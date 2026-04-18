Илон Макс опять заговорил о Безусловной базовом доходе

Технократы, как правило, воинственно невежественные в области гуманитарных знаний, мало задумываются над тем, во что превратится общество, члены которого целиком и полностью живут не трудясь. А вот серьезные ученые считают такой образ жизни настоящей патологией.

В XX веке ряд психологов, педагогов, социологов указывали на неотменяемую важность труда в формировании у Homo sapiens качеств, отличающих его от животных.

Одним из важных в ряду таких качеств является его способность не подчиняться природе, считал советский психолог Лев Выготский. Животные всегда приспосабливаются к ней.

Человек же в какой-то момент стал способен менять природу и окружающий мир вокруг себя, и делал он это в процессе своей трудовой деятельности. Труд требовал от человека самоорганизации, он стал залогом развития высших психических функций.

А коллективный труд, способствовавший развитию высокого уровня коммуникаций, привел, как считает Выготский, к возникновению речи, а значит, и к развитию сознания. Через трудовую деятельность человек становится частью общества, народа, государства.

В работе «Педагогическая психология» Выготский обращал внимание на то, что человек в своем труде опирается на накопленный за тысячелетия «коллективный социальный опыт», передающийся от поколения к поколению посредством «социальной наследственности».

О том, что труд играет огромную роль в формировании сознания человека, говорил и советский психолог, философ, педагог Алексей Леонтьев. Он подчеркивал, что, в отличие от животного, человек в своей деятельности может не руководствоваться биологическим смыслом и даже противоречить ему. И особенно активно этому способствует коллективный труд.

«Так, например, спугивание дичи само по себе биологически бессмысленно. Оно приобретает смысл лишь в условиях коллективной трудовой деятельности. Эти условия и сообщают действию человеческий разумный смысл», — писал он в работе «Проблемы развития психики».

Но если человек с детства привыкнет к мысли, что труд больше не является неотменяемым условием жизни, и если эта мысль закрепится у нескольких поколений и станет абсолютной нормой, то к чему это может привести?Человек утратит все то, что получил благодаря труду.

Потеряет свое место в обществе, связи с другими людьми, не сможет развиваться, проявлять способность и волю менять мир к лучшему. До какой точки он будет деградировать?

До состояния обезьяны? Но речь идет даже не об отдельных людях. Идеологи ББД намерены применить эту практику к целым народам. Общество, состоящее из индивидов, не способных вместе трудиться и строить внутренние связи, — это уже не общество.

Народ, утративший связь поколений, не способный передавать социальный опыт и культуру своим детям, — уже не народ. Общность, потерявшая необходимость в небиологических смыслах, превращается в стадо.

Эти деградационные процессы не наше теоретическое предположение. Их отмечают и современные исследователи…

