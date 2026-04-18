Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Как блокировки убивают влияние России | Тарас Сидорец

19 0
Переслано от: Книжный День

Телеграм-канал Тараса: https://t.me/tarik_news

Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx

Медиатехнолог Тарас Сидорец говорит о вещах которые принято обсуждать вполголоса. Почему блокировки платформ это не защита от иностранного влияния а способ насильно загнать аудиторию в сырые отечественные продукты и отчитаться за освоенные миллиарды. Как сто миллионов русскоязычных пользователей за рубежом оказались отрезаны от российского контента. И почему пророссийские политики и блогеры в Молдавии и других странах СНГ используются как разовый инструмент — а потом остаются один на один с западными спецслужбами.

Шон Стоун. Новый мировой порядок. Стратегия империализма.
OZON: https://www.ozon.ru/product/novyy-mirovoy-poryadok-strategiya-imperializma-shon-stoun-2167975277/?__rr=1
WB: https://www.wildberries.ru/catalog/438953424/detail.aspx

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 — Вступление: почему общество парадоксально поддерживает Павла Дурова, а не чиновников
02:34 — Отказ от 100 миллионов русскоязычных за рубежом: истинная цена блокировок
06:00 — Миллиарды на ветер: траты на создание «убийц YouTube» и колоссальные убытки ВК
07:39 — Двойные стандарты: как власть реагирует на жалобы Бони из запрещенных соцсетей
10:57 — Крах алгоритмов: почему отечественные соцсети превратились в обычный «телевизор в смартфоне»
14:36 — Скрытие провалов: блокировки как метод чиновников отчитаться за освоенные миллиарды
18:47 — Эффект «теплой ванны»: как наверх докладывают только хорошие новости (горький опыт 2014 года)
36:08 — Двуличие на ТВ: почему эксперты публично ругают западные платформы, но любят их за кулисами
46:25 — Провал мягкой силы: как российские политтехнологи засвечивают и подставляют блогеров в Молдавии
54:23 — Одноразовый актив: почему Запад содержит своих агентов (Soros, USAID), а РФ бросает союзников после выборов

#Сидорец #Интернет #Блокировки #ВК #Telegram #МягкаяСила #Молдавия #Цензура #Аналитика

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Главная тема беседы — блокировки и ограничения интернета в России как фактор, который может ослаблять, а не усиливать российское влияние. - Обсуждается идея, что борьба с Telegram и продвижение отечественных платформ вроде MAX, VK, RuTube подается как вопрос безопасности, но у собеседника есть сомнения в искренности этой аргументации. - Тарас Сидорец считает, что объяснение про защиту от мошенников выглядит неубедительно и воспринимается как формальный предлог. - Высказывается мысль, что Россия рискует отрезать себя от русскоязычного мира за пределами страны, а это стратегически вредно. - Подчеркивается, что русскоязычное пространство — это не только население России, но и десятки миллионов людей за ее пределами, с которыми нужно сохранять коммуникацию. - Ограничения интернета, блокировки сервисов и давление на привычные платформы, по мнению собеседника, ведут к потере аудитории, доверия и мягкой силы. - Отдельная критика направлена на неэффективность государственных и окологосударственных цифровых проектов, в которые вложены большие деньги, но которые не стали полноценной заменой глобальным платформам. - Сидорец говорит о сырости отечественных продуктов: они, по его мнению, не обеспечивают нормальной конкуренции, роста аудитории и органического распространения контента. - Звучит тезис, что запретами нельзя компенсировать слабость продукта: если платформа неудобна или технологически отстает, принуждение не решит проблему. - Упоминается рост использования VPN, что создает дополнительный парадокс: вместо повышения безопасности трафик уходит через внешние сервисы и иностранную инфраструктуру. - Собеседник опасается, что часть решений может приниматься не из стратегической логики, а для того, чтобы оправдать уже потраченные бюджеты и скрыть провал цифровых инициатив. - Много внимания уделяется проблеме искаженной обратной связи наверх: руководство может получать приукрашенную картину, где “все хорошо”, хотя внизу накапливается раздражение. - Проводится параллель с Украиной, где, по мнению Сидорца, самообман, мифы и фильтрация неприятной информации привели к тяжелым последствиям. - Отмечается, что в медиа и экспертной среде может работать самоцензура: не обязательно прямая команда сверху, достаточно атмосферы страха и ожиданий. - Сидорец выступает не против создания российских платформ как таковых, а за то, чтобы они были действительно качественными, конкурентными и технологически зрелыми. - Поднимается более широкий вопрос: Россия, если хочет быть крупным цивилизационным центром, не может позволить себе сужение коммуникации только до внутреннего контура. - В финале беседы также критикуется стиль внешнеполитической и информационной работы России за рубежом: она, по мнению собеседника, часто несистемная, краткосрочная и не защищает собственных союзников.

