Ленивые зумеры. Третьего дня “Заместитель председателя ФНПР, ректор Академии труда и социальных отношений Нина КузьминаОбвинила поколение Z в нехватке рабочих рук в стране . По словам эксперта, молодежь должна была замещать старые поколения сотрудников, но она сейчас не стремится к стабильной занятости «Зумеры, которые должны заместить выбытие работников старших возрастов, вообще не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без оформления», — посетовала Кузьмина.” Первое. Нет никакого поколения Зю. Вся теория поколений с научной точки зрения яйца выеденного не стоит. Придумали её Уильям Штраус и Нил Хау к 1991 году. И это всего лишь очередная теорийка с единственной целью сделать “не-как-у-Маркса”.
Смысл в том, что каждое поколение формируется в особых историко-социальных условиях, вырабатывая единый стереотип поведения. Через это у каждого поколения своя судьба и способ реакции на социальные изменения.
Но это бред. Ровно потому, что нет никакого единого поколения. Всех их не объединяет почти ничего, кроме даты рождения и, в самом лучшем случае, общего культурного багажа (с большими оговорками). Условный сын слесаря Васи из под Хацапетовки 1991 года рождения и Ксенья Шойгу в силу особенностей быта, условий образования и круга общения не представляют из себя никакого единства, хотя родились в один год. Точно также как Клим Жуков 1977 года рос и взрослел в очень отличных условиях с сыном вице-премьера Александра Жукова – Петром 1982 года. Фамилии и отчества совпадают – все остальное категорически нет.
С т.н. поколением зумеров дело обстоит в точности также. Нет никакого монолитного поколения 1997-2012 гг.
Второе. Поколение Зю рождалось в эпоху чудовищного демографического провала 1990-перв. пол. 2010 гг., когда суммарный коэффициент рождаемости упал до 1.16 – ниже, чем в 1943 году, (сами знаете, что со страной происходило тогда). Поколение, должное заместить рабочие места, просто очень малочисленное. Даже если они всем хором бросятся к станкам, несмотря на зарплаты и условия, их не хватит. И это совершенно точно не есть вина поколения.
Третье. Масса т.н. “простых” граждан 1997-2006 гг, вступивших в активную взрослую жизнь, имеют конкретный воспитательный фундамент. Лет с 4, научившись хоть что-то слышать и понимать, что они слышали? Идите в бизнес, деньги – мерило успеха, – говорили им. А жизненная практика эту пропаганду на 146% подтверждала. Нет денег – не будет ни своего жилья, ни шансов завести нормальную семью, ни доступа к нормальной медицине, ни возможностей получить образованию самому иили дать таковое своим будущим детям. Жизнь родителей их этому научила и то, что они ежедневно видели на улице.
Вывод простой. Тебе предлагают весьма скромную зарплату при невероятно выросших ценах буквально на всё. Т.е., перспектива потратить самые продуктивные годы жизни, работая не ради себя (семьи, детей), а ради обогащения несколько более удачливых представителей поколения, кажется людям не самой радужной. Ну и стоит ли удивляться тому, что большая часть поколения Зю “голосует ногами”?
Отсюда ряд риторических вопросов: кто обеспечил такой уровень рождаемости? Кто воспитал пропагандой и самой организацией жизни по их мнению “неправильное поколение”? Так это именно вы, дорогие сограждане комплектации премиум класса. И теперь именно вы недовольны? Есть мнение, надо подойти к зеркалу и все обвинения в адрес поколения Зю обратить к отражению.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор отвергает саму идею “поколения Z” как научно слабую и чрезмерно обобщающую конструкцию. - Людей одного возраста нельзя считать единым социальным типом, потому что их жизненные траектории радикально различаются по классу, среде, образованию и доступу к ресурсам. - Нехватка рабочих рук объясняется не “ленью зумеров”, а демографией: поколение, вошедшее на рынок труда, количественно меньше из-за провала рождаемости. - Поведение молодежи сформировано не из пустоты, а в логике той социальной среды, которую создали старшие поколения. - С ранних лет молодежи транслировали культ денег и успеха, а также показали на практике, что без денег нет ни стабильности, ни жилья, ни качественной медицины, ни нормальных перспектив. - Отказ от “стабильной занятости” — это рациональная реакция, если стабильность не дает достойной оплаты и жизненного шанса. - Главная мысль автора: обвинение молодежи — это попытка переложить на нее последствия системных проблем, созданных не ею.
