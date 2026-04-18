Иран открыл Ормузский пролив: нефтяной шок отменяется?

Переслано от: Геоэнергетика инфо

Иран и США заявляют об открытии Ормузского пролива, но действительно ли глобальный нефтяной шок отменяется? В этом видео Борис Марцинкевич анализирует показываем, почему реальная цена за бочку физической нефти на фоне паники доходила до безумных 286$. Узнайте, почему миру грозит не только топливный, но и продовольственный кризис, и как сокращение добычи готовит почву для глобальной рецессии. Мы разберем, почему Россия оказалась в уникальном положении и какие риски и выгоды несет текущая ситуация для ее экономики. Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо

00:00 Иран открыл Ормузский пролив: Нефтяной шок ОТМЕНЯЕТСЯ?
01:04 Секрет петродоллара: Как нефть управляет экономикой США
02:17 Реальная цена нефти: Шок! Сколько стоит баррель на самом деле?
03:19 Спотовый рынок: Тайны формирования цен на физическую нефть
04:12 Глобальный дефицит нефти: Формирование нового мирового рынка
05:56 Танкеры прибыли: Реальность нефтяного дефицита и разрыв цен
06:32 Нефтепровод "Восток-Запад": Альтернативный маршрут под угрозой
07:33 Новый удар по торговле: Риски блокады Баб-эль-Мандебского пролива
08:40 $150 за баррель: Критическая черта перед мировой рецессией
09:32 Россия в "тихой гавани"? Как нефтяной кризис влияет на нас
11:35 Тревога на рынке газа: Угроза производству удобрений и химии
12:39 Продовольственный кризис 2026? Угроза урожаю риса и кукурузы
13:37 Дефицит гелия: Кризис в медицине и высоких технологиях
14:47 Россия – будущий лидер рынка гелия? Перспективы и возможности

#новости #сша #иран #россия #украина #путин #политика #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe #ukraine #new

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В этом видео подчеркивается, что биржевые цены на нефть и цены реальных физических поставок — не одно и то же. - Фьючерсы отражают прежде всего ожидания, страхи, политические сигналы и спекулятивные настроения, а не только дефицит сырья здесь и сейчас. - По оценке автора, реальная спотовая нефть уже может стоить заметно дороже биржевых котировок — вплоть до района 150 долларов за баррель, а в отдельных срочных эпизодах и выше. - Ситуация вокруг Ормузского пролива влияет не только на логистику, но и на объемы добычи, которые быстро восстановить невозможно. - Даже если напряжение спадет быстро, на возвращение добычи и маршрутов в норму уйдут недели или месяцы. - Риски распространяются не только на Ормуз, но и на альтернативные маршруты, включая саудовский нефтепровод Восток—Запад и направление через Красное море. - Если будет расширение блокады и удар по маршрутам через Баб-эль-Мандеб, то стоимость перевозки и страхования резко вырастет, что приблизит рынок к кризисному сценарию. - Порог около 150 долларов за баррель рассматривается как опасный: после него может начаться сжатие мирового спроса, особенно в развивающихся странах. - Для России ситуация выглядит относительно устойчивой по нефтепродуктам благодаря административному контролю внутреннего рынка и ограничениям экспорта. - Но в целом мировая рецессия никому не выгодна, в том числе и экспортерам сырья. - Более тревожный аспект — газ и химическая промышленность, особенно производство СПГ, азотных удобрений, метанола и гелия. - Возможные перебои в странах Персидского залива несут угрозу не только энергетике, но и сельскому хозяйству, продовольственным рынкам и высокотехнологичным отраслям. - Особенно уязвимыми выглядят Индия, Азия и часть Африки, где последствия могут выразиться в росте цен на продовольствие и падении урожайности.