Подробный вывод

1. В центре беседы — не столько Telegram, сколько вопрос доверия

В этом видео спор о мессенджерах на самом деле оказывается только верхушкой айсберга. Речь идет о более глубокой вещи: верит ли общество официальным мотивам ограничений. Когда власть объясняет действия заботой о безопасности, а значительная часть людей воспринимает это как прикрытие иных интересов, возникает разрыв между декларируемым и переживаемым. А именно этот разрыв и разрушает доверие. В политике, как и в психологии, проблема часто не в самом ограничении, а в том, что человек чувствует: ему говорят не всю правду. Сидорец многократно возвращается именно к этому: его тревожит не только сам факт блокировок, а нечестность или неполнота объяснения, из-за чего общество начинает достраивать собственные версии происходящего.

2. Блокировки могут ослаблять российское влияние вовне

Одна из самых сильных мыслей беседы: Россия влияет не только внутри своих границ. Если смотреть шире, русскоязычное пространство — это культурная, информационная и историческая сеть, которая выходит далеко за пределы страны. Поэтому ограничение привычных каналов коммуникации может ударить не только по внутреннему комфорту пользователей, но и по способности России: - доносить свою позицию за рубеж, - удерживать культурную связь с русскоязычной аудиторией, - вести информационную конкуренцию, - поддерживать лояльные или хотя бы нейтральные среды в соседних странах. Здесь просматривается важная геополитическая логика: великая держава не может быть влиятельной, если она сама себя информационно сжимает. Закрытость иногда может давать тактический контроль, но стратегически она часто ведет к потере дыхания. Это похоже на организм: можно наложить жесткий жгут, чтобы на время остановить кровь, но если держать его слишком долго — начнется отмирание тканей. Так и с цифровой средой: чрезмерный контроль способен убить живой обмен.

3. Нельзя построить сильную экосистему только административным нажимом

Собеседник не отрицает, что у России должны быть свои платформы. Напротив, он прямо говорит, что отечественные сервисы нужны. Но его позиция прагматична: свой продукт должен быть хорошим не по приказу, а по качеству. Это очень трезвая мысль. Технологическая среда развивается не через лозунг “пользуйтесь нашим”, а через сочетание факторов: - удобства, - скорости, - алгоритмов, - экосистемности, - доверия, - органического роста аудитории. Если сервис сырой, плохо масштабируется, не дает роста авторам, не удерживает внимание пользователей и не решает их реальные задачи, то блокировка конкурента превращается не в развитие, а в принудительную пересадку на слабый инструмент. В экономике это напоминает ситуацию, когда неконкурентоспособный завод вместо модернизации требует запретить импорт. На короткой дистанции это может создать видимость успеха. На длинной — приводит к застою.

4. Ключевая претензия — не к идее цифрового суверенитета, а к качеству ее реализации

Беседа не антисистемная в простом смысле. Скорее, она выражает позицию человека, который признает необходимость суверенитета, но считает, что он реализуется неубедительно. Это важное различие. Сидорец фактически говорит: - цифровой суверенитет нужен; - отдельный контур интернета, вероятно, неизбежен; - отечественные платформы необходимы; - но если они создаются неэффективно, с имитацией результатов и плохой технологией, это дискредитирует саму идею. То есть проблема не только в блокировках, а в том, что суверенитет нельзя строить на самообмане. Это вообще одна из центральных нитей всей беседы: если система начинает верить в собственные отчеты больше, чем в реальность, она становится похожа на человека, который лечится не по анализам, а по красивым цифрам в презентации.

5. Самообман элит опаснее внешнего давления

Очень показателен фрагмент о том, что верховную власть, возможно, не обманывают напрямую — ей просто передают уже искаженную информацию. Это тонкое наблюдение. В сложных системах главная угроза часто не в наличии врага, а в том, что система перестает адекватно видеть себя. В истории государств, армий, корпораций это повторяется постоянно: - наверх идут хорошие новости, - плохие смягчаются, - риски ретушируются, - результаты рисуются, - начальство принимает решения на базе неполной картины. Сидорец проводит параллель с Украиной, но принцип универсален. Любая система начинает разрушаться, когда неприятная реальность вытесняется удобной интерпретацией. С философской точки зрения это почти классический конфликт между картой и территорией: карта нужна, но если она слишком отрывается от местности, путешественник рано или поздно падает в овраг.

