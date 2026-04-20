Ленивые зумеры. Третьего дня “Заместитель председателя ФНПР, ректор Академии труда и социальных отношений Нина КузьминаОбвинила поколение Z в нехватке рабочих рук в стране . По словам эксперта, молодежь должна была замещать старые поколения сотрудников, но она сейчас не стремится к стабильной занятости «Зумеры, которые должны заместить выбытие работников старших возрастов, вообще не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без оформления», — посетовала Кузьмина.” Первое. Нет никакого поколения Зю. Вся теория поколений с научной точки зрения яйца выеденного не стоит. Придумали её Уильям Штраус и Нил Хау к 1991 году. И это всего лишь очередная теорийка с единственной целью сделать “не-как-у-Маркса”.

Смысл в том, что каждое поколение формируется в особых историко-социальных условиях, вырабатывая единый стереотип поведения. Через это у каждого поколения своя судьба и способ реакции на социальные изменения.

Но это бред. Ровно потому, что нет никакого единого поколения. Всех их не объединяет почти ничего, кроме даты рождения и, в самом лучшем случае, общего культурного багажа (с большими оговорками). Условный сын слесаря Васи из под Хацапетовки 1991 года рождения и Ксенья Шойгу в силу особенностей быта, условий образования и круга общения не представляют из себя никакого единства, хотя родились в один год. Точно также как Клим Жуков 1977 года рос и взрослел в очень отличных условиях с сыном вице-премьера Александра Жукова – Петром 1982 года. Фамилии и отчества совпадают – все остальное категорически нет.

С т.н. поколением зумеров дело обстоит в точности также. Нет никакого монолитного поколения 1997-2012 гг.

Второе. Поколение Зю рождалось в эпоху чудовищного демографического провала 1990-перв. пол. 2010 гг., когда суммарный коэффициент рождаемости упал до 1.16 – ниже, чем в 1943 году, (сами знаете, что со страной происходило тогда). Поколение, должное заместить рабочие места, просто очень малочисленное. Даже если они всем хором бросятся к станкам, несмотря на зарплаты и условия, их не хватит. И это совершенно точно не есть вина поколения.

Третье. Масса т.н. “простых” граждан 1997-2006 гг, вступивших в активную взрослую жизнь, имеют конкретный воспитательный фундамент. Лет с 4, научившись хоть что-то слышать и понимать, что они слышали? Идите в бизнес, деньги – мерило успеха, – говорили им. А жизненная практика эту пропаганду на 146% подтверждала. Нет денег – не будет ни своего жилья, ни шансов завести нормальную семью, ни доступа к нормальной медицине, ни возможностей получить образованию самому иили дать таковое своим будущим детям. Жизнь родителей их этому научила и то, что они ежедневно видели на улице.

Вывод простой. Тебе предлагают весьма скромную зарплату при невероятно выросших ценах буквально на всё. Т.е., перспектива потратить самые продуктивные годы жизни, работая не ради себя (семьи, детей), а ради обогащения несколько более удачливых представителей поколения, кажется людям не самой радужной. Ну и стоит ли удивляться тому, что большая часть поколения Зю “голосует ногами”?

Отсюда ряд риторических вопросов: кто обеспечил такой уровень рождаемости? Кто воспитал пропагандой и самой организацией жизни по их мнению “неправильное поколение”? Так это именно вы, дорогие сограждане комплектации премиум класса. И теперь именно вы недовольны? Есть мнение, надо подойти к зеркалу и все обвинения в адрес поколения Зю обратить к отражению.