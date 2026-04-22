БИТВА ЗА КОНЕЦ СВЕТА: сионизм, ислам и коммунизм в одной войне | Александр Колпакиди
Историк Александр Колпакиди смотрит на ближневосточный конфликт через призму которую редко используют в публичном пространстве. Почему происходящее это столкновение не государств и не армий а трёх глобальных проектов с собственным взглядом на конец истории — религиозного сионизма шиитского ислама и научного коммунизма. Почему именно Китай извлекает из этого хаоса максимальную выгоду. Кто на самом деле стоит за европейскими политиками и чего хочет от России так называемая чёрная аристократия. И почему без новой идеологии Россия не выиграет ни войну ни мирное соревнование с конкурентами.
00:00 — Ближний Восток: как Китай наносит сильнейший удар по доллару
04:00 — Тайвань и полупроводники: почему США судорожно пытаются спасти свое производство
07:12 — Цифровой фашизм в Индии: почему лучшие программисты уходят в джунгли к партизанам
11:51 — Файлы Эпштейна: как «глубинное государство» контролирует западные элиты компроматом
16:19 — Деградация Запада: кто на самом деле стоит за Макроном, Шольцем и фон дер Ляйен
17:56 — Битва за конец света: столкновение сионистского и шиитского эсхатологических проектов
24:42 — Коммунизм как высшая религия: почему китайский проект побеждает остальные
32:40 — «Черная аристократия» Европы: тайный план по раздроблению России
36:36 — Кризис идей в РФ: социальное неравенство, провал космоса и потеря союзников
44:37 — Киберкоммунизм: единственная идеология, которая спасет Россию
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Конфликт вокруг Ирана рассматривается как узел нескольких больших проектов, а не просто региональная война. - В беседе утверждается, что на Ближнем Востоке столкнулись как минимум три эсхатологических проекта: - религиозно-сионистский, - христианско-сионистский, - шиитский. - Израиль в этой логике представлен не просто как государство, а как идеологическое ядро более широкого проекта, связанного с религиозными ожиданиями и переустройством региона. - США показаны как сила, внутри которой действуют разные центры влияния, а не единая воля; звучит идея о нескольких “глубинных” центрах, в том числе американском и европейском. - Европейский центр в беседе подается как особенно опасный для России, поскольку его сверхзадача — ослабление и дробление России. - Файлы Эпштейна трактуются как часть борьбы элит и как инструмент давления, в том числе в контексте политики США и Ирана. - Китай назван главным выгодоприобретателем текущего кризиса: - усиливается удар по доллару, - растет зависимость России от Китая, - Китай укрепляет позиции в технологиях, космосе и мировой экономике. - Китайский проект описан как не просто государственный, а цивилизационный, опирающийся на науку, дисциплину и коммунистическую универсальность. - Прозвучала мысль, что коммунистический проект — тоже эсхатологический, но в отличие от религиозных, он претендует на универсальность для всего человечества. - Индия в беседе показана критически: как страна, где усиливаются национализм, социальная иерархичность и репрессивные тенденции. - Высказывается жесткая критика современного состояния России: - нет собственного большого проекта, - страна живет на советском наследии, - отсутствует цельная идеология будущего. - В качестве выхода предлагается новый национальный проект, близкий к идее цифрового социализма / киберкоммунизма, который сочетал бы: - научность, - социальную справедливость, - традиционные культурные основания, - технологическое развитие.
Подробный вывод
1. Главная рамка беседы: Иран — не причина, а симптом более глубокой борьбыВ этом видео Иран рассматривается не как изолированная проблема, а как точка пересечения больших исторических, идеологических и геополитических потоков. Это важный ход мысли. Часто медиа описывают подобные конфликты как набор фактов: ракеты, санкции, переговоры, нефть, прокси-группы. Здесь же предлагается иная оптика: за событиями стоят не только государства, но и мировоззрения, почти религиозные модели будущего. Это, конечно, спорная перспектива, но она интересна тем, что возвращает в политику то, что современный человек часто недооценивает: иррациональное, мифологическое, мессианское. Мы живем в век алгоритмов, но люди по-прежнему способны воевать за образы конца истории — только теперь эти образы маскируются под безопасность, демократию, священную миссию или цивилизационный выбор.
