс с реальностьюОдин из ключевых смыслов разговора — идея о том, что федерализм большевиков был не романтической теорией, а вынужденной политической технологией. Когда империя уже расползается, невозможно просто приказом вернуть прежнее единство. Тогда приходится строить новую рамку, которая хотя бы частично удержит пространство. Это очень прагматичная мысль. Она напоминает принцип из инженерии: если конструкция уже дала трещину, иногда нельзя восстановить старую форму, но можно создать новую несущую систему, которая временно или надолго удержит объект от окончательного разрушения. С этой точки зрения СССР в беседе предстает как форма повторной сборки пространства, а не как чисто идеологическая прихоть.
5. Украинизация и двойственность советской политикиОдна из самых глубоких тем видео — противоречие внутри советской национальной политики. С одной стороны, большевикам нужно было встроить местное население в новую систему власти. Для этого требовались язык, кадры, школы, администрация, культурная политика. С другой — этот же процесс мог стать каналом для роста сепаратистского сознания. Здесь особенно заметна диалектика истории: инструмент интеграции может стать инструментом распада. То, что вначале выглядит как способ включить окраину в общее государство, позже может превратиться в способ воспитать отдельную элиту, которая однажды скажет: “теперь мы не часть целого, а самодостаточное целое”. В этом смысле беседа подводит к мысли, что проблема была не просто в “национальной политике”, а в том, что любая политика идентичности потенциально двусмысленна. Она может лечить отчуждение, а может его укреплять.
6. Историческая полемика: “бомба под СССР”Фраза о “бомбе под СССР” — это сильная метафора, но, как показывает обсуждение, слишком грубая для реальной истории. Метафора удобна, потому что дает простого виновника. А история обычно не любит простоты. Да, можно сказать, что союзная модель с республиками, формальными границами и правом выхода создавала потенциальную возможность распада. Но в беседе подчеркивается другое: без этой модели, возможно, собрать страну после 1917 года вообще было бы нельзя. Это трагический парадокс истории. Иногда политическая форма одновременно является и спасением, и будущей уязвимостью. Как лекарство с тяжелыми побочными эффектами. Без него пациент мог умереть сразу, с ним — прожил десятилетия, но потом столкнулся с другой угрозой.
7. О силе идеиВедущий в финале делает важное замечание: у большевиков была идея, которая позволила пересобрать распавшееся пространство. Здесь можно спорить о цене этой идеи, о насилии, о жесткости, о репрессиях, о глубине трагедий XX века. Но сам вопрос поставлен точно: масштабное государственное собирание невозможно без смыслового ядра. Империи держатся не только на армии и экономике. Они держатся на представлении людей о том, зачем им быть вместе. Когда это представление исчезает, границы начинают жить отдельно от карты, а элиты — отдельно от народа. В этом смысле видео не только о Ленине. Оно о том, что пустоту смысла всегда заполняет кто-то другой — нация, религия, рынок, обида, местный миф, внешняя сила, историческая травма.
8. Слабые места и ограничения позицииПри всей содержательности беседы надо видеть и ее ограничения. - Позиция явно полемична и местами идеологически заострена. - Многие оценки даны в жесткой авторской манере и не всегда отделяют факты от интерпретации. - История украинского движения, как и советской национальной политики, сложнее, чем схема “петлюровщина — бандеровщина — современная Украина”. - Есть риск свести очень многообразные процессы к одной линии политической преемственности. То есть беседа сильна как контрверсия против примитивной формулы “во всем виноват Ленин”, но сама тоже местами стремится к укрупненной, во многом политически окрашенной схеме. Это нормально для публичной исторической полемики, но зрителю полезно помнить: историческая правда обычно не помещается в один лозунг — ни антисоветский, ни просоветский.
9. Итоговый смыслЕсли свести все к сути, то вывод беседы таков: - национальный вопрос не был изобретен Лениным; - распад начался до большевиков; - Украина как политический проект возникла раньше советской Украины; - советская федеративная модель была попыткой заново собрать распадающееся пространство; - эта модель дала государству десятилетия жизни, но содержала и внутренние противоречия; - вина за катастрофу 1991 года не может быть механически переложена только на Ленина. Это важный и в чем-то отрезвляющий вывод. Людям свойственно искать одного виновного, потому что это психологически удобно. Но история — не уголовное дело с одним подозреваемым. Она больше похожа на сложную систему, где одна ошибка усиливает другую, а спасительное решение в одном поколении становится проблемой в следующем. И здесь возникает уже более широкий вопрос: если любое большое политическое решение одновременно спасает и закладывает будущий риск, то где вообще проходит граница между исторической необходимостью и исторической ошибкой?