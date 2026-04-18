Андрей Школьников: Природа публичной харизматичности
Для подросткового социума характерны: горизонтальность, статус тождественен популярности, которая в свою очередь определяется исходя из трёх критериев: физическая сила, внешняя красота и ум. По мере взросления законы и принципы усложняются, количество критериев для формирования статуса начинает исчисляться десятками, растёт роль контекста, иерархия становится сложной и многоуровневой, решения принимаются не мнением большинства, а исходя из средневзвешенного «голосования», где мнение одного может перевесить мнения десятков, сотен тысяч.
Подростковый и юношеский периоды естественны, нельзя требовать от ребенка с 12 до 18-20 лет житейской мудрости и социального интеллекта взрослого, мы все проходили через этот этап. Однако в современном мире существует среда, сформированная на принципах подросткового социума. Речь идёт об информационном пространстве, месте общения, где практически все люди анонимны, и их привычные для общества статусы не играют роли.
Информационное сообщество большинством участников воспринимается вариацией, изводом подросткового социума. Оно горизонтально, есть лишь первые среди равных, а важнейшими критериями являются: агрессивно-уверенное в себе поведение, риторство (умение красиво говорить и писать без какого-либо смысла) и интеллект. Ничего более. Откройте блоги большей части статусных государственных деятелей, известных актёров и т.д., за исключением небольшого числа, удовлетворяющих указанным качествам, внимание к ним не так высоко.
Вы можете по-разному относиться к Сергею Лаврову, Владимиру Соловьеву, Никите Михалкову или отдельным иноагентам, но там красота речи и неординарный ум обязательно сочетаются с уверенностью в себе, категоричностью, жёсткостью, временами даже грубостью. Однако, последнее не переходит в вульгарное трамвайное хамство, всего в меру. Собственно, именно эти три критерия дают публичному образу цельность и харизматичность. Сравните представления о Дмитрии Медведеве и Владимире Мединском до того, как они начали проявлять публично жёсткость.
Сочетание трёх качеств делает публичного человека ярким, запоминающимся и харизматичным, что совсем не гарантирует этого в других областях. Полученный образ становится устойчивым во времени, особенно если сопровождается запоминающимися элементами за пределами информационного пространства. Зачастую последнее становится результатом рационализации, попыткой объяснить для себя, почему к этому человеку более высокое доверие.
Если одного качества не хватает, то получаются … ломы, эксперты, маски театра дель’арте, блогеры и просто плюшевые мишки, подобные героям современного шоу-бизнеса. Интерес к ним поддерживается постоянной накачкой, яркими перформансами и вливаниями в «продвижение». Собственно, массовые походы на ТВ как раз и служат для этого. Вместо того, чтобы развивать недостающее в рамках образа, многие стремятся пережимать имеющееся – результат плачевен.
Отдельная история про лишённых указанных качеств, но являющихся носителями неудовлетворённых амбиций в доминировании, власти и успехе посредственностей. Вопреки всему они стремятся выделиться из толпы, ищут легкодоступные инструменты привлечения внимания, становясь навязчивыми хамами, флудерами и городскими сумасшедшими. Худшее, что можно сделать в отношении подобных зверушек – дать им права модератора. К сожалению, примеров подобного интеллектуального и морального убожества, скатывающегося до арго, даже на приличных форумах тьма.
И, да, в настоящее время мы находимся в процессе перехода, эволюции информационной среды за счёт отказа от анонимности, что приведёт к усложнению категорий статусов, условно говоря, от истеричного подросткового пубертата движемся к юности, молодой и горячей…
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Подростковый социум устроен горизонтально: статус там почти равен популярности. - Популярность в такой среде определяется ограниченным набором критериев: сила, внешность, ум. - Взрослое общество сложнее: статусов много, они контекстны, иерархии многоуровневые, влияние распределено неравномерно. - Информационное пространство сегодня во многом воспроизводит логику подросткового социума. - В сети привычные социальные статусы часто обесцениваются из-за анонимности и горизонтальности среды. - В публичной онлайн-среде решающими становятся три качества: - агрессивная уверенность в себе, - риторическое мастерство, - интеллект. - Именно сочетание этих трёх качеств формирует публичную харизматичность. - Жёсткость и категоричность могут усиливать образ, если не скатываются в примитивное хамство. - Если одного из элементов не хватает, образ становится неполным и требует постоянной внешней подпитки: пиара, перформансов, медийной раскрутки. - Люди с амбициями, но без содержания, часто компенсируют это навязчивостью, хамством, флудами, стремясь к доминированию любой ценой. - Современная информационная среда, по мысли автора, эволюционирует: отказ от анонимности должен усложнить статусную систему и сделать её более «взрослой».