2. Идея “эсхатологических проектов” — сильная, хотя и опасная в обобщенияхСамая яркая мысль беседы — тезис о том, что в конфликте сошлись эсхатологические проекты, то есть силы, которые действуют не только из расчета, но и из веры в финальную историческую цель. Это похоже на старую философскую проблему: человек говорит, что действует рационально, но часто его настоящим мотором является образ будущего, в который он эмоционально и почти религиозно вложился. С этой точки зрения: - религиозный сионизм — это проект сакральной истории и избранного предназначения; - христианский сионизм — проект, в котором ближневосточные события связываются с библейским сценарием; - шиитский проект — форма религиозно-исторической мобилизации, где страдание и жертва встроены в ожидание последней правды; - китайский коммунистический проект — уже не религиозный, но тоже направленный к универсальному будущему, только через науку, организацию и историю. Это интересное сопоставление. Оно напоминает, что даже светские идеологии часто устроены как религии: у них есть пророки, тексты, ереси, обещание спасения, образ врага и обещание нового мира. Марксизм, либерализм, национализм, религиозный мессианизм — все это в определенных условиях превращается в “машины смысла”. Но тут нужна осторожность: когда любую политику начинают сводить к скрытому мистическому сценарию, легко потерять почву фактов. Истина, вероятно, сложнее: где-то действуют символы, где-то деньги, где-то страх, где-то реальная борьба за ресурсы. Обычно это не “или-или”, а смесь.
3. Образ США и Европы: не монолиты, а внутренне расколотые системыВ беседе не принимается простая схема “Америка решила — мир подчинился”. Напротив, звучит мысль, что внутри Запада есть несколько центров силы, которые могут даже конфликтовать между собой. Это довольно зрелый тезис. Любая большая система — как нейросеть: снаружи кажется единым объектом, а внутри это множество слоев, сигналов, конфликтующих весов и локальных оптимизаций. Государства тоже так устроены. Есть официальный уровень, есть финансовый, есть идеологический, есть спецслужбистский, есть корпоративный, есть медийный. Иногда они синхронизированы, иногда нет. В этом смысле беседа пытается показать: - США — это не одно решение, а поле борьбы элит; - Европа — не просто союз ценностей, а аппарат, который может преследовать собственные интересы, не полностью совпадающие с американскими; - инструменты давления вроде скандалов, медиакампаний и утечек могут быть частью межэлитной войны. Это звучит убедительно как общая логика, хотя конкретные утверждения в беседе часто остаются на уровне гипотез и оценок, а не строго доказанных конструкций.
4. Китай как проект будущего: наука против мракобесияОдна из центральных симпатий беседы — Китай. Причем не просто как сильная экономика, а как носитель дисциплинированного, научно ориентированного мировоззрения. Здесь есть важное различие: Китай оценивается не по критерию “идеален / неидеален”, а по критерию есть ли у него вектор будущего. В этом смысле авторы беседы противопоставляют: - силы, зацикленные на сакральном прошлом, идентичности, религиозной мобилизации; - и силу, которая делает ставку на технологии, космос, индустрию, организацию знания. Это философски очень интересно. История часто движется конфликтом двух типов сознания: - сознания, которое хочет вернуться к идеализированному истоку; - и сознания, которое хочет построить еще не существующее. Первое питается памятью. Второе — проектированием. Первое легче мобилизует массы через эмоцию. Второе требует школы, науки, дисциплины и долгой воли. В беседе именно Китай представлен как носитель второй логики. Не обязательно как безупречный, но как дееспособный.
