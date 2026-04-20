Дроны меняют конфликты
Дроны меняют конфликты Война на Ближнем Востоке заставила по-новому взглянуть на происходящие события и то, как изменились условия конфликта, в особенности это касается противовоздушной обороны при отражении массовых атак БЛА. Даже СМИ уже заметили очевидное.
Что говорят в США? ➡️Как пишут в The Wall Street Journal, дешевые дроны позволили Ирану воспользоваться пробелом в американских оборонных инвестициях. Стоимость одного «Шахед-136» варьируется от от 20 до 50 тысяч долларов, в то время как ЗУР к «Патриоту» – миллионы.
➡️Американцы оказались неготовы к такой войне и сейчас пытаются восполнить дефицит ресурсов и наладить оборону. При этом отправленные на Ближний Восток дроны-перехватчики Merops Surveyor официально пока так и не заметили в применении.
Тенденции подобного рода начали проявляться с СВО, где более дешевые ударные БЛА применяются в огромных масштабах. Даже сейчас если посмотреть на российско-украинский конфликта, то ежедневно летит по 100+ БЛА что в одну, что в другую сторону.
Хватит ли зенитных управляемых ракет в таких условиях – секрет Полишинеля. Противоракеты гораздо дороже, сложнее в производстве, и заказы на них делают на годы вперед, поэтому неудивительно, что по всему миру сейчас наблюдается дефицит.
️В этой связи идет возвращение к старым проверенным средствам вроде зенитных установок или адаптация FPV-дронов для перехвата ударных беспилотников. Но и здесь технологии еще сырые – это видно по скудному количеству видео успешных перехватов со стороны украинцев на Ближнем Востоке.
❗️Для российской стороны этот конфликт очередной показатель того, что требуется внесение изменений в систему ПВО над территорией страны. Более активное внедрение дронов-перехватчиков и аудиометрической системы отслеживания БЛА, насыщение обороны МОГами и так далее.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Дроны радикально меняют логику современных конфликтов. - Главная проблема ПВО — дисбаланс стоимости: дешевый БЛА может стоить десятки тысяч долларов, а ракета-перехватчик — миллионы. - США и их союзники оказались не полностью готовы к массовым атакам недорогих беспилотников. - Опыт Ближнего Востока и российско-украинского конфликта показывает, что массовость БЛА становится новой нормой войны. - Традиционная ПВО истощается: ракеты дороги, сложны в производстве и выпускаются ограниченными темпами. - Возрождается интерес к более дешевым средствам борьбы — зенитной артиллерии, FPV-перехватчикам, специализированным дронам. - Существующие решения пока незрелые, и их эффективность еще ограничена. - Для России, как и для других стран, это сигнал к перестройке ПВО: нужна более многослойная, массовая и экономически устойчивая оборона.
Разбор статьи
Ключевая идеяТекст говорит о довольно простой, но фундаментальной вещи: война перестала быть только состязанием самых сложных и дорогих систем. Теперь в нее полноценно вошла логика массового, дешевого, серийного оружия. И дроны здесь — почти идеальный инструмент эпохи. Если раньше преимущество часто связывали с технологической “высотой” платформы — истребителя, ЗРК, спутника, — то сейчас все чаще побеждает не только тот, у кого оружие лучше, но и тот, кто может дешево, массово и постоянно перегружать оборону противника. Это похоже на ситуацию из биологии: не всегда выживает самый сильный организм, иногда выживает тот, кто лучше адаптируется численно и поведенчески. Дроновая война — это в каком-то смысле эволюция через насыщение.
