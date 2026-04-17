Иран действительно создает ядерное оружие или это крупнейший геополитический блеф XXI века? Борис Марцинкевич раскрывает истинные цели ядерной программы Тегерана, которые удивят многих и объясняют, почему обогащенный уран нужен не для бомбы. В этом выпуске мы разбираем, как провал переговоров с США и действия Израиля подталкивают мир к новой войне на Ближнем Востоке. Также анализируем, как энергетический кризис в Европе, связанный с нефтепроводом «Дружба», влияет на Россию и почему в самой РФ не строят новые заводы для переработки нефти.

00:00 Иран и США: Провал переговоров по ядерной сделке

00:51 Урановая бомба vs Плутониевая: Почему Ирану НЕ нужно ядерное оружие

02:24 Настоящая цель Ирана: Медицинские изотопы и ядерная медицина

03:05 Недоверие к США: Почему Трамп разрушил ядерную сделку

03:46 Росатом в Иране: Строительство новых энергоблоков АЭС

05:13 Моссад против Ирана: Смена режима или новая война?

06:26 Нефтепровод "Дружба" и Венгрия: Как Европа ищет замену нефти из РФ

08:35 Политическая игра Зеленского: Ремонт "Дружбы" после выборов в Венгрии

09:45 Энергетика России: Экспорт сырья или глубокая переработка?

11:12 Почему в России не строят НПЗ? Замороженные проекты и упущенная выгода

