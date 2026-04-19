“Время иуд и предателей: к юбилею роспуска ОВД” Е.Ю.Спицын на радио Маяк в программе Стиллавин Today
Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 31 марта 2026 г.
25 февраля 1991 года в Будапеште было принято историческое решение о полном упразднении всех военных структур ОВД, причём решили это сделать к 31 марта 1991 года. Историк и публицист Евгений Спицын проанализировал геополитические последствия этого решения, уделив особое внимание роли Михаила Горбачёва и его окружения.
#Спицын #РадиоМаяк #Интервью
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема беседы — роспуск военных структур Организации Варшавского договора как один из ключевых итогов перестройки и как событие, последствия которого ощущаются до сих пор. - Основная мысль Спицына: ликвидация ОВД при сохранении НАТО была не миротворческим шагом, а односторонней стратегической уступкой, которую он трактует как предательство государственных интересов. - Причины нынешнего конфликта с Западом в логике выступающего напрямую связаны с тем, что после исчезновения восточного блока НАТО приблизилось к границам России. - Истоки курса он видит не только в 1991 году, а значительно раньше — в 27-м съезде КПСС, где был провозглашён новый внешнеполитический курс с приоритетом так называемых «общечеловеческих ценностей». - Концепции вроде «общеевропейского дома» в изложении Спицына представлены как идеологическая оболочка, под которой происходил демонтаж прежней системы безопасности. - Спицын подчёркивает, что Варшавский договор был создан не просто как зеркальный ответ НАТО, а как реакция на ремилитаризацию ФРГ и её включение в НАТО. - Он отвергает упрощённую версию, будто всё началось с отдельных эпизодов вроде истории с Рустом; по его мнению, это был более глубокий и системный политический разворот. - В беседе звучит тезис, что предательство не всегда выглядит как открытый саботаж: напротив, оно часто маскируется под правильные слова, реформы, миролюбие и обновление. - Спицын настаивает, что проблема не в самой советской системе как таковой, а в том, что на вершине власти оказался человек, который мимикрировал, говорил одно, думал другое, а делал третье. - По его версии, Горбачёв сознательно проводил кадровую чистку, убирая тех, кто мог сопротивляться курсу. - Особая роль в интеллектуальном и политическом сопровождении курса отводится Яковлеву, Медведеву, Черняеву и ближайшему окружению Горбачёва. - Важный мотив беседы: предателей трудно распознать заранее, особенно если они уже заняли верхние уровни власти и пользуются доверием общества. - Проводится параллель с современностью: наличие людей во власти, которые позже проявляют себя как противники государства, трактуется как универсальная историческая проблема, а не уникальный дефект только СССР.
Подробный выводВ этом видео обсуждается не просто формальная дата роспуска военных структур ОВД, а сам механизм исторического саморазоружения — политического, военного и, в известной степени, психологического. В центре беседы стоит болезненный вопрос: что происходит с государством, когда оно добровольно отказывается от инструментов собственной безопасности, не добиваясь симметричных шагов от противоположной стороны? Если говорить предельно практично, логика выступающего такова: безопасность не терпит романтизма. В международной политике красивые формулы вроде «общего дома» могут звучать возвышенно, но если за ними не стоит реальный баланс сил, они превращаются в риторику, прикрывающую капитуляцию. Это напоминает ситуацию из психологии отношений: один человек искренне верит в взаимность, а другой использует его открытость как ресурс. На уровне государств цена такой наивности — уже не личная травма, а изменение всей архитектуры мира. Спицын фактически предлагает рассматривать конец ОВД как не отдельную ошибку, а итог идеологического перелома. Сначала меняется язык, затем система понятий, затем критерии допустимого, и только потом приходит политическое решение. Это очень важная мысль. История редко рушится одним указом; сначала рушится картина мира. Когда элита начинает считать собственную силу чем-то