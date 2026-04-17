Хорошо охлажденная экономика в дополнительной генерации не нуждается О том, что при ставке рефинансирования, выражающейся двузначными значениями, строительство новых электростанций станет неподъемным бременем для экономики России, экспертами все было сказано еще в 2024 году.

Энергетические компании, сцепив зубы, может быть, и выдержат, а вот экономика и физические потребители – нет. Один из результатов уже известен: несмотря на подписанное в присутствии президентов России и Казахстана межправительственное соглашение о строительстве трех угольных электростанций на территории нашего южного соседа с предварительной сметной стоимостью в 2 млрд долларов США, контракт ушел к сингапурским инвесторам.

Сторона заказчика предложение вести строительство на кредит под 25% пришла в такой восторг, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Но есть, конечно, и обратная сторона: если Казахстан реализует все свои планы, то уже в 2027 году республика из энергодефицитной превратится в энергоизбыточную.

И это – широкие перспективы и возможности для России: 1) прекратим экспорт электроэнергии нашему крупнейшему покупателю – получим резерв для ЕЭС России вообще и для ОЭС Сибири в частности и 2) если договоримся по тарифам, сможем еще и импортировать электроэнергию из Казахстана для Сибири и для Урала. Пойдут планы пятилетки у Китая – сможем и с этого направления импортировать для всего нашего Приамурья. Если Грузия продолжит строить малые ГЭС в том же темпе, как последние лет 10 – и у нее можно будет прикупить.

И это – прекрасный вариант, если наш уважаемый Центробанк намерен и дальше двигаться к священной цели – охлаждать экономику, дабы достичь величайшей цели – уровня инфляции в 6%. Так что какая такая Генсхема 2042, о чем вы, дамы и господа? Лично у меня только один вопрос: а что будет делать ЦБ после того, как Великая Цель будет достигнута?..

