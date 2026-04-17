КУДА УШЛА МОЛОДЁЖЬ? Почему Русские общины побеждают марксистов | Александр Колпакиди, Артём Олоничев
Историк Александр Колпакиди и журналист Артём Олоничев говорят вслух то, о чём левый фланг предпочитает молчать. Почему молодёжь массово выбирает Русские общины вместо марксистских кружков, как блогеры-иноагенты и западные философы вроде Жижека уводят левую идею в сторону либерализма и кто реально стоит за бесконечными расколами в оппозиционной среде. Разговор получился резким — особенно в части того, что нужно менять прямо сейчас.
00:00 — Вступление: почему левое движение катастрофически потеряло связь с молодежью
09:04 — Движение Первых и Юнармия: формализм и карьеризм в официальном патриотизме
12:40 — Синдром «Трех поросят»: бесконечные расколы и сектантские споры в интернете
15:46 — Кризис образования: почему учителя и школьники верят в мифы о ГУЛАГе
26:25 — Предательство идей: как блогеры призывают объединяться с либералами
27:44 — Правый поворот: почему молодежь выбирает крепкие «Русские общины», а не кружки
31:21 — Кумиры-провокаторы: деструктивная роль западного философа Славоя Жижека
37:17 — Позитивный пример: творческое объединение «Жожики» и реальная помощь фронту
50:32 — Троцкисты и антисоветизм: как левым подкидывают фейки (миф о «Сайгонской коммуне»)
61:15 — Власть Карабасов-Барабасов: иллюзия политических «башен» и управление сверху
62:11 — План действий: жесткое объединение, изгнание раскольников и создание программы будущего
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема беседы — почему левое движение в России теряет молодежь, а более консервативные и национально-патриотические форматы оказываются для молодых людей привлекательнее. - Оценка состояния левого молодежного движения: оно описывается как раздробленное, слабое, конфликтное и не способное к объединению. - Ключевая претензия к левым — много внутренних споров, догматизма и взаимных обвинений, но мало практической работы и понятной программы действий. - Критика марксистских кружков и малых организаций: они, по мнению участников, замыкаются на теории, не выходят к людям и не создают реального социального влияния. - Проблема языка поколений: старшие левые, как утверждается в видео, часто не умеют говорить с молодежью на понятном ей языке и не понимают ее жизненного опыта. - Школа и образование рассматриваются как среда, где не формируется критическое мышление, а история СССР часто подается в антисоветском ключе. - Официальные молодежные структуры вроде «Движения первых» оцениваются как большие, но формальные, с патриотической символикой, однако без глубокой внутренней мотивации у многих участников. - Русские общины и схожие движения привлекают молодежь, потому что дают: - чувство общности, - ясную идентичность, - дисциплину, - визуально сильную «картинку», - конкретные формы участия. - Левые проигрывают в организации и подаче: нет единого образа будущего, нет сильной медийной упаковки, нет объединяющего практического дела. - Отдельно поднимается тема провокаций и расколов: авторы считают, что левое движение дополнительно ослабляется внешним вмешательством и внутренними раскольническими тенденциями. - Главный практический вывод авторов — левым нужно чаще собирать молодежь, создавать площадки для разговора, выходить из интернета в живое взаимодействие и формулировать образ будущего, а не только спорить о прошлом.
Подробный выводВ этом видео поднимается болезненная для левого движения тема: почему молодежь не идет к марксистам, но идет в структуры, где есть общинность, патриотическая рамка, символика, действие и чувство принадлежности. Если убрать эмоциональные перегибы и идеологическую резкость, то в центре беседы находится вполне серьезный вопрос: люди, особенно молодые, идут не только за идеями, но и за формой жизни. Это важный момент. Идеология сама по себе редко побеждает, если она не воплощена в: - языке, - ритуале, - сообществе, - действии, - образе будущего. Именно здесь, по мысли участников, современные левые проигрывают. Они часто напоминают не движение, а архив споров. Много терминов, много взаимной критики, много попыток доказать, кто «настоящий левый», но мало того, что в психологии называется контейнером смысла — пространства, куда молодой человек может войти и почувствовать: «здесь есть люди, дело, путь и мое место».
