Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

У государства есть задача к середине 2027 года полностью избавиться от «черных» денег

На прошлой неделе Ассоциация Российских Банков пригласила меня выступить с докладом. Я не банкир, но ассоциация во главе с Гарегином Ашотовичем Тосуняном меня почему-то приглашает последние несколько лет. Я там слегка высказалась про текущие сложности, связанные с блокировками. Но рассказать я хочу не об этом.

Меня зацепило выступление представителей Центрального банка РФ, в котором они заявили, что у государства есть задача к середине 2027 года полностью избавиться от «черных» денег. Все доходы юрлиц должны стать прозрачными. Для этого они будут сверяться, как с подаваемой отчетностью, так и с кассовыми аппаратами. Кроме того, эта отчётность будет сравниваться с анализом всех транзакций, которые ведёт юрлицо.

Аналогичную систему до конца следующего года хотят внедрить и для физлиц. Я подумала – интересно, наверное, представители ЦБ РФ не ходят в магазины, где теперь за наличку сразу дают скидку, а чек предпочитают не выбивать. Причём просьб об оплате наличкой стало сильно больше с начала года. Видимо, так себя проявляет движение к полной прозрачности.

Уже после совещания я полезла искать информацию в сети и нашла новость в тему: https://www.interfax.ru/russia/1081011

Любая пересылка денег подруге или знакомому теперь будет под лупой налоговой службы. При этом налоговая может сопоставлять налоги и доначислять за них НДФЛ, пени и штрафы. И они весьма немалые. См. публикацию в «Российской газете» от 30 марта: https://rg.ru/2026/03/31/perevody-mezhdu-fizlicami-postaviat-na-nalogovyj-kontrol-komu-i-chem-eto-grozit.html

Там, в частности, сказано, что если ФНС установит, что переводы на карту – это не подарки, а оплата за услуги, товары или аренду, получателю грозит:

✅ доначисление НДФЛ; ✅ штраф за неуплату налога по статье 122 НК РФ – 20% от неуплаченной суммы. Если налоговая докажет умысел (а систематическое сокрытие доходов на это указывает), штраф удвоится до 40%; ✅ штраф за несдачу декларации 3-НДФЛ по статье 119 НК РФ – 5% от суммы неуплаченного налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1000 рублей; ✅ пени – 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.

А если нарушение было допущено, скажем, год назад, то сумма штрафов может приблизиться к сумме дохода. Это значит, что надо отучиваться бездумно перекидывать деньги по СБП по любому поводу.

Но меня гораздо больше пугает то, что системы подсчета имеют тенденцию сбоить или давать ложные тревоги. В этом месяце моей дочери две разных государственных организации прислали задвоенные счета. И угрожают пенями.

Прошлой осенью такой сбой был со счетами ЖКХ, когда многие жильцы в городе Москве получили совершенно безумные счета квартплаты.

А кому потом доказывать, что сумма меньше или что ты уже заплатил? Чат-боту?

Пробиться к разговору с живым человеком сейчас уже почти невозможно. Та же история будет с неверным определением назначения платежа. Ведь определять это будет система, основанная на ИИ. И гораздо выгоднее настроить систему, чтобы она по максимуму определяла нарушения, чем чтобы она их пропускала. На примере блокировок звонков и тех же чатботов на линиях поддержки мы можем воочию наблюдать «эффективность» работы ИИ-систем.

Полагаю, что число разбирательств с налоговой вырастет кратно.

На мой взгляд, это всё проявление основной, базовой идеи цифровизации – что возможен полный, тотальный контроль поведения людей, как экономического, так и социального, и что такой тотальный контроль – это благо.

Напомню известный анекдот про ГАИ-шников из 90-х (сейчас-то, конечно, всё не так!), где старшой смены ругает лейтенанта, что тот не взял денег с водителя: «Тебя поставили здесь отнимать и делить, а не складывать и умножать!».

Идея тотального контроля всех транзакций – это исключительно про «отнимать и делить», превращение государства в одну большую страшную ФНС. Боюсь, что такой подход неизбежно скажется на снижении того, что надо «складывать и умножать».

