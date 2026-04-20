ПРЕДАТЕЛЬСТВО 90‑Х: как Ельцин и Козырев* сдавали Кубу США | Игорь Шишкин и Сергей Бабурин
Политик Сергей Бабурин и политолог Игорь Шишкин разбирают три темы которые связаны одной логикой. Почему иранская элита оказалась устойчивее чем рассчитывал Вашингтон и кто на самом деле организовывал протесты в Тегеране. Как в девяностые Горбачёв и Ельцин через Козырева* фактически сдавали Кубу американцам — и почему госсекретарь США так тепло отзывался о российском министре иностранных дел. И почему советский Фонд мира работал как инструмент реального влияния а современные чиновники в Москве считают работу со славянскими странами неактуальной.
00:00 — Вступление: Иран, Куба и роль мирных инициатив
01:46 — Несгибаемый Иран: почему элита готова становиться шахидами
05:01 — Раболепие перед Западом: как чиновники в РФ боятся международных наград
08:18 — Фейковые бунты в Тегеране: кто на самом деле громил мечети и банки за деньги
10:36 — Тайная война США: зачем американцы целенаправленно убивали иранских фармацевтов
15:28 — Остров Свободы: как Куба выстояла после предательства Горбачева и Ельцина
18:43 — Угрозы Трампа: почему кубинцы никогда не сдадутся американцам
28:22 — «Наш человек в Москве»: как госсекретарь США хвалил министра Андрея Козырева*
36:52 — Бандитизм США и Израиля: почему мир закрывает глаза на международный террор
39:38 — Советский Фонд мира: как СССР использовал мягкую силу и спецслужбы
43:16 — Провал в Восточной Европе: почему российские чиновники открещиваются от славянского движения
*Андрей Козырев – внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Иран представлен как пример элиты, готовой жертвовать собой ради идеологии, а не просто использовать лозунги для управления массами. - Бабурин считает, что США не понимают природу иранского государства и общества, потому что мыслят через шаблон управляемых элит и смены лояльных фигур. - Протесты в Иране, по его оценке, были во многом инсценированы, а не являлись подлинным массовым народным восстанием. - Удары США и Израиля по Ирану он трактует не как обычную геополитику, а как форму международного терроризма и бандитизма. - Особый акцент делается на культурно-цивилизационной устойчивости Ирана: древняя государственность, культ мученичества, религиозное самосознание. - Куба в беседе показана как еще один пример страны, которую не удалось сломать ни санкциями, ни предательством союзников. - Ельцинская Россия и Козырев характеризуются как силы, фактически сдававшие Кубу США, продолжая линию отказа от самостоятельной внешней политики. - Кубинская модель описывается как синтез социализма, национального достоинства и религиозного измерения, что, по мысли Бабурина, делает ее внутренне устойчивой. - Современная Россия, по его мнению, постепенно выходит из “козыревского наследия” и возвращается к более самостоятельной линии в отношении Ирана и Кубы. - Международное сообщество в целом, включая крупные державы, обвиняется в пассивности и фактическом попустительстве силовой политике США. - Тема борьбы за мир подается как не абстрактный пацифизм, а как инструмент большой политики, который СССР когда-то использовал системно, а нынешняя Россия использует недостаточно.
Подробный выводВ данной лекции переплетаются сразу несколько уровней: исторический, геополитический, цивилизационный и психологический. Формально беседа посвящена Ирану, Кубе и миротворческой политике, но по сути ее сквозной нерв — это вопрос о суверенитете. О том, почему одни государства и элиты способны сопротивляться внешнему давлению, а другие быстро превращаются в обслуживающий персонал чужой воли.