6. Самоцензура представляется не менее важной, чем формальная цензура

В беседе несколько раз звучит мысль, что прямой жесткой команды может и не быть, но люди в медиа уже сами угадывают желаемое. Это особенно тревожный симптом. Потому что открытая цензура хотя бы видима. Самоцензура же живет как туман: - никто прямо не запретил, - но все понимают, как “надо”, - все чувствуют риски, - все заранее подстраиваются. Это похоже на нейросеть, которую не переобучали напрямую на ложь, но ее функция потерь устроена так, что за правду она получает слишком много штрафов. В итоге модель начинает выдавать не наиболее точный ответ, а наиболее безопасный. Для государства это опасно тем, что внутри системы уменьшается объем честной обратной связи. А значит, ухудшается способность к коррекции ошибок.

7. Ограничения интернета могут подрывать не только свободу, но и безопасность

Парадокс, который отмечает собеседник: блокировки порождают массовое использование VPN, а это значит, что трафик уходит через внешние серверы. То есть мера, задуманная как усиление контроля и защиты, может создавать новую поверхность уязвимости. Это очень современный парадокс управления: когда система пытается решить проблему жестким внешним ограничением, она иногда только перемещает проблему в менее контролируемую среду. Психологически это тоже узнаваемо: чем сильнее человеку без объяснений запрещают привычное, тем охотнее он ищет обходные пути — нередко более рискованные.

8. Беседа про цифровую среду на самом деле говорит о кризисе стратегии

Если собрать все реплики вместе, получается более общий диагноз: автор видит проблему в том, что ряд решений принимается рывками, несистемно, с коротким горизонтом и с плохой обратной связью. Это касается: - цифровых платформ, - медиаполитики, - коммуникации с обществом, - работы с русскоязычной средой за рубежом, - внешнеполитических информационных сетей. Во всех этих сюжетах повторяется одна и та же структура: 1. ставится задача; 2. выделяются ресурсы; 3. отчитываются о формальном успехе; 4. реальные эффекты оказываются слабее; 5. вместо глубокого исправления включается административная компенсация. Такой стиль управления может производить впечатление энергии, но в действительности часто означает дефицит зрелой институциональности.

9. Эмоциональный фон беседы — не отрицание, а разочарованная лояльность

Это важно уловить. Сидорец не говорит из позиции внешнего противника. Его тон — это скорее тон человека, который хотел бы видеть сильную и разумную систему, но сталкивается с признаками имитации, неэффективности и замалчивания проблем. Такое разочарование особенно значимо, потому что оно рождается не у оппонента, а у человека, который, по собственному ощущению, находится “где-то посередине” и все еще заинтересован в укреплении страны. В этом есть почти экзистенциальный нерв: самые болезненные претензии обычно идут не от ненависти, а от несовпадения идеала и реальности. Но здесь тоже нужна осторожность: любая критика изнутри может быть уязвима к субъективности, к неполному знанию всей картины, к домыслам. И сам собеседник местами это признает. Это делает его позицию не абсолютной истиной, но важным симптомом общественного настроения.

Итог

В данной лекции проводится мысль, что блокировки и ограничительная цифровая политика могут подтачивать российское влияние сильнее, чем защищать его, если: - людям не объясняют происходящее честно и внятно; - отечественные платформы не готовы к реальной конкуренции; - отчеты подменяют реальную эффективность; - неудобные сигналы наверх не доходят; - внешняя информационная работа ведется несистемно; - вместо развития выбирается принуждение. Главный вывод можно сформулировать так: влияние рождается не из запрета чужого, а из силы своего. Если продукт слаб, если коммуникация неискренняя, если реальность прикрывают витриной, то блокировки становятся не инструментом суверенитета, а признаком неуверенности. И здесь возникает более глубокий вопрос, выходящий далеко за пределы темы Telegram, VPN или MAX: что делает государство по-настоящему сильным — способность ограничивать потоки или способность создавать такую реальность, которую люди выбирают сами?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/4dd083b76692a2bbcd1697aa1aae52d3/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru