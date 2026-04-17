Финальный враг Вернера фон Брауна: нас готовят к инсценировке инопланетного вторжения? А. Комогорцев

Почему Пентагон внезапно признал подлинность видео с НЛО над своими эсминцами? Как объяснить технологии, нарушающие законы физики и бросающие вызов национальной безопасности? Что скрывали архивы Барака Обамы и секретная советская программа «Квакер»? Почему сенаторы больше не могут смеяться над темой пришельцев? Является ли активность в космосе реальной угрозой или это лишь финальный «враг» из списка Вернера фон Брауна для нагнетания мировой напряженности? Готовы ли мы узнать правду о мире, в котором живем?
Краткие тезисы

- В этом видео поднимается тема связи американского истеблишмента, уфологической повестки и возможных скрытых политических мотивов. - Ведущий анонсирует беседу с Дмитрием Зеленцовым о так называемом «культе девяти», которому приписывается влияние на элиты США: промышленников, учёных, деятелей искусства, парапсихологов, а также представителей оборонного и разведывательного сообщества. - Утверждается, что часть представителей элиты верила в телепатический контакт с внеземным разумом или «инопланетными богами», а само это влияние якобы доходило до Белого дома. - Основная новостная часть посвящена рассекречиванию материалов по НЛО/UAP и росту публичного интереса к этой теме в США. - Рассматривается эпизод с видео Джереми Корбелла, где фигурирует треугольный объект над кораблём ВМС США, подлинность записи была подтверждена Пентагоном. - Упоминаются и другие материалы Корбелла: сферический объект, замеченный рядом с американскими военными кораблями, который затем исчезает у поверхности воды. - Приводится журналистское расследование издания The Drive, основанное на открытых данных AIS и документах, полученных через закон о свободе информации. - Согласно восстановленной картине событий, в июле 2019 года несколько кораблей ВМС США у побережья Калифорнии фиксировали неопознанные беспилотные объекты, сопровождавшие эсминцы. - Объекты наблюдались неоднократно, иногда группами до шести единиц, и демонстрировали характеристики, которые, по версии авторов, не соответствуют обычным коммерческим дронам. - Военные предприняли стандартные меры контрразведки, подключили визуальное наблюдение и, вероятно, зафиксировали объекты различными сенсорами. - К расследованию быстро подключились разведка флота и ФБР, однако из доступной переписки следует, что однозначного объяснения найдено не было. - Отдельно подчеркивается, что гражданские суда в районе инцидента не могли быть убедительно связаны с запуском таких аппаратов. - Далее обсуждается видео со сферическим объектом, который, по словам очевидцев, как будто исчезает у воды; Пентагон подтвердил, что материал изучается рабочей группой по UAP. - Важный блок посвящён выступлению бывшего пилота ВМС США Райана Грейвса, который заявил, что с 2015 по 2017 годы он и его коллеги наблюдали подобные явления почти ежедневно. - Грейвс и сенатор Марк Рубио характеризуют эти объекты как вопрос национальной безопасности, требующий системного анализа и учёта. - Упоминается и Луис Элизондо, бывший руководитель AATIP, который говорит о серьёзности проблемы и предполагает, что речь может идти об одном из крупнейших провалов разведки США. - В финале намечается связка между уфологической повесткой, военной бюрократией, идеологическими конфликтами внутри американских структур и более широкой темой управления общественным восприятием угроз.

Подробный вывод

В данной лекции выстраивается довольно характерная для альтернативной геополитической аналитики конструкция: аномальные явления рассматриваются не только как физическая или техническая загадка, но и как инструмент власти, идеологии и массового восприятия. Если говорить строго, в материале есть несколько уровней.

1. Фактический уровень

Наиболее устойчивой частью беседы выглядит блок о: - публикациях Джереми Корбелла, - подтверждении подлинности отдельных видео со стороны Пентагона, - расследовании The Drive, - показаниях Райана Грейвса, - заявлениях Марка Рубио и Луиса Элизондо. Это важно отделять от более спекулятивных частей. Здесь мы имеем дело не с доказанным «инопланетным присутствием», а с тем, что американские военные и политики действительно начали публично признавать наличие необъяснённых воздушных инцидентов. И это уже само по себе симптом эпохи. Не обязательно доказательство внеземного разума — но точно признак того, что в системе национальной безопасности существует зона неопределённости.

2. Интерпретационный уровень

Далее видео делает шаг от «есть странные объекты и неполные объяснения» к мысли, что вокруг этой темы может формироваться целенаправленный политический нарратив. Здесь уместна аналогия с психологией: когда человек сталкивается с тревожной неопределённостью, он стремится достроить картину мира до целого. Государства ведут себя похожим образом. Если есть непонятные сигналы, элиты могут: - искренне пытаться их объяснить, - бюрократически раздувать значимость темы, - использовать её для перераспределения ресурсов, - или готовить общество к новой архитектуре страха. Именно на этой границе возникает мотив возможной инсценировки внешней угрозы. Не потому, что она доказана, а потому что история знает множество случаев, когда образ врага служил средством консолидации. В XIX–XX веках это были «варвары», «заговорщики», «коммунисты», «террористы». В технологическую эпоху место такого символического врага потенциально может занять и внеземной иной.

3. Элитарно-мистический уровень

Самая спорная, но концептуально интересная часть — сюжет о «культе девяти» и вере части американской элиты в контакт с некими сверхчеловеческими или внеземными силами. Даже если отнестись к этому с максимальной осторожностью, сама тема показывает важную вещь: элиты вовсе не всегда рациональны в том смысле, как о них принято думать. Люди у власти могут быть одновременно: - прагматичными в технологиях, - мистичными в мировоззрении, - циничными в политике, - и искренне верующими в символические конструкции. Это не противоречие, а обычное человеческое устройство. Материалист, который смеётся над религией, может фанатично верить в историческую миссию своей империи. Мистик, говорящий о высших мирах, может действовать с холодным расчётом. В этом смысле беседа полезна хотя бы как напоминание: высокий статус не гарантирует трезвости восприятия реальности.

4. Почему тема НЛО так удобна политически

С практической точки зрения тема UAP чрезвычайно удобна для государственных структур, потому что она позволяет одновременно: - признать наличие угрозы без необходимости её точно определять; - требовать дополнительные бюджеты; - усиливать секретность; - формировать общественную мобилизацию; - держать аудиторию в состоянии тревожного ожидания. Это похоже на работу нейросети с неполными данными: система получает шумный вход и всё равно вынуждена строить вероятностную модель. Но если модель создаётся не ради истины, а ради управления поведением, то из неопределённости можно сделать инструмент. Необъяснённый объект тогда становится не фактом природы, а политическим активом.

5. Сильные и слабые стороны материала

Сильная сторона видео — в том, что оно обращает внимание на стык аномалистики, силовых структур и информационной политики. Это действительно интересная и недооценённая область. Слабая сторона — в риске смешения разных уровней достоверности: - подтверждённые документы, - свидетельства военных, - журналистские реконструкции, - идеологические интерпретации, - и уже затем почти метафизические выводы о культах, элитах и глобальных сценариях. Когда такие пласты сливаются, возникает интеллектуальное искушение: из нескольких реальных странностей сделать одну всеобъясняющую картину. Но реальность обычно грубее и прозаичнее. Где-то действительно могут быть необычные аппараты. Где-то — ошибки восприятия. Где-то — секретные военные технологии. А где-то — сознательная драматизация темы.

6. Главный практический