Почему, по логике беседы, «русские общины» оказываются сильнееАвторы фактически называют несколько причин их относительного успеха: 1. У них есть коллективная идентичность. Молодежь тянется туда, где можно быстро понять, кто «мы». В эпоху атомизации это особенно важно. 2. У них есть внешняя форма. Символы, мероприятия, дисциплина, совместные действия — все это работает почти как древний ритуал. Человек не просто слушает лекцию, он участвует. 3. У них меньше публичного внутреннего раздрая. Там меньше бесконечных идеологических ссор на тему оттенков правильности. 4. Они предлагают не только критику, но и принадлежность. А это для молодого человека иногда важнее любой теории. Это похоже на разницу между чтением трактата о музыке и участием в оркестре. Левые, как показано в беседе, часто предлагают первое, а конкурирующие движения — второе.
Главная слабость левых в интерпретации авторовВ данной лекции звучит мысль, что левое движение застряло между прошлым и абстракцией. Оно либо: - бесконечно спорит об истории, - либо уходит в теоретическую чистоту, - либо ограничивается критикой капитализма без ответа на вопрос: «А что делать завтра утром?» Это очень прагматический упрек. И в нем есть рациональное зерно. Молодежь, особенно выросшая в цифровую эпоху, быстро чувствует разрыв между словом и действием. Если движение годами говорит о преобразовании общества, но не способно даже на уровне двора, района, университета или культурного клуба создать устойчивую живую среду — доверие исчезает. Можно сказать иначе: идея без социальной технологии остается благим намерением.
Важная линия — конфликт поколенийОдин из наиболее содержательных фрагментов беседы связан с тем, что старшие поколения и молодежь говорят на разных языках. Это не только вопрос сленга или медиапривычек. Это вопрос опыта. Старшие часто исходят из памяти о советском или постсоветском переломе. Молодые исходят из реальности: - нестабильности, - цифровой среды, - дефицита доверия, - распада семейных и общественных связей, - ощущения, что все вокруг либо реклама, либо манипуляция. Если с молодежью говорят сверху вниз, в режиме «вы неправильные», контакт не возникает. В этом смысле беседа справедливо подчеркивает: невозможно воспитывать тех, с кем ты не вступил в живой диалог. Это почти универсальный закон — и педагогический, и политический.
Что еще важно в этом видеоНесмотря на жесткую полемику и резкие оценки, в беседе есть один глубокий нерв: борьба идет не только за интерпретацию прошлого, но и за воображение будущего. Авторы много раз возвращаются к мысли, что у левых нет убедительного образа завтрашнего дня. А без этого молодежь не удержать. Потому что молодость по природе своей тянется не только к справедливости, но и к горизонту. Если движение говорит лишь: - кто виноват, - кто предал, - кто оппортунист, - кто исказил марксизм, но не может ясно и вдохновляюще описать: - как будет устроен труд, - как будет устроено образование, - как будет преодолено одиночество, - как технологии могут служить человеку, а не превращать его в объект контроля, то оно проигрывает тем, кто хотя бы дает простую, пусть и более грубую, но живую картину мира. Это почти как в истории религий и политических учений: побеждает не обязательно самая истинная доктрина, а та, что лучше соединяет смысл, форму и общину.
Итоговый выводБеседа посвящена кризису связи между левым движением и молодежью. Ее центральный вывод таков: молодежь уходит не потому, что ей чужда справедливость, а потому, что современные левые часто не способны превратить идею в понятную, привлекательную и коллективную практику. По мнению участников, левые проигрывают по пяти направлениям: - нет единства; - нет понятного языка общения с молодыми; - нет практической работы на низовом уровне; - нет сильной медийной и организационной формы; - нет ясного образа будущего. На этом фоне структуры общинного, патриотического или консервативного типа оказываются сильнее, потому что дают человеку то, чего ему особенно не хватает в эпоху распада связей: общность, роль, участие, ритуал и смысл. С философской точки зрения здесь раскрывается старая, но вечно новая истина: человек живет не только хлебом и не только идеей. Ему нужна форма совместного бытия. Если левая мысль не умеет стать такой формой, она остается кружком интерпретаторов, а не силой истории. Практический вывод из этого видео довольно ясен: если левые хотят вернуть молодежь, им нужно меньше заниматься охраной догмы и больше — созданием среды, где молодой человек сможет не просто соглашаться, а жить, действовать, расти и чувствовать себя частью общего дела. И здесь возникает, пожалуй, самый важный вопрос: что сильнее притягивает человека — теоретическая правота или живая общность, в которой он впервые ощущает смысл собственного участия?