Подробный вывод

В данной лекции проводится важное различие между видимостью рынка и его физической реальностью. Это, пожалуй, центральная мысль. Когда мы смотрим на график нефти, нам кажется, будто мы видим саму нефть. Но на деле мы часто смотрим на коллективную психику рынка: страх, надежду, политические заявления, ожидание войны или перемирия. Это похоже на ситуацию в психологии, когда человек реагирует не на событие как таковое, а на его образ в сознании. Биржа торгует образом будущего, а не только баррелем в резервуаре. Отсюда первый практический вывод: успокаиваться по одним лишь биржевым котировкам рано. Если физические поставки затруднены, если танкеры уже дошли, а новые объемы не приходят, если НПЗ нужен ресурс “прямо сейчас”, тогда возникает иной уровень цены — не спекулятивный, а принудительный. И именно он болезненнее всего для экономики. Автор показывает, что проблема не сводится к открыт или закрыт Ормузский пролив. Реальность сложнее: даже при формальном смягчении конфликта остаются: - повреждения инфраструктуры, - инерция добычи, - ограниченность альтернативных маршрутов, - перебои в перевалке, - рост стоимости страхования и фрахта, - политические риски для соседних узких мест мировой логистики. То есть рынок входит в состояние, где дефицит — это не мгновенный факт, а процесс нарастающего сужения возможностей. Как в организме: болезнь иногда начинается не с катастрофы, а с того, что компенсационные механизмы еще работают, но уже на пределе. Пока система держится — кажется, что все терпимо. Но затем маленький дополнительный сбой вызывает непропорционально большой эффект. Особенно сильна мысль о том, что нефтяной кризис легко переходит в кризис более широкого типа. Нефть — это не только топливо. Газ — это не только электроэнергия. Газ и нефтехимия встроены в производство удобрений, а удобрения — в урожайность, а урожайность — в продовольственную стабильность. Здесь хорошо видно, как современный мир похож на нейросеть или на сложную экосистему: нарушение в одном узле может вызвать последствия в совсем другой области. Формально речь идет об Ормузе, а фактически — о рисках для индийского сельского хозяйства, африканского импорта и мировой инфляции продовольствия. Это важная антииллюзия. Люди часто мыслят линейно: “если проблема с нефтью, значит подорожает бензин”. Но реальность нелинейна: подорожает логистика → подорожает сырье → упадет производство удобрений → снизится урожайность → вырастут цены на еду → усилится социальная нестабильность. Так история и устроена: крупные потрясения редко приходят под одним названием. Они приходят цепочкой. Отдельно интересен тезис о петродолларовой системе. Он напоминает, что нефть — это не просто товар, а еще и несущая конструкция финансового порядка. Пока нефть торгуется в долларах, доллар получает внешний спрос. Если эта связка ослабевает, США сталкиваются уже не только с геополитической, но и с макрофинансовой угрозой. Здесь энергетика и валютная система оказываются сторонами одного явления. Это опять междисциплинарный момент: сырьевой рынок, геополитика и денежная архитектура мира неразделимы, хотя в новостях их часто раскладывают по разным полкам. Что касается России, в беседе звучит сдержанно-прагматичная позиция: локально можно выиграть, стратегически — радоваться опасно. Да, высокие цены на сырье и внутренняя защита рынка дают определенную устойчивость. Но если мировая экономика начнет сваливаться в рецессию, выигрыш экспортера может оказаться краткосрочным и иллюзорным. Это как в личной жизни: можно выиграть спор и проиграть отношения. Можно заработать на кризисе и одновременно попасть в среду, где общий уровень разрушения делает этот выигрыш хрупким. Самый тревожный блок — это, возможно, не нефть, а удобрения, метанол, гелий и газохимия. Такие темы редко попадают в центр массового внимания, потому что они не так эмоционально “звучат”, как танкеры или ракеты. Но именно здесь скрыта подлинная материальность кризиса. Гелий нужен медицине и электронике, удобрения — продовольствию, СПГ — энергетической гибкости. Внешне это “второстепенные” рынки, а по сути — нервы технологической цивилизации.

Итоговая оценка

Главный вывод из этого видео такой: нефтяной шок не отменяется только потому, что на поверхности появились признаки разрядки. Даже если прямой военный сценарий ослабнет, рынок еще долго будет жить в режиме: - дефицита, - нестабильной логистики, - дорогого фрахта, - повышенных страховых издержек, - нервной волатильности, - вторичных ударов по химии и продовольствию. Иными словами, вопрос уже не только в том, “будет ли катастрофа”, а в том, насколько глубокой окажется перенастройка мировой экономики. Иногда кризис — это не взрыв, а болезненное привыкание к новой цене порядка. Если смотреть трезво, без идеализации, то мир снова напоминает нам простую вещь: цивилизация держится не на абстрактных лозунгах, а на трубопроводах, удобрениях, танкерах, страховых полисах и способности систем быстро восстанавливаться. И когда эта материальная ткань рвется, идеологические споры внезапно отступают на второй план. Остается, пожалуй, самый важный вопрос: мы действительно понимаем реальность через факты, или чаще реагируем лишь на ее рыночные тени и психологические отражения?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/82b9d8a538c127023c379886225cc543/