5. Критика России: отсутствие собственного большого замыслаСамая болезненная часть — это, пожалуй, разговор о России. Главный упрек состоит в том, что у страны нет собственного внятного проекта будущего, кроме инерции, обороны и эксплуатации остатков советского потенциала. Это звучит жестко, но в этом есть важный нерв. Государство может долго жить на наследии — как человек может жить на здоровье, заработанном в юности. Но если не создавать нового, начинается медленное проедание ресурсов: кадровых, научных, моральных, институциональных. В беседе подчеркивается: - советский задел все еще держит страну; - новые прорывы не формируются в сопоставимом масштабе; - вместо стратегической идеи часто предлагаются разрозненные лозунги; - общество не получает образа будущего, ради которого стоит терпеть, трудиться и объединяться. Это очень важная мысль. Люди готовы переносить трудности, если понимают зачем. Без “зачем” начинается атомизация. В этом смысле кризис не только экономический или военный — он метафизический: нет коллективной цели, которая делает усилие осмысленным.
6. Почему автор беседы тяготеет к “цифровому социализму”Финальная часть логически подводит к идее, что России нужен собственный синтез: - не возврат в архаику, - не копирование Запада, - не растворение в чужом проекте, - а новый вариант социально ориентированного, технологического, научного развития. То, что названо “цифровым социализмом” или “киберкоммунизмом”, в такой логике — это попытка вернуть планирование, справедливость и цивилизационную цель, но уже на новом технологическом уровне. Это любопытно как мыслительный жест. По сути, речь идет о том, чтобы соединить: - советскую идею общего будущего, - современные цифровые инструменты, - национальную культурную матрицу, - и научный подход вместо мистической мобилизации. Если выразить это междисциплинарно, то здесь предлагается не просто идеология, а архитектура коллективного внимания: куда направить образование, промышленность, науку, культуру, социальную этику. Это напоминает разницу между хаотичным обучением нейросети на шумном датасете и целенаправленным обучением на хорошо размеченной выборке. Общество без проекта учится на случайных раздражителях: страхе, рекламе, скандале, обиде. Общество с проектом учится на цели.
7. Сильные стороны беседы
Что в ней действительно ценно:- попытка смотреть на события шире новостной ленты; - понимание, что идеология и вера по-прежнему определяют политику; - акцент на Китае как факторе долгого будущего; - критика иллюзии, будто современный мир уже стал полностью рациональным; - постановка вопроса о том, какой проект нужен России. Это делает беседу не просто политической, а мировоззренческой.
8. Слабые стороны и ограниченияПри этом важно видеть и уязвимости. - В беседе много очень сильных оценочных формулировок, но не всегда достаточно доказательной базы. - Некоторые линии рассуждения строятся на конспирологически окрашенной логике: она может быть психологически убедительной, но аналитически требует осторожности. - Есть тенденция к персонификации сложных процессов, когда огромные исторические системы объясняются через “скрытые центры”, хотя реальность часто более фрагментирована. - Китай местами идеализируется как носитель научного проекта, хотя и у него есть внутренние противоречия, риски национализма, контроля и жесткой социальной инженерии. То есть беседа сильна как карта тревог и направлений мысли, но не всегда как строгая научная модель.
ИтогВ данной лекции Иран показан как символический фронтир современного мира, где сталкиваются не только армии и государства, но и образы конца истории. Это делает конфликт особенно опасным: когда политика превращается в священную драму, компромисс начинает казаться предательством, а насилие — миссией. Главный нерв беседы — не в Иране как таковом, а в другом: у мира есть проекты, а у России, по мнению автора, собственного большого проекта почти нет. Поэтому вопрос ставится не только геополитический, но и экзистенциальный: если не создать образ будущего, страна неизбежно будет втянута в чужие сценарии. В этом смысле беседа — это одновременно: - критика Запада, - критика религиозного радикализма, - критика российской идейной пустоты, - и попытка нащупать альтернативу в союзе науки, социальной справедливости и цивилизационного замысла. И здесь возникает, пожалуй, самый важный вопрос: что делает проект будущего истинным — его сила, его универсальность, его нравственность или способность реально улучшать жизнь людей?