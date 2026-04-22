Экспорт нефти из РФ обнуляют. Удары Украины по портам РФ достигли цели?
В этом видео детально разбираем реальную ситуацию с экспортом нефти и газа из России на фоне ударов Украины по портам РФ и жестких западных санкций. Анализируем, почему громкие заявления СМИ о падении портовых мощностей не отражают полной картины, и кому выгоден этот информационный шум. Вы узнаете, как тайные лицензии США на закупку сырья из РФ спасают американскую экономику от рекордного роста цен. Также, рассмотрим истинные причины надвигающегося газового кризиса в Европе и махинаций с поставками СПГ. Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо
00:00 Экспорт нефти из РФ отключают? Главная тема
00:34 Reuters: Миф о 40% падения экспорта российской нефти
01:12 Реальные причины сокращения поставок: полный разбор
02:10 Bloomberg: Экспорт нефти РФ восстановился до 3.2 млн б/с
02:53 Удары по Новороссийску: как страдает Казахстан и КТК
03:57 Слон в комнате: лицензия США на покупку нефти из России
05:18 Почему атаки на НПЗ РФ повышают цены на бензин в США
08:27 Выборы в США и цены на топливо: политическая ловушка для Байдена
09:56 Секретный документ: США тайно продлили лицензию на нефть РФ
11:25 Рынок СПГ: кто реально зарабатывает на газе в Европе?
12:41 Газовый кризис в США: двойная игра и риски для потребителей
14:29 Итоги и ваша поддержка
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе ставится под сомнение тезис о том, что удары по российским портам якобы почти обнулили экспорт нефти РФ. - Упоминавшиеся в медиа «40% уничтоженных портовых мощностей» — это, по сути, искажение: речь шла не о физическом уничтожении мощностей, а о временном снижении поставок за определённый период под влиянием нескольких факторов сразу. - Среди факторов снижения: - атаки на портовую инфраструктуру, - простой танкеров, - перебои по нефтепроводу «Дружба», - погодные ограничения на дальневосточном направлении. - По данным, на которые ссылается собеседник, в начале апреля поставки были около 2 млн баррелей в сутки, а к середине апреля выросли до 3,2 млн баррелей в сутки. - Это означает, что, несмотря на удары и локальные сбои, экспорт не был «выключен» и восстановление логистики происходило. - Отдельно подчёркивается, что атаки на Новороссийск затрагивают не только российскую нефть, но и казахстанские поставки, о чём в публичном поле говорят меньше. - Делается вывод, что по данным одной недели нельзя уверенно судить о долгосрочном обрушении экспорта. - Ключевой момент — США, несмотря на жёсткую риторику, продлевают генеральные лицензии на операции с российской нефтью, поскольку резкое выдавливание российской нефти с рынка бьёт по мировым ценам, а значит и по внутреннему рынку США. - В беседе проводится мысль: американский рынок зависит не столько от прямых закупок российской нефти, сколько от общего глобального баланса предложения и цен. - По газу ситуация сложнее: США как государство не всегда получают основную выгоду от дорогого СПГ, зато рост мирового дефицита газа может привести к подорожанию газа и электроэнергии внутри самих США.
Подробный выводВ этом видео проводится важное различие между эффектной политической формулировкой и реальной экономической динамикой. Это, если угодно, старая проблема не только медиа, но и человеческого мышления вообще: мы часто принимаем символ события за его масштаб. Удар по порту выглядит как сильный образ — почти как кадр из военной хроники, — и потому легко рождает ощущение: «значит, система сломана». Но энергетика — это не только картинка удара, а ещё и инерция инфраструктуры, распределённая логистика, страхование, маршруты, накопленные запасы, графики танкеров и политическая терпимость рынка к риску.