устаревшим, а уступку — высшей формой морали, государство входит в фазу стратегического самоотречения. Здесь есть интересный философский парадокс. Намерение «снизить напряжённость» может казаться гуманным. Но гуманизм без трезвого анализа силы нередко становится формой беспомощности. В этом смысле беседа затрагивает вечную проблему: где проходит граница между миролюбием и самообманом? В религиозной, философской и политической традиции этот вопрос всегда был острым. Христианское смирение в личной жизни и государственная ответственность — не одно и то же. Йогическая осознанность учит не действовать из иллюзии. Военная стратегия учит, что разоружение имеет смысл только при взаимности. А история показывает, что идеалистический язык часто используется для очень материальных геополитических результатов. Отдельно заметен спор о том, виновата ли система. Ведущий склоняется к мысли, что если предатели смогли подняться наверх, значит были структурные дефекты. Спицын сопротивляется этой постановке и утверждает обратное: проблема не в конструкции государства, а в феномене мимикрии элит. Это тоже не пустой тезис. Любая сложная система — советская, капиталистическая, либеральная, имперская, демократическая — уязвима, если люди, управляющие ею, научаются говорить на языке лояльности, скрывая противоположные цели. В этом есть почти биологическая аналогия: организм может быть сильным, но если иммунная система не распознаёт замаскированный патоген, разрушение начинается изнутри. При этом позиция Спицына, как и любая сильная позиция, не лишена уязвимости. Когда всё объясняется предательством конкретной группы, появляется риск персонализировать слишком сложный процесс. История больших распадов редко сводится только к злой воле нескольких фигур. Обычно там есть и усталость общества, и кризис элит, и накопленные внутренние противоречия, и иллюзии интеллигенции, и внешнее давление, и экономические факторы. Но в рамках этой беседы акцент сделан именно на политической ответственности верхушки — и в этом есть своя правота: какими бы ни были системные проблемы, последнее решение всё равно принимают конкретные люди. Особенно важен мотив языка как инструмента демонтажа. Сначала звучат слова о мире, европейском единстве, гуманизации, новом мышлении. Сами по себе эти слова не ложны — как и многие благородные идеи, они могут быть наполнены разным содержанием. Но если за ними не следуют равные обязательства всех сторон, они превращаются в ширму. Это напоминает и современные медиапрактики, и корпоративную культуру, и даже личную жизнь: человек может говорить о свободе, зрелости, осознанности — и одновременно разрушать то, что обязан защищать. Слова становятся не выражением истины, а её заменителем. В практическом остатке вывод беседы довольно жёсткий: 1. Односторонние уступки в вопросах безопасности почти всегда оборачиваются новыми угрозами. 2. Идеологический разоружающий дискурс опасен, если не подкреплён взаимностью и контролем. 3. Государство может быть разрушено не только внешним ударом, но и внутренним размыванием воли элиты. 4. Предательство редко приходит под своим именем — чаще оно приходит в виде благородных формул. 5. Исторические уроки имеют смысл только тогда, когда распознаются не задним числом, а в настоящем. Если смотреть глубже, беседа посвящена не только распуску ОВД. Она о более широкой вещи — о том, как общество идеализирует намерения и недооценивает последствия. Людям вообще свойственно любить красивый образ больше, чем сложную реальность. Это касается и политики, и любви, и религии, и исторической памяти. Мы часто выбираем не то, что истинно, а то, что психологически приятно. Но реальность, как правило, возвращается счётом. Можно не соглашаться с отдельными оценками, с резкостью формулировок, с персональными акцентами. Но сама постановка вопроса значима: можно ли строить мир, игнорируя структуру силы? История последних десятилетий показывает, что нет. Мир без равновесия легко оказывается не миром, а паузой перед новым конфликтом. И здесь возникает, пожалуй, главный философский нерв всей беседы: что опаснее для государства — внешний враг, которого видно, или внутренняя иллюзия, которая выглядит как добро и прогресс?