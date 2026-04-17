Кровавый свидетель из СС. Долгий Нюрнберг / Егор Яковлев
Продолжаем перезаливать серии спецпроекта «Долгий Нюрнберг». В последнем выпуске первого сезона Егор Яковлев рассказывает об одном из ключевых свидетелей процесса, ближайшем сподвижнике Генриха Гиммлера; нацисте, сумевшем избежать смертного приговора, — Эрихе фон дем Бах-Зелевском.
Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!
Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link
Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/
Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/
Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory
MAX — https://max.ru/dighistory
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ДолгийНюрнбергЦИ
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Нюрнбергский процесс не раскрыл все преступления нацизма полностью: значительная часть злодеяний была доказана, но многие планы и механизмы остались не до конца проясненными из-за нехватки времени, документов и контекста. - Эрих фон дем Бах-Зелевский — одна из ключевых фигур, через показания которой можно понять скрытые цели нацистской политики на Востоке. - Несмотря на огромную личную ответственность за массовые убийства, Бах выступал в Нюрнберге не как подсудимый, а как свидетель обвинения, поскольку согласился сотрудничать с американцами. - Его биография показывает типичный путь нацистского функционера: фронтовой опыт, травма поражения в Первой мировой, радикализация, карьерный рост в СС, участие в внутрипартийном терроре. - Бах был причастен к: - созданию лагеря в Освенциме на раннем этапе; - массовым убийствам евреев в Белостоке; - карательным операциям в Белоруссии и Центральной России; - практике сожжения деревень и уничтожения мирного населения; - подавлению Варшавского восстания. - В этой лекции подчеркивается, что борьба с партизанами была не просто военной мерой, а формой геноцидной политики. - Особую роль играли подразделения вроде батальона Дирлевангера, состоявшего из уголовников и садистов, что само по себе указывает на осознанный характер террора. - На Нюрнбергском процессе Бах сообщил о речи Гиммлера, где говорилось о необходимости сократить число славян на 30 миллионов человек. - Эта цифра, по мысли автора, не была случайной: она соотносится с другими источниками и свидетельствами о планируемом массовом уничтожении населения СССР голодом, насилием и депортациями. - Лекция показывает, что геноцид советского населения не был лишь “побочным эффектом войны”, а являлся частью идеологически мотивированной стратегии. - При этом сам Бах пытался представить себя как человека, который якобы возражал против крайних мер, хотя фактически был активным исполнителем. - После войны он избежал ответственности за главные преступления и был осужден лишь по эпизодам довоенных и внутрипартийных убийств.
Подробный выводВ этом видео проводится важная и неприятная для упрощенного исторического сознания мысль: Нюрнберг не был финальной точкой истины, а скорее первым большим приближением к ней. Это очень существенный тезис. История часто воспринимается как завершенный приговор: мол, суд состоялся, виновные названы, значит картина закрыта. Но реальность, как и в науке, устроена иначе: даже сильное доказательство не всегда означает полное понимание системы. Нюрнберг установил фундамент, но не исчерпал всей архитектуры нацистского преступления. Центром беседы становится фигура Баха-Зелевского — человека, в котором наглядно проявляется трагическая логика тоталитарного исполнителя. Он не был бездумным винтиком. Напротив, он был инициативным, волевым, идеологически мотивированным и административно талантливым организатором насилия. В этом и заключается один из самых страшных уроков XX века: массовое зло нередко творят не истеричные чудовища, а вполне собранные, дисциплинированные, карьерно успешные люди, умеющие “эффективно решать задачи”. Особенно важна линия, связанная с антироссийской и антиславянской политикой нацистов. В лекции последовательно показывается, что уничтожение мирного населения на оккупированных территориях было не хаотическим эксцессом и не только результатом “перегибов на местах”. Да, письменные приказы не всегда формулировались прямо — и это характерно для преступных систем. Они часто избегают ясной бумажной фиксации, оставляя исполнителям пространство для “инициативы”, но при этом