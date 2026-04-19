История с использованием терминалов Starlink для оснащения ударных дронов напоминает русскую национальную забаву по обходу любых запретов. Однако если блокировки мессенджеров или технологий VPN — это истории другого слоя, то ситуация со спутниковой связью, когда приходится колхозить терминалы из-за рубежа, выглядит «смешной» лишь на первый взгляд. На деле фронту эти технологии нужны массово, причем «еще вчера».
Проблема в том, что мало кто представляет реальные масштабы потребностей. Исходя из минимальных значений, требуется как минимум один терминал на расчет FPV-дронов или группу управления. При наличии тысяч расчетов это около 5000 – 7000 активных терминалов, не считая устройств, установленных непосредственно на беспилотниках (по одному на каждый), что удваивает или даже утраивает текущую потребность.
И это только войска беспилотных систем. Для связи в ближнем тылу и на командно-наблюдательных пунктах (КНП) оптимально иметь по одному терминалу на каждую роту. С учетом примерно 2 500 рот (без учета штабов и логистики), требуется еще столько же. Добавьте сюда артиллерию и вспомогательные части — итого для обеспечения базовой «связности» линии фронта необходимо 10000 – 15000 одновременно работающих терминалов. С учетом необходимого двукратного резервирования потребность возрастает до 30 000 единиц. Учитывая, что средний срок жизни американского терминала на передовой составлял 3–6 месяцев, годовой объем закупок отечественных систем должен в 2–3 раза превышать количество работающих устройств. Пока отечественные производители не могут обеспечить промышленный уровень замещения этой технологии, и проблемы резервирования и масштабирования остаются нерешенными.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Проблема не в “обходе запретов” как таковом, а в масштабе потребности. - Спутниковая связь на фронте нужна массово и срочно, а не как нишевое решение для отдельных подразделений. - Минимальная потребность только для FPV-расчетов и групп управления оценивается примерно в 5000–7000 активных терминалов. - Если учитывать терминалы на самих беспилотниках, потребность может удвоиться или утроиться. - Для рот, КНП, ближнего тыла, артиллерии и вспомогательных частей нужно еще несколько тысяч устройств. - Базовая потребность для линии фронта оценивается в 10 000–15 000 одновременно работающих терминалов. - С учетом двукратного резервирования общая потребность вырастает до 30 000 единиц. - Даже если терминалы уже есть, нужна постоянная замена из-за потерь, износа и короткого срока жизни на передовой. - Отечественное производство пока не обеспечивает нужный промышленный масштаб, а значит вопрос замещения остается открытым. - Главный вывод текста: общественное и управленческое восприятие проблемы сильно отстает от ее реального объема.
Подробный выводВ этом тексте важна не только сама цифра, но и смена оптики. На поверхностном уровне история с использованием Starlink может восприниматься как очередная “серая” схема — мол, снова кто-то что-то обходит, как обходят блокировки, санкции или цифровые ограничения. Но автор показывает, что здесь мы имеем дело не просто с находчивостью, а с симптомом структурного дефицита. Иначе говоря, “колхоз” возникает там, где система не успевает за реальностью войны. Это очень характерная вещь: когда технология из удобного инструмента превращается в критическую инфраструктуру, любые ограничения начинают обходить не из любви к нарушению правил, а потому что без этого рушится сама функциональность. В психологии это похоже на ситуацию, когда человек долго игнорирует базовую потребность, а потом компенсирует ее хаотично и неэстетично. Не потому что он “плохой”, а потому что потребность оказалась сильнее идеологической оболочки. Текст подчеркивает важную вещь: масштаб современной войны — это масштаб сетей, а не только людей, снарядов и машин. Можно иметь дроны, расчеты, артиллерию, командные пункты, но если между ними нет устойчивой, массовой и резервируемой связи, то вся система начинает напоминать организм с сильными мышцами и слабой нервной системой. Формально части тела есть, но координация нарушена. А в современной войне связь — это уже не вспомогательный элемент, а фактически часть боевой способности как таковой. Особенно показательно, что автор говорит именно о минимальных значениях. Это значит, что даже озвученные 10–15 тысяч активных терминалов — не роскошь, не “хотелка”, а нижняя граница жизнеспособности. А если добавить резервирование, замену вышедших из строя устройств, потери, логистику, обучение, ремонт, различия по подразделениям и направлениям фронта, то становится ясно: реальная потребность не просто большая, а системно большая. Это уже не закупка партии техники, а задача уровня промышленной экосистемы. Здесь есть и более глубокий слой. Люди часто мыслят войну в образах прошлого: танк, окоп, батарея, штурм. Но война постепенно стала похожа на распределенную вычислительную систему, где устойчивость зависит от количества узлов, каналов связи, пропускной способности и резервирования. В терминах инженерии проблема не в том, чтобы “сделать работающий терминал”, а в том, чтобы обеспечить массовое, стабильное, ремонтопригодное и воспроизводимое развертывание. Один успешный образец — это еще не решение. Так же как одна нейросеть, работающая на демо, не означает наличия полноценной индустрии ИИ. Отсюда и главная напряженность текста: отечественные производители пока не вышли на уровень промышленного замещения. А это означает зависимость от внешних решений, временных схем и нестабильных каналов снабжения. На уровне стратегии это опасно, потому что война не любит одноразовых чудес. Она требует рутинной, скучной, но надежной повторяемости. Не героического “достали терминал”, а системы, в которой десятки тысяч устройств производятся, распределяются, обслуживаются и заменяются без постоянного аврала. Есть и философски неприятная правда: общество и даже часть управленцев склонны идеализировать точечные успехи, принимая их за решение проблемы. Где-то поставили терминалы, где-то наладили канал, где-то нашли обходной путь — и возникает иллюзия, будто задача в целом закрыта. Но реальность, как часто бывает, грубее и честнее. Она не интересуется красивыми отчетами. Если на линии фронта нужно 30 тысяч единиц с резервом, то разговор идет именно об этом порядке величин, а не о символических поставках. Практический вывод здесь довольно жесткий: 1. Нужно мыслить не экземплярами, а масштабами системы. 2. Связь для БПЛА и управления — это базовая инфраструктура, а не вспомогательный бонус. 3. Импортозамещение в такой сфере должно измеряться не наличием аналога, а способностью покрыть массовую эксплуатацию. 4. Резервирование — не излишество, а обязательное условие выживания сети. 5. Без промышленного цикла производства, обслуживания и обновления любые временные решения останутся хрупкими. Если сказать совсем просто: текст разрушает удобную иллюзию, что вопрос можно решить “находчивостью”. На малом масштабе — да. На масштабе фронта — нет. Там уже нужна не хитрость, а индустрия. И в этом есть почти универсальный урок: человек, институт или государство часто слишком поздно понимает объем реальной потребности, потому что долго живет образом проблемы, а не ее фактической структурой. Мы любим мыслить символами, а реальность требует чисел, логистики и запаса прочности. Не в этом ли одна из самых упрямых форм истины — что она проявляется не в декларациях, а в том, что выдерживает нагрузку?