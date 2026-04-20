Война на уничтожение
Война на уничтожение
Для геноцида, который был совершен нацистской Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., нацисты использовали термин Vernichtungskrieg — «война на уничтожение». Им обозначали уничтожение, как СССР, так и истребление населявших его народов.
Известен также термин «Холокост», но мало кто знает о Поражмосе. Это слово в цыганском языке означает одновременно «резня» и «разрушение». Им определяют геноцид цыган. Немцы уничтожали их нещадно.
Приход Гитлера к власти в Германии означал победу крайнего национализма. Германия тогда была практически моноэтничным государством, с двумя крупными национальными меньшинствами — евреями и цыганами. Один этот факт диктовал идеологам расовой исключительности выбор первых мишеней для преследований.
Но еще в 1926 г. в Баварии был принят «Закон о борьбе с цыганами, бродягами и тунеядцами», на который нацисты и решили опереться в дальнейшем преследовании цыган и не только. Аналогичные законы были приняты и в других регионах Германии. Как видим, основы расовой теории немецких нацистов закладывались до прихода Гитлера к власти, и не было ни хороших, ни плохих германских оккупантов. Фюрер помазал их одним нацистским «миром», освободив от «грязных и унизительных самоистязаний химеры, именуемой совестью и моралью».
Нацисты, пришедшие к власти, руководствуясь своей расовой теорией, определили всех цыган в категорию «опасных» для чистоты немцев. Якобы этот кочевой народ представлял для идеологии серьезную проблему, поскольку цыгане, как и арийцы, являлись выходцами из Индии. Таким образом, получалось, что жители таборов тоже являлись ответвлением легендарной «чистой» расы.
По официальной версии, все цыгане, живущие в Европе, были признаны плодами смешения низших рас с арийцами. Поэтому специальная комиссия рекомендовала верхам отделить чистый немецкий народ от соседствующего с ним «цыганства».
Так называемые «Нюрнбергские законы», принятые 15 сентября 1935 г., объявляли еврейский, а вслед за ним и цыганский народы расово чуждыми группами. В 1936 г. при министерстве здравоохранения был основан центр по изучению цыганской проблемы (получивший вскоре название Центра расовой гигиены). К февралю 1941 г. на учете было 20 000 цыган, а к весне 1942 г. уже 30 000. На учет были взяты даже цыгане, служившие в вермахте, авиации и на флоте, а также дети в приютах. Была составлена статистика, учитывающая этнический фактор: помимо синти в отдельных графах были указаны повари, кэлдэрары и представители других цыганских групп, проживающих в пределах рейха.
Еще в мае 1938 г. рейхсфюрер СС Гиммлер приказал создать управление по борьбе с «цыганской угрозой», которое заменило собой Службу информации по цыганам. А в декабре того же года Гиммлер издал циркуляр «О борьбе с цыганской угрозой», главная мысль которого звучала так: «урегулировании цыганского вопроса исходя из расовых принципов». В конце 1930-х гг. цыганские женщины подверглись обязательной стерилизации.
Уничтожение цыган нацистами сопровождалось медицинскими опытами над ними в концлагерях. У немцев к ним был особый интерес, так как они тоже относились к индоарийской расе. Так, среди цыган нередко встречались люди с голубыми глазами. В Дахау у них удаляли глаза, чтобы разобраться в этом феномене и изучить его. В этом же концлагере по приказу Гиммлера был поставлен опыт по обезвоживанию организма над 40 представителями цыган. Проводились и другие эксперименты, которые часто приводили к смерти или инвалидности подопытных узников.
Печально известный немецкий доктор-садист Менгеле проводил соответствующие опыты в Освенциме, его «научные» изыскания продолжались и в 1944 г. В концлагере Равенсбрюк врачи-эсэсовцы стерилизовали 120 девочек-цыганок. Даже в 1945 г. в разгар бомбежек, когда больницы были заполнены пострадавшими от бомб немцами, малолетних цыганок продолжали стерилизовать. Некоторые из девочек через несколько дней умирали в страшных мучениях.
Когда в 1944 г. Красная армия близко подошла к Освенциму, нацисты в панике начали избавляться от детей и нетрудоспособных заключенных в «цыганском секторе». Их массово загоняли в газовые камеры. А остальных экстренно эвакуировали в другие лагеря, находящиеся на расстоянии от линии фронта. Немцы боялись, что советские солдаты освободят узников и старались не оставлять свидетелей своих страшных преступлений.