задают идеологическую рамку так, чтобы результат был предсказуем. Это похоже на то, как в сложной организации не обязательно прописывать каждую деталь, если культура системы уже формирует нужное поведение. В нацистском случае такой культурой была расовая война. Именно здесь свидетельство Баха о “30 миллионах” приобретает особый смысл. Даже если смотреть на него критически — а к словам такого человека иначе и нельзя, — важно не только то, что он сказал, но и то, как его слова стыкуются с другими источниками. Историческая истина редко строится на одном признании. Она скорее напоминает восстановление разбитого зеркала: один осколок мало что дает, но когда начинают совпадать контуры, отражение становится все более отчетливым. В данной лекции как раз показывается, что слова Баха совпадают с другими свидетельствами — Геринга, сотрудников штаба, деятелей оккупационной администрации, показаниями СС-руководителей. Отсюда следует сильный вывод: нацистская политика на Востоке включала не только военное покорение, но и сознательное демографическое опустошение территории. Иначе говоря, речь шла не просто о захвате пространства, а о переделке самого человеческого состава этого пространства. Это уже колониальная логика в ее предельной, индустриально-расистской форме. Не случайно в лекции проводится параллель с немецким колониальным опытом в Африке. История здесь не движется по прямой, но рифмуется: методы “выжженной земли”, расчеловечивание “туземца”, карательная педагогика империи — все это потом возвращается в Европе в куда более масштабной и технизированной форме. Показательно и другое: Бах сам психически не выдерживал того, что делал, но это не сделало его гуманистом. Здесь есть важный психологический нюанс. Человек может страдать не потому, что прозрел морально, а потому, что его нервная система не выдерживает собственного участия в преступлении. Это не покаяние, а перегрузка. Совесть и травма — не одно и то же. И лекция довольно точно это подчеркивает, показывая его галлюцинации, срывы и попытки позже выставить себя едва ли не скрытым противником радикальной линии. Такой самообман типичен: человек хочет сохранить образ себя как субъекта, а не палача. Но реальность упрямее внутренних оправданий. Еще один сильный пласт видео — критика послевоенной избирательности правосудия. Бах оказался полезен победителям как свидетель, и потому избежал суда за главное. Это не отменяет справедливости самого Нюрнберга, но напоминает, что правосудие в истории почти всегда смешано с политикой. Объективная истина, возможно, существует, но доступ к ней проходит через человеческие институты — спешащие, ограниченные, заинтересованные. Поэтому итоговый исторический приговор нередко формируется десятилетиями, а не в одном судебном зале. Практический смысл этой лекции шире, чем просто уточнение деталей войны. Она напоминает, что: - идеология расчеловечивания сначала меняет язык, потом административные процедуры, а затем и саму норму насилия; - массовые преступления часто маскируются под “борьбу с угрозой”, “безопасность” или “необходимость”; - если общество принимает ложный идеал — расовый, имперский, утопический, — то очень быстро начинает любить не реальность, а собственную жестокую фантазию о ней. В каком-то смысле нацизм здесь предстает как радикальная форма привязанности к идеализированному миражу: “пространству”, “чистоте”, “исторической миссии”. А реальный человек — еврей, русский, поляк, белорус, ребенок, крестьянин — становится помехой этой абстракции. Когда идея начинает цениться выше живого человека, история почти неизбежно становится бойней.
ИтогГлавный вывод лекции таков: показания Баха-Зелевского, при всей моральной ничтожности этого человека и при всей необходимости относиться к его словам критически, являются важным ключом к пониманию того, что нацистская политика на Востоке носила геноцидный и колониальный характер. Нюрнберг уловил это лишь частично. Полное осмысление пришло позже — через сопоставление свидетельств, документов и логики самих событий. Это заставляет смотреть на историю не как на мертвый архив, а как на процесс медленного прояснения. Мы редко сразу видим всю картину; чаще мы видим фрагменты, и только честность мышления позволяет не подменить истину удобной схемой. И, возможно, самый тревожный вопрос после этой лекции звучит так: в какой момент политическая идея перестает быть программой и становится разрешением считать одних людей менее людьми, чем других?