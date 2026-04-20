О текущей ситуации

Переслано от: Свидетели Байрактара

Да, мы не справляемся. Мы все вместе. И я, и ты, который читает этот текст. Четыре года мы жили в подвешенном состоянии. Армия воюет, а остальных это могло не касаться. Перегруппировка на харьковском направлении дала импульс к изменениям, но он сошел на нет. Отбив контрнаступление 2023 года, мы убедили себя в том, что победа сама упадет нам в руки. Стоит только подождать.

Нет, не упала. Противник мобилизовал свои скромные ресурсы. Перешел на беспилотные технологии и всеми силами стремиться к войне роботов. Ну это когда нам придется разменивать живого человека на воздушную тварь.

Есть у украинцев еще одна сильная черта. Они перешли к тотальной войне. В последние месяцы мобилизацию усилили кратно. Теперь еще и вставляют религиозные нарративы в свою пропаганду. Можно долго хохотать, но украинское руководство готовиться победить в этом противостоянии. Они отбросили все остальные варианты и поставили все на военное решение.

Про нас я такого сказать не могу. Нас до сих пор заботит цена на латте. Это опасная тенденция. В войне прагматика и фанатика победит последний.

Нас манят переговорами и одновременно запад постоянно повышает издержки нашей страны на ведение боевых действий. Но что же мы будем делать, если договориться в этом году не удастся?

Пока все идет к тому, что украинцы не будут выходить с Донбасса. Их можно победить только на поле боя. Можете кидать в меня камни, но при текущих раскладах мы не сможем сломать им хребет.

Еще раз скажу, что нас ведут по пути контролируемой эскалации. Это верный путь на эшафот. Время перевернуть доску. Мобилизация и переход к тотальной войне всеми силами и средствами – весьма логичное решение. Да, жить мы станем хуже, но мы будем жить. Не обманывайте себя, никто нас в покое не оставит.

Так что пейте латте на банановым пока политики обсуждают мир. Если переговоры провалятся, то будем паковать рюкзаки и изучать дроны в ускоренном порядке. Других вариантов нет.

P.S. Тотальная война в моем понимании это не блокировка интернета. Тотальная война – это мобилизация всех доступных ресурсов и максимально эффективное их использование. Без интернета и связи к войне роботов мы не перейдем.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Автор считает, что текущее положение проигрывается не только на фронте, но и на уровне общественной мобилизации. - По его мысли, общество живет иллюзией дистанции от войны, пока армия воюет отдельно. - Автор утверждает, что после неудачи украинского контрнаступления 2023 года возникло ложное ощущение автоматической победы. - Он подчеркивает, что противник адаптировался, усилил мобилизацию и делает ставку на беспилотные и роботизированные технологии. - Отдельно выделяется идея, что Украина перешла к тотальной модели войны, включая пропаганду, мобилизацию и идеологическое напряжение. - В отношении России автор видит недостаток готовности к такому же масштабу напряжения. - Он считает, что переговоры могут не дать результата, а ставка на них усыпляет бдительность. - Главный вывод автора: при нынешнем подходе победить невозможно, поэтому требуется мобилизация всех ресурсов страны. - При этом он уточняет, что тотальная война для него — это не разрушение инфраструктуры связи, а максимально эффективная организация ресурсов, особенно в условиях войны дронов.

Что говорит текст по сути

Если убрать эмоциональную оболочку, текст строится вокруг одной центральной мысли:
Война изменилась, а общественное и государственное сознание — не в полной мере.
Это важное наблюдение, даже если не принимать авторский вывод целиком. История вообще часто развивается именно так: сначала меняется реальность, а потом — с запозданием — язык, институты, привычки и ожидания. Как в технологиях: железо уже новое, а софт все еще написан под старую архитектуру. Возникают сбои, лаги, иллюзия контроля. Автор говорит именно об этом разрыве. Он противопоставляет две модели: - ограниченное, инерционное существование, где общество старается жить “как обычно”; - тотальную мобилизационную модель, где война становится центральным принципом организации жизни. В его логике половинчатость — смертельно опасна. Он считает, что если противник ведет войну как предельный экзистенциальный проект, а ты — как неприятный фон, то рано или поздно выигрывает тот, кто принял реальность жестче.

Сильные стороны этого текста

1. Он указывает на опасность самоуспокоения

Это, пожалуй, самая сильная часть. Люди вообще склонны путать временную стабилизацию с разрешением проблемы. В психологии это похоже на момент, когда человек пережил острый кризис и решил, что выздоровел, хотя лишь привык к симптомам. Автор предупреждает именно об этом: отсутствие катастрофы “сегодня” не означает контроля “завтра”.

