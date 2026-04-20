Политик Сергей Бабурин и политолог Игорь Шишкин разбирают три темы которые связаны одной логикой. Почему иранская элита оказалась устойчивее чем рассчитывал Вашингтон и кто на самом деле организовывал протесты в Тегеране. Как в девяностые Горбачёв и Ельцин через Козырева* фактически сдавали Кубу американцам — и почему госсекретарь США так тепло отзывался о российском министре иностранных дел. И почему советский Фонд мира работал как инструмент реального влияния а современные чиновники в Москве считают работу со славянскими странами неактуальной.

Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

00:00 — Вступление: Иран, Куба и роль мирных инициатив

01:46 — Несгибаемый Иран: почему элита готова становиться шахидами

05:01 — Раболепие перед Западом: как чиновники в РФ боятся международных наград

08:18 — Фейковые бунты в Тегеране: кто на самом деле громил мечети и банки за деньги

10:36 — Тайная война США: зачем американцы целенаправленно убивали иранских фармацевтов

15:28 — Остров Свободы: как Куба выстояла после предательства Горбачева и Ельцина

18:43 — Угрозы Трампа: почему кубинцы никогда не сдадутся американцам

28:22 — «Наш человек в Москве»: как госсекретарь США хвалил министра Андрея Козырева*

36:52 — Бандитизм США и Израиля: почему мир закрывает глаза на международный террор

39:38 — Советский Фонд мира: как СССР использовал мягкую силу и спецслужбы

43:16 — Провал в Восточной Европе: почему российские чиновники открещиваются от славянского движения

*Андрей Козырев – внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

