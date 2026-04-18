Наш Вектор Будущего — Созидаем вместе!
Виктор Ефимов, Михаил Величко, Михаил Кривоносов, Николай Жаринов, Тамара Калинина.
Интервью с участниками Всероссийского форума «Вектор будущего», который состоялся в марте 2026 года в г. Касимов.
Всероссийский форум «Вектор будущего» — это пространство осмысленного диалога о будущем России, где встречались эксперты, предприниматели, общественные деятели и активные граждане. Форум был посвящён поиску практических решений в сфере экономики, управления, образования, культуры и гражданских инициатив.
Форум направлен на реализацию Указа Президента РФ №809 «Об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Миссия форума — стать практической площадкой для формирования созидательного будущего России. kasimovforum2026.ru/
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео рассказывается о форуме, который вырос из сообщества выпускников школы Виктора Алексеевича Ефимова. - Изначально идея была простой: перестать общаться только онлайн и начать встречаться вживую. - Первая сила проекта — живое человеческое объединение, когда люди узнают «своих» не по статусу, а по внутреннему отклику. - Встреча в Касимове из локальной дружеской инициативы постепенно превратилась в полноценный всероссийский форум. - Организаторы подчеркивают, что форум был создан обычными людьми без указаний и поддержки “сверху”. - Важная цель таких мероприятий — укрепление духовно-нравственных оснований общества и поддержка созидательных перемен. - Особый акцент сделан на малые города, где подобные инициативы могут быть особенно услышаны и принести живой результат. - Участники увидели большой общественный запрос на доброжелательное, осмысленное, совместное действие. - Форум дал не только выступления, но и личные связи, доверие, обмен идеями и готовность к дальнейшему сотрудничеству. - Уже появились новые желающие проводить подобные форумы в своих городах. - Звучит мысль, что настоящие изменения должны идти снизу, мирным и созидательным путем, а не через разрушение и революцию. - Отдельные выступающие связывают будущее страны с возвращением к корням, ответственности, совести, честности перед собой. - Подчеркивается, что человек должен осознать себя не пассивным наблюдателем, а субъектом, творящим свою жизнь и общественную реальность. - Форум оценивается как успешный и для города Касимова, и как возможная модель для дальнейшего масштабирования.
Подробный вывод
1. Главный смысл беседы — переход от разговора к действиюВ данной лекции особенно ясно звучит одна простая, но сильная мысль: люди устали быть только зрителями и комментаторами. Долгое время общение шло через интернет, чаты, ролики, дистанционные курсы. Это важно, но в какой-то момент любая идея упирается в предел цифрового общения. Как нейросеть без реального мира остается только моделью, так и сообщество без живых встреч рискует остаться симуляцией единства. Здесь произошел качественный переход: из информационного сообщества — в сообщество действия. И это, пожалуй, один из самых ценных моментов. Не потому, что форум сам по себе решает все проблемы, а потому, что он показывает: между “мы согласны” и “мы сделали” лежит пропасть, и эти люди попробовали ее перейти.
2. Малый город как точка сборки будущегоОчень показательно, что акцент сделан не на столицах, а на малых городах. В этом есть и практический, и почти философский смысл. Мегаполис часто похож на огромную информационную машину: все шумит, но мало что укореняется. Малый город — это более живая ткань, где связи между людьми плотнее, последствия действий заметнее, а энергия инициативы не растворяется так быстро. То есть выбор Касимова — это не просто логистика. Это почти мировоззренческий жест: будущее страны собирается не только в центрах власти, но и в местах, где еще сохраняется человеческий масштаб жизни. В истории так бывало не раз: большие перемены нередко рождались не там, где громче всего говорят, а там, где еще возможно реальное доверие между людьми.
3. Сила форума — не в официозе, а в подлинностиОдин из участников очень точно различает два типа форумов: - форумы “для галочки”; - форумы, которые собираются потому, что людям действительно есть что сказать. Это важное различие. Сегодня много публичных форм существует как оболочка без внутренней жизни. Есть сцена, микрофон, баннеры, отчетность — но нет события. А здесь, судя по описанию, произошло именно событие, потому что было внутреннее содержание. Особенно интересно замечание, что главное на таких встречах — не только то, что говорится с трибуны, а то, что происходит в кулуарах. Это очень жизненно. Формальная структура нужна, но реальные перемены часто начинаются в пространстве доверительного разговора. Социальная ткань строится не приказом, а отношениями. Если говорить шире, любое общество держится не только на институтах, но и на невидимых нитях — доверии, уважении, общих смыслах. Когда они ослабевают, даже хорошие структуры работают плохо. Когда они укрепляются — даже скромные ресурсы дают сильный эффект.
