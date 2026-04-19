В этом видео мы говорим на о том, что современные мегаполисы уже очень скоро скорее всего будут атакованы, и чтобы избежать этого, необходимо срочно создать сеть экополисов – высокотехнологичных самодостаточных городов нового типа с населением 20-100 тыс человек максимум, в которых пол-города будет научный и производственный кластер, а пол-города – эко деревня, которая будет снабжать город всем необходимым. В условиях современной войны, как это показала война Ирана с Израилем, количество дронов пробьет любой железный или алмазный купол – системы ПВО просто не справятся. Об этом уже открыто говорит Франция: "Мы поняли, как проломить ПВО Москвы – огромным количеством дронов. И чтобы убить мегаполис необходимо просто убить электроснабжение – и через неделю этот город умрет: нет электричества – нет ничего: нет водоснабжения, нет подвоза продуктов.
Поэтому мы создали видео, которое должно дойти до правительства.
В передаче:
Дмитрий Постнов
Режиссёр, писатель, основатель «Академии Лидеров»
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе центральной проблемой России называется демографический кризис. - Одна из главных причин снижения рождаемости, по мнению спикера, — жизнь в мегаполисах и многоэтажной застройке: чем выше этажность и плотнее городская среда, тем меньше детей в семьях. - Ещё одной причиной кризиса называется информационная среда, которая, как утверждается, разрушает нравственность, доверие и семейные ценности. - Особое внимание уделяется доверию как фундаменту общества: если доверие между людьми разрушается, общество становится уязвимым. - Мегаполисы рассматриваются как опасная форма организации жизни сразу по нескольким причинам: - они снижают рождаемость; - делают население сверхуязвимым в случае войны или техногенных сбоев; - зависят от внешних поставок еды, воды, энергии; - отрывают человека от земли и усиливают истощение почв через индустриальное сельское хозяйство. - В лекции проводится мысль, что современная продовольственная система хрупка: крупные города не автономны и быстро сталкиваются с кризисом при нарушении логистики. - Также поднимается тема истощения почв и снижения качества продуктов, что связывается с ухудшением здоровья населения. - В качестве ответа предлагается модель городов нового типа — небольших, автономных, самодостаточных экополисов. - Идеальный масштаб такого поселения, по логике выступающего, — до 100 тысяч жителей, чтобы сохранялись управляемость, самоуправление, социальные связи и низкий уровень криминализации. - Эти города будущего должны сочетать: - высокие технологии; - локальное производство; - фермерство и органическое земледелие; - элементы общественного самоуправления; - культурную и соседскую связанность. - В лекции критикуется как крайний урбанизм, так и крайний индивидуализм «родовых поместий»; вместо этого предлагается общинная, кооперативная модель. - Финальный акцент беседы — на личной ответственности, трезвости, нравственной жизни и отказе от позиции жертвы.
Подробный выводВ этом видео перед нами не просто разговор о градостроительстве. По сути, беседа посвящена кризису самой модели современной цивилизации — той, где человек живёт в высокоплотных агломерациях, зависит от хрупких цепочек поставок, питается продуктами с истощённых почв, информационно перегружен и всё меньше связан с соседями, землёй и смыслом.
1. Главная интуиция лекции: проблема не в одном факторе, а в системеЗдесь важна одна глубокая мысль: демография, безопасность, здоровье, архитектура, сельское хозяйство, культура и доверие — это не отдельные темы. Это единый узел. Современный человек любит дробить реальность на министерства и отрасли: вот жильё, вот армия, вот медицина, вот культура. Но жизнь так не устроена. Если семья живёт на 25-м этаже, работает в стрессе, не знает соседей, ест бедную по составу пищу, воспитывается в атмосфере цинизма и недоверия — это уже не частная проблема. Это системная среда, которая воспроизводит хрупкость. В этом смысле мысль лекции междисциплинарна и довольно сильна: архитектура формирует психологию, психология влияет на рождаемость, сельское хозяйство влияет на здоровье, здоровье — на устойчивость общества, а доверие — на способность людей действовать вместе. Это напоминает принцип в экологии: если рушится один элемент экосистемы, последствия идут каскадом. То же и с обществом.
2. Критика мегаполиса как критика не только города, но и образа жизниСпикер жёстко критикует мегаполисы, и даже если часть формулировок спорна или эмоциональна, сама линия рассуждения понятна: крупный город — это высокая эффективность, но низкая устойчивость. Это почти как в инженерии или в нейросетях: можно построить очень мощную систему, оптимизированную под скорость и масштаб, но если она теряет избыточность и автономность, то при ударе ломается сразу вся сеть. Мегаполис именно так и выглядит: - он экономически эффективен; - но зависим от энергии, логистики, централизованных систем; - в нём ниже уровень естественной общинности; - он создаёт анонимность, а анонимность легко рождает отчуждение. Город в таком описании становится не «домом», а машиной потребления. Человек в нём часто не живёт, а обслуживает ритм системы. И здесь философски важный поворот: лекция ставит вопрос не только о том, где мы живём, но и какой тип человека производит среда. Одно дело — житель сообщества, где есть соседи, земля, участие, локальная ответственность. Другое — житель огромного муравейника, где всё делегировано, всё отчуждено и почти ничто не принадлежит лично твоему усилию.