2. Он фиксирует технологический сдвиг

Упор на дроны, беспилотники, роботизацию — это не просто публицистика. Современная война действительно все больше уходит в сторону: - дешевых асимметричных средств поражения, - сетевых систем, - разведки в реальном времени, - автоматизации, - сокращения ценности старых представлений о линии фронта. В этом смысле текст прагматичен: автор видит, что война становится инженерной, алгоритмической, распределенной. Человек все чаще не “герой в окопе”, а узел в системе сенсоров, связи, логистики и удаленного поражения.

3. Он напоминает, что идеология и мотивация имеют значение

Фраза о том, что “в войне прагматика и фанатика победит последний”, грубая, но в ней есть зерно. Не в том смысле, что фанатизм “лучше”, а в том, что предельная мотивация часто превосходит комфортную рациональность, если вторая не умеет превращаться в волю. Это видно и в истории, и в религии, и в политике: холодный расчет работает только тогда, когда за ним стоит готовность нести цену. Иначе он вырождается в бесконечную отсрочку решения.

Слабые и уязвимые стороны текста

Здесь начинается более важный слой анализа. Текст не только описывает реальность — он еще и конструирует определенную эмоциональную рамку, которая подталкивает к конкретному выводу.

1. Ложная развилка: либо тотальная война, либо гибель

Автор подает ситуацию так, будто есть только два сценария: - либо полная мобилизация общества, - либо поражение и катастрофа. Но реальность обычно сложнее. Между апатией и тотальной войной существует множество промежуточных форм: - технологическая перестройка без полной милитаризации жизни, - институциональная реформа, - изменение подготовки резервов, - промышленная адаптация, - кадровая и командная модернизация, - дипломатические и экономические стратегии параллельно с военными. Когда публицист говорит “других вариантов нет”, это почти всегда признак не полноты анализа, а риторического давления.

2. Эмоциональная мобилизация через страх

Текст выстроен как попытка разрушить бытовую нормальность читателя: “латте”, “банановый”, “рюкзаки”, “учить дроны”. Это работает как контраст между комфортом и угрозой. Такой прием понятен, но он опасен: страх может пробуждать, а может — сужать мышление. В нейросетевых терминах это похоже на переобучение модели на одном типе данных: система начинает видеть только угрозу и теряет способность к более точной классификации реальности.

3. Идеализация противника через признание его решимости

Есть парадокс: желая встряхнуть “своих”, автор невольно романтизирует противника — как более собранного, более цельного, более готового к жертве. Это типичная логика кризисного сознания: когда свой лагерь воспринимается как расслабленный, чужой начинает казаться почти мифологически волевым. Но здесь нужно быть осторожным. Любое общество полно противоречий, усталости, бюрократии, внутренних разломов. Враг часто кажется монолитным именно на расстоянии. Это психологически объяснимо, но аналитически ненадежно.

4. Недостаток разговора о цене

Автор признает, что “жить мы станем хуже”, но говорит об этом почти как о побочном неудобстве. На деле же переход к тотальной войне — это не просто ухудшение комфорта. Это изменение самой ткани общества: - экономики, - частной жизни, - свободы, - образования, - медицины, - доверия между людьми, - горизонта будущего. Такие решения нельзя обсуждать как сугубо “логичные”, не проговаривая их антропологическую цену. Ведь мобилизация ресурсов — это всегда мобилизация людей, а человек не ресурс в полном смысле слова, даже если государство временами так на него смотрит.

Более глубокий философский слой

Этот текст, по сути, не только о войне. Он о столкновении реальности и иллюзии. Автор говорит: мы привязались к образу нормальной жизни, который уже не соответствует происходящему. И в этом есть универсальная правда. Люди постоянно любят не реальность, а ее смягченный образ: - в отношениях — не человека, а представление о нем; - в политике — не ситуацию, а удобный миф; - в истории — не факты, а героический или успокаивающий нарратив; - в себе — не реальное состояние, а желаемый автопортрет. В этом смысле текст полезен как удар по самообману. Но дальше возникает тонкий вопрос: разрушение иллюзии еще не гарантирует рождения мудрости. Иногда после падения иллюзии человек приходит не к ясности, а к другой иллюзии — более жесткой, более мрачной, более тотальной. Если раньше было “все само рассосется”, то теперь может стать “спасет только предельное насилие и мобилизация”. Обе позиции по-своему иллюзорны, если в них исчезает сложность мира.

Практический вывод из текста

Если смотреть трезво, без публицистического жара, то из этой статьи можно извлечь несколько практичных мыслей:

Что в ней рационально:

- нельзя жить так, будто большая война где-то отдельно; - нельзя рассчитывать, что время автоматически работает на тебя; - нужно серьезно относиться к технологической трансформации войны; - общество, государство и армия должны быть лучше синхронизированы; - подготовка, адаптация и реализм важнее самоуспокоения.

