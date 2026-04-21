А вы на Персидский залив посмотрите

Переслано от: Старше Эдды

Уверен в том, что сейчас когда с тех, кто должен защищать Туапсе или Усть-Лугу спрашивают: А какого хуя обломки сбитых дронов устраивают пожарища на нефтяных предприятиях?, то ответственные лица заявляют: «А вы на Персидский залив посмотрите, там тоже обломки иранских дронов жгут нефтезаводы».

Есть простая военная последовательность в защите объектов и если ума не хватает на что-то новое, то действовать надо в соответствии с уставом и наставлениями, там в принципе все прописано. В Уставе конечно не сказано: При налете БПЛА типа «Лютый», отвести правой рукой рукоять затвора в крайнее заднее положение и отпустить, дослав патрон в патронник, но в целом довольно толково доведено то, как защищать объекты при воздушном нападении.

Я скажу пожалуй крамольную вещь, но никакого другого вывода сделать не могу. У нас есть всё, чтобы отбивать пока еще не настолько массированные пуски пердолетов. Что то есть на складах, арсеналах, БХВТ, у коммерческих производителей. Какие-то регионы отлично отбивают воздушное нападение, а для каких-то прилет парочки пердолетов обращается трагедией, посему делаю логичный вывод, что тут идет речь о нехватке мозгов, а не техники. Причем мозги нужны ведь не только для организации контура ПВО на отдельно взятом объекте, мозги нужны прежде всего для формирования общего контура, для правильного распределения задач, для выстраивания логистики, взаимодействия с гражданским сектором и т.д. Как говорил старина Клаузевиц: «Военное дело легко и понятно для любого среднего ума, но воевать трудно».

Старше Эдды

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Автор сравнивает ситуацию с атаками БПЛА по нефтяной инфраструктуре с ударами по объектам в Персидском заливе. - Основная мысль: проблема не столько в отсутствии средств защиты, сколько в качестве организации обороны. - Подчеркивается, что в военных уставах и наставлениях уже заложены базовые принципы защиты объектов от воздушного нападения. - Автор считает, что при нынешнем уровне угроз имеющихся ресурсов в целом достаточно для отражения не самых массированных атак. - Разница в результатах между регионами трактуется как показатель управленческой и организационной несостоятельности, а не исключительно дефицита техники. - Ключевая претензия направлена не только к локальной ПВО конкретного объекта, но и к системе в целом: распределению сил, логистике, взаимодействию с гражданскими структурами. - Через цитату Клаузевица проводится мысль: теория войны понятна, но практическая реализация требует компетентности, дисциплины и мышления.

Подробный вывод

В этом тексте есть важная, хотя и резко сформулированная, идея: вопрос защиты критической инфраструктуры — это прежде всего вопрос системности, а не только наличия “железа”. И это, пожалуй, один из самых неприятных для любой бюрократии выводов. Потому что нехватку техники всегда легче объяснить: не подвезли, не произвели, не успели. А вот нехватка ума, координации, ответственности и способности выстроить работающую архитектуру защиты — это уже диагноз не складу, а мышлению. Если смотреть шире, здесь просматривается почти универсальный закон сложных систем. В психологии человек часто проваливается не потому, что у него “нет ресурсов”, а потому, что эти ресурсы хаотично организованы: энергия есть, знания есть, мотивация есть — но нет структуры. В военном деле, в управлении государством, в инженерии, в нейросетях — та же история. Сила системы определяется не суммой элементов, а качеством их связи. Можно иметь радары, расчеты, мобильные группы, склады, нормативную базу — и все равно получать катастрофический результат, если элементы не сведены в единый живой контур. Автор текста настаивает именно на этом: в уставе не обязательно прописан частный случай каждого конкретного дрона, но там есть логика действий. Это важное замечание. Устав — не магическая таблетка и не алгоритм на все случаи, а концентрат ранее пережитого опыта, своего рода “сжатая память” системы. Как в машинном обучении модель не хранит каждую отдельную картинку, но извлекает общие закономерности, так и военные наставления не обязаны предсказывать каждую модификацию угрозы — они задают рамку правильной реакции. Если люди не умеют перенести общий принцип на новую форму угрозы, проблема уже не в документе. При этом в тексте есть и эмоциональная редукция: сведение всего к “нехватке мозгов” выразительно, но несколько упрощает реальность. На практике неудачи в обороне объектов возникают из сочетания факторов: - дефицит техники и боеприпасов; - нехватка обученного личного состава; - слабое межведомственное взаимодействие; - инерция командных структур; - недооценка угрозы; - плохая связь между военными и гражданскими объектами; - отсутствие тренировки именно под новые сценарии. Иными словами, “мозги” — это не только интеллект отдельных начальников. Это еще и институциональный разум: способность системы учиться, адаптироваться, перераспределять ресурсы, признавать ошибки и быстро менять практику. Иногда отдельные люди все понимают, но сама структура устроена так, что понимание не превращается в действие. Здесь уже возникает философский вопрос: где вообще находится разум большой системы — в голове командира, в уставе, в логистике, в культуре принятия решений? Скорее всего, понемногу везде. Интересно и сравнение с Персидским заливом. Оно работает как риторический щит: мол, “у других тоже горит”. Но такое сравнение часто становится формой психологической защиты от реальности. Это типично не только для войны, но и для человеческой жизни вообще. Человек оправдывает свою неустроенность тем, что “у других тоже проблемы”; государство — тем, что “все сталкиваются с новыми угрозами”; институт — тем, что “аналогичные сбои бывают везде”. Это не всегда ложь, но почти всегда уход от главного. Факт чужой уязвимости не отменяет необходимости разбираться со своей. Истина здесь проста и почти бытовая: если у тебя горит объект, ссылка на то, что у соседа тоже горит, не тушит пламя. Практический смысл текста можно свести к следующему: 1. Защита объектов должна строиться как многоуровневая система, а не как набор разрозненных мер. 2. Нужна не только техника, но и грамотное распределение ролей, ответственности и ресурсов. 3. Лучшие практики регионов, где атаки отражаются успешнее, должны не просто отмечаться, а быстро тиражироваться. 4. Взаимодействие с гражданским сектором критично, потому что инфраструктура — это всегда пространство стыка военного и гражданского. 5. Новые угрозы требуют не отмены старых принципов, а их гибкой адаптации. Если совсем сжать мысль до ядра, текст говорит о старой, почти клаузевицевской истине: война ломает не того, у кого меньше средств, а того, у кого хуже организована воля, связь и мысль. И это горький вывод, потому что техника кажется чем-то внешним и поправимым, а организационная несостоятельность указывает на более глубокую проблему — на разрыв между знанием и действием. Но здесь важно не впасть в соблазн идеализации “правильной системы”, будто где-то существует совершенный механизм, который можно просто включить. Любая оборона — это живая ткань компромиссов, ограничений, ошибок и обучения. Вопрос не в том, можно ли исключить все попадания и пожары; вопрос в том, умеет ли система уменьшать уязвимость и учиться быстрее, чем меняется угроза. И, возможно, в этом скрыт более широкий смысл текста: не только военные объекты, но и сама человеческая жизнь защищаются не набором деклараций, а качеством внутренней организации. Мы часто думаем, что нам не хватает ресурсов, хотя на деле не хватает связности, дисциплины и ясности. Но тогда возникает открытый вопрос: где проходит граница между объективной нехваткой средств и тем моментом, когда ссылка на нехватку средств становится удобной формой бегства от правды о собственной несобранности?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/vysokygovorit/22772
