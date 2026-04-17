Как красные победили, лучшие командующие, роль интервентов. 15 вопросов историку / Илья Ратьковский

Доцент СПбГУ Илья Ратьковский продолжает отвечать на главные вопросы о Гражданской войне 1917–1922 годов. Часть вторая:

— Кто из белых военачальников имел реальный шанс взять Москву?
— Как сложилась судьба тысяч белых солдат в эмиграции?
— Чего хотели американцы, англичане, французы и японцы в России
— Решающие сражения: Свияжск, Челябинск, Орёл, Каховка
— Почему красные победили?
— Договорённости с белыми: были ли обещания уступить территории
— Лучшие военачальники: Фрунзе у красных, Каппель и Слащёв у белых
— Махновское движение: бандитизм или борьба за земельную справедливость
— Красные попы: как духовенство оказалось между двух огней

Первая часть: https://youtu.be/1h2AcH_ljHs

00:00 – 15 новых вопросов о Гражданской войне
00:34 – 1. Как интервенция повлияла на продолжительность войны?
01:13 – 2. Сколько интервентов было и могли ли они оккупировать Россию?
02:18 – 3. Кто и как снабжал белые армии?
05:59 – 4. Насколько интервенты влияли на решения белых правительств?
08:29 – 5. Чего хотели США, Англия, Франция и Япония в России?
15:20 – 6. Какие были договорённости между белыми и интервентами?
18:38 – 7. Самые успешные военачальники красных и белых
21:42 – 8. Махно и его армия: бандиты или борцы за справедливость?
25:33 – 9. «Красные попы»: духовенство в Гражданской войне
29:18 – 10. Решающие сражения: где переламывалась война
33:45 – 11. Кто из белых имел реальный шанс победить?
34:49 – 12. Красные военачальники: Фрунзе, Чапаев, Будённый, Блюхер
38:40 – 13. Почему красные победили? Главные причины
42:26 – 14. Когда закончилась Гражданская война?
44:13 – 15. Судьба белой армии в эмиграции
50:52 – Бонус 1: как сложилась жизнь демобилизованных красноармейцев
55:06 – Бонус 2: роль Троцкого в создании Красной армии
57:45 – Бонус 3: что почитать о Гражданской войне
1:01:56 – О чём спросить в следующий раз?

Комментарий редакции

Краткие тезисы

Краткие тезисы

- Иностранная интервенция заметно продлила Гражданскую войну: без нее, по оценке историка, война могла завершиться раньше и быть менее жестокой. - Общая численность интервентов — около 150 тысяч человек суммарно, но единовременно на территории бывшей Российской империи находилось примерно 80–90 тысяч. - Крупнейший иностранный контингентяпонский на Дальнем Востоке, до 70 тысяч человек. - Белые существенно зависели от внешней помощи: - Деникин — прежде всего от Франции, затем от Великобритании; - Колчак — от Японии, частично от Франции и Британии; - Миллер — от Великобритании и отчасти США. - Интервенты влияли не только на снабжение, но и на политику и стратегию белых правительств. - Цели интервентов различались: - Франция — долги, экономические интересы, контроль над промышленными районами; - Великобритания — геополитическая изоляция большевизма, защита колониальных интересов; - США — попытка восстановить не белую монархическую Россию, а скорее “февралистскую”, демократическую; - Япония — закрепление влияния на Дальнем Востоке. - Белые не были едины: вопрос о территориальных уступках союзникам решался по-разному, в зависимости от лидера и фронта. - Лучший красный военачальник, по мнению историка, — Михаил Фрунзе. - Среди белых наиболее эффективными названы Каппель и Слащёв, при этом подчеркивается необходимость отделять военное мастерство от человеческих качеств и жестокости. - Махновское движение нельзя сводить просто к “бандитизму” — это было сложное крестьянское движение, меняющее социальную базу по мере хода войны. - Массовой поддержки советской власти православным духовенством не было, но отдельные случаи сотрудничества существовали. - В Гражданской войне были узловые сражения, после которых ситуация качественно менялась: - Свияжск; - Челябинское сражение; - Орловско-Курские бои; - Каховский плацдарм; - Волочаевка. - Реальный шанс сокрушить красных военным путем, по мнению историка, был у белых прежде всего в ходе похода Деникина на Москву в 1919 году. - Красные победили благодаря: - более эффективной системе управления; - более массовой и устойчивой армии; - лучшей социальной программе, прежде всего по земельному вопросу; - более сильной агитации и внутренней политике. - Окончательная победа Красной армии связывается с событиями 1922 года на Дальнем Востоке, хотя отдельные очаги сопротивления сохранялись и позже. - Судьба белой эмиграции была неоднородной: - часть вошла в РОВС; - часть вернулась в СССР; - часть растворилась в эмигрантской среде, занимаясь тяжелым трудом и адаптацией. - Бывшие белые в СССР в 1920-е годы далеко не всегда автоматически подвергались массовым репрессиям; ужесточение начинается заметнее с конца 1920-х годов. - Роль Троцкого оценивается как крупная, но неоднозначная: важный организатор Красной армии, однако не без ошибочных решений и чрезмерного максимализма.