1. Экономика войны важнее, чем кажетсяСамый сильный тезис статьи — это асимметрия стоимости. - Shahed-136: примерно 20–50 тысяч долларов. - Ракета Patriot: миллионы долларов. Даже если конкретные цифры могут варьироваться в зависимости от модификации и оценки источников, сама логика верна: перехват во многих случаях оказывается кратно дороже атаки. А это уже не просто техническая проблема, а проблема политэкономии войны. ПВО долго строилась вокруг идеи перехвата высокоценных целей: - самолета, - вертолета, - крылатой ракеты, - баллистической ракеты. Но когда в небе появляются десятки и сотни дешевых БЛА, возникает парадокс: оборона может быть тактически успешной, но стратегически убыточной. То есть ты можешь сбивать цели — и при этом проигрывать по ресурсу. Это напоминает старую философскую ошибку идеализации: система создавалась под “правильную” войну, под образ войны, а реальность пришла другой. Люди часто влюбляются не в мир, а в свою модель мира. Военные институты от этого не застрахованы.
2. Массовость как новая силаСтатья верно связывает Ближний Восток с опытом СВО. Это разные театры, разные политические контексты, но есть общая тенденция: массовое применение БЛА стало обыденностью. Когда ежедневно в обе стороны летят десятки или сотни беспилотников, меняется сама природа конфликта: - ПВО работает не в режиме редких критических эпизодов, а в режиме постоянного истощения. - Производство и логистика становятся не менее важны, чем характеристики одной отдельной системы. - Военные все больше думают не категориями “лучшее оружие”, а категориями “достаточно эффективное и достаточно массовое”. Это почти как переход в вычислительной технике от единичных сверхмощных машин к распределенным системам. Иногда сеть из множества простых узлов оказывается практичнее, чем ставка на несколько исключительных, но дорогих решений.
3. Почему классическая ПВО испытывает кризисВажно не впадать в крайность и не говорить, что “ракеты больше не нужны”. Это было бы слишком грубо и просто неверно. Высокотехнологичная ПВО по-прежнему незаменима против сложных целей: баллистических ракет, авиации, некоторых типов крылатых ракет. Но статья справедливо подчеркивает, что использовать дорогие ЗУР против каждой дешевой цели — путь к истощению. Проблем здесь несколько:
ТехнологическаяРакета-перехватчик — сложное изделие: - датчики, - двигатель, - система наведения, - высокие требования к надежности.
ПроизводственнаяТакое оружие нельзя быстро “наштамповать”, как гражданскую электронику. Производственные цепочки инерционны, а заказы расписаны на годы вперед.
ТактическаяМассовый налет БЛА может: - перегружать каналы сопровождения, - вынуждать расходовать дорогой боекомплект, - вскрывать позиции ПВО, - создавать “шум”, за которым идут более серьезные средства поражения. То есть дрон — это не всегда сам по себе главная угроза. Иногда он — инструмент истощения и отвлечения, почти как пешка, которая открывает путь фигурам важнее.
4. Возвращение “старого железа”Очень показательно, что на фоне новых технологий возвращаются старые решения: - зенитные установки, - скорострельная артиллерия, - пулеметные средства, - акустические и иные дешевые средства обнаружения. История вообще движется не по прямой линии “от примитивного к совершенному”, а скорее спиралью. Новая угроза нередко оживляет то, что казалось устаревшим. Почему это происходит? Потому что против дешевой и массовой угрозы лучше работает не обязательно самое “умное”, а самое адекватное по цене и масштабу средство. Если цель низкоскоростная, маловысотная и относительно простая, то сбивать ее ракетой за миллионы — это как вскрывать конверт промышленным лазером. Технически возможно, но цивилизационно странно.
5. FPV-перехватчики и новые решенияСтатья упоминает адаптацию FPV-дронов для перехвата. Это действительно одна из самых интересных тенденций. Почему идея привлекательна: - низкая цена, - относительная массовость, - гибкость применения, - возможность быстрого обучения и адаптации. Но автор текста верно замечает, что технологии пока сырые. Это важно. Вокруг дронов сегодня много ажиотажа и почти футуристической веры, будто они решат все. Но реальность обычно жестче. Проблемы таких систем: - зависимость от погоды и видимости, - ограниченность радиоканала, - сложность обнаружения и наведения, - необходимость высокой подготовки операторов, - трудность надежного поражения маневрирующей цели. Иными словами, концепция перспективна, но пока это скорее формирующийся класс оружия, а не полностью зрелое решение.
