Прочитать что-то на первом снимке не знающему иероглифов невозможно. Да и надо ли? Всё понятно по символам. Это Корейская Народно-Демократическая Республика. И дата не важна, поскольку такие символы там всегда, не только в праздники. У вас, граждан страны-победителя, ничего не откликается при символах КНДР? Многих ведь уже крючит от «красненького», от символики единства Народной Армии и Трудового Народа… А вот корейцы помнят, кто помог им обрести свободу – СССР. И даже пришли на помощь в застрявшей СВО, увезли на социалистическую родину «двухсотыми» немало своих спецназовцев. А чего хорошего набрались корейские парни у нас? Как пишут злые языки, им выдали смартфоны со встроенным переводчиком, а вот доступ к порнушке поначалу не отключили... Многие заинтересовались, поскольку дома такого корейцы не видели отродясь. Но даже ИИ не смог перевести слово «шойгушатник», которое употребляли русские собратья по оружию. Когда удалось понять, корейский спецназ поразился: это про высших командиров! У них командиры – это представители Родины, стратегия и тактика победы. И ещё чего понять друзьям было трудно, так это полосатый флаг. У всех врагов Народной Республики Корея цвета «полос» такие же…

Так что же можно видеть у нас, что можно взять нашим друзьям?

Депутат Государственной думы от фракции КПРФ Вячеслав Мархаев предложил изменить название Министерства цифрового развития, на "Министерство цифровой деградации". По его мнению ведомство «душит связь и укрывает мошенников». «Когда я слышу „Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций‟, меня охватывает горькая ирония. За последние два года вместо развития — блокировки и замедление трафика, вместо качественной связи — многодневные отключения в десятках регионов, вместо борьбы с угрозами — имитация активности и попустительство реальным опасностям. Мы наблюдаем, как страна скатывается к технологической деградации силами собственных чиновников", — написал Мархаев в своём телеграм-канале. По его словам, в насаждаемом мессенджере Мах орудует множество преступников всех мастей. «Иначе, чем прямым вредительством это не назвать», — указал он.

И это в условиях Третьей Мировой войны! Победа во Второй Мировой ковалась при надёжной связи не только между частями Красной Армии, но и между фронтом и тылом. Нарком связи с 1941 года Иван Пересыпкин в годы Великой Отечественной войны руководил связью как на фронте, так и в тылу. Его деятельность охватывала обеспечение связи всей страны — как военных, так и гражданских структур. С июля 1941 года Пересыпкин одновременно занимал посты: заместителя наркома обороны СССР; начальника Главного управления связи Красной Армии (до 1946 года). Лично выезжал на фронт 21 раз. Маршал!

Какие ключевые слова учёных и практиков прозвучали на недавнем Московском экономическом форуме? Деградация, апатия, кризис!

«Своего рода апатию мы видим во многих отраслях экономики, во многих сферах человеческой деятельности, – с таким настроением президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин открыл юбилейный форум. Эта "апатия" охватила и его предприятие. Со слов Бабкина, коллектив много лет развивался, производил новые модели комбайнов, тракторов, прицепных устройств. Но в последние месяцы три его завода работают только на 30% мощности. Прогнозы первого замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева еще более неутешительны. Он сказал, что экономику России загубили, уже в этом году в стране будет "страшное падение производства". Академик РАН Роберт Нигматулин предупредил, что страна идет к двузначному падению экономики, а сокращение потребления может оказаться даже больше 10%. «При Советском Союзе мы были действительно беднее, но мы строили страну, космос, атомную энергетику. Мы были впереди. А сейчас? Всё потеряли, но по-прежнему самые бедные. Даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах». Каждый год население сокращается. При этом рост ВВП за десять лет в среднем составил 1,5%, зато потребительские цены за этот же срок выросли на 77%. Депутат отметил, что машиностроение разрушается уже более 30 лет: если раньше в отрасли работало 4 млн. человек, то сейчас – 400 тыс.

«Нынешние кадры, которые руководят экономикой, образованием, не годятся никуда, их надо убирать. В этом нужно убедить власть». Тут я, простой гражданин, бывший колхозный тракторист, с академиком не согласен. Простая смена действующих лиц напоминает советский анекдот про публичный дом, несущий убытки. С той лишь поправкой, что в нашем случае менять надо не проституток с со стажем единой партии, а саму политическую Систему. У нас такие высказывания наказуемы, так хотя бы услышать трудовой народ Лондона, который, оказывается, помнит Мировой Проект Руси (Снимок справа)… Кстати, именно там, а не в Израиле находится офис «мастеров денежных дел», делающих мировую политику. Но трудовой народ – это иное и там.

