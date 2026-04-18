Илон Макс опять заговорил о Безусловной базовом доходе
Илон Макс опять заговорил о Безусловной базовом доходе
Технократы, как правило, воинственно невежественные в области гуманитарных знаний, мало задумываются над тем, во что превратится общество, члены которого целиком и полностью живут не трудясь. А вот серьезные ученые считают такой образ жизни настоящей патологией.
В XX веке ряд психологов, педагогов, социологов указывали на неотменяемую важность труда в формировании у Homo sapiens качеств, отличающих его от животных.
Одним из важных в ряду таких качеств является его способность не подчиняться природе, считал советский психолог Лев Выготский. Животные всегда приспосабливаются к ней.
Человек же в какой-то момент стал способен менять природу и окружающий мир вокруг себя, и делал он это в процессе своей трудовой деятельности. Труд требовал от человека самоорганизации, он стал залогом развития высших психических функций.
А коллективный труд, способствовавший развитию высокого уровня коммуникаций, привел, как считает Выготский, к возникновению речи, а значит, и к развитию сознания. Через трудовую деятельность человек становится частью общества, народа, государства.
В работе «Педагогическая психология» Выготский обращал внимание на то, что человек в своем труде опирается на накопленный за тысячелетия «коллективный социальный опыт», передающийся от поколения к поколению посредством «социальной наследственности».
О том, что труд играет огромную роль в формировании сознания человека, говорил и советский психолог, философ, педагог Алексей Леонтьев. Он подчеркивал, что, в отличие от животного, человек в своей деятельности может не руководствоваться биологическим смыслом и даже противоречить ему. И особенно активно этому способствует коллективный труд.
«Так, например, спугивание дичи само по себе биологически бессмысленно. Оно приобретает смысл лишь в условиях коллективной трудовой деятельности. Эти условия и сообщают действию человеческий разумный смысл», — писал он в работе «Проблемы развития психики».
Но если человек с детства привыкнет к мысли, что труд больше не является неотменяемым условием жизни, и если эта мысль закрепится у нескольких поколений и станет абсолютной нормой, то к чему это может привести?Человек утратит все то, что получил благодаря труду.
Потеряет свое место в обществе, связи с другими людьми, не сможет развиваться, проявлять способность и волю менять мир к лучшему. До какой точки он будет деградировать?
До состояния обезьяны? Но речь идет даже не об отдельных людях. Идеологи ББД намерены применить эту практику к целым народам. Общество, состоящее из индивидов, не способных вместе трудиться и строить внутренние связи, — это уже не общество.
Народ, утративший связь поколений, не способный передавать социальный опыт и культуру своим детям, — уже не народ. Общность, потерявшая необходимость в небиологических смыслах, превращается в стадо.
Эти деградационные процессы не наше теоретическое предположение. Их отмечают и современные исследователи…
Комментарий редакции
Краткие тезисы текста- Автор критикует идеи безусловного базового дохода (ББД), связывая их с технократическим и гуманитарно поверхностным мышлением. - Главный тезис: труд — не просто способ добычи средств, а фундамент формирования человека как социального и сознательного существа. - В качестве опоры приводятся идеи Льва Выготского: - труд развивает самоорганизацию; - через коллективный труд формируются речь, сознание, высшие психические функции; - человек включается в культуру через социальную наследственность, то есть передачу накопленного опыта поколений. - Также упоминается Алексей Леонтьев, который подчеркивал, что: - человеческая деятельность может выходить за рамки биологической целесообразности; - именно коллективный труд придает действиям разумный, общественный смысл. - Автор предполагает, что если несколько поколений вырастут с установкой, что труд не нужен для жизни, это приведет к: - утрате социальных связей; - разрыву поколенческой преемственности; - культурной и психологической деградации; - разрушению общества как целостной структуры. - Делается сильный вывод: общество без необходимости трудиться может превратиться в массу атомизированных индивидов, потерявших способность к совместной осмысленной жизни.
