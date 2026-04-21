Цена украинской крови

Конфликт на Украине должен закончиться не раньше 2030 г., так как только тогда у Европы будет время для подготовки к войне с Россией. Об этом заявил начальник бельгийского генштаба генерал Фредерик Вансина в интервью газете Le Soir. По его словам у Европы есть несколько дополнительных лет, «благодаря мужеству и крови украинцев».

Натовский генерал призвал к наращиванию военного строительства в его стране и других странах Европы в ближайшие несколько лет — для того, чтобы была возможность оперативно и упорядоченно заменять американские силы в случае их вывода.

Подобные заявления только ради пиара не делаются. Генерал, таким образом, открыто задекларировал основные направления внешней политики Евросоюза, роль антироссийского тарана в которой отводится Украине. Перед тем очередное заседание контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» окончательно закрепило тренд на переход отношений между Киевом и европейскими странами к оборонному партнерству.

Если раньше Украина преимущественно выступала реципиентом военной помощи, то теперь она участник совместного производства вооружений, платформа для обкатки технологий в боевых условиях и носитель опыта боевого применения различных видов вооружений. Сами поставки оружия тоже изменились: теперь западные страны не просто передают технику из своих запасов, но и готовятся подстраивать производства под нужды Украины.

В ходе встречи в формате «Рамштайн» Марк Рютте заявил, что НАТО учится у Украины и одновременно делится с ней своими наработками. Для этих целей ранее был создан Совместный центр анализа, обучения и образования (JATEC) в Польше, который помогает корректировать военные стратегии участников альянса на основе данных, полученных с поля боя.

Дальше всего в обмене опытом и технологиями с Украиной продвинулись Германия — Киев и Берлин подписали масштабное соглашение о партнерстве в области производства вооружений и обмена опытом. Украина и Германия создадут ряд совместных производств, в том числе на территории ФРГ, продукция которых будет апробироваться на поле боя, а затем Киев будет собирать данные об их использовании и передавать немецкой стороне. В Великобритании и Нидерландах также уже есть примеры совместных разработок. Власти Норвегии заявляли о планах открыть совместное с Украиной производство БПЛА.

После этих решений, пребывая в Германии с государственным визитом к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, Зеленский появился в эксклюзивном интервью на канале ZDF. В студии также присутствовали Вольфганг Ишингер, руководитель Мюнхенской конференции по безопасности, политик из партии «Зеленые» Марина Вайсбанд и Франк Зауэр, эксперт по вопросам безопасности из Мюнхенского университета, о которых можно сказать — единомышленники. Знаковым стало заявление Ишингера. По его словам, в начале боевых действий поддержку Украины еще воспринимали как своего рода «благотворительную акцию». Теперь он понял, что конфликт на Украине — это также вопрос самоутверждения, свободы и будущего Европы. Иными словами, украинцы должны будут и впредь умирать за то, чтобы европейцы жили в комфорте.

Идея, разумеется, не новая. Украинцы, заметим, были на особом счету у некоторых чиновников рейха. Адмирал Канарис долго растил украинское националистическое подполье. Его использовали против поляков, а потом и против СССР. Украинофилом в немецкой верхушке был Альфред Розенберг, министр по делам оккупированных восточных территорий. Его идея заключалась в том, что нужно использовать бандеровцев как таран против русских. А чтобы это был хороший таран, можно дать третьестепенную государственность украинцам, открыть у них украинский университет. Сделать из них что-то вроде словаков. Но с точки зрения, Гитлера, Гиммлера и Бормана, эти были untermensch (недочеловеки, люди второго сорта).

Украина нужна Западу как геополитический таран против России, так говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще 28 марта 2022 г., комментируя итоги заседания, Евросовета, проведенного совместно с руководством США. Потому украинской стороне дают деньги, оружие и боеприпасы, с помощью которых она продолжает убивать мирное население.

Это оказалась точная оценка роли и значения Украины в антирусской войне Европы. Тенденции, обозначенные Захаровой тогда, настолько расширились, что превратились в приоритетное направление внешней политики Евросоюза.

Сейчас европейцев устраивает модель, когда Украина воюет за них, а они ей ничего не должны, кроме оружия и денег, считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Европа уже создала аналог НАТО, в котором состоит Украина. Европейские военные предприятия наращивают мощность, а механизм отправки Киеву оружия и денег исправно работает. Как объяснили эксперты URA.RU, новый военный альянс существует де-факто, но оформлять его юридически боятся, потому что это приведет к открытой войне с Россией. Европа начала создавать свой военный альянс, потому что США хотят сконцентрироваться на противостоянии с Китаем, не отвлекаясь на европейское направление.