4. Идея перемен “снизу” как альтернатива разрушениюВ беседе несколько раз подчеркивается, что нынешнее время трудное, а общественные изменения необходимы. Но предлагаемый путь — не бунт, не революционный слом, а созидательное самоорганизованное движение снизу. Это зрелая мысль. История показывает: разрушить старое часто легче, чем вырастить новое. Революция обещает быстрый выход, но нередко приводит к еще большей травме. Созидание же медленнее, скромнее, не такое эффектное — зато оно укореняет изменения в людях, а не только в лозунгах. Здесь есть интересная параллель с психологией: человек не меняется устойчиво от одного эмоционального всплеска; он меняется через новые привычки, новые связи, новую внутреннюю опору. Так же и общество. Поэтому смысл таких форумов не просто в обсуждении “правильных идей”, а в тренировке новой общественной практики: собрались, договорились, сделали, поддержали друг друга, передали опыт дальше.
5. Духовно-нравственная тема: риск пафоса и реальная глубинаФраза о восстановлении духовно-нравственного начала сегодня может звучать слишком широко и даже настораживать, если она превращается в риторику. Но в этом видео, по крайней мере по интонации, она наполняется более конкретным содержанием: - честность перед собой; - ответственность за свою жизнь; - совесть как внутренний ориентир; - способность объединяться ради общего блага; - возвращение к корням и уважение к предкам; - осознание себя не потребителем, а творцом. То есть духовность здесь понимается не как мистический туман, а скорее как качество внутреннего строя человека. Это важное различие. Потому что часто люди идеализируют “духовность”, убегая от реальности. А здесь, наоборот, звучит попытка связать высокие слова с практикой жизни. Хотя, конечно, всегда есть риск идеализации народа, прошлого, корней, “славы предков”. Это тонкое место. История не бывает только светлой; народ — не только великий, но и противоречивый; корни могут вдохновлять, но не заменяют живой работы в настоящем. И все же как источник смысла такая апелляция понятна: людям нужен не только план мероприятий, но и ощущение исторической глубины.
6. Человек как творец: сильная идея, если понимать ее трезвоОдин из центральных мотивов — человек не должен быть жертвой обстоятельств; он творит свою жизнь. Это мощная и вдохновляющая мысль. Но ее важно держать в балансе. С одной стороны, да: если человек полностью отказывается от ответственности, он теряет субъектность, превращается в наблюдателя, который только жалуется на эпоху. С другой стороны, нельзя впадать и в противоположную крайность, будто человек всемогущ и полностью сам создает все происходящее. Это уже идеализация контроля. Реальность сложнее: на нашу жизнь влияют история, экономика, культура, случай, здоровье, социальная среда. Но в пределах этих условий у человека действительно остается пространство свободы. И вот в этой беседе ценна именно попытка вернуть человеку чувство: я могу начать с себя, с малого, с честного действия, с объединения с другими. Это не абсолютная власть над миром, но это реальная власть над направлением собственной жизни.
7. Форум как форма пробуждения гражданского обществаЕсли отбросить эмоциональную оболочку, то речь идет о вполне конкретном процессе: о формировании горизонтальных связей между активными людьми. А это и есть один из базовых признаков живого гражданского общества. Не в абстрактном политологическом смысле, а в человеческом: люди сами договариваются, сами инициируют, сами создают площадки, сами ищут решения локальных задач. Это важнее, чем кажется. Потому что общество деградирует тогда, когда все ждут команды или спасителя. И наоборот, оно оживает тогда, когда возникают инициативы, не основанные только на принуждении или выгоде. В этом смысле форум в Касимове — не просто мероприятие, а модель социального поведения: - не ждать, - не жаловаться, - не идеализировать внешнюю силу, - а входить в сотрудничество и делать посильное.
8. Почему эта история вызывает откликИстория форума цепляет не масштабом, а именно человеческой достоверностью. Здесь есть несколько сильных психологических моментов: - люди искали “своих”; - получили опыт реального единства; - почувствовали, что могут больше, чем думали; - увидели, что общественный отклик существует; - пережили опыт совместного созидания. Это очень важные переживания. Человек вообще глубоко нуждается в принадлежности, смысле и действии. Когда эти три вещи соединяются, появляется энергия, которой не даст ни одиночное чтение, ни бесконечное онлайн-обсуждение.
ИтогГлавная ценность этого видео не столько в отдельных лозунгах или докладах, сколько в демонстрации живого принципа: будущее возникает там, где люди перестают быть разрозненными наблюдателями и становятся соучастниками общего дела. Форум в Касимове показан как пример того, что: - самоорганизация возможна; - малые города могут быть центрами смысловой сборки; - духовно-нравственные темы могут обсуждаться не отвлеченно, а практически; - общественные перемены могут начинаться снизу, через доверие, личные связи и конкретное действие. Если смотреть глубже, то беседа посвящена не просто одному форуму, а вопросу: может ли общество снова научиться быть обществом, а не набором отдельных людей? И, пожалуй, здесь дан осторожный, но вдохновляющий ответ: да, может — если начнет с честности, ответственности, совести и готовности действовать вместе. И остается открытый вопрос: где проходит граница между красивой идеей общего будущего и тем реальным внутренним усилием, без которого никакое будущее так и не станет настоящим?