6. Что это значит для России и вообще для любой крупной страныЗдесь статья делает практический вывод: нужна перестройка ПВО. Это звучит тривиально, но на деле речь идет почти о смене философии обороны. Не просто добавить еще ракет, а изменить саму архитектуру.
Вероятные направления:- многослойная ПВО, где дорогие ракеты берегут для сложных целей; - массовое внедрение дешевых перехватчиков; - развитие артиллерийских и пулеметных средств ближней зоны; - акустические, оптические и иные дешевые системы обнаружения; - автоматизация распределения целей; - интеграция РЭБ, артиллерии, дронов и ЗРК в одну сеть. То есть ПВО будущего — это не просто “больше батарей”. Это скорее экосистема, где каждое средство решает свой класс задач по принципу разумной достаточности. Как в медицине: нельзя лечить все болезни одной операцией. Где-то нужен скальпель, где-то антибиотик, где-то профилактика. Если система лечения состоит только из самых сложных процедур, она быстро разорится.
Критический взгляд на сам текстУ статьи есть сильная интуиция, но есть и ограничения.
Что в ней убедительно:- правильно отмечен ценовой разрыв между атакой и обороной; - точно подмечена массовость БЛА как системная проблема; - разумно указано на необходимость более дешевых уровней перехвата.
Что стоило бы раскрыть глубже:- не все БЛА одинаковы: разведывательные, барражирующие, FPV, дальние ударные — это разные классы угроз; - не вся ПВО сводится к ракетам Patriot; - борьба с дронами — это не только уничтожение в воздухе, но и: - РЭБ, - подавление навигации, - удары по производству и складам, - разрушение цепочек управления и логистики; - “скудное количество видео” не всегда надежный критерий эффективности: информационная среда войны фрагментарна и манипулятивна. То есть общий вектор текста верный, но его стоит воспринимать как публицистическое обобщение, а не как исчерпывающий военный анализ.
Подробный выводГлавный смысл статьи в том, что дроны не просто добавили новое оружие в арсенал — они изменили саму математику войны. Раньше можно было верить, что технологическое превосходство автоматически обеспечивает защиту. Теперь выясняется, что высокая технология без массовости и экономической устойчивости уязвима. Это неприятная, но очень отрезвляющая истина. Война все больше становится соревнованием не только инженеров, но и систем: - кто быстрее производит, - кто дешевле адаптируется, - кто лучше соединяет старое и новое, - кто умеет не идеализировать свои доктрины. Именно здесь дроны выступают как символ эпохи. Они ломают привычную иерархию: маленькое и дешевое начинает диктовать условия большому и дорогому. Не всегда побеждает “сильнейшее” оружие — иногда побеждает более тиражируемое, более гибкое, более уместное. Но не стоит впадать и в другую иллюзию — будто дроны отменяют все прежние виды вооружений. Скорее мы видим не конец старой войны, а болезненное рождение гибридной войны, где: - ракеты нужны, - артиллерия возвращается, - РЭБ становится критически важной, - дешевые беспилотники превращаются в повседневный инструмент истощения. Практический вывод прост: будущее ПВО — не в одной “чудо-системе”, а в многослойной, дешевой в эксплуатации, массовой и адаптивной обороне. Кто первым это поймет не на уровне слов, а на уровне производства, организации и обучения, тот получит серьезное преимущество. В более широком смысле эта тема говорит и о человеческом мышлении. Мы склонны строить системы под идеализированный образ угрозы, а потом удивляться, что реальность пришла в другом виде. Дроновая война напоминает: истина почти всегда конкретнее наших теорий и скромнее наших амбиций. И, возможно, самый важный вопрос здесь не только военный, но и философский: умеем ли мы видеть реальность такой, какова она есть, или снова защищаемся прежде всего от собственных устаревших представлений о ней?