Разбор ключевых идей
1. Критика теории поколенийЗдесь автор бьет в довольно уязвимую точку. Теория поколений действительно часто используется как публицистический ярлык, а не как строгий научный инструмент. В популярной версии она работает почти как астрология для HR: “эти любят стабильность”, “эти не любят иерархию”, “эти цифровые”, “эти инфантильные”. Это удобно, потому что упрощает сложную реальность до мемов. Но автор справедливо указывает: человек определяется не только годом рождения, а пересечением факторов — класса, региона, семьи, образования, культурного капитала, круга общения, травм и удач. Тут можно провести аналогию с машинным обучением: если брать только одну фичу — возраст — и по ней пытаться предсказывать поведение, модель получится грубой и с огромной погрешностью. Возраст что-то объясняет, но очень мало. При этом важно не впасть в обратную крайность. Полностью отрицать поколенческие эффекты тоже, возможно, слишком резко. У людей одного исторического периода действительно может быть общий фон опыта: интернет, кризисы, война, рынок труда, формат коммуникации. Но этот фон не создает монолит. Он создает скорее поле вероятностей, а не единый психологический тип. То есть автор прав в главном: когда говорят “зумеры ленивые”, это не анализ, а идеологическая экономия мышления.
2. Демография важнее морализаторстваЭто, пожалуй, самый сильный аргумент текста. Если поколение численно мало, оно физически не может заместить убывающие старшие когорты в прежнем объеме. Тут вообще не нужен моральный словарь про “лень”, “неправильные ценности” и “нежелание работать”. Иногда проблема не в мотивации, а в арифметике. Это характерная человеческая ошибка: мы любим объяснять структурные явления через моральные качества индивидов. Не хватает работников? Значит, “обленились”. Падает рождаемость? Значит, “эгоисты”. Люди не держатся за рабочее место? Значит, “не ценят стабильность”. Но часто то, что кажется нравственным дефектом, есть просто результат системы ограничений. В экономике это почти банальность: если входящий поток людей меньше исходящего, дефицит кадров будет в любом случае. Обвинять в этом малочисленное поколение — всё равно что ругать тонкий ручей за то, что он не наполняет пересохшее водохранилище.
3. Молодежь не “испорчена”, а логически адаптирована к реальностиОчень точное наблюдение автора: если детям с ранних лет показывали, что успех измеряется деньгами, а деньги решают доступ к базовым благам, то странно потом возмущаться, что они начали мыслить в этой логике. Это вообще интересный культурный парадокс. Общество говорит: - деньги важны; - бедность — почти личная вина; - стабильная работа не гарантирует жилья и достойной жизни; - социальные лифты ограничены. А потом удивляется, что молодые люди не хотят идти в “почетную стабильность” с низкой оплатой. То есть система сначала формирует рыночное сознание, а потом осуждает человека за то, что он действует как рыночный субъект. Это похоже на ситуацию, когда нейросеть обучили на одном наборе метрик, а потом ругают за то, что она оптимизирует именно их, а не некий задним числом придуманный “моральный идеал”. Зумер в таком описании — не разрушитель трудовой этики, а человек, который очень внимательно усвоил главный урок эпохи: если система не лояльна к тебе, ты тоже не обязан быть ей лоялен.
4. “Стабильная занятость” перестала быть символом безопасностиЭто важный, хотя и не всегда проговариваемый момент. Раньше стабильная работа ассоциировалась с предсказуемостью: зарплата, стаж, жилье, понятная траектория жизни. Сейчас во многих случаях “стабильность” означает другое: - фиксированно низкий доход, - ограниченную мобильность, - эмоциональное выгорание, - слабые перспективы роста. Если стабильность не ведет к опоре, она перестает быть ценностью. Тогда платформенная занятость, подработки, фриланс, серые схемы начинают восприниматься не как деградация, а как стратегия выживания и маневра. Конечно, у такой модели много минусов: отсутствие гарантий, пенсий, защиты, долгосрочного планирования. Но для человека здесь и сейчас ежедневная оплата может казаться честнее, чем официальная “стабильность”, которая не позволяет жить достойно. И вот здесь скрыта более глубокая философская проблема: люди часто спорят словами, как будто значение у них прежнее, а реальность уже изменилась. “Работа”, “стабильность”, “карьера”, “успех” — эти слова остались, но их содержание стало другим. Конфликт поколений часто есть не конфликт ценностей, а конфликт словарей.