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

- ЦБ РФ и государство ставят цель: к середине 2027 года полностью вывести из экономики «черные деньги» и сделать доходы юрлиц прозрачными. - Механизм контроля: сопоставление отчетности компаний, данных кассовых аппаратов и всех транзакций юрлиц. - Расширение на физлиц: аналогичную систему планируют внедрить и для граждан уже к концу следующего года. - Налоговый контроль переводов между физлицами усиливается: переводы могут анализироваться на предмет скрытых доходов. - Риски для граждан: если перевод признают оплатой услуг, аренды или товаров, возможны доначисление НДФЛ, штрафы, пени и санкции за несдачу декларации. - Автор указывает на парадокс: на фоне курса на прозрачность в реальности растет число просьб оплатить наличными без чека. - Главная тревога автора: не только сам контроль, но и ошибки цифровых систем, включая ИИ, которые могут неверно трактовать платежи. - Проблема оспаривания: при ошибках системы человеку всё сложнее добраться до живого специалиста и доказать свою правоту. - Более широкий вывод автора: цифровизация движется к модели тотального контроля, где государство стремится учитывать и регулировать все экономические действия граждан. - Критика такой модели: чрезмерный контроль, по мнению автора, будет не развивать экономику, а подавлять ее, смещая акцент с созидания на фискальное давление.