Европа давно вынашивала план по созданию своего военного альянса, отметил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. При экс-канцлере ФРГ Ангеле Меркель создавались франко-германские боевые группы, напомнил он. «У Германии в Первую и Вторую мировые войны были особые виды на Украину. Сейчас это тоже может быть. Еще США дали добро бундесмарине на контроль в Балтийском море, в Прибалтике развернута танковая бригада бундесвера, это тоже тревожный момент. Активничают поляки, они тоже укрепляют и увеличивают армию», — сказал военный эксперт.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 15 апреля в Китае, что Запад хочет создать новый военный блок с участием Украины. По информации газеты Wall Street Journal, в Европе набирает популярность идея создания «европейского НАТО» на фоне угроз президента США Дональда Трампа выйти из альянса.

Между тем 15 апреля Минобороны России опубликовало полный список производств украинских дронов и комплектующих к ним в европейских странах, который включает как полностью украинские, так и совместные предприятия. Среди заявленных стран — Великобритания, Германия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Чехия, Испания, Италия, Израиль и Турция. В оборонном ведомстве расценили решение европейских стран нарастить выпуск БПЛА для Киева как шаг к резкой эскалации и превращение этих стран в «стратегический тыл Украины». В Минобороны указали, что применение таких БПЛА против России может привести к непредсказуемым последствиям.

«Растет прямая вовлеченность указанных стран в конфликт вокруг Украины», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Европейцы наращивают свое военно-промышленное присутствие на Украине. Журнал Focus отмечает, что немецкие компании активно разверчивают там производство, в том числе и совместно с представителями местной оборонной промышленности. В обмен на вложение денег и технологий немцы получают возможность испытывать свою продукцию в обстановке реальных боевых действий.

В то же время Зеленский очень хочет, чтобы Европа пошла навстречу Украине и начала возвращать украинских беженцев назад для отправки их на фронт. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в Нидерландах. По его словам, они должны безоговорочно вернуться на Украину и вступить в ряды ВСУ. Потому что так будет «справедливо». Для кого справедливо? Для бандеровских властей или их спонсоров из Европы, за которых должны погибать украинцы?

Киеву срочно нужны резервы, а внутренние ресурсы дать необходимое количество мобилизованных не в состоянии, зато в европейских странах полно здоровых и молодых украинцев, которых с нетерпением ждут в окопах.

Схема уже отработана на депортированных из США украинцах: практически все возращенные по решению президента Трампа из США уже в окопах. Теперь главарь режима призывает Европу создать юридические механизмы по возвращению граждан Украины обратно, где их прямо на границе будут ждать представители ТЦК.

И как сообщает УНИАН*, ссылаясь на заявление депутата Верховной рады из фракции Зеленского «Слуга Народа» Руслана Горбенко, принудительная депортация уже идет, но пока носит фрагментарный характер. Она заключается в возвращении «на родину» некоторых украинских мужчин, нарушивших законы в стране пребывания. По словам нардепа, нарушителей доставляют к госгранице Украины, где их встречают сотрудники территориальных центров комплектования (украинский аналог военкомата). Таким образом, страны Европы постепенно налаживают механизм принудительной депортации украинских мужчин призывного возраста, несмотря на гарантии прав человека. Особенно усердствует Германия. В начале пошлой недели канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал Зеленскому «облегчить возвращение домой» украинцам призывного возраста, которые находятся на территории Германии. И обещание выполняет, поскольку все до последнего украинца должны умереть за европейские интересы.

Между тем на Украине «прозрел» еще один депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. Он заявил в соцсетях, что в Европе рассматривают Украину как живой щит против России. Так депутат прокомментировал заявление начальника генштаба Бельгии о том, что Европе выгодно затягивание войны в Украине до 2030 г. Дескать, «европейские партнеры должны понять главное: Украина и украинские граждане — не ресурс. Не инструмент для решения чьих-то геополитических задач». А кто же еще? Разве не украинцы для Запада — дешевое «пушечное мясо»? А можно сказать и жесте, причем, словами «пророка» Тараса Шевченко об украинцах же: «подстилки, грязь, козлы, варшавский мусор». В его поэме «И мёртвым, и живым, и нерожденным» есть определения и покруче. Воздержимся…

