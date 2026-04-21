На прошлой неделе Ассоциация Российских Банков пригласила меня выступить с докладом. Я не банкир, но ассоциация во главе с Гарегином Ашотовичем Тосуняном меня почему-то приглашает последние несколько лет. Я там слегка высказалась про текущие сложности, связанные с блокировками. Но рассказать я хочу не об этом.

Меня зацепило выступление представителей Центрального банка РФ, в котором они заявили, что у государства есть задача к середине 2027 года полностью избавиться от «черных» денег. Все доходы юрлиц должны стать прозрачными. Для этого они будут сверяться, как с подаваемой отчетностью, так и с кассовыми аппаратами. Кроме того, эта отчётность будет сравниваться с анализом всех транзакций, которые ведёт юрлицо.

Аналогичную систему до конца следующего года хотят внедрить и для физлиц. Я подумала – интересно, наверное, представители ЦБ РФ не ходят в магазины, где теперь за наличку сразу дают скидку, а чек предпочитают не выбивать. Причём просьб об оплате наличкой стало сильно больше с начала года. Видимо, так себя проявляет движение к полной прозрачности.

Уже после совещания я полезла искать информацию в сети и нашла новость в тему: https://www.interfax.ru/russia/1081011

Любая пересылка денег подруге или знакомому теперь будет под лупой налоговой службы. При этом налоговая может сопоставлять налоги и доначислять за них НДФЛ, пени и штрафы. И они весьма немалые. См. публикацию в «Российской газете» от 30 марта: https://rg.ru/2026/03/31/perevody-mezhdu-fizlicami-postaviat-na-nalogovyj-kontrol-komu-i-chem-eto-grozit.html

Там, в частности, сказано, что если ФНС установит, что переводы на карту – это не подарки, а оплата за услуги, товары или аренду, получателю грозит:

✅ доначисление НДФЛ; ✅ штраф за неуплату налога по статье 122 НК РФ – 20% от неуплаченной суммы. Если налоговая докажет умысел (а систематическое сокрытие доходов на это указывает), штраф удвоится до 40%; ✅ штраф за несдачу декларации 3-НДФЛ по статье 119 НК РФ – 5% от суммы неуплаченного налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1000 рублей; ✅ пени – 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.

А если нарушение было допущено, скажем, год назад, то сумма штрафов может приблизиться к сумме дохода. Это значит, что надо отучиваться бездумно перекидывать деньги по СБП по любому поводу.

Но меня гораздо больше пугает то, что системы подсчета имеют тенденцию сбоить или давать ложные тревоги. В этом месяце моей дочери две разных государственных организации прислали задвоенные счета. И угрожают пенями.

Прошлой осенью такой сбой был со счетами ЖКХ, когда многие жильцы в городе Москве получили совершенно безумные счета квартплаты.

А кому потом доказывать, что сумма меньше или что ты уже заплатил? Чат-боту?

Пробиться к разговору с живым человеком сейчас уже почти невозможно. Та же история будет с неверным определением назначения платежа. Ведь определять это будет система, основанная на ИИ. И гораздо выгоднее настроить систему, чтобы она по максимуму определяла нарушения, чем чтобы она их пропускала. На примере блокировок звонков и тех же чатботов на линиях поддержки мы можем воочию наблюдать «эффективность» работы ИИ-систем.

Полагаю, что число разбирательств с налоговой вырастет кратно.

На мой взгляд, это всё проявление основной, базовой идеи цифровизации – что возможен полный, тотальный контроль поведения людей, как экономического, так и социального, и что такой тотальный контроль – это благо.

Напомню известный анекдот про ГАИ-шников из 90-х (сейчас-то, конечно, всё не так!), где старшой смены ругает лейтенанта, что тот не взял денег с водителя: «Тебя поставили здесь отнимать и делить, а не складывать и умножать!».

Идея тотального контроля всех транзакций – это исключительно про «отнимать и делить», превращение государства в одну большую страшную ФНС. Боюсь, что такой подход неизбежно скажется на снижении того, что надо «складывать и умножать».