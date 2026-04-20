О текущей ситуации

Да, мы не справляемся. Мы все вместе. И я, и ты, который читает этот текст. Четыре года мы жили в подвешенном состоянии. Армия воюет, а остальных это могло не касаться. Перегруппировка на харьковском направлении дала импульс к изменениям, но он сошел на нет. Отбив контрнаступление 2023 года, мы убедили себя в том, что победа сама упадет нам в руки. Стоит только подождать.

Нет, не упала. Противник мобилизовал свои скромные ресурсы. Перешел на беспилотные технологии и всеми силами стремиться к войне роботов. Ну это когда нам придется разменивать живого человека на воздушную тварь.

Есть у украинцев еще одна сильная черта. Они перешли к тотальной войне. В последние месяцы мобилизацию усилили кратно. Теперь еще и вставляют религиозные нарративы в свою пропаганду. Можно долго хохотать, но украинское руководство готовиться победить в этом противостоянии. Они отбросили все остальные варианты и поставили все на военное решение.

Про нас я такого сказать не могу. Нас до сих пор заботит цена на латте. Это опасная тенденция. В войне прагматика и фанатика победит последний.

Нас манят переговорами и одновременно запад постоянно повышает издержки нашей страны на ведение боевых действий. Но что же мы будем делать, если договориться в этом году не удастся?

Пока все идет к тому, что украинцы не будут выходить с Донбасса. Их можно победить только на поле боя. Можете кидать в меня камни, но при текущих раскладах мы не сможем сломать им хребет.

Еще раз скажу, что нас ведут по пути контролируемой эскалации. Это верный путь на эшафот. Время перевернуть доску. Мобилизация и переход к тотальной войне всеми силами и средствами – весьма логичное решение. Да, жить мы станем хуже, но мы будем жить. Не обманывайте себя, никто нас в покое не оставит.

Так что пейте латте на банановым пока политики обсуждают мир. Если переговоры провалятся, то будем паковать рюкзаки и изучать дроны в ускоренном порядке. Других вариантов нет.

P.S. Тотальная война в моем понимании это не блокировка интернета. Тотальная война – это мобилизация всех доступных ресурсов и максимально эффективное их использование. Без интернета и связи к войне роботов мы не перейдем.

Александр Харченко