Подробный вывод

В тексте поднимается очень характерный для нашего времени конфликт: между стремлением государства к полной прозрачности и живой, несовершенной реальностью человеческой и экономической жизни. С одной стороны, сама цель понятна. Борьба с теневыми доходами, уклонением от налогов, серыми схемами и фиктивными оборотами — это не абстрактное зло. Любое государство хочет видеть, где возникают деньги, как они движутся и с чего должны уплачиваться налоги. На уровне идеи здесь есть рациональное зерно: если все играют по одним правилам, экономика теоретически становится честнее. Это похоже на логику медицины: если диагностический инструмент видит скрытую болезнь, значит, ее можно лечить раньше. Но проблема, как часто бывает, не в декларации, а в способе реализации. Автор очень точно указывает на слабое место любой системы тотального учета: система видит паттерны, но не всегда понимает жизнь. Перевод другу может быть подарком, возвратом долга, совместной оплатой поездки, бытовой помощью родителям, сбором на праздник — а может быть и оплатой услуги. Формально транзакции могут быть похожи, но их смысл различен. И вот здесь возникает философски важный момент: цифровая система работает с внешними следами, а не с внутренним содержанием отношений. Это вообще примета эпохи. Алгоритм хорошо распознает форму, но не всегда улавливает контекст. В психологии это напоминало бы ситуацию, когда человека оценивают только по тесту, игнорируя его живую биографию. В истории — когда по нескольким документам пытаются восстановить целую эпоху, теряя интонацию времени. В духовной жизни — когда обряд подменяет смысл. Так и здесь: финансовая прозрачность может превратиться в иллюзию понимания, хотя по факту это лишь тотальная фиксация следов. Автор опасается не просто контроля, а того, что ошибки системы будут институционально выгодны самой системе. Это очень важная мысль. Если алгоритм настроен так, что лучше лишний раз заподозрить нарушение, чем пропустить его, то возникает структурный перекос. Машина, даже если она называется ИИ, не несет экзистенциальной ответственности за тревожный флаг. А вот человек потом будет тратить время, нервы, деньги, доказывая, что он не нарушал. Здесь мы сталкиваемся с древней проблемой власти: кому проще жить в условиях ошибки — системе или гражданину? Если системе, то цена цифровизации перекладывается вниз. Особенно сильный аргумент текста — бытовые примеры со сбоями: задвоенные счета, ошибочные начисления ЖКХ, невозможность быстро достучаться до живого сотрудника. Это не теоретическая критика, а эмпирическая. Автор как бы говорит: прежде чем доверять алгоритмам тотальный контроль, неплохо бы убедиться, что они хотя бы корректно выставляют обычные счета. Это прагматичный и здоровый скепсис. Не отрицание технологий как таковых, а сомнение в их административном обожествлении. Есть и экономический аспект, который в статье, возможно, самый глубокий. Чрезмерный контроль почти всегда рождает адаптацию. Люди не становятся автоматически прозрачнее — они становятся осторожнее, изобретательнее и менее доверчивыми к системе. Если официальная среда пережимает, часть операций уходит в наличность, неформальность, дробление, обходные схемы. И это уже похоже на физику: когда систему слишком герметизируют, давление не исчезает, а ищет трещины. Поэтому автор замечает парадокс: чем больше разговоров о прозрачности, тем чаще в реальности просят оплату наличными и без чека. Это не просто бытовая деталь, а симптом. В этом смысле статья критикует идеализацию цифрового контроля. Идеализация вообще опасна тем, что она влюбляется не в реальность, а в модель. В модели государство видит все транзакции, алгоритм точно понимает их смысл, нарушители выявляются автоматически, честные люди не страдают, а экономика очищается. Но реальность почти всегда грубее, шумнее и противоречивее. Люди ошибаются, программы ошибаются, базы не синхронизируются, контексты теряются, а исполнение превращает красивую концепцию в источник хронического стресса. При этом было бы слишком просто сказать, что любой контроль — зло. Нет, вопрос тоньше. Непрозрачная экономика тоже разрушает доверие, создает привилегии для тех, кто умеет обходить правила, и бьет по тем, кто работает в белую. Но и тотальный контроль без человеческой меры создает другой тип искажения — презумпцию подозрения ко всем. Это уже не правовое государство в зрелом смысле, а система, где гражданин постоянно должен подтверждать собственную невиновность перед цифровым взглядом. А это разрушает не только комфорт, но и саму ткань социального доверия. Практический вывод отсюда такой: - государству действительно нужен контроль теневых доходов; - но контроль должен быть соразмерным, объяснимым и оспоримым; - у гражданина должен быть простой путь к живому рассмотрению ошибки; - алгоритмы не должны становиться квазисудьями; - презумпция нарушения не может быть базовой логикой управления; - иначе борьба с серой экономикой рискует подорвать нормальную экономическую активность. Иными словами, прозрачность полезна, пока она служит справедливости; когда же она превращается в тотальную подозрительность, она начинает разрушать ту самую реальность, которую хочет оздоровить. Это похоже на иммунную систему: в норме она защищает организм, но в режиме гиперреакции начинает атаковать собственные ткани. Возможно, современное цифровое государство стоит именно перед этой развилкой. Главный нерв статьи — не в отрицании порядка, а в страхе, что под видом порядка нам предложат машину, которая хуже понимает человека, чем человек понимает человека, но при этом получит право наказывать автоматически. И тогда вопрос уже не только налоговый, а цивилизационный: можно ли строить справедливость, если смысл человеческих действий сводится к статистической интерпретации их цифровых следов? И, пожалуй, самый важный открытый вопрос здесь такой: где проходит граница между разумной прозрачностью и таким контролем, при котором государство перестает видеть в человеке живой субъект и начинает видеть лишь подозрительный поток данных?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/natalya_kasperskaya_channel/235
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
5 Комментариев » Оставить комментарий
    KT два часа назад

      Не «отнимать и делить»,«отнимать и присваивать».
      И так происходит не только в РФ,а во всём”цивилизованном”мире.

        SvoyKT два часа назад

          Ну, то есть можно забыть про справедливость, альтруизьм , хомо-любие и прочую подобную байду.

            KTSvoy час назад

              Справедливость не правила миром вовек,
              За подрубленный сук не держись,человек.
              Омар Хайям.
              Почему забыть?Надо помнить и выводить из себя обезьяну.

          KT 41 мин. назад

            Прикольно ты написал-поставив крайности по краям)))))).ХЗ,совесть и справедливость у каждого может быть своя,)наверное совесть и справедливость не должны быть отделены друг от друга.

          Оставить комментарий

          Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

          Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
          Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

          (Обязательно)

          Быстрый переход:

          Информация о сайте

          Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

          Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
          Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
          Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

          Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

          Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru