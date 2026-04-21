«Если бы Евгений не пошел тогда за мной, меня бы не было», — о том, как погиб Евгений Николаев Гайдук, командир отряда «Родня», вспоминает спасённый им боец с позывным Штирлиц.

«Если бы Евгений не пошел тогда за мной, меня бы не было. Было слишком там опасно, «грязное небо», как мы называем из-за большого количества вражеских дронов. Может быть из-за этого пришел первым меня эвакуировать сам командир, а не те, в чьи задачи это входило напрямую. Гайдук взял с собой Гарри и Монгола. Они дошли до меня, погрузили в садовую тележку и повезли в сторону наших позиций. Сколько успели пройти, я не знаю, может 200 метров, может чуть больше. Началась атака дронов, прилетела «Баба Яга» и много камикадзе. Дальше фрагментами помню, было несколько разрывов около головы, и меня просто выключало. В какой-то момент услышал голос Евгения: «Триста!».

Над ним висела «Баба Яга», сброс — и всё, тишина. Потом еще 3 сброса туда же… Когда атака прекратилась, всё затихло, я крикнул:

— Есть кто живой?

Никто не откликнулся. Тогда я раскачал садовую тележку, в которой был, уронил ее на бок и смог сползти в овражек, где лежал Евгений. Командир лежал на спине с открытыми глазами. Я сполз к нему. Стало ясно, он погиб. Опять зажужжало, я притворился 200, лежал в двух метрах от Гайдука. Дрон пролетел надо мной и ударил в тело Евгения. Следом еще один дрон пролетел надо мной, над Евгением, развернулся и начал заходить на атаку, целясь мне в голову. Я почувствовал ветер от моторов на голове, был готов, что сейчас все закончится… Но он завизжал, я открыл глаза, повернулся, а дрон запутался в проволоке.

Тогда я на четвереньках вылез из оврага, увидел в ста метрах уничтоженный пикап и забился в него… Минут 20 в нем просидел, пока меня не увидел наш мавик.

Потом мне скинули рацию. Оператор мавика Иркут смотрел, чтобы небо было чистым.

— Чисто? — я спросил его по рации.

Он осмотрелся: «Чисто!»

Я вывалился из машины и пополз на удачу, но по подсказкам оператора, так как кругом мины были. Он меня направлял. Там метров 300 было, может чуть больше даже. Удача не подвела, и не подорвался больше, и между пролетами дронов успел.

С кратера меня уже смогли вытащить вечером только, но смогли. Туда пошли уже не группа эвакуации, а 1 медик и штурмовики, среди которых были и колумбийцы… Там вообще целую операцию провели — выставляли посты, прикрывали РЭБом, просчитывали время между пролетами вражеских птичек.

Но если бы не Гайдук, меня бы не было. Спасибо ему и всем, кто вытаскивал».

На фото Штирлиц крайний слева в первом ряду.

Михаил Семёнов Москва

