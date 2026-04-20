Дроны меняют конфликты Война на Ближнем Востоке заставила по-новому взглянуть на происходящие события и то, как изменились условия конфликта, в особенности это касается противовоздушной обороны при отражении массовых атак БЛА. Даже СМИ уже заметили очевидное.

Что говорят в США? ➡️Как пишут в The Wall Street Journal, дешевые дроны позволили Ирану воспользоваться пробелом в американских оборонных инвестициях. Стоимость одного «Шахед-136» варьируется от от 20 до 50 тысяч долларов, в то время как ЗУР к «Патриоту» – миллионы.

➡️Американцы оказались неготовы к такой войне и сейчас пытаются восполнить дефицит ресурсов и наладить оборону. При этом отправленные на Ближний Восток дроны-перехватчики Merops Surveyor официально пока так и не заметили в применении.

Тенденции подобного рода начали проявляться с СВО, где более дешевые ударные БЛА применяются в огромных масштабах. Даже сейчас если посмотреть на российско-украинский конфликта, то ежедневно летит по 100+ БЛА что в одну, что в другую сторону.

Хватит ли зенитных управляемых ракет в таких условиях – секрет Полишинеля. Противоракеты гораздо дороже, сложнее в производстве, и заказы на них делают на годы вперед, поэтому неудивительно, что по всему миру сейчас наблюдается дефицит.

️В этой связи идет возвращение к старым проверенным средствам вроде зенитных установок или адаптация FPV-дронов для перехвата ударных беспилотников. Но и здесь технологии еще сырые – это видно по скудному количеству видео успешных перехватов со стороны украинцев на Ближнем Востоке.

❗️Для российской стороны этот конфликт очередной показатель того, что требуется внесение изменений в систему ПВО над территорией страны. Более активное внедрение дронов-перехватчиков и аудиометрической системы отслеживания БЛА, насыщение обороны МОГами и так далее.

✈ RU | ✈ EN | ✉ MAX

✉ VK | ✉ RuTube | ✉ ОК | ✉ Дзен

Поддержать нас