Хорошо охлажденная экономика в дополнительной генерации не нуждается О том, что при ставке рефинансирования, выражающейся двузначными значениями, строительство новых электростанций станет неподъемным бременем для экономики России, экспертами все было сказано еще в 2024 году.
Энергетические компании, сцепив зубы, может быть, и выдержат, а вот экономика и физические потребители – нет. Один из результатов уже известен: несмотря на подписанное в присутствии президентов России и Казахстана межправительственное соглашение о строительстве трех угольных электростанций на территории нашего южного соседа с предварительной сметной стоимостью в 2 млрд долларов США, контракт ушел к сингапурским инвесторам.
Сторона заказчика предложение вести строительство на кредит под 25% пришла в такой восторг, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Но есть, конечно, и обратная сторона: если Казахстан реализует все свои планы, то уже в 2027 году республика из энергодефицитной превратится в энергоизбыточную.
И это – широкие перспективы и возможности для России: 1) прекратим экспорт электроэнергии нашему крупнейшему покупателю – получим резерв для ЕЭС России вообще и для ОЭС Сибири в частности и 2) если договоримся по тарифам, сможем еще и импортировать электроэнергию из Казахстана для Сибири и для Урала. Пойдут планы пятилетки у Китая – сможем и с этого направления импортировать для всего нашего Приамурья. Если Грузия продолжит строить малые ГЭС в том же темпе, как последние лет 10 – и у нее можно будет прикупить.
И это – прекрасный вариант, если наш уважаемый Центробанк намерен и дальше двигаться к священной цели – охлаждать экономику, дабы достичь величайшей цели – уровня инфляции в 6%. Так что какая такая Генсхема 2042, о чем вы, дамы и господа? Лично у меня только один вопрос: а что будет делать ЦБ после того, как Великая Цель будет достигнута?..
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная мысль текста: при высокой ставке рефинансирования строительство новой генерации в России становится слишком дорогим и тяжело переносимым для экономики. - Не энергетики — экономика в целом платит цену: компании еще могут «сцепив зубы» тянуть такие проекты, но конечная нагрузка ложится на потребителей и на хозяйственную систему в целом. - Практический пример: проект строительства трех угольных электростанций в Казахстане, несмотря на межгосударственные договоренности с Россией, ушел не российской стороне, а сингапурским инвесторам — вероятно, из-за условий финансирования. - Парадокс ситуации: если Казахстан реализует свои планы, то из энергодефицитной страны он может стать энергоизбыточной уже к 2027 году. - Возможная выгода для России: - можно сократить экспорт электроэнергии в Казахстан и тем самым высвободить мощности внутри России; - при благоприятных тарифах можно даже импортировать электроэнергию из Казахстана в Сибирь и на Урал. - Расширение логики импорта: автор допускает, что при определенных условиях электроэнергию можно будет закупать также у Китая и Грузии. - Критика Генсхемы и стратегии роста генерации: если ЦБ продолжит курс на «охлаждение экономики», то долгосрочные планы по наращиванию генерации выглядят избыточными или неактуальными. - Иронический финал: автор ставит под сомнение саму логику жесткой антиинфляционной политики и задается вопросом, что будет делать ЦБ после достижения целевого уровня инфляции.
Разбор ключевых идей
1. Высокая ставка как «налог на будущее»В тексте очень ясно просматривается мысль: дорогие деньги убивают капиталоемкие отрасли. Энергетика — одна из самых капиталоемких сфер вообще. Электростанция — это не кофейня, которую можно открыть за пару месяцев. Это длинный цикл, гигантские инвестиции, инфраструктура, окупаемость на десятилетия вперед. Когда ставка становится двузначной, стоимость кредита превращает любой новый энергопроект в почти неподъемную конструкцию. Здесь работает почти инженерная логика: если растет цена финансирования, то растет цена киловатта в будущем. А если растет цена киловатта, то его должен оплатить кто-то реальный — промышленность, население, бюджет. То есть ставка в этом контексте — не просто монетарный инструмент. Она становится механизмом перераспределения из будущего в настоящее: мы как будто говорим, что текущая борьба с инфляцией важнее будущего промышленного развития.
2. Энергетика как зеркало общей экономической температурыАвтор использует сильную метафору — «хорошо охлажденная экономика». В ней чувствуется ирония, но и довольно точная макроэкономическая интуиция. Если экономику специально охлаждают, то спрос на электроэнергию растет медленнее. А если спрос растет медленнее, то и дополнительная генерация вроде бы не нужна. Это очень напоминает физиологию: если организм вводят в состояние пониженной активности, ему и кислорода нужно меньше. Но есть проблема — жизнь не может бесконечно идти в режиме замедления без побочных эффектов. Экономика, как и организм, может выдержать охлаждение как временную терапию. Но если это становится нормой, то падает способность к развитию, к нагрузке, к восстановлению. Поэтому автор не просто спорит с энергетической стратегией — он спорит с более глубокой предпосылкой: зачем строить инфраструктуру роста, если сама политика предполагает отсутствие роста?