5. Перекладывание ответственностиФинальный пафос текста — обвинение старших и элит в лицемерии. Сначала они участвовали в создании системы: - с низкой рождаемостью, - с высоким неравенством, - с культом денег, - с недоступностью базовых благ, - с низкой привлекательностью многих профессий. А потом винят молодежь в том, что она не хочет жертвовать собой ради сохранения этой конструкции. Это жесткий, но логически понятный ход. Автор предлагает посмотреть не на “плохое поколение”, а в зеркало — то есть на социальный механизм воспроизводства проблем. Это уже не спор о характере молодежи, а вопрос о причинности. Здесь есть важная практическая мысль: обвинение слабейшего звена почти всегда психологически удобно, потому что позволяет не трогать систему. Сказать “зумеры ленивые” проще, чем признать: - зарплаты недостаточны, - условия труда непривлекательны, - демография провалена, - доверие к институтам низкое.
Что в тексте особенно сильно- Сильна логика о демографии — это самый твердый и проверяемый аргумент. - Сильна критика морального лицемерия: вы воспитали в рыночной логике, а теперь осуждаете рыночное поведение. - Сильна мысль о неоднородности молодежи: возраст не отменяет классовых различий.
Что можно было бы уточнитьЧтобы быть совсем честным и не идеализировать позицию автора, стоит заметить: - Полное отрицание поколенческих различий, вероятно, тоже чрезмерно. Историческая среда все же влияет на массовые установки, просто не так механически, как любят публицисты. - Платформенная занятость не всегда свободный выбор. Иногда это не стратегия автономии, а просто новая форма нестабильности, замаскированная под гибкость. - Не вся молодежь “голосует ногами” только из рационального расчета. Есть и культурные изменения: иное отношение к иерархии, к авторитету, к смыслу труда, к балансу жизни и работы. Но это не обязательно плохо — просто мир изменился.
Подробный выводПеред нами текст не столько о зумерах, сколько о привычке общества объяснять системные провалы моральными дефектами тех, кто оказался внизу или пришел позже. Это старый сюжет истории: старшие поколения почти всегда склонны видеть в младших упадок нравов, слабость, несобранность, утрату дисциплины. Но очень часто за этим скрывается не реальный анализ, а защитная реакция системы на собственную несостоятельность. Автор утверждает простую и неприятную вещь: молодежь не выпала с Луны. Она выросла внутри тех правил, ценностей и ограничений, которые создали не она сама. Если ей десятилетиями показывали, что рынок важнее человека, что деньги — универсальный эквивалент достоинства, что стабильный труд не гарантирует достойной жизни, то ее уход в гибкие, краткосрочные, прагматичные модели занятости выглядит не моральным отклонением, а почти естественной адаптацией. В этом смысле текст полезен как акт деидеализации. Он разрушает удобный миф о том, что существует некое “правильное трудолюбивое поколение” и некое “испорченное ленивое”. Реальность сложнее: есть демография, неравенство, цена труда, структура возможностей, культурная среда, коллективный опыт унижения и недоверия. Когда эти факторы игнорируют, появляются ярлыки. Ярлык удобен, потому что он избавляет от ответственности. Но здесь стоит сохранить внутренний баланс. Не нужно превращать молодежь в новую идеализированную невиновную силу. Любое поколение, как и любой человек, одновременно и продукт среды, и участник ее воспроизводства. Молодые тоже могут ошибаться, быть наивными, ждать слишком многого или недооценивать ценность долгого труда. Однако обвинять их в том, что они не хотят принимать невыгодные правила игры как норму, — значит путать покорность с добродетелью. Практический вывод здесь довольно земной: если общество хочет, чтобы молодежь выбирала “стабильную занятость”, оно должно сделать эту занятость действительно стабильной в человеческом смысле — то есть такой, которая позволяет жить, строить семью, планировать будущее и ощущать уважение к своему труду. Без этого все разговоры о долге и трудовой морали будут звучать как требование жертвенности в пользу чужого благополучия. И, возможно, самый важный нерв текста в том, что он возвращает разговор от обвинения к причинности. Это всегда болезненнее, но честнее. Потому что смотреть на молодое поколение как на испорченный продукт проще, чем признать: оно может быть довольно точным зеркалом общества. И тогда главный вопрос уже не в том, почему “они не такие”, а в том, что именно в нашей реальности они так трезво распознали, что отказались ей доверять. И если молодежь действительно лишь отражает устройство мира, то где тогда проходит граница между личной ответственностью человека и коллективной ответственностью общества за ту правду, в которой он вырос?