Что требует критической дистанции:

- утверждение, что существует только один путь; - романтизация тотальной войны как “логичного решения”; - недооценка социальной, моральной и человеческой цены мобилизационного сценария; - использование страха как главного инструмента убеждения.

Подробный вывод

Текст Александра Харченко — это тревожный мобилизационный манифест, построенный на ощущении, что общество и государство психологически отстают от характера войны. Его сила — в отказе от убаюкивающих иллюзий. Автор напоминает, что противостояние не заморожено, не исчерпано и не обязано разрешиться само собой. Он прав в том, что современная война требует не только солдат, но и систем: связи, инженерии, беспилотников, промышленной координации, мотивации, кадровой дисциплины и общественной включенности. Однако слабость текста в том, что он превращает сложную стратегическую реальность в почти бинарную моральную схему: либо мы примем тотальность войны, либо погибнем. Такая логика понятна как риторика тревоги, но опасна как основа для мышления. Она сужает поле возможных решений и склонна оправдывать чрезвычайность как единственно разумную форму существования. Здесь важно не впасть в зеркальную иллюзию. Да, самоуспокоение опасно. Но и тотальная мобилизация сознания опасна не меньше, если она уничтожает способность различать меру, цену и последствия. Сильное общество — это не обязательно общество, которое только жертвует. Это еще и общество, которое умеет точно понимать реальность, не обожествляя ни комфорт, ни катастрофу. Если выразить совсем кратко: статья верно диагностирует опасность инерции, но предлагает радикальный рецепт, который сам нуждается в критической проверке. И, возможно, самый трудный вопрос здесь не в том, сколько ресурсов может мобилизовать страна, а в том, как не потерять человека, когда вся логика эпохи требует смотреть на него лишь как на ресурс? Если хочешь, я могу еще сделать: 1. риторический разбор текста — какими приемами автор давит на читателя; 2. нейтральный политологический анализ без эмоциональной окраски; 3. сжатый пересказ на 5–7 предложений.
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/bayraktar1070/7363
    марина четыре часа назад

      как то кучно пошли статьи такого толка и главное здешние ники их воспринимают неоднозначно .И ведь не худшие представители народа..
      Академик Нигматулин ,Пашка Губарев ,и Боня наконец-вот это видеоряд !!?
      “Параллельно усиливается информационный фон: в новостях, ток-шоу и в высказываниях ряда публичных спикеров, включая военных корреспондентов вроде Губарева, всё чаще звучат тревожные и местами апокалиптические оценки — от необходимости новой мобилизации до предположений о затяжном, многолетнем характере текущих процессов.
      Было бы очень ценно услышать ваш взгляд: как вы интерпретируете происходящее сейчас и какие сценарии считаете наиболее вероятными в среднесрочной перспективе?

      Понимаю, что часть информационного потока может носить манипулятивный характер и усиливаться в контексте предстоящих политических событий. Тем не менее, уровень неопределённости остаётся высоким, что и порождает дополнительную гиппер тревожность, которую я не ощущаю уже пару лет.

      “”
      престарелый академик горбачевского розлива потому и академик, что без команды сверху даже не пукнул бы, как и топ-менеджеры крупных предприятий, которым еще дела с государством вести

      поэтому нужно исходить из начавшейся предвыборной кампании и команды из АП политтехнологам раскручивать кандидатов и спикеров от системной и несиситемной спойлерной оппозиции (как Боня), чтобы обеспечить хоть какой-то интерес публики и обосновать рисованную явку на сентябрьские “выборы” в ГД

      причем такие списки как СР могут использоваться еще и для активной продажи мест бизнесменам и пополнение каких-то левых фондов (для этого тоже нужно активно раскручивать в массмедиа)

      причем именно ранняя раскрутка (а сейчас еще очень рано, к осени публика уже все забудет) является признаком проекта для “стрижки лохов”)))

      экономическая политика в период самой острой фазы мирового финансового кризиса и передела рынков не может обосновываться теми же посылами, как в спокойные времена освоения рынков

      сейчас важнее устойчивость и избегание рисков, в том числе барьеры против импорта инфляции извне..””

      FaRToVbli три часа назад

        А кто ни будь ответит почему решение принимает правительство, в “мясные штурмы” отправляют генералы, карманы набивают себе олигархи и коррумпированные “вояки”, политики обсуждают мир, а делать все для победы должны граждане!? Насколько я понимаю правительство и чиновников для того и избирают чтоб простой человек спокойно жил, работал, учился…. а руководство страны, города, области, края решало все эти проблемы… без перекладывания ответственности. Если я правильно понимаю что происходит вокруг, то основная проблема то получается не в СВО, а гораздо ближе

