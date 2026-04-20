О текущей ситуации
Да, мы не справляемся. Мы все вместе. И я, и ты, который читает этот текст. Четыре года мы жили в подвешенном состоянии. Армия воюет, а остальных это могло не касаться. Перегруппировка на харьковском направлении дала импульс к изменениям, но он сошел на нет. Отбив контрнаступление 2023 года, мы убедили себя в том, что победа сама упадет нам в руки. Стоит только подождать.
Нет, не упала. Противник мобилизовал свои скромные ресурсы. Перешел на беспилотные технологии и всеми силами стремиться к войне роботов. Ну это когда нам придется разменивать живого человека на воздушную тварь.
Есть у украинцев еще одна сильная черта. Они перешли к тотальной войне. В последние месяцы мобилизацию усилили кратно. Теперь еще и вставляют религиозные нарративы в свою пропаганду. Можно долго хохотать, но украинское руководство готовиться победить в этом противостоянии. Они отбросили все остальные варианты и поставили все на военное решение.
Про нас я такого сказать не могу. Нас до сих пор заботит цена на латте. Это опасная тенденция. В войне прагматика и фанатика победит последний.
Нас манят переговорами и одновременно запад постоянно повышает издержки нашей страны на ведение боевых действий. Но что же мы будем делать, если договориться в этом году не удастся?
Пока все идет к тому, что украинцы не будут выходить с Донбасса. Их можно победить только на поле боя. Можете кидать в меня камни, но при текущих раскладах мы не сможем сломать им хребет.
Еще раз скажу, что нас ведут по пути контролируемой эскалации. Это верный путь на эшафот. Время перевернуть доску. Мобилизация и переход к тотальной войне всеми силами и средствами – весьма логичное решение. Да, жить мы станем хуже, но мы будем жить. Не обманывайте себя, никто нас в покое не оставит.
Так что пейте латте на банановым пока политики обсуждают мир. Если переговоры провалятся, то будем паковать рюкзаки и изучать дроны в ускоренном порядке. Других вариантов нет.
P.S. Тотальная война в моем понимании это не блокировка интернета. Тотальная война – это мобилизация всех доступных ресурсов и максимально эффективное их использование. Без интернета и связи к войне роботов мы не перейдем.
Александр Харченко
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор считает, что текущее положение проигрывается не только на фронте, но и на уровне общественной мобилизации. - По его мысли, общество живет иллюзией дистанции от войны, пока армия воюет отдельно. - Автор утверждает, что после неудачи украинского контрнаступления 2023 года возникло ложное ощущение автоматической победы. - Он подчеркивает, что противник адаптировался, усилил мобилизацию и делает ставку на беспилотные и роботизированные технологии. - Отдельно выделяется идея, что Украина перешла к тотальной модели войны, включая пропаганду, мобилизацию и идеологическое напряжение. - В отношении России автор видит недостаток готовности к такому же масштабу напряжения. - Он считает, что переговоры могут не дать результата, а ставка на них усыпляет бдительность. - Главный вывод автора: при нынешнем подходе победить невозможно, поэтому требуется мобилизация всех ресурсов страны. - При этом он уточняет, что тотальная война для него — это не разрушение инфраструктуры связи, а максимально эффективная организация ресурсов, особенно в условиях войны дронов.
Что говорит текст по сутиЕсли убрать эмоциональную оболочку, текст строится вокруг одной центральной мысли:
Война изменилась, а общественное и государственное сознание — не в полной мере.Это важное наблюдение, даже если не принимать авторский вывод целиком. История вообще часто развивается именно так: сначала меняется реальность, а потом — с запозданием — язык, институты, привычки и ожидания. Как в технологиях: железо уже новое, а софт все еще написан под старую архитектуру. Возникают сбои, лаги, иллюзия контроля. Автор говорит именно об этом разрыве. Он противопоставляет две модели: - ограниченное, инерционное существование, где общество старается жить “как обычно”; - тотальную мобилизационную модель, где война становится центральным принципом организации жизни. В его логике половинчатость — смертельно опасна. Он считает, что если противник ведет войну как предельный экзистенциальный проект, а ты — как неприятный фон, то рано или поздно выигрывает тот, кто принял реальность жестче.
как то кучно пошли статьи такого толка и главное здешние ники их воспринимают неоднозначно .И ведь не худшие представители народа..
Академик Нигматулин ,Пашка Губарев ,и Боня наконец-вот это видеоряд !!?
“Параллельно усиливается информационный фон: в новостях, ток-шоу и в высказываниях ряда публичных спикеров, включая военных корреспондентов вроде Губарева, всё чаще звучат тревожные и местами апокалиптические оценки — от необходимости новой мобилизации до предположений о затяжном, многолетнем характере текущих процессов.
Было бы очень ценно услышать ваш взгляд: как вы интерпретируете происходящее сейчас и какие сценарии считаете наиболее вероятными в среднесрочной перспективе?
Понимаю, что часть информационного потока может носить манипулятивный характер и усиливаться в контексте предстоящих политических событий. Тем не менее, уровень неопределённости остаётся высоким, что и порождает дополнительную гиппер тревожность, которую я не ощущаю уже пару лет.
престарелый академик горбачевского розлива потому и академик, что без команды сверху даже не пукнул бы, как и топ-менеджеры крупных предприятий, которым еще дела с государством вести
поэтому нужно исходить из начавшейся предвыборной кампании и команды из АП политтехнологам раскручивать кандидатов и спикеров от системной и несиситемной спойлерной оппозиции (как Боня), чтобы обеспечить хоть какой-то интерес публики и обосновать рисованную явку на сентябрьские “выборы” в ГД
причем такие списки как СР могут использоваться еще и для активной продажи мест бизнесменам и пополнение каких-то левых фондов (для этого тоже нужно активно раскручивать в массмедиа)
причем именно ранняя раскрутка (а сейчас еще очень рано, к осени публика уже все забудет) является признаком проекта для “стрижки лохов”)))
экономическая политика в период самой острой фазы мирового финансового кризиса и передела рынков не может обосновываться теми же посылами, как в спокойные времена освоения рынков
сейчас важнее устойчивость и избегание рисков, в том числе барьеры против импорта инфляции извне..””
А кто ни будь ответит почему решение принимает правительство, в “мясные штурмы” отправляют генералы, карманы набивают себе олигархи и коррумпированные “вояки”, политики обсуждают мир, а делать все для победы должны граждане!? Насколько я понимаю правительство и чиновников для того и избирают чтоб простой человек спокойно жил, работал, учился…. а руководство страны, города, области, края решало все эти проблемы… без перекладывания ответственности. Если я правильно понимаю что происходит вокруг, то основная проблема то получается не в СВО, а гораздо ближе
Так это реализованный принцип курятника.
Шо непонятно ?