У снимка, пылающего «красным», есть точная дата: 28 марта 2026 года. В Лондоне, где прошли масштабные протесты против войны в Иране. Протесты собрали, по разным оценкам, до 500 тысяч человек. В советской школе, где учились дети колхозников Чечено-Ингушетии, я изучал французский язык. И сейчас впервые пожалел об этом. Чтобы понять, что написано на транспаранте у англичан, обратился к ИИ-Алисе. И подумал, что она такая же сволочь, как и вся антисоветская сволота, заполонившая информационное пространство РФ. Но Алиса не виновата, она просто собирает то, что написано. А там всё переведено: лозунги против искусственного интеллекта, против расизма, в то же время, против геноцида белого населения и т.д. А вот текст этого плаката – нет.

Хотя гляньте цифры: 1936 – 2026. Это перевода не требует. И дальше по тексту: тридцать шестой не «проехали», в 2026-м – «они не пройдут». Народам надо вставать Единым Фронтом! Да и напрягаться с переводом не стоит: символ слева – серп и молот, он же на красных флагах в руках трудовых англичан, которые хотят жить по-человечески. Символ справа – знак Дружбы и Единства.

А что у нас, в Богохранимом Отечестве, в священной нашей Державе? «ФАШИСТЫ В ЗАКОНЕ УЖЕ ЗДЕСЬ». Это заголовок заметки Захара Прилепина от 2 апреля 2025 года. Что там? «Вчерашний пост на популярном тг-канале «Сыны Монархии». «Праздник вчера был большой. Франко спас Испанию, разгромив безбожных коммунистов и анархистов в Гражданской войне! Красный интернационал кричал «no pasaran» (они не пройдут). Генерал Франко, принимая парад в столице Испании, резюмировал: «hemos pasado» (мы прошли). Вклад внесли и русские добровольцы. Так будет и в России».

Автор - ведущий собственной радиопрограммы на «Радио России», постоянный автор ряда изданий, напрямую финансирующихся Администрацией Президента РФ. Напоминаю, что в «Голубой дивизии» Франко воевало около 50 тысяч человек. Она воевала под Ленинградом, Новгородом, Псковом. Она убивала русских людей. Она, по приказу Франко, работала на победу нацизма и фашизма.

Ко мне периодически приходят всякие демагоги и начинают лить свою патоку на тему: «Захар, зачем вы разжигаете, мы должны объединиться, у нас общий враг!» - и я все никак не мог придумать короткого и честного ответа.

Теперь придумал. Идите нахер».

Но в РФ «нахер» пока идут все трудящиеся, все народы России. Высшая Политическая Школа, которая готовит политическую элиту РФ, носит имя Ивана Ильина, лютого борца с Советами, ярого приверженца фашизма. Оглянитесь на «сынов монархии»: «Вклад внесли и русские добровольцы. Так будет и в России». «Добровольцы» - это те, кто воевал на стороне Франко. Ильин фашизм называл «здоровым явлением». Больше того, белогвардейцев, устроивших террор восставшего трудового народа, считал основоположниками этого «явления».

Прилепин указал источник финансирования сторонников Франко. Администрация Президента! А кто финансирует Ельцин-Центры? Эти метастазы множатся, там проводятся «научно-практические конференции», туда водят школьников.

Кстати, метастазы – не метафора. Я лично знаю человека, которому в самый разгар «коронобесия» поставили диагноз – рак. Прошёл 35 сеансов облучения. Это же потеря иммунитета, который дан от Природы! К великому удивлению врачей, не вакцинировался и не заболел. В настоящее время готовит в своей деревне землю под будущий урожай и… жалеет политиков РФ, которых раньше ненавидел. Они, говорит, бедолаги, вылезли как мухи на липучку, пойдя за мировыми паразитами. А секрет защиты от «ковидлы» в том, что в момент, когда этому старику вынесли приговор, он занимался исследованием трудов доктора исторических наук Пыжикова. Во всех народных заговорах присутствуют «ветра», а это частоты, кроме которых ничего важного нет не только на Земле, но и в Космосе. ЗДОРОВЬЕ даёт Родина. Если не потерял к ней любовь даже в самые подлые моменты жизни, если твои частоты повышаются вместе с планетой и лучшей из частей народа, всё будет прекрасно.

«Небесные» кураторы тех, кто засели в Кремле в 1991м, подменили наши символы и ценности, уже ушли. Но Система инерционна. И она энергетически подпитывается, как это ни странно, нашей ненавистью, страхом перед происходящим. Это снижает вибрации, частоты человека, он становится уязвим.

Да, «ковидла» была, но её исток – в полевых, невидимых структурах. Ворота в организм – страх человеческий.