Анализ ключевых идей
1. В чем сила этого аргументаВ тексте есть важное и небеспочвенное наблюдение: труд действительно формирует человека. И это не только советская психологическая традиция. Если посмотреть шире — на социологию, антропологию, даже нейропсихологию, — мы увидим, что осмысленная деятельность: - структурирует время; - дисциплинирует внимание; - создает чувство нужности; - связывает человека с другими; - формирует идентичность: кто я, для чего я, что я могу. В этом смысле опасение автора не выглядит абсурдным. Человек, полностью лишенный необходимости что-либо делать, действительно может столкнуться не со свободой, а с экзистенциальной пустотой. Это напоминает старый психологический парадокс: когда исчезает борьба за выживание, не обязательно приходит счастье — иногда приходит потеря смысла. Здесь можно провести аналогию с мышцами: если тело перестает испытывать нагрузку, оно не “освобождается”, а атрофируется. Психика и общественные связи в чем-то работают схожим образом.
2. Где в тексте начинается идеализация трудаПри этом сам текст, критикуя идеализации технократов, впадает в другую идеализацию — почти сакрализацию труда. Это важный момент. Не всякий труд очеловечивает. Есть труд: - отчужденный, - бессмысленный, - унизительный, - разрушительный, - механически выматывающий. История XX и XXI века показывает, что труд может быть не только источником развития, но и формой подавления. Если человек проводит жизнь в работе, которая лишена автономии, творчества и человеческого смысла, то сам факт занятости еще не делает его более развитым. Иначе говоря: Это различие принципиально. Можно деградировать без труда. Но можно деградировать и внутри труда, если он превращается в конвейерную дрессировку.
3. Подмена вопроса: ББД не обязательно равен отказу от трудаЗдесь текст делает логический скачок: будто бы безусловный базовый доход = общество, где никто не трудится. Но это неочевидно. В реальности ББД обычно обсуждается не как замена любой деятельности, а как: - минимальная страховка от нищеты; - способ смягчить последствия автоматизации; - инструмент повышения свободы выбора; - защита от тотальной зависимости человека от рынка труда. То есть вопрос не в том, будет ли человек трудиться вообще, а в том: - какой труд останется необходимым; - будет ли он добровольным или вынужденным; - освободит ли ББД людей для образования, заботы о близких, творчества, гражданской активности; - или, наоборот, приведет к пассивности и атомизации. Это открытый вопрос, а не заранее решенная катастрофа. Здесь полезно смотреть на проблему не идеологически, а системно. Если автоматизация действительно вытесняет миллионы людей из привычной занятости, то простое морализаторство — “надо трудиться” — уже недостаточно. Нужно понимать: что будет считаться трудом в новой экономике? Например: - воспитание детей — это труд? - уход за пожилыми — труд? - волонтерство — труд? - обучение — труд? - создание культурных и научных продуктов — труд? Рынок часто оплачивает это плохо или вообще не оплачивает, но для общества такая деятельность нередко важнее, чем значительная часть формально “полезной” занятости.
4. Страх деградации: в чем он прав, а в чем — нетАвтор текста рисует почти апокалиптический образ: без труда человек теряет разумность, общество распадается, народ превращается в стадо. Это сильная риторика, но она слишком тотальна. Да, отсутствие усилия, дисциплины и ответственности может вести к распаду личности. Да, культура требует передачи опыта и включенности в общее дело. Да, длительная праздность может разрушать. Но из этого не следует, что человек без экономического принуждения автоматически опускается до животного состояния. Наоборот, вся история культуры показывает, что многие высшие формы человеческой деятельности расцветали там, где у человека появлялось пространство, не занятое борьбой за выживание: - философия, - наука, - искусство, - духовная практика, - фундаментальное образование. Проблема не в освобождении от части принудительного труда как таковом. Проблема в том, чем будет заполнена освобожденная жизнь. Если пустотой, развлечением, цифровым усыплением — тогда опасения автора справедливы. Если смыслом, образованием, творчеством, новыми формами общности — тогда ББД может стать не инструментом деградации, а переходом к иной модели человеческого развития.