Подробный вывод

В этой лекции Гражданская война предстает не как простая схема “красные против белых”, а как многослойный конфликт, где сплелись внутренняя социальная борьба, кризис государственности, иностранное вмешательство и конкуренция политических проектов будущей России. Это важный акцент: историк показывает, что победа красных объясняется не только военной силой, но прежде всего способностью предложить более действенную модель власти в условиях распада.

1. Почему красные победили

Главная мысль беседы — красные выиграли не случайно и не только за счет террора, а потому что сумели построить более работоспособную систему управления. Это напоминает не столько романтическое столкновение героев, сколько соревнование двух механизмов. Один механизм — белый — был идеологически неясен, социально неопределен и организационно рыхл. Другой — красный — был жесток, но целенаправлен, централизован и в известном смысле технологичен. Историк подчеркивает три опоры победы большевиков: - управленческая эффективность; - массовая армия; - социальная база, особенно в крестьянской среде. Это важный момент. В истории часто побеждает не “самая благородная” сторона, а та, которая лучше умеет собирать распадающееся пространство в действующее целое. Большевики сумели это сделать. Белые — нет.

2. Белые проиграли не только на фронте, но и в проекте будущего

Очень содержательно звучит мысль о том, что белая программа была программой непредрешенчества: ключевые вопросы откладывались “на потом”. Но в эпоху катастрофы общество редко поддерживает силу, которая говорит: сначала победим, потом разберемся. Людям нужна не только армия, но и ответ на простой вопрос: как я буду жить завтра? В этом смысле земельный вопрос стал почти философским нервом эпохи. Для крестьянина истина не была отвлеченной. Она была предельно конкретной: чья будет земля? кто придет в деревню? что отнимут, а что оставят? Большевики, несмотря на продразверстку и насилие, все же выглядели для многих как сила, с которой можно было договориться о новом порядке. Белые же у значительной части населения ассоциировались либо с возвращением старого, либо с неясным будущим. Это один из тех случаев, когда политическая идея проигрывает не потому, что полностью ложна, а потому, что не может стать жизненной формой для большинства.

3. Интервенция: продление войны, но не ее полная причина

Роль интервентов в лекции раскрыта довольно взвешенно. С одной стороны, историк прямо говорит: без интервенции война закончилась бы раньше, а некоторые ее этапы вообще не затянулись бы. Особенно это касается: - Крыма, - Дальнего Востока, - общего продления сопротивления белых в 1920 году. С другой стороны, интервенция не изображается как магическое объяснение всего. Это важно. Иногда в массовом сознании существует соблазн свести все к внешнему заговору. Но здесь подчеркивается более сложная картина: внешние силы подпитывали, направляли, корректировали, но не создавали с нуля сам конфликт. Если использовать аналогию из системного анализа, интервенты были не “создателями машины”, а внешним источником энергии для уже работающего, но нестабильного механизма.

4. Интервенты действовали не как единый блок

Одна из самых полезных мыслей лекции — интервенция не была единой по целям. Франция, Британия, США, Япония — все действовали из разных интересов. - Франция хотела вернуть долги и восстановить позиции капитала. - Британия думала стратегически: как не допустить распространения революции на колониальные зоны. - США мыслили в логике Вильсона — как восстановить альтернативную, демократическую Россию февраля. - Япония видела Дальний Восток как пространство собственного влияния. Это важное наблюдение разрушает примитивную картину, где “Запад” выступает единым субъектом. В реальности каждая держава вела свою игру. И белые, завися от помощи, нередко оказывались в положении людей, которые хотят спасти дом, но берут деньги у тех, кто уже мысленно делит комнаты.

5. Зависимость белых от союзников была не только материальной

Особенно интересен тезис о том, что зависимость белых была: - военной, - финансовой, - политической, - стратегической. Это означает, что помощь не бывает нейтральной. Тот, кто снабжает, часто начинает и определять курс. В этом смысле белые попадали в типичную историческую ловушку: борясь за “единую и неделимую Россию”, они были вынуждены опираться на силы, чьи интересы предполагали как минимум ограничение суверенитета будущей России. Здесь есть почти универсальный исторический закон: когда власть теряет внутреннюю социальную опору, она начинает компенсировать это внешней поддержкой; но внешняя поддержка почти всегда приходит со своей ценой.