Геноцид был неотъемлемой частью политики Третьего рейха. Ради чистоты «арийско-нордической германской крови» Адольф Гитлер следовал человеконенавистнической программе «Кровь, отбор, строгость». Целям в отношении СССР Гитлер посвятил отдельную главу «Восточная ориентация, или Восточная политика» своей книги «Моя борьба» (признана экстремистской и запрещена в России).
Но если на Западе немецкие фашисты до поры, до времени сдерживали свои кровавые инстинкты, то во время войны на Востоке им было позволено всё. Уже в первую зиму после вторжения в СССР немцы планировали уничтожить от 20 до 30 млн славян. В основе фашистского плана геноцида славян — организация голода.
При этом нацистская Германия целенаправленно убивала цыган в той же степени, что и евреев. По разным подсчетам, на оккупированной нацистами территории СССР в 1941—1944 гг. было уничтожено до 50% цыганского населения: жителей городов, колхозов и «вольных таборов».
В славянских и прибалтийских странах цыган начали расстреливать еще до того, как было принято решение о ликвидации собственно немецкой цыганской диаспоры. Были созданы специальные карательные отряды, в задачу которых входило убийство цыган. Кроме профессиональных карателей, эсэсовцев и полиции, соучастниками массовых убийств были лица из числа местного населения. Польские, украинские, сербские, а также другие националисты не только включались в карательные акции, но и совершили немало зверств по собственной инициативе.
На оккупированной территории СССР цыгане также подверглись геноциду. Так, 29 апреля прошлого года пресс-службой управления ФСБ по ДНР были опубликованы архивные документы, из которых следовало, что в 1941 г. каратели из числа немецко-фашистских войск и их пособники расстреляли 36 цыган возле села Ново-Бахметьево в Донбассе. Каратели действовали по одной и той же схеме. Они выстраивали свои жертвы на краю противотанкового рва или братской могилы, расстреливали и зарывали, осыпав предварительно известью.
Специальные айнзацгруппы рыскали в поисках таборов и уничтожали все, что только могли найти. Айнзацгруппа «D»** устроила кровавую зачистку Крыма. Причем, уничтожали не только кочевых, но и оседлых цыган. Вскоре подобная практика распространилась на все оккупированные территории СССР. Руководствуясь «принципом крови», нацисты не щадили ни колхозников, ни рабочих, ни артистов. Под уничтожение попали даже дети от смешанных браков. С весны 1943 г. началось истребление цыган в концлагерях.
Цыган уничтожали нещадно. Особенно это проявилось на территории Смоленской области, а также в Ленинградской и Псковской. За несколько лет здесь и на территории Западной Украины было уничтожено более 30 тыс. цыган.
В 1942 г. в селах Кардымовка и Александровка на Смоленщине немцы зарывали цыган в землю живыми. Русских заставили выкопать две братские могилы каждая на 200—300 чел. Закопав цыганские семьи, фашисты выставили часовых, которые несколько дней дня сторожили, чтобы никто не выбрался. Очевидцы рассказывают, что земля ходила ходуном…
Выявлены многочисленные примеры уничтожения цыган на территории Псковского края, пережившего из всех российских областей самую длительную оккупацию. Самые первые сведения об этом содержатся в докладе областной комиссии по итогам ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками г. Пскову и Псковской области (1945 г.), в котором зафиксировано: «В мае 1942 г. по приказу немецкого командования полевой жандармерией (карательная структура) Новоржевского района было согнано в Новоржевскую тюрьму около 200 семей цыган, в числе которых было много стариков и детей. В тюрьме их подвергали жестоким пыткам и издевательствам, унижая их человеческое достоинство, а затем вывезли в район совхоза “Красный лебединец”, где и уничтожили».
В июне 1942 г. группа фашистских захватчиков во главе с комендантом зондерфюрером Зингергом и полковником Амелем на территории Пушкиногорского района расстреляла группу цыган — свыше 70 чел. Среди расстрелянных было шесть грудных детей и 17 малышей в возрасте от одного года до шести лет.
После поражения нацизма немецкие кабинетные ученые избежали ответственности, солгав, что не знали окончательных целей своей работы. Вместе с тем в среде национал-социалистического руководства до самого конца Третьего рейха боролись две точки зрения на пути решения «цыганского вопроса». Выбор стоял между стерилизацией и физическим истреблением.
Итогом карательной политики немцев была гибель более чем 500 тыс. европейских цыган, стерилизация многих тысяч цыган, принадлежавших к молодому поколению.
Между тем Западная Германия официально признала геноцид цыган только в 1982 г. Жертвы Поражмоса не получили никаких выплат и других финансовых компенсаций. Министр внутренних дел земли Вюртемберг заявил: «Это не было преступлением на расовой почве, цыган уничтожали за их вовлечение в преступность».