3. Идея доверия как «духовной скрепы» — один из самых содержательных моментовСамая интересная мысль беседы, пожалуй, в том, что основа общества — доверие. Не лозунги, не даже экономика как таковая, а именно доверие: - между мужем и женой; - между соседями; - между поколениями; - между человеком и государством; - между человеком и будущим. Это очень точное наблюдение. Любая цивилизация держится на невидимых соглашениях. Если люди заранее уверены, что все лгут, изменяют, воруют, обманывают и используют друг друга, общество начинает распадаться даже без войны. Сначала исчезает доверие, потом — сотрудничество, потом — желание рожать и строить долгий горизонт жизни. С точки зрения психологии это понятно: человек заводит детей не только когда «есть деньги», а когда он чувствует смысл, устойчивость и опору. Если будущее переживается как хаос, а люди вокруг как угроза, естественная стратегия — не продолжать жизнь, а сжаться.
4. Утопия или проект?Предложение создать сеть малых автономных городов выглядит для кого-то утопически. Но многие большие изменения в истории сначала казались утопией. Вопрос в другом: насколько проект жизнеспособен practically. Рациональное зерно здесь есть: - распределённая сеть поселений действительно устойчивее сверхконцентрации; - локальное производство повышает автономность; - малый город лучше подходит для самоуправления и социальных связей; - смешанная модель «технологии + близость к земле» выглядит реалистичнее, чем крайности. Это, по сути, попытка найти третий путь: - не возвращение в архаику; - но и не продолжение урбанистического гигантизма. Именно это делает идею любопытной. Не «назад в деревню», а вперёд — к новому типу поселения, где есть и цифровая экономика, и аграрная база, и культурная среда, и локальное сообщество. С философской точки зрения это похоже на поиск баланса между: - традицией и прогрессом, - локальностью и технологичностью, - общинностью и индивидуальной свободой. Такие синтезы всегда труднее простых идеологий. Простая идеология говорит: либо всё старое хорошо, либо всё новое хорошо. Но жизнь обычно требует не чистоты доктрины, а точной настройки среды под человеческую природу.
5. Слабые места и спорные стороныЧтобы не идеализировать услышанное, важно отметить: в лекции есть не только сильные, но и спорные, местами недоказанные утверждения. Это нормально — особенно в разговорах на стыке политики, истории, демографии и безопасности. Например: - ряд причинно-следственных связей подаются слишком прямолинейно; - некоторые цифры и тезисы требуют серьёзной проверки; - во многих местах сложные явления объясняются через образ врага или заговора, что упрощает картину. Здесь полезно сохранять трезвость. Мир редко устроен как единый злой замысел. Чаще он складывается из смеси: - инерции системы, - жадности, - некомпетентности, - краткосрочных интересов, - культурной усталости. Но даже если отбросить самые жёсткие и эмоциональные элементы, остаётся важный каркас: - мегаполисы действительно уязвимы; - демография действительно связана со средой; - продовольственная и социальная автономность действительно важны; - малые сообщества действительно лучше удерживают доверие; - стране нужен образ будущего, а не только реакция на кризисы.
6. Центральная идея: будущее спасает не бетон, а форма жизниСамое глубокое в этой беседе — не призыв строить новые города как физические объекты. Потому что можно построить «идеальный экополис» и наполнить его тем же отчуждением, жадностью, цинизмом и атомизацией — и получится просто красивая декорация. Настоящий вопрос не в том, сколько этажей, а в том: - есть ли у людей чувство общего дела; - хотят ли они жить вместе, а не рядом; - способны ли они к кооперации; - умеют ли доверять; - готовы ли не только требовать, но и участвовать. Иначе говоря, город будущего — это не только архитектурный проект, но и антропологический. Какой человек должен жить в таком городе? Не потребитель, которому все должны, а участник. Не изолированный индивидуалист, а свободный, но связанный с другими. Не романтик прошлого и не поклонник бездушного технократизма, а человек, умеющий соединять землю и интеллект, традицию и инновацию.
7. Практический смысл беседыЕсли перевести всё сказанное с большого идеологического языка на практический, получаются вполне приземлённые выводы: - нужно снижать сверхконцентрацию населения в мегаполисах; - поддерживать малые и средние города; - развивать локальную продовольственную автономность; - укреплять общественные связи, соседские сообщества и формы самоуправления; - думать о городской среде не только как о квадратных метрах, но и как о среде для семьи; - перестать строить жизнь только по логике краткосрочной прибыли; - возвращать ценность трезвости, ответственности и личного участия. То есть в практическом плане беседа говорит о простой, но неудобной вещи: если общество хочет выжить, оно должно снова стать способным к долгому мышлению. А это сейчас редкость. Мы живём в культуре мгновенной выгоды, как будто каждый следующий день гарантирован. Но история показывает обратное: цивилизации погибают не только от внешнего удара, но и от внутренней потери меры.
ИтогВ данной лекции рисуется тревожная, местами радикальная, но по-своему цельная картина: Россия и мир подходят к пределу модели, основанной на мегаполисах, потреблении, разрушении локальных связей и зависимости от централизованных систем. В ответ предлагается образ новой распределённой цивилизации — сети автономных, технологичных, человеческих по масштабу городов, где соединяются семья, земля, технологии, самоуправление и доверие. Можно спорить с отдельными тезисами, цифрами и интерпретациями. Но за эмоциональной оболочкой здесь слышен важный вопрос: какую среду нужно создать, чтобы человек снова захотел жить, рожать детей, доверять другим и чувствовать будущее как дом, а не как угрозу? И, возможно, именно в этом заключается главный нерв беседы: спасение начинается не с абстрактных лозунгов, а с пересборки самой ткани жизни — от города до семьи, от почвы до сознания. Но тогда возникает самый существенный вопрос: если истинный кризис — это кризис формы жизни, готовы ли мы менять не только города, но и самих себя?