6. Лучшие командующие: между эффективностью и нравственной амбивалентностью

Историк выделяет Фрунзе как наиболее успешного красного полководца. Это логично: он действительно ассоциируется с сочетанием военной эффективности, умения работать со специалистами и стратегического результата. Среди белых наиболее ярко названы Каппель и Слащёв. Но здесь важен нравственный акцент: историк специально отделяет военный талант от человеческих качеств. Это редкая и нужная трезвость. В гражданских войнах героизация почти всегда опасна, потому что за красивой биографией нередко скрывается жестокость, садизм, ожесточение. Война, особенно гражданская, часто производит не только героев, но и людей, у которых разрушена нравственная мера. Поэтому разговор о “лучшем командующем” здесь не превращается в панегирик. Это не культ силы, а признание результативности при сохранении моральной дистанции.

7. Махно, духовенство, третьи силы: война была сложнее двух цветов

Полезно, что в видео уделено внимание фигурам, которые не помещаются в бинарную схему “красные/белые”. Например, Махно показан не как простой бандит, а как лидер изменчивого крестьянского движения с собственной социальной логикой. Это очень важно. История редко укладывается в удобные ярлыки. То, что власть называет бандитизмом, может содержать элементы социальной борьбы; а то, что участники называют свободой, может вырождаться в разбой. Истина здесь действительно процессуальна: движение меняется, сужается его база, меняется и его характер. То же касается и духовенства. Историк не впадает ни в советскую схему “реакционное духовенство”, ни в обратную идеализацию “церкви как сплошной жертвы”. Картина сложнее: массовой поддержки большевиков не было, но локальные формы сотрудничества существовали. Это хороший пример того, как реальность сопротивляется черно-белой морали.

8. Были ли у белых шансы?

Наиболее реалистичный шанс белых, по оценке историка, — это поход Деникина на Москву в 1919 году. Но даже здесь речь идет не о близкой гарантированной победе, а о моменте, где историческая траектория могла отклониться. Это очень зрелый подход: не мифологизировать “упущенный триумф”, но и не отрицать наличие исторических развилок. История — не фатальная железная дорога, но и не поле бесконечных возможностей. Есть окна возможностей, которые быстро закрываются. У белых, по мысли историка, такое окно было — и они его не удержали.

9. Когда война закончилась на самом деле

Формально важной точкой названы события 1922 года на Дальнем Востоке. Но историк подчеркивает, что после этого сохранялись: - басмачество, - восстания, - приграничные и подпольные формы сопротивления. Это напоминает, что гражданские войны не заканчиваются мгновенно. Они долго звучат эхом — в периферии, в эмиграции, в памяти, в репрессивной политике победителей. Военное завершение конфликта и его социально-психологическое завершение — не одно и то же.

10. Судьба побежденных и логика государства-победителя

Лекция показывает важную эволюцию: в 1920-е годы отношение к бывшим белым и бывшим офицерам было не только репрессивным, а зачастую прагматичным. Их ставили на учет, использовали как специалистов, допускали к работе. Но позже, особенно с конца 1920-х, логика меняется: начинается переход от прагматической интеграции к режиму подозрения. Это типично для революционного государства: на стадии выживания ему нужны профессионалы, на стадии укрепления оно начинает опасаться их как носителей иной памяти и иной лояльности.

11. Роль Троцкого: великий организатор без права на простую оценку

Оценка Троцкого в видео тоже многослойна. Он предстает как: - важнейший организатор Красной армии, - сторонник жесткой дисциплины, - сильный агитатор, - но вместе с тем политик максималистский и не всегда правый в конкретных решениях. Это разумный подход. Историческая фигура такого масштаба почти всегда двойственна. Троцкий — пример человека, чья эффективность и жесткость были тесно переплетены. Подобно хирургу в эпоху, когда нет анестезии, он действительно спасал систему, но методы оставляли глубокие травмы.

Итоговая оценка

Главная ценность этой лекции в том, что она снимает с Гражданской войны налет упрощения. Победа красных показана не как результат одной причины, а как следствие сочетания: - организационного превосходства, - социальной прагматики, - умения работать с массами, - слабости и разобщенности белых, - а также продлевающей, но не спасительной роли интервентов. Если сказать совсем кратко: красные победили потому, что в условиях распада оказались лучше приспособлены к сборке нового государства, чем их противники. Но в этой победе не было моральной чистоты, как и в поражении белых не было одной только “правды”. Гражданская война вообще редко оставляет победителей в возвышенном смысле слова — она скорее выявляет, какая сила оказалась исторически более дееспособной в эпоху предельного кризиса. И здесь возникает более широкий вопрос, уже не только исторический, но и философский: что в переломные эпохи оказывается важнее для победы — правота идеи, способность к организации или готовность общества принять даже жесткий порядок ради выхода из хаоса?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/3ffe4de6ce550dc8bf52aaba20b8f0b5/
