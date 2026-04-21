Уверен в том, что сейчас когда с тех, кто должен защищать Туапсе или Усть-Лугу спрашивают: А какого хуя обломки сбитых дронов устраивают пожарища на нефтяных предприятиях?, то ответственные лица заявляют: «А вы на Персидский залив посмотрите, там тоже обломки иранских дронов жгут нефтезаводы».

Есть простая военная последовательность в защите объектов и если ума не хватает на что-то новое, то действовать надо в соответствии с уставом и наставлениями, там в принципе все прописано. В Уставе конечно не сказано: При налете БПЛА типа «Лютый», отвести правой рукой рукоять затвора в крайнее заднее положение и отпустить, дослав патрон в патронник, но в целом довольно толково доведено то, как защищать объекты при воздушном нападении.

Я скажу пожалуй крамольную вещь, но никакого другого вывода сделать не могу. У нас есть всё, чтобы отбивать пока еще не настолько массированные пуски пердолетов. Что то есть на складах, арсеналах, БХВТ, у коммерческих производителей. Какие-то регионы отлично отбивают воздушное нападение, а для каких-то прилет парочки пердолетов обращается трагедией, посему делаю логичный вывод, что тут идет речь о нехватке мозгов, а не техники. Причем мозги нужны ведь не только для организации контура ПВО на отдельно взятом объекте, мозги нужны прежде всего для формирования общего контура, для правильного распределения задач, для выстраивания логистики, взаимодействия с гражданским сектором и т.д. Как говорил старина Клаузевиц: «Военное дело легко и понятно для любого среднего ума, но воевать трудно».