…На примере науки физического мира углерод при одном характере связей между молекулами – алмаз, который крепче стали, а при другом – графит, которым рисуют. Нам всем всучили «собственность» - денежную частицу Родины в виде ваучера. И что? Обманутый народ теперь не Народ, а электорат, население. Из алмаза – в графит! И власть захватившим ни в коем случае нельзя допустить традиционной, самой жгучей, кровной связи, как писал Рубцов.

И ещё раз смотрим на цифру 1936, которую напомнили англичане. Это когда СССР, первая в мире Держава Трудового Народа окреп и принял Конституцию.

В Конституции СССР 1936 года «депутаты трудящихся», «Советы депутатов трудящихся». Например, в статье 2 Конституции говорилось, что «политическую основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся…». В статье 94: «органами государственной власти в краях, областях, автономных областях, округах, районах, городах, сёлах (станицах, деревнях, хуторах, кишлаках, аулах) являются Советы депутатов трудящихся». Сегодня «кишлаки и аулы», националисты сделали словами ругательными. А судьи сейчас кого представляют? Они – какие-то «федеральные». А с 1936 года – Народные! Судьи районных (городских) народных судов избирались гражданами района (города) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Кстати, на местах у нас «мировые судьи». Это «мастера своего дела» в судебной системе, быстрехонько, до суда решающие вопросы. Понятие взято из опыта ещё дореволюционной Руси, где община, МИР, избирала судей из числа самых грамотных тружеников. (Но по сути с точностью до наоборот). В Общине судили по Правде, по понятиям МИРА, а не по рабовладельческому римскому праву со «священной» частной собственностью.

1936 год… Богатства не было, даже лапти в то время ещё были не забыты. Но то, что сделано, даже перечислять не буду. Это фантастика и пример для народов всего мира. К 1936 году уже пять лет весь народ пел:

Страна встаёт со славою

На встречу дня.

И радость поёт, не скончая,

И песня навстречу идёт,

И люди смеются, встречая,

И встречное солнце встаёт…

Солнце на рассвете на снимке в центре, на гербе Советского Союза, ныне закрытом чёрным мутантом рабовладельческого Рима. А настоящее солнце осталось в гербе Республики Беларусь. У этой маленькой страны, не имеющей природных ресурсов, но сохранившей честь и достоинство Народа и подлинный суверенитет, непререкаемая Трудовая Слава.

РФ с концепцией «консервативной державы» и символами царской власти на мировой арене продолжает терять не просто друзей и союзников, но даже сочувствующих. Наш народ, не лишённый юмора, прекрасную женщину, почти ежедневно гневно обличающую врагов, давно называет «ротовым отверстием министерства глубокой озабоченности». Языком грубого юмора место дипломатии РФ на мировой арене – у параши. И как тут не вернуться в 1936 год, когда была юридически закреплена окончательная победа социализма в СССР? 26 июля того года арестован по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра» виднейший революционер, нарком финансов Сокольников Григорий Яковлевич. (Настоящее имя — Гирш Янкелевич Бриллиант). Сокольников считал, что Россия не должна сама производить средства производства, а будет закупать их за границей, продавая свои сырьевые ресурсы и продукты сельского хозяйства. Зачем напрягать народ, строить заводы, производить свои станки и оборудование, когда всё можно купить? Гирша Бриллиант, как виднейший деятель троцкисткой оппозиции, едва не свалил Иосифа Сталина с поста генсека партии большевиков. Последний выступил в пику Соколову по вопросу управления финансами. Гирша утверждал, что они должны быть в руках министерства финансов (по-нынешнему финансового блока), а Сталин настоял на том, что деньгами должно заниматься правительство, наркомы в котором плоть от плоти из трудового народа. И ещё раз, уже в порядке «чёрного» юмора, напомню финал Гирши Бриллианта по протоколу допроса его убийцы в элитном заведении для политических заключенных. «Вызывающий тон в вопросе Сокольникова побудил во мне злобу. Я назвал его фашистским наймитом, и что за вас и подобных вам лидеров приходится и мне нести ответственность. Сокольников моментально встал с кровати и с угрожающим видом начал приближаться ко мне. Я сидел на своей кровати, рядом с которой стояла камерная параша, я схватил ее и ударом по голове отстранил его от себя». Случилось это в 1937 году. Бывший нарком финансов, единомышленник Троцкого, продолжал «толкать» свои идеи даже в тюрьме! И бывшему чекисту, прозревшему в заключении, пришлось вышибать эти идеи парашей с собственными нечистотами Бриллианта.

В 1988 году Григорий Сокольников был посмертно реабилитирован, а в декабре того же года — восстановлен в КПСС. Бывшая Партия большевиков плавно переформатировалась в будущую «Единую Россию»…

Эдуард Наипов,

Кострома