1. Главная мысль: выживают не только армии, но и смыслыБабурин настойчиво проводит одну идею: сила государства определяется не только оружием и экономикой, но и внутренней верой элиты в собственный проект. В этом смысле Иран для него — не просто страна под санкциями, а пример политической системы, где идеология не является чистой декорацией. Это важный тезис. В современном мире мы привыкли к циничной модели: элиты говорят одно, делают другое, а ценности служат маркетингом. Здесь же утверждается обратное: в Иране значительная часть элиты действительно готова платить жизнью за провозглашаемые принципы. Если перевести это на язык более общего анализа, то речь идет о различии между: - идеологией как инструментом манипуляции, - и идеологией как формой коллективной идентичности. Когда вторая форма сильна, внешнее давление работает хуже. Можно убить людей, но труднее разрушить структуру мотивации. Это примерно как в нейросетях: если система завязана на одну критическую вершину, ее легче обрушить; если же паттерн распределен по множеству узлов, то даже серьезные потери не уничтожают саму модель. Бабурин именно это и пытается показать на примере Ирана.
2. Иран как цивилизационный субъект, а не объект операцийОчень показательно, что в беседе Иран описывается не как “режим”, а как историческая цивилизация с глубокой памятью. Это важная риторическая рамка. Когда государство воспринимают как случайную администрацию, его можно “переформатировать”. Но когда оно ощущает себя продолжением многовековой истории, внешние акты давления начинают восприниматься не просто как конфликт интересов, а как посягательство на саму историческую непрерывность народа. Отсюда и акцент на мученичестве, шахидах, героическом самосознании. Можно относиться к этому по-разному, но логика понятна: общество, в котором жертва ради высшего смысла не считается абсурдом, труднее запугать. Западная политическая рациональность часто строится на презумпции, что человек в первую очередь хочет сохранить комфорт и биологическую безопасность. Но есть культуры, где честь, вера, память и справедливость могут стоять выше комфорта. И именно это, по мысли Бабурина, американцы систематически недооценивают.
3. Куба: маленькая страна, которую не смогли “расколдовать”Не менее важен кубинский сюжет. Он строится вокруг парадокса: небольшая, экономически уязвимая страна оказалась устойчивее, чем многие гораздо более богатые государства. Почему? Ответ в беседе дается через внутреннюю идейную сборку кубинского общества. Бабурин подчеркивает, что Куба — это не только социализм как экономика, но и: - национальное достоинство, - революционная память, - особое отношение к социальной справедливости, - отсутствие жесткого антирелигиозного надлома. То есть устойчивость Кубы объясняется не набором директив, а удачным соединением нескольких источников легитимности. Это, кстати, глубокий исторический урок. Государства рушатся не только от бедности. Часто они рушатся тогда, когда их официальная картина мира перестает совпадать с внутренним опытом людей. Если же даже суровая система воспринимается как “своя”, она держится дольше, чем предсказывают технократы. Интересен и пример с карточной системой. В логике либерального наблюдателя карточки — это символ отсталости. Но в логике социального контракта это может быть гарантия базового существования. Здесь сталкиваются два типа рациональности: - рыночная: свобода через выбор, - социальная: свобода через защищенность. Ни одна из них не является абсолютно “истинной” вне контекста. Но Бабурин показывает, что для кубинцев в их условиях гарантированный минимум оказался более ценным, чем абстрактная дерегуляция.
4. Предательство 90-х как отказ от субъектностиНазвание видео задает эмоциональную рамку — “предательство 90-х”, и Бабурин эту рамку полностью поддерживает. Ельцин и Козырев в его изложении выступают не просто как ошибающиеся политики, а как символы эпохи, когда Россия добровольно отказалась от собственной стратегической воли. Это не только вопрос Кубы. Куба здесь — симптом. Более широкий диагноз таков: в 90-е внешняя политика России нередко строилась не из понимания своих интересов, а из желания понравиться победителю. Это и есть то, что Бабурин называет раболепием. Такая оценка, конечно, субъективна и политически окрашена, но в ней есть существенная мысль: страна может проиграть еще до военного столкновения, если ее элита психологически признала себя вторичной. В этом смысле Козыревское наследие — это не только набор решений, но и особый тип сознания: - зависимость от внешнего одобрения, - вера в то, что признание сильного важнее собственного достоинства, - подмена суверенитета интеграцией на чужих условиях. И тут возникает почти философский вопрос: что опаснее для государства — внешнее давление или внутренняя готовность считать давление нормой?