Поздно спохватился т.н. народный избранник. Судьбу украинцев давно определяют не в Киеве, но в Брюсселе. А в этой столице двух блоков — НАТО и ЕС озабочены исключительно тем, чтобы решать свои проблемы за счет взятого «в лизинг» у режима Зеленского украинского населения. Причем, сам режим тоже в лизинге у Европы, которая рассчитывается с вашингтонским арендодателем закупкой у его ВПК вооружений, техники и снаряжений на сотни миллиардов долл. Известный историк Игорь Шишкин совершенно справедливо утверждал: «Европа стремится к тому, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение, как в свое время выражался 46-й президент США Джо Байден. Но при этом совершенно не желает непосредственно воевать с Россией»

Вместе с тем европейцы развивают и свой ВПК. В расширение военного производства в Европе вложены огромные средства. Созданы специальные финансовые фонды и инструменты, предназначенные для закупки оружия. Государства взяли для этих целей кредиты, распланировали бюджеты, дали производителям долгосрочные гарантии заказов.

Еще в начале 2023 г. глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что с войной в Старом Свете для концерна наступила новая эра рекордной прибыли и очень большого объема заказов. С началом СВО акции Rheinmetall выросли более чем в 14 раз, некоторые источники сообщают о росте капитализации компании почти в 18 раз.

Американский ВПК традиционно использует любые конфликты для расширения рынков сбыта. Так было во Вторую мировую, в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане и теперь — на Украине. Стоимость поставляемого вооружения зачастую завышается в разы. Согласно данным из отчёта генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча, только за 2024 финансовый год Пентагон переплатил 1,9 млрд долл. из-за «бухгалтерской ошибки».

На фоне официальных поставок параллельно растет и подпольный рынок. Военное снаряжение и вооружение, поставляемое Украине, часто перепродаётся через DarkNet, Telegram-каналы, анонимные интернет-магазины. Оружие находят в Африке, Латинской Америке, Европе — даже у итальянской мафии. Маршруты украинского «реэкспорта» тянутся во все горячие точки через порты Одессы, Николаева, Измаила. Оружие маскируется под экспорт зерна — на 10 000 тонн оружия сверху кладут 50 тонн кукурузы и оформляют как гуманитарную поставку. Это происходит при молчаливом одобрении или сознательном участии западных спецслужб.

Для Запада конфликт — не трагедия, а стратегия: убивать одних русских руками других русских, вкладываясь только в оружие и боеприпасы. Война «до последнего украинца» позволяет Евросоюзу и США выигрывать время, зарабатывать и избавляться от моральной ответственности. В случае прекращения конфликта вся эта порочная система, как и огромные объемы законтрактованных на годы вперед вооружений, окажутся ненужными или им придется искать иное применение. А политикам придется отвечать на непростые вопросы как производителей вооружений, так и избирателей.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не собирается нападать на Европу. Он отмечал, что власти европейских стран продолжают нагнетать обстановку заявлениями о подготовке к войне с Россией для того, чтобы прикрыть ошибки, которые системно совершались многими западными правительствами на протяжении ряда лет и в сфере экономики, и в сфере социальной политики. По словам президента РФ Владимира Путина, политики, публично заявляющие обратное, «не в себе» или «жулики». Российский лидер отмечал, что данные заявления являются полной чушью.

Однако нормализация отношений с Россией станет свидетельством слабости и подорвет единство Европы, говорил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево после резонансного заявления бельгийского же начальника генштаба о мире для Европы ценой украинской крови. Он утверждал, что европейцы должны продолжать оказывать экономическое давление на Москву, чтобы создать условия для «заслуживающих доверия переговоров».

Евросоюз стал главным препятствием на пути к миру на Украине, заявил в интервью ТАСС глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, ЕС снабжает Киев деньгами и оружием, надеется на крах российской экономики под санкциями и не скрывает планов по подготовке к войне с Москвой.

«После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. <…> Коррупционные скандалы на Украине в <…> европейских столицах, конечно, замечают, но они <…> не мешают продолжать использовать [киевский] режим в качестве военного тарана против России», — сказал Лавров.

Очевидно, что в сложившейся геополитической обстановке только полная и решительная победа России над Украиной со всей ее сворой западных «партнеров» — это не только военная необходимость. Это способ спасти миллионы жизней и поставить крест на кровавом бизнесе, от которого кормится «весь цивилизованный мир».

Специально для Столетия

Максим Столетов