1. Основная мысль лекции: экспорт не обнулёнГлавный вывод собеседника довольно ясен: говорить о выключении российского нефтяного экспорта преждевременно и некорректно. Да, атаки создают проблемы. Да, они нарушают ритм. Да, они повышают транзакционные издержки, нервозность рынка, время ожидания судов и общую хрупкость маршрутов. Но нарушение ритма — это ещё не уничтожение системы. В этом смысле энергетическая логистика напоминает живой организм: можно нанести болезненный удар по конечности, можно даже временно нарушить функцию, но это не значит автоматически остановить кровообращение во всём теле. Система начинает искать обходы, компенсировать, перераспределять потоки. Не идеально, не без потерь, но продолжает жить.
2. Почему тезис о «40%» подан искажённоОдин из центральных тезисов беседы — медиа подали цифру так, будто 40% портовых мощностей уничтожены, хотя в действительности речь шла о снижении поставок за период, и то под влиянием совокупности причин. Это принципиально важно. Потому что в публичной сфере часто подменяют: - снижение потока → разрушением инфраструктуры, - временный сбой → структурным крахом, - локальную уязвимость → системной беспомощностью. Такая подмена удобна для пропаганды любой стороны. Но если смотреть прагматично, то экспорт нефти — это не моральная метафора, а измеряемый поток. И если поток через короткое время возвращается к существенным объёмам, значит тезис о «параличе» требует серьёзной корректировки.
3. Атаки всё же имеют эффект — но какой?Было бы столь же неверно сказать, что удары вообще ничего не значат. Значат. Но их эффект, судя по логике лекции, не абсолютный, а ограниченный и временный.
Реальный эффект ударов:- создают перебои; - вынуждают суда ждать; - временно сокращают отгрузки; - повышают риски и издержки; - делают логистику менее предсказуемой.
Но не подтверждается:- что экспорт «обнулён»; - что российская система вывоза нефти сломана необратимо; - что мировой рынок готов безболезненно отказаться от этих объёмов прямо сейчас. Здесь возникает интересная философская деталь: в политике часто путают намерение и результат. Намерение удара — сократить доходы противника. Но результат определяется не только фактом атаки, а всей средой: спросом, запасными маршрутами, поведением покупателей, страхом собственных союзников перед ростом цен. Истина здесь не в лозунге, а в балансе последствий.
4. Почему США не могут легко «выключить» российскую нефтьЭто, пожалуй, самая содержательная часть беседы. Собеседник обращает внимание на парадокс: США декларируют жёсткость, но при этом сохраняют и обновляют лицензии, позволяющие операции с российской нефтью. Почему? Потому что мировая нефтяная система взаимосвязана. Это важный момент, который часто теряется в политическом шуме. На нефтяном рынке не так важно только то, кто у кого покупает напрямую. Гораздо важнее, какой общий объём доступен на мировом рынке. Если крупный поставщик выталкивается из системы, то: - предложение сокращается, - цены растут, - это бьёт по импортёрам, - а через цены на топливо — по внутренней политике. США в этом смысле попадают в ловушку собственной силы. Они могут давить санкционно, но не могут отменить фундаментальную физику рынка: если убрать миллионы баррелей, цена начинает говорить громче идеологии. И здесь видна старая истина экономики: материальная реальность упрямее политического нарратива. Можно сколько угодно строить образ моральной победы, но если у избирателя дорожает бензин, он голосует не за концепцию, а за кошелёк. В этом проявляется почти античная простота политики: высокие смыслы рушатся о цену на заправке.
5. Внутренний рынок США и глобальная нефтьВ лекции проводится важная связка: американский рынок зависит от мировых цен, даже если российская нефть не поступает туда напрямую в значительных объёмах. Это похоже на климатическую систему: если где-то меняется крупный поток, последствия ощущаются далеко за пределами точки воздействия. Так и здесь — нефть не знает национальных лозунгов, она входит в мировую систему ценообразования. Если российские поставки выпадают: - дорожает мировая нефть, - дорожает переработка, - дорожает бензин в США, - растёт политическая цена санкционного давления. Поэтому продление лицензий выглядит не как гуманизм и не как слабость, а как признание зависимости от реальности. И в этом есть нечто почти философское: даже гегемон ограничен структурой мира, в которой действует.