5. Критика США: не просто империя, а демонстративный цинизмБабурин не просто обвиняет США во вмешательстве. Для него важнее другое: Америка перестала даже прикрывать силу моральной риторикой. Особенно в образе Трампа. В этом он видит новый этап: раньше имперская политика хотя бы пряталась за словами о демократии, правах человека и международном порядке, а теперь все чаще звучит прямой язык угроз, шантажа и ликвидаций. Это тоже важное наблюдение. Империя может быть лицемерной, а может стать демонстративно циничной. Во втором случае она уже не пытается убедить всех в собственной правоте — она требует признать право сильного как норму. Такой переход действительно меняет атмосферу международных отношений. Если раньше оставалось пространство хотя бы для ритуала закона, то теперь усиливается логика “можем — значит имеем право”. С философской точки зрения это возврат к архаике: международная система, построенная после Второй мировой как попытка ограничить произвол, вновь скатывается к модели, где сила предшествует праву. И тогда вопрос уже не только в Америке, а в том, сколько государств готовы жить в таком мире и считать это естественным порядком вещей.
6. Почему молчит мирОдин из самых болезненных моментов беседы — тема молчания других стран. Бабурин видит в этом либо страх, либо соучастие, либо прагматическое уклонение. И здесь он затрагивает почти вечную проблему международной политики: право без силы часто оказывается моральной декорацией. Страны могут говорить о принципах, но действуют в пространстве рисков: - боятся санкций, - боятся эскалации, - боятся ухудшения отношений с центром силы, - хотят сохранить маневр. С прагматической точки зрения это объяснимо. Но с нравственной — выглядит как капитуляция. И это напряжение не снимается легко. В нем и состоит трагедия международной политики: государства редко ведут себя как этические личности, даже если публично говорят от имени морали.
7. Борьба за мир как забытый инструментПоследний блок о миротворчестве особенно интересен тем, что выводит разговор из чистой критики к практическому вопросу: может ли “борьба за мир” снова стать действенным инструментом? Бабурин считает, что да, но только если она будет: - институциональной, - поддержанной государством, - встроенной в стратегию влияния, - ориентированной не на лозунг, а на реальные переговорные площадки и международные связи. Это важный тезис. Миротворчество часто идеализируют или, наоборот, считают пустой риторикой. Но в реальности это форма мягкой силы, способ создавать коалиции, моральное давление и альтернативный язык политики. СССР это понимал. Современная Россия, по его мнению, использует этот ресурс недостаточно. Здесь есть любопытный парадокс: чтобы говорить о мире эффективно, нужна не только добрая воля, но и организационная, финансовая, кадровая опора. Иначе “мир” превращается в красивое слово без последствий.
Итоговая оценкаВ этом видео проводится достаточно цельная картина мира: - Иран и Куба — примеры государств, выстоявших благодаря внутреннему идейному стержню. - Россия 90-х — пример страны, временно утратившей такой стержень и потому готовой сдавать союзников и свои позиции. - США — сила, которая все меньше скрывает имперский и силовой характер своей политики. - Международное право работает слабо, если за ним не стоит политическая воля и субъектность государств. - Борьба за мир возможна, но только как часть большой стратегии, а не как ритуальная гуманитарная фраза. Если смотреть глубже, беседа не столько о Кубе или Иране, сколько о человеческой и государственной способности не променять реальность на удобную иллюзию. Иллюзия 90-х состояла в том, что можно отказаться от собственного исторического интереса, встроиться в чужую систему и при этом сохранить достоинство. Бабурин утверждает обратное: отказ от суверенной воли почти неизбежно ведет к унижению, а иногда и к распаду. Конечно, многие оценки в беседе предельно политизированы и не лишены эмоциональной односторонности. Но в этом есть и своя правда момента: международная политика редко бывает стерильной аналитикой, она всегда замешана на памяти, боли, амбиции и страхе. Вопрос лишь в том, способен ли субъект различать, где его убеждения являются опорой, а где — уже новой идеализацией. И, пожалуй, главный вопрос после этой беседы звучит так: что в истории делает страну по-настоящему устойчивой — оружие, экономика, идеология, память о жертве или готовность элиты жить не только выгодой, но и смыслом?