По данным руководителя Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елены Малышевой, судами регионов России вынесено 34 решения о признании факта геноцида со стороны нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан и военнопленных. Фактически подтверждено, что преступления были совершены в отношении 8 млн 200 тыс. чел. — расстреляны, сожжены, похоронены заживо.
Зарубежные исследователи считают, что на территории СССР было расстреляно и замучено не менее 30 тыс. цыган. Однако, по мнению многих экспертов, немецкая документация не отражает реальности.
Существует множество свидетельств (в том числе, немцев), что даже рядовые солдаты по собственной инициативе расстреливали кочующие таборы: каждый из них знал о полной безнаказанности и упивался своей властью над беззащитными цыганами. Только победа Красной армии спасла их от тотального истребления.
Однако материалы из советских архивов не могут пролить свет на то, что творилось на оккупированных территориях. Многочисленные комиссии по расследованию немецко-фашистских зверств оперировали понятием «советские люди» и крайне редко указывали национальность погибших. Многие массовые убийства цыган на востоке странствующими эскадронами смерти нацистов, айнзатцгруппами, остались не задокументированными, так что картина гибели цыган, вероятно, никогда не будет полностью раскрыта.
По последним данным, количество жертв среди цыганского население составило от 200 тыс. до 1,5 млн чел. В таких странах, как Хорватия, Эстония, Литва, Голландия, и на территории современной Чехии было убито более 90% довоенного цыганского населения. Пострадавших, понятно намного больше.
Осознав, что гитлеровский фашизм несет цыганскому народу уничтожение, многие цыгане вступали в ряды вооруженных сил (в том числе, и добровольцами), становились участниками партизанской борьбы на оккупированной территории. Архивы Министерства обороны РФ свидетельствуют, что цыган Т. Прокофьев был даже удостоен звания Героя Советского Союза.
Однако статистика в данном случае не может поностью отразить действительность, поскольку большинство цыган в паспортах значились русскими, украинцами или татарами. По имеющимся у экспертов сведениям, к концу войны среди цыган 11 Героев Советского Союза и множество кавалеров высоких наград. Военные профессии цыган разнообразны: они были пехотинцами, танкистами, летчиками, стрелками-радистами, артиллеристами, десантниками. Цыганки служили санитарками, ходили в разведку.
Особая страница в истории цыган — участие артистов, певцов и танцоров в концертах для армии. Артисты театра «Ромэн» и члены цыганских ансамблей не только выступали перед ранеными в госпиталях, но и ездили на передовую.
Сегодня в репертуаре знаменитого театра «Ромэн» есть спектакль «Мы – цыгане», в нем тема геноцида ярко отражена в драматической массовой сцене, которая становится кульминационной. В 2012 г. в театре состоялась премьера еще одного спектакля о страданиях цыган во время Второй мировой войны. Он называется «Цыганский рай», и поставлен по пьесе Старчевского, написанной по мотивам знаменитого романа румынского писателя Захария Станку «Табор». Преследованиям цыганского народа на оккупированных территориях Советского Союза посвящена лента российского режиссера и актера Дуфуни Вишневского «Грешные апостолы любви» (1995 г.).
Самый известный пример отражения трагедии цыган в мировом кинематографе — польская военная драма Александра Рамати «И скрипки умолкли», вышедшая на экраны в 1988 г. А в 2012 г. в Берлине был открыт мемориал, посвященный цыганам, которые стали жертвами геноцида на территории нацистской Германии. Франция впервые извинилась за пособничество нацистам в совершении преступлений против цыган в 2016 г. Примечательно, что ООН до сих пор не считает представителей этого народа жертвами геноцида.
Несколько лет назад испанская газета Rebelión в статье «Цыгане — забытый геноцид Второй мировой войны» писала (авторы Барабара Варнок и Тоби Симпсон):
«По сравнению с Холокостом массовое убийство полумиллиона цыган в Европе, по сути дела, игнорируется. Этот факт предан забвению, а продолжающееся преследование цыган вызывает ряд вопросов, на которые пока нет четких ответов. Почему же так поздно наступило признание этих преступлений?»
Газета отметила, что «в послевоенной ФРГ царила атмосфера отрицания значимости преступлений, совершенных в отношении цыган, которые зачастую даже не получали компенсаций, полагавшихся жертвам расовых преследований нацистов». Справедливо также утверждение Rebelión, что «в СССР и странах Восточной Европы геноцид цыган также в значительной степени игнорировался».