3. История с Казахстаном — симптом, а не частностьУход контракта к сингапурским инвесторам здесь важен не только как факт конкуренции. Это показатель того, что деньги выбирают более приемлемую стоимость капитала. В этом смысле рынок жестче любой идеологии. Можно говорить о стратегическом партнерстве, политической близости, исторической связанности энергосистем, но когда возникает вопрос стоимости кредита, побеждает не риторика, а финансовая математика. Это вообще характерная черта нашей эпохи: геополитика задает намерения, а процентная ставка определяет реализуемость. И в этом есть почти философская ирония. Государства могут мыслить категориями истории, цивилизации и союзов, но инвестиционное решение все равно часто принимает сухая формула дисконтирования денежных потоков.
4. Парадокс энергоизбыточности соседейАвтор видит не только проблему, но и потенциальную выгоду: если Казахстан станет энергоизбыточным, Россия сможет: - сократить собственные экспортные обязательства, - освободить мощности, - возможно, даже закупать дешевую электроэнергию. Это прагматичный взгляд, и в нем есть своя сила. Он освобожден от романтики энергетического суверенитета как самоцели. Здесь чувствуется полезная мысль: не все нужно производить самому любой ценой, если сосед может дать дешевле и вовремя. Но здесь тоже есть обратная сторона. Энергосистема — это не просто торговля товаром, а вопрос надежности, сетевой архитектуры, политических рисков и зависимости. Импорт электроэнергии может быть выгоден в краткосрочном плане, но если он становится системной заменой собственной генерации, это уже вопрос стратегической уязвимости. То есть перед нами не черно-белая картина. Импорт может быть: - разумным инструментом балансировки, - но опасным суррогатом долгосрочной инвестиционной политики. Как в психологии: временная опора полезна, если помогает восстановиться; но если она заменяет внутреннюю опору, человек становится зависимым.
5. Критика «Генсхемы 2042» как критика рассогласования целейСамый глубокий слой текста — это даже не спор про электростанции, а спор про несовместимость разных горизонтов управления. - Энергетика мыслит десятилетиями. - Центральный банк мыслит инфляционными циклами и текущей макростабильностью. - Бизнес думает в логике окупаемости. - Потребители хотят доступных тарифов здесь и сейчас. Когда эти горизонты не согласованы, возникает системная шизофрения: - с одной стороны, говорят о развитии промышленности; - с другой — делают капитал слишком дорогим для инфраструктуры этого развития; - с третьей — сохраняют стратегические документы, как будто рост уже обеспечен. Автор как раз и атакует эту раздвоенность. Его вопрос про «что будет делать ЦБ после достижения великой цели» — это не просто сарказм. Это вопрос о подмене средства целью. Инфляция — важна, но это не смысл экономики. Стабильность цен — инструмент. А если инструмент превращается в культ, то система начинает служить не жизни, а абстракции. Это похоже на духовные практики, которые изначально были нужны для пробуждения сознания, но со временем могут превратиться в ритуал ради ритуала. Так и здесь: антиинфляционная политика полезна, пока она помогает реальной экономике, а не подавляет ее ради собственной безупречности.
Подробный выводТекст построен как публицистическая критика жесткой денежно-кредитной политики через призму энергетики, но по сути он говорит о более широкой вещи: нельзя одновременно системно охлаждать экономику и всерьез рассчитывать на масштабное инфраструктурное развитие. Энергетика здесь выступает как идеальный индикатор реальности. В ней трудно спрятаться за абстракциями, потому что любая ошибка потом материализуется в тарифе, дефиците мощности, остановке инвестиций или росте зависимости от внешних поставок. В этом смысле электроэнергия — почти философски честная материя: она либо есть, либо ее нет; либо она доступна по цене, либо экономика начинает задыхаться. Автор показывает, что высокая ставка делает новые электростанции не просто дорогими, а цивилизационно сомнительными в условиях, когда сама экономическая политика сигнализирует отсутствие потребности в росте. И тогда возникает парадокс: вместо наращивания собственной генерации рациональнее полагаться на импорт или на высвобождение уже существующих мощностей. Это, возможно, временно выгодно, но несет в себе риск утраты инвестиционного импульса и стратегической самостоятельности. В то же время в тексте есть полезный антидогматизм. Он не утверждает, что обязательно нужно строить любой ценой. Он скорее говорит: сначала определитесь, чего вы хотите как система. Если цель — жесткая стабилизация и подавление спроса, тогда действительно дополнительная генерация не нужна. Но если цель — промышленное развитие, технологический рост и экономическая субъектность, тогда ставка, убивающая длинные инвестиции, входит в прямое противоречие с этой целью. Поэтому главный вывод можно сформулировать так:
Проблема не только в дорогих электростанциях, а в отсутствии согласованной картины будущего, где денежная политика, энергетическое планирование и стратегия развития страны говорят на одном языке.Без этого одна часть системы будет строить планы до 2042 года, а другая — делать так, чтобы у этих планов не было финансовой почвы уже сегодня. И здесь возникает почти экзистенциальный вопрос экономики: что важнее — безупречность текущих макропоказателей или способность системы жить, расти и выдерживать будущее? Потому что истина, как и энергия, проверяется не декларацией, а тем, что реально продолжает питать жизнь. А как вы сами чувствуете: экономика должна прежде всего быть стабильной или все же живой?