6. Отдельный сюжет — КазахстанИнтересно замечание о том, что через проблемные черноморские мощности идут не только российские, но и казахстанские поставки. Это важная коррекция, потому что публичная картина часто устроена так, будто все потоки там — исключительно российские. На деле энергетическая инфраструктура постсоветского пространства — это сложная сеть взаимозависимостей. И удар по узлу редко бьёт только по одной стороне. Это как повреждение моста: по нему ведь ездил не один владелец машины. Отсюда практический вывод: подобные удары имеют не только военный или санкционный, но и международный коммерческий побочный эффект. А побочные эффекты в геоэкономике нередко оказываются важнее заявленной цели.
7. По газу картина ещё более двусмысленнаС нефтью ситуация относительно понятна: убрать российские объёмы сложно, потому что это больно для всех. С газом — ещё тоньше. С одной стороны, распространён тезис, что США выигрывают от вытеснения российского газа из Европы. Частично это верно на уровне отдельных компаний и потоков СПГ. Но в беседе подчёркивается: не всё, что выгодно компании, одинаково выгодно государству как политической системе. Если мировой газовый кризис усиливается: - иностранные покупатели активнее заходят на американский рынок, - внутренние цены в США растут, - дорожает энергия, - избиратель недоволен. И вот здесь рушится упрощённый образ «кому-то выгоден хаос». Хаос может быть выгоден отдельному трейдеру, отдельной корпорации, отдельному сегменту отрасли — но не обязательно администрации, которой нужно удерживать социальную стабильность и низкие цены. Это хороший пример того, как интересы государства, бизнеса и политической риторики не совпадают полностью.
8. Достигли ли удары Украины по портам РФ своей цели?Если отвечать строго по содержанию беседы, то ответ будет таким:
Частично — да:- удары создают помехи, - нарушают непрерывность поставок, - временно снижают объёмы, - повышают стоимость и нервозность логистики.
Но в стратегическом смысле — пока нет:- экспорт не обнулён; - система продолжает работать; - объёмы восстанавливаются; - США и мировой рынок не готовы безболезненно поддержать полное «выключение» российской нефти. Именно это, кажется, и есть центральный вывод лекции. Не стоит путать нанесение ущерба с достижением конечной цели. Ущерб есть. Но конечная цель — если она формулируется как обвал экспортных доходов через остановку морских поставок — по представленным аргументам не достигнута.
9. Практический смысл этого выводаЕсли смотреть не идеологически, а трезво, то из беседы вытекают несколько практических соображений: 1. Краткосрочные колебания нельзя автоматически трактовать как долгосрочный тренд. 2. Энергетический рынок слишком взаимосвязан, чтобы крупные объёмы можно было убрать без побочного урона для союзников и инициаторов давления. 3. Медиа склонны драматизировать, особенно когда сложную логистическую картину можно заменить простой фразой вроде «всё уничтожено». 4. Санкции и силовое давление упираются в пределы, когда начинают заметно ухудшать положение собственного электората. 5. Реальная сила в энергетике — это не только возможность ударить, но и способность заместить выпавшие объёмы без саморазрушения.
ИтогВ данной лекции собеседник последовательно доказывает, что разговоры о почти полном выключении российского нефтяного экспорта сильно преувеличены. Удары по портам действительно осложняют логистику и создают временные провалы, но пока не приводят к стратегическому обнулению поставок. Более того, сама мировая рыночная система, включая интересы США, пока не позволяет без серьёзного ущерба для цен и внутренней политики радикально выдавить российскую нефть с рынка. Если выразить мысль совсем коротко: цель тактического нарушения поставок частично достигается, но цель стратегического отключения экспорта — нет. И, возможно, самый интересный слой этого разговора не только в нефти, а в природе реальности вообще: что сильнее — намерение политической воли или инерция сложной системы, которая упрямо продолжает работать даже после ударов?