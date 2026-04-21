Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

«Если бы Евгений не пошел тогда за мной, меня бы не было», — о том, как погиб Евгений Николаев Гайдук

35 0
Переслано от: ZА ПРАVДУ

«Если бы Евгений не пошел тогда за мной, меня бы не было», — о том, как погиб Евгений Николаев Гайдук, командир отряда «Родня», вспоминает спасённый им боец с позывным Штирлиц.

«Если бы Евгений не пошел тогда за мной, меня бы не было. Было слишком там опасно, «грязное небо», как мы называем из-за большого количества вражеских дронов. Может быть из-за этого пришел первым меня эвакуировать сам командир, а не те, в чьи задачи это входило напрямую. Гайдук взял с собой Гарри и Монгола. Они дошли до меня, погрузили в садовую тележку и повезли в сторону наших позиций. Сколько успели пройти, я не знаю, может 200 метров, может чуть больше. Началась атака дронов, прилетела «Баба Яга» и много камикадзе. Дальше фрагментами помню, было несколько разрывов около головы, и меня просто выключало. В какой-то момент услышал голос Евгения: «Триста!».

Над ним висела «Баба Яга», сброс — и всё, тишина. Потом еще 3 сброса туда же… Когда атака прекратилась, всё затихло, я крикнул:

— Есть кто живой?

Никто не откликнулся. Тогда я раскачал садовую тележку, в которой был, уронил ее на бок и смог сползти в овражек, где лежал Евгений. Командир лежал на спине с открытыми глазами. Я сполз к нему. Стало ясно, он погиб. Опять зажужжало, я притворился 200, лежал в двух метрах от Гайдука. Дрон пролетел надо мной и ударил в тело Евгения. Следом еще один дрон пролетел надо мной, над Евгением, развернулся и начал заходить на атаку, целясь мне в голову. Я почувствовал ветер от моторов на голове, был готов, что сейчас все закончится… Но он завизжал, я открыл глаза, повернулся, а дрон запутался в проволоке.

Тогда я на четвереньках вылез из оврага, увидел в ста метрах уничтоженный пикап и забился в него… Минут 20 в нем просидел, пока меня не увидел наш мавик.

Потом мне скинули рацию. Оператор мавика Иркут смотрел, чтобы небо было чистым.

— Чисто? — я спросил его по рации.

Он осмотрелся: «Чисто!»

Я вывалился из машины и пополз на удачу, но по подсказкам оператора, так как кругом мины были. Он меня направлял. Там метров 300 было, может чуть больше даже. Удача не подвела, и не подорвался больше, и между пролетами дронов успел.

С кратера меня уже смогли вытащить вечером только, но смогли. Туда пошли уже не группа эвакуации, а 1 медик и штурмовики, среди которых были и колумбийцы… Там вообще целую операцию провели — выставляли посты, прикрывали РЭБом, просчитывали время между пролетами вражеских птичек.

Но если бы не Гайдук, меня бы не было. Спасибо ему и всем, кто вытаскивал».

На фото Штирлиц крайний слева в первом ряду.

Михаил Семёнов Москва

Подписаться

Мы в Дзен / ВК / Ок

ДвижениеЗаПравду #СРЗаПравду #ЗахарПрилепин #ЗАПРАВДУ

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Спасённый боец с позывным Штирлиц рассказывает, что остался жив только благодаря командиру отряда «Родня» Евгению Николаеву Гайдуку. - На участке было крайне опасно: в небе находилось много вражеских дронов, из-за чего его называли «грязным небом». - Несмотря на высокий риск, сам командир пришёл эвакуировать раненого вместе с бойцами Гарри и Монголом. - Штирлица погрузили в садовую тележку и начали вывозить к своим позициям. - Во время эвакуации началась массированная атака дронов: «Баба Яга» и дроны-камикадзе нанесли несколько ударов. - В разгар атаки Штирлиц услышал голос Евгения, после чего произошёл сброс с дрона; затем последовали ещё удары. - После затишья Штирлиц обнаружил, что Евгений Гайдук погиб. - Даже после гибели командира атаки продолжались: один дрон ударил по телу Евгения, другой пытался атаковать самого Штирлица, но запутался в проволоке. - Раненый смог добраться до уничтоженного пикапа и укрыться в нём. - Позже его заметил оператор мавика Иркут, который сбросил ему рацию и по ней вывел его через минную опасность. - До безопасного места Штирлиц добирался ползком, ориентируясь по подсказкам оператора. - Окончательно вытащить его удалось только вечером в результате отдельной сложной операции с участием медика, штурмовиков, прикрытия РЭБ и расчёта интервалов между пролётами дронов. - Главная мысль рассказа: Штирлиц прямо связывает своё спасение с самопожертвованием Евгения Гайдука и выражает благодарность всем участникам эвакуации.