В современной России обращаются к этой проблеме и сегодня. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что День памяти жертв геноцида советского народа напоминает о катастрофических последствиях идеологии ненависти и расового превосходства. Однако не покидает ощущение, что перед светлой памятью безвинно убиенных гитлеровцами цыган наше общество в долгу…
Фото: Бундесархив, Bild 183-2004-0203-502 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons
Валерий Панов
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Нацистская Германия вела на Востоке не просто войну, а “войну на уничтожение” (Vernichtungskrieg), целью которой было не только поражение СССР, но и истребление населявших его народов. - Геноцид цыган имеет собственное название — Поражмос; он был частью общей расовой политики Третьего рейха, но до сих пор значительно менее известен, чем Холокост. - Преследование цыган не было случайностью или “перегибом войны”: правовые и идеологические основания создавались еще до прихода Гитлера к власти, а затем были систематизированы через Нюрнбергские законы, расовые исследования, учет, стерилизацию и лагерную систему. - Цыгане были объявлены “расово чуждыми”, несмотря на идеологические противоречия нацистской теории, и подвергались регистрации, изоляции, стерилизации, депортациям и массовому уничтожению. - Нацисты проводили над цыганами медицинские эксперименты, включая стерилизацию детей и подростков, опыты по обезвоживанию и другие бесчеловечные практики. - На оккупированных территориях СССР цыган уничтожали массово — расстрелами, захоронением заживо, отправкой в лагеря смерти; часто в этом участвовали не только немецкие каратели, но и местные коллаборационисты. - Масштаб трагедии до конца не установлен: оценки числа жертв среди цыган колеблются от 200 тысяч до 1,5 млн человек, а многие преступления так и не были задокументированы. - После войны Поражмос долгое время оставался на периферии общественной памяти: признание геноцида цыган на государственном уровне в ряде стран пришло очень поздно, компенсации часто не выплачивались. - В СССР и Восточной Европе трагедия также нередко растворялась в общей формуле “советские люди”, из-за чего национальная специфика уничтожения цыган нередко терялась. - Цыгане были не только жертвами, но и участниками сопротивления: они воевали в Красной армии, в партизанских отрядах, служили санинструкторами, разведчиками, артистами фронтовых бригад. - Современная культура и мемориальная работа постепенно возвращают память о Поражмосе, но автор статьи считает, что общество все еще остается в долгу перед памятью убитых.
Подробный выводСтатья производит сильное впечатление не только количеством фактов, но и тем, как она возвращает в историческое поле полузабытый слой трагедии Второй мировой войны. Если Холокост стал одним из центральных символов абсолютного зла XX века, то Поражмос долгое время оставался как бы на обочине памяти. И в этом есть горькая закономерность: история часто запоминает не всех одинаково, а общественная память, как и человеческое восприятие, склонна строиться вокруг наиболее “оформленных” образов трагедии. Те, кто хуже вписывался в официальные нарративы, нередко оказывались забытыми во второй раз — уже после физического уничтожения. В этом смысле статья говорит не только о прошлом, но и о природе самого зла. Нацизм представлен здесь не как вспышка безумия отдельных фанатиков, а как система, которая последовательно соединяла идеологию, бюрократию, псевдонауку, административный учет и индустриальное насилие. Это важный момент. Массовое убийство стало возможным не только потому, что кто-то ненавидел, но и потому, что кто-то классифицировал, кто-то составлял списки, кто-то оформлял циркуляры, кто-то проводил “исследования”, а кто-то убеждал себя, что просто исполняет функцию. Так нелюдская идея превращалась в повседневную практику. Особенно значима мысль статьи о том, что основы преследования возникли еще до Гитлера. Это разрушает удобную иллюзию, будто зло всегда приходит внезапно и только в образе очевидного монстра. На деле оно часто вызревает постепенно: сначала через язык, потом через административные меры, затем через “исключения”, “особые правила”, “учет”, “профилактику”, “научные обоснования”. История здесь напоминает развитие болезни или даже обучение нейросети на испорченных данных: если в основу системы заложены ложные, дегуманизирующие предпосылки, то дальше она будет все точнее воспроизводить жестокость как норму. И тогда чудовищным становится не только результат, но и логика процесса. Отдельно важно, что статья показывает: расизм нацистов был внутренне противоречив, но это не мешало ему быть смертоносным. С точки зрения строгой логики, нацистская расовая теория была смесью мифологии, псевдобиологии и идеологического произвола. Однако в реальной политике идеологии не обязаны быть непротиворечивыми, чтобы убивать. Напротив, их