Подробный разбор
1. Главная идея текстаШкольников предлагает довольно сильную и в целом продуктивную метафору: информационное пространство похоже на подростковую среду. Это интересное наблюдение, потому что оно объясняет многие явления, которые иначе кажутся случайными: почему побеждает не всегда самый глубокий, а самый заметный; почему резкость работает лучше нюанса; почему уверенный тон нередко воспринимается как признак правоты. Здесь есть важная психологическая правда: в условиях дефицита контекста человек оценивает не столько содержание, сколько сигналы статуса. В офлайн-жизни статус подтверждается множеством факторов — биографией, репутацией, компетенцией, социальными ролями, результатами действий. В интернете всё это часто размыто. Остаётся то, что быстро считывается: тон, стиль, напор, словесная ловкость. Если говорить языком когнитивной психологии, онлайн-коммуникация усиливает роль эвристик — быстрых способов суждения. Уверенность начинает подменять компетентность, риторика — содержание, интеллект в форме остроумия — мудрость.
2. Почему именно эти три качества?Автор выделяет: - уверенность/жёсткость, - риторство, - ум. Это не случайный набор. Он довольно точно описывает механику публичного восприятия.
УверенностьУверенность — это древний социальный маркер. Люди склонны воспринимать уверенного человека как более компетентного, даже если основания для этого слабы. Это биологично и культурно одновременно: в неопределённости мы ищем того, кто говорит без колебаний. Но здесь есть тонкость: уверенность — не истина. Это лишь форма подачи. Как в машинном обучении модель может выдавать ответ с высокой «уверенностью», но при этом ошибаться, так и человек может звучать убедительно, оставаясь поверхностным. Публичная среда часто вознаграждает именно уверенность, а не корректность.
РиторикаРиторика — это способность упаковать мысль в форму, которая зацепляет внимание. В античности это было искусством гражданского влияния; сегодня — ещё и инструмент борьбы за место в информационном шуме. Автор жёстко определяет её как умение красиво говорить «без какого-либо смысла», но это, пожалуй, уже полемическое преувеличение. Риторика сама по себе не пуста; она становится пустой, когда форма заменяет содержание.
ИнтеллектИнтеллект в публичном пространстве — это не обязательно глубина. Часто это скорость реакции, меткость, способность строить связные конструкции, быстро распознавать слабости оппонента, создавать эффект умственного превосходства. То есть не мудрость старца, а скорее публично демонстрируемая когнитивная мощность. Вместе эти три качества дают образ человека, который: - не боится, - умеет говорить, - кажется умнее других. Для массового восприятия этого уже достаточно, чтобы возникла харизма.
3. Почему харизма работает именно так?Харизма — вещь почти мистифицированная, но если снять ореол, это в значительной степени эффект цельности образа. Человек кажется харизматичным, когда разные сигналы не противоречат друг другу. Если он умён, но мямлит — образ распадается. Если он уверен, но банален — возникает ощущение пустой силы. Если он красиво говорит, но не чувствуется внутреннего стержня — это маска. Школьников справедливо замечает: харизма рождается из сочетания, а не из одного свойства. Это похоже на резонанс в физике: отдельные частоты сами по себе могут быть слабы, но в совпадении создают мощный эффект. Так и здесь — уверенность, риторика и интеллект, совпадая, формируют ощущение цельного субъекта. Но тут полезно добавить критическую поправку: публичная харизма не равна человеческой ценности и не равна управленческой, нравственной или интеллектуальной полноценности. Человек может быть крайне харизматичен на экране и разрушителен в реальности. История знает это слишком хорошо.
4. Сильная сторона текста: различие между реальным статусом и медийным статусомОдин из самых точных моментов — мысль о том, что публичная харизма специфична для информационного пространства и не гарантирует веса в других сферах. Это очень важное различие. В реальной сложной системе — государстве, науке, армии, бизнесе, инженерии — ценность человека определяется не только тем, как он выглядит и говорит, но тем, что он способен удерживать, строить, решать, организовывать, доводить до результата. Интернет же часто подменяет бытие представлением о бытии. Не человек, а его проекция; не труд, а образ труда; не глубина, а её стилизация. Это почти платоновская пещера в цифровом виде: мы реагируем на тени, а потом рационализируем своё доверие, как будто уже видели саму вещь. Автор хорошо подмечает этот механизм рационализации: сначала нам просто нравится образ, а потом разум начинает придумывать объяснения, почему мы считаем этого человека серьёзным и достойным доверия.
5. Где в тексте есть упрощениеХотя статья наблюдательная, в ней есть и уязвимости.
1. Сведение публичной привлекательности к трём критериямЭто сильная схема, но реальность богаче. Помимо уверенности, риторики и интеллекта, на харизму влияют: - эмоциональная энергия, - чувство юмора, - аутентичность, - визуальный стиль, - принадлежность к группе, - моральная репутация, - история личной судьбы, - символическая функция человека. Иногда человек харизматичен не потому, что жёсткий, а потому что спокоен. Не потому, что агрессивен, а потому что собран. Не потому, что категоричен, а потому что в нём есть редкая ясность без истерики.
2. Недооценка содержанияДа, в медиа форма порой побеждает содержание. Но на длинной дистанции, особенно в серьёзных аудиториях, пустая форма выдыхается. Харизма без основания требует постоянной накачки — и здесь автор прав. Но он, возможно, недостаточно учитывает, что значительная часть публики всё же со временем отличает словесную мощь от реальной силы мышления.