5. Технократы и гуманитарии: конфликт не так простТекст противопоставляет технократов “серьезным ученым”, как будто первые всегда поверхностны, а вторые всегда глубоки. Но реальность сложнее. Технократ действительно часто грешит тем, что видит в человеке функцию системы: если алгоритмы и роботы производят блага, значит, можно просто “раздать ресурсы”, не задаваясь вопросом о смысле жизни. Но и гуманитарий бывает пленником собственной идеологии: он может романтизировать труд так, будто фабрика, завод, бюрократическая служба или изнурительная работа сами по себе благородят человека. Обе позиции односторонни. - Технократ недооценивает глубину человеческой потребности в смысле. - Идеолог труда недооценивает то, насколько современные формы труда часто отчуждены и античеловечны. Истина, как это часто бывает, лежит не посередине механически, а на более глубоком уровне: человеку необходима не просто занятость, а осмысленная форма участия в мире.
Что в этом тексте особенно важно принять всерьез
Практически ценные мыслиИз текста стоит вынести несколько действительно серьезных предупреждений: - нельзя строить социальную модель, игнорируя психологическую и культурную роль труда; - общество не удерживается только распределением денег; - человеку нужен не только доход, но и: - участие, - признание, - вклад, - связь с другими, - чувство необходимости; - если автоматизация освободит людей от труда, но не даст им новых форм смысла, последствия могут быть тяжелыми. Это очень важный пункт. Потому что хлеб без смысла — это уже не жизнь, а лишь отсрочка внутреннего распада.
Чего в тексте не хватаетТексту не хватает различения между: - принудительным трудом и осмысленной деятельностью; - доходом и смыслом; - экономической необходимостью и антропологической потребностью в созидании. Без этих различий аргумент становится слишком грубым. Он звучит так, будто бедность — гарантия развития, а необходимость работать любой ценой — основа человечности. Но это тоже опасная иллюзия. Человек становится человеком не просто потому, что ему надо есть и потому он вынужден трудиться. Он становится человеком, когда его деятельность: - связана с целью; - выходит за пределы мгновенной выгоды; - включена в культуру; - соединяет его с другими; - позволяет не только выживать, но и быть.
Подробный выводТекст поднимает подлинно важную проблему: если общество будущего освободит человека от необходимости труда, то чем будет удерживаться человеческая субъектность? Это сильный и серьезный вопрос. Автор прав в том, что труд исторически играл огромную роль в формировании сознания, языка, социальной связи и культурной преемственности. Игнорировать это — наивно. Но его ошибка в том, что он почти отождествляет труд вообще с человечностью вообще, а ББД — с автоматической деградацией. Реальность сложнее. Не всякий труд развивает, и не всякая свобода от труда разрушает. Опасность не в самом базовом доходе, а в том, что общество может предложить человеку материальное обеспечение без экзистенциальной рамки, комфорт без участия, потребление без призвания, досуг без внутренней формы. Иными словами, вопрос не в том, нужен ли ББД или нет сам по себе. Вопрос в другом: Если нет — тогда действительно возможны апатия, атомизация и культурное вырождение. Если да — тогда ББД может стать не концом труда, а концом его старой, принудительной формы. В некотором смысле спор о ББД — это не спор о деньгах. Это спор о природе человека. Является ли человек существом, которое будет жить только под давлением нужды? Или он способен, получив базовую безопасность, сам выбрать путь ответственности, творчества и служения? Пожалуй, самый честный ответ здесь такой: и то, и другое возможно. Человек способен и возвышаться, и распадаться. Поэтому ключевой вопрос — не только экономический, но культурный, воспитательный, духовный. Одних выплат недостаточно, как недостаточно и одного лозунга “труд облагораживает”. Нужна новая этика участия в мире. И тут возникает самый интересный, открытый вопрос: если истина о человеке раскрывается не в абстрактных теориях, а в способе его жизни, то что именно делает нашу жизнь по-настоящему человеческой — необходимость трудиться или способность свободно придавать смысл своему действию?