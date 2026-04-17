Пентагон обратился к автопроизводителям и промышленным предприятиям с просьбой нарастить производство вооружений, – пишет WSJ.

Сейчас чиновники американского военного ведомства ведут переговоры с General Motors, Ford и другими компаниями о перепрофилировании части их производственных мощностей.

Администрация Трампа хочет, чтобы автопроизводители и другие американские компании были активнее в вопросе производства вооружений и их компонентов, что безусловно делает отсылку к практике, применявшейся во время Второй мировой войны.

Пентагон заинтересован в привлечении автозаводов для увеличения производства боеприпасов и дронов, поскольку на фоне украинского и ближневосточного кризисов, его арсеналы стремительно опустошаются.

Сейчас GM и Ford предписали составить планы – как быстро они смогут переориентироваться на оборонную продукцию.

От машин премиум-класса до танков в прошлом году предлагали откатиться и немецкому концерну Porsche. Вспомнить, так сказать, опыт былых времён: во время Второй мировой войны Porsche занимался выпуском танков Tiger (P) Maus, также в линейке производства было штурмовое орудие Ferdinand.

