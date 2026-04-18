Для подросткового социума характерны: горизонтальность, статус тождественен популярности, которая в свою очередь определяется исходя из трёх критериев: физическая сила, внешняя красота и ум. По мере взросления законы и принципы усложняются, количество критериев для формирования статуса начинает исчисляться десятками, растёт роль контекста, иерархия становится сложной и многоуровневой, решения принимаются не мнением большинства, а исходя из средневзвешенного «голосования», где мнение одного может перевесить мнения десятков, сотен тысяч.

Подростковый и юношеский периоды естественны, нельзя требовать от ребенка с 12 до 18-20 лет житейской мудрости и социального интеллекта взрослого, мы все проходили через этот этап. Однако в современном мире существует среда, сформированная на принципах подросткового социума. Речь идёт об информационном пространстве, месте общения, где практически все люди анонимны, и их привычные для общества статусы не играют роли.

Информационное сообщество большинством участников воспринимается вариацией, изводом подросткового социума. Оно горизонтально, есть лишь первые среди равных, а важнейшими критериями являются: агрессивно-уверенное в себе поведение, риторство (умение красиво говорить и писать без какого-либо смысла) и интеллект. Ничего более. Откройте блоги большей части статусных государственных деятелей, известных актёров и т.д., за исключением небольшого числа, удовлетворяющих указанным качествам, внимание к ним не так высоко.

Вы можете по-разному относиться к Сергею Лаврову, Владимиру Соловьеву, Никите Михалкову или отдельным иноагентам, но там красота речи и неординарный ум обязательно сочетаются с уверенностью в себе, категоричностью, жёсткостью, временами даже грубостью. Однако, последнее не переходит в вульгарное трамвайное хамство, всего в меру. Собственно, именно эти три критерия дают публичному образу цельность и харизматичность. Сравните представления о Дмитрии Медведеве и Владимире Мединском до того, как они начали проявлять публично жёсткость.

Сочетание трёх качеств делает публичного человека ярким, запоминающимся и харизматичным, что совсем не гарантирует этого в других областях. Полученный образ становится устойчивым во времени, особенно если сопровождается запоминающимися элементами за пределами информационного пространства. Зачастую последнее становится результатом рационализации, попыткой объяснить для себя, почему к этому человеку более высокое доверие.

Если одного качества не хватает, то получаются … ломы, эксперты, маски театра дель’арте, блогеры и просто плюшевые мишки, подобные героям современного шоу-бизнеса. Интерес к ним поддерживается постоянной накачкой, яркими перформансами и вливаниями в «продвижение». Собственно, массовые походы на ТВ как раз и служат для этого. Вместо того, чтобы развивать недостающее в рамках образа, многие стремятся пережимать имеющееся – результат плачевен.

Отдельная история про лишённых указанных качеств, но являющихся носителями неудовлетворённых амбиций в доминировании, власти и успехе посредственностей. Вопреки всему они стремятся выделиться из толпы, ищут легкодоступные инструменты привлечения внимания, становясь навязчивыми хамами, флудерами и городскими сумасшедшими. Худшее, что можно сделать в отношении подобных зверушек – дать им права модератора. К сожалению, примеров подобного интеллектуального и морального убожества, скатывающегося до арго, даже на приличных форумах тьма.

И, да, в настоящее время мы находимся в процессе перехода, эволюции информационной среды за счёт отказа от анонимности, что приведёт к усложнению категорий статусов, условно говоря, от истеричного подросткового пубертата движемся к юности, молодой и горячей…