3. Идея «взросления» интернета через деанонимизациюЭто интересный тезис, но он неочевиден. Анонимность действительно может усиливать инфантильность и агрессию. Но отказ от анонимности сам по себе не делает среду зрелой. Он может привести и к другому эффекту — к конформизму, самоцензуре, фасадной благообразности. Люди перестанут хамить открыто, но начнут говорить клишированно и безопасно. Это уже не подростковый хаос, а, возможно, бюрократическая маска. Зрелость среды определяется не только идентификацией участников, но и: - культурой дискуссии, - институтами репутации, - качеством модерации, - ценностью компетенции, - способностью отличать спор от шума.
6. Особенно интересный аспект: посредственность и компенсаторная агрессияФрагмент о людях без выраженных качеств, но с сильной жаждой доминирования, звучит жёстко, местами даже презрительно, однако в нём есть психологическое зерно. Когда у человека есть амбиция без опоры, часто возникает компенсаторное поведение: - громкость вместо веса, - грубость вместо силы, - навязчивость вместо влияния, - модераторская власть вместо авторитета. Это типичная подмена внутреннего содержания внешним инструментом принуждения. Такой человек не может естественно притягивать внимание — и потому пытается заставить других учитывать себя. Это уже не харизма, а её суррогат. Здесь можно провести аналогию с политикой и историей: слабые институты порождают культ демонстративной силы. Там, где нет признанного качества, возникает культ крика. Там, где нет подлинной вертикали компетенции, появляется симуляция власти. Интернет лишь делает это особенно заметным.
7. Практический смысл текстаЕсли читать текст не как раздражённую публицистику, а как инструмент наблюдения, из него можно извлечь полезные выводы.
Для понимания других:- Не путать уверенный тон с правотой. - Не принимать риторику за содержание. - Отличать публичный интеллект от глубины и мудрости. - Помнить, что харизма — это часто хорошо собранный образ, а не доказательство качества человека во всех сферах.
Для себя:- Если хочешь быть услышанным, одной правоты мало — нужна форма. - Но если строить только форму без содержания, образ быстро превращается в надувную конструкцию. - Жёсткость работает, но без меры она деградирует в хамство. - Настоящая сила образа — в цельности, а не в переигрывании одного качества. Иначе говоря, автор неявно говорит важную вещь: в публичном поле недостаточно быть умным — нужно ещё уметь быть воспринятым. Но и уметь быть воспринятым мало, если за этим ничего нет.
Подробный выводТекст Школьникова ценен прежде всего как попытка описать антропологию цифровой публичности. Его основная мысль проста и сильна: интернет во многом живёт по законам подросткового сообщества, а потому харизма там строится не на полноте личности, а на ярко считываемых признаках статуса — уверенности, речевой выразительности и демонстративном уме. Это наблюдение кажется правдоподобным, потому что цифровая среда действительно обедняет контекст. Она отсекает множество параметров реального социального существования и оставляет сжатый набор сигналов, по которым люди вынуждены быстро судить друг о друге. В этой сжатой среде побеждает не обязательно более истинный, более глубокий или более нравственный, а тот, кто лучше управляет впечатлением. Это не новость для истории — риторика всегда имела власть, — но интернет радикально ускорил и огрубил этот процесс. При этом важно не впасть в зеркальный догматизм. Если признать, что информационная среда подросткова, легко начать смотреть на неё свысока, как на нечто заведомо низшее. Но это было бы слишком просто. Подростковость — не только слабость, но и энергия, поиск, проба границ, борьба за форму себя. Интернет не просто деградировал общество; он обнажил многие механизмы, которые и раньше работали, но были прикрыты церемониями статуса. Он показал, насколько человек уязвим к уверенности, насколько легко идеализирует образ, насколько часто выбирает не истину, а психологический комфорт в виде сильной фигуры. Самое зрелое чтение этого текста — не в том, чтобы осудить «толпу» или «инфопространство», а в том, чтобы внимательнее увидеть собственное участие в этой игре. Каждый из нас в какой-то момент больше доверяет тому, кто звучит цельно. Каждый склонен рационализировать симпатию. Каждый рискует спутать содержание с формой или, наоборот, высокомерно отвергнуть форму, будто она не имеет значения. Но форма имеет значение. Вопрос лишь в том, служит ли она истине, пусть и частичной, или становится инструментом её подмены. Если среда действительно движется от анонимного пубертата к более сложной стадии, то зрелость будет состоять не просто в исчезновении масок, а в способности удерживать два уровня сразу: видеть образ и видеть реальность за образом. Любить ясную речь, но не обольщаться ею. Ценить силу, но не поклоняться ей. Замечать интеллект, но спрашивать о плодах этого интеллекта в жизни. В конечном счёте статья не столько о харизме, сколько о нашем способе распознавать ценность в мире, где всё стало видимостью. И потому главный вопрос, который она оставляет, звучит глубже самой темы: когда мы называем человека убедительным, что именно нас убедило — истина, форма или наша собственная потребность в сильном образе?