гибкость часто и делает их особенно опасными: под нужный вывод всегда подгоняется “обоснование”. Сегодня это особенно актуально как предупреждение — не всякая система, говорящая языком науки, действительно служит истине. Иногда “научность” становится просто одеждой для предубеждения. Очень страшный пласт статьи — описание медицинских опытов и стерилизации детей. Здесь особенно ясно видно, как цивилизация способна предать саму себя. Медицина, призванная лечить, превращается в инструмент пытки; наука, призванная исследовать жизнь, становится технологией унижения и смерти. Это один из самых болезненных парадоксов модерности: высокий уровень организации, знания и техники не гарантирует нравственного роста. Человек может быть развит интеллектуально и при этом нравственно деградировать. В каком-то смысле XX век показал, что варварство бывает не только примитивным, но и высокоорганизованным. Существенна и мысль о том, что геноцид цыган на территории СССР остается неполно реконструированным. Это напоминает нам о границах исторического знания. Мы часто хотим видеть историю как завершенную картину, но в реальности она похожа на мозаику с утратами: документы уничтожены, свидетели погибли, национальность жертв не всегда фиксировалась, множество убийств происходило “на месте”, без отчетности. Поэтому всякий разговор о числе жертв — это не просто арифметика, а столкновение с неполнотой памяти. Истина здесь существует, но доступ к ней частичен. И именно это делает нравственную ответственность живых еще более важной: если невозможно восстановить все имена, тем важнее не позволить исчезнуть самому факту. Статья также поднимает трудную тему соучастия местного населения. Это один из самых болезненных исторических сюжетов, потому что он разрушает успокаивающий миф о том, будто зло всегда приходит только извне. Нет, оно часто находит внутри общества тех, кто готов воспользоваться чужой уязвимостью, легитимировать насилие, проявить собственную жестокость под покровом “порядка” или “необходимости”. Это не повод к коллективной вине без разбора, но серьезное основание для нравственной трезвости: цивилизация держится не на красивых декларациях, а на том, как конкретные люди ведут себя, когда безнаказанность становится возможной. При этом статья не оставляет цыган исключительно в позиции жертв, и это очень важно. Она показывает их как субъектов истории: бойцов, партизан, санитарок, артистов, людей, сопротивлявшихся уничтожению. В этом есть глубокая человеческая правда. Память о геноциде не должна превращать народ только в символ страдания; иначе даже сострадание невольно закрепляет односторонний образ. Гораздо честнее видеть и боль, и достоинство, и способность к сопротивлению. Если смотреть шире, материал говорит о том, как работает идеализация “чистоты”. Когда общество начинает поклоняться чистоте — расовой, национальной, культурной, идеологической, — почти неизбежно возникает фигура “лишнего”, “загрязняющего”, “чужого”. Это старая и опасная логика. Она встречалась в разных эпохах, под разными знаменами — религиозными, политическими, этническими, даже культурными. И всякий раз путь один: сначала создается идеальный образ “правильного мира”, а затем реальные живые люди, не соответствующие этому образу, объявляются помехой. Так любовь к абстракции становится ненавистью к человеку. Практический урок статьи поэтому не ограничивается историей нацизма. Он касается и настоящего. Всякий раз, когда: - целую группу людей описывают как проблему по факту происхождения; - социальные трудности объясняют “природой” какого-то народа; - бюрократический язык начинает вытеснять человеческий; - насилие оправдывается “оздоровлением”, “безопасностью”, “очищением” или “исторической необходимостью” — мы имеем дело с симптомами очень старой болезни цивилизации. И, возможно, главный вывод здесь таков: память нужна не только для почтения мертвых, но и для нравственной настройки живых. История Поражмоса — это не просто забытый раздел войны. Это тест на зрелость памяти, на способность общества видеть не только “главные” жертвы, но и тех, кого долго не замечали. Признание чужой боли — это всегда акт внутренней честности. А игнорирование одних трагедий ради более привычных повествований показывает, что даже память может быть иерархичной и несправедливой. Статья подводит к зрелому и тяжелому осознанию: нацизм уничтожал не только тела, но и саму идею человеческого равного достоинства. И восстановление исторической правды о Поражмосе — это не просто уточнение деталей прошлого, а возвращение отнятого места в человеческой памяти тем, кого пытались стереть и физически, и символически. И здесь остается открытый вопрос, который, возможно, важнее любого окончательного вывода: если память о зле всегда неполна и избирательна, то как нам научиться различать истину истории не только по громкости известных трагедий, но и по молчанию вокруг забытых?