Подробный вывод

Этот текст — не просто военный эпизод, а очень плотное свидетельство о цене личного решения. В сухом пересказе это история эвакуации под ударами дронов. Но на человеческом уровне — это рассказ о том, как один человек принял на себя смертельный риск ради другого. Здесь особенно важно, что за раненым пошёл не кто-то случайный, а сам командир. В военной реальности это значит больше, чем просто исполнение долга. Командир в такой ситуации становится не только руководителем, но и носителем нравственного стандарта: он показывает, что жизнь его бойца — не абстракция, а конкретная ценность. В каком-то смысле это похоже на то, как в истории, религии или даже в хороших человеческих отношениях подлинность проверяется не словами, а моментом жертвы. Пока всё спокойно, многие идеи звучат красиво; когда приходит смертельная опасность, остаётся только правда поступка. Образ «грязного неба» здесь очень силён. Он почти символичен: небо, которое традиционно ассоциируется со свободой, светом, высотой, превращается в источник постоянной угрозы. Это характерная черта современной войны: технология меняет саму психологию пространства. Раньше опасность могла идти «спереди», теперь она буквально висит над головой. Дрон в этом смысле — не только оружие, но и инструмент тотального давления на психику. В этом есть даже философский парадокс: человеческая дистанция до убийства растёт, а экзистенциальная близость смерти для того, кто внизу, становится почти абсолютной. Рассказ Штирлица фрагментарен, сбивчив, местами почти телесен — разрывы, потеря сознания, голос, тишина, движение, овраг, проволока. И именно поэтому он звучит достоверно. Травматическая память редко бывает литературно гладкой; она хранит не «сюжет», а осколки переживания. Это важный психологический момент: человек не столько рассказывает историю, сколько вновь проходит через неё. В таком свидетельстве истина не академическая, а пережитая. Она не исчерпывает всей картины боя, но даёт, возможно, самое важное — внутреннюю правду очевидца. Отдельно выделяется сцена, где дрон сначала поражает тело погибшего командира, а затем заходит на самого раненого. Это почти невыносимый момент, потому что он показывает предельную обезличенность войны машинного типа. Для дрона нет живого и мёртвого, подвига и потери, памяти и достоинства — есть только цель. И на этом фоне человеческое поведение бойцов выглядит ещё более значимым. Машина действует по функции, человек — по смыслу. Возможно, именно в таких эпизодах особенно ясно видно, что нравственная реальность не исчезает даже там, где всё вокруг пытается свестись к механике поражения. Спасение Штирлица затем уже становится делом не одного героя, а слаженной цепочки людей: оператор Иркут, медик, штурмовики, прикрытие РЭБ, расчёт маршрута между минами и дронами. Это разрушает слишком простую, почти кинематографическую модель подвига как действия одиночки. На деле выживание часто оказывается плодом коллективной компетентности, взаимного доверия и дисциплины. То есть героизм — это не только жертва, но и точность, координация, внимание, профессионализм. В этом есть почти йогическая, если угодно, сторона: каждое действие должно быть выполнено безупречно, потому что цена ошибки — жизнь. Но при всём этом центр текста остаётся личным: «если бы Евгений не пошёл тогда за мной, меня бы не было». Это фраза благодарности, но ещё и фраза бремени. Спасённые нередко несут не только признательность, но и тяжёлое знание: моя жизнь продолжилась, потому что чья-то закончилась. Это очень сложная моральная территория. Её нельзя упростить ни до лозунга, ни до пафоса. Здесь требуется бережность. Потому что память о погибшем может стать либо живой ответственностью, либо невыносимой внутренней ношей. И, возможно, лучший способ не предать такую жертву — не идеализировать смерть, а сохранять верность реальности поступка и ценности жизни, ради которой этот поступок был совершен. В тексте нет отвлечённой философии, но она там скрыто присутствует. Что делает человека человеком в мире, где небо заполнено «птичками», а спасение зависит от тележки, проволоки, рации и сигнала с мавика? Вероятно, не контроль над обстоятельствами — его почти нет, — а способность оставаться верным другому даже в хаосе. Это звучит просто, но такие простые истины обычно и оказываются самыми трудными.

Итог

История о гибели Евгения Николаева Гайдука — это рассказ: - о самопожертвовании командира; - о жестокости и новой технологической природе современной войны; - о том, что выживание часто держится на цепочке человеческой солидарности; - о благодарной памяти спасённого, который понимает цену своей жизни особенно остро. Это тяжёлый текст, но в нём есть и свет: даже в пространстве, где доминируют дроны, мины и расчёт времени между ударами, решающим всё ещё остаётся человеческий выбор. И, возможно, именно такие истории заставляют спросить себя: что в предельной ситуации мы считаем настоящей истиной — факт выживания, цену жертвы или ту внутреннюю верность, ради которой человек идёт за другим под смертельное небо?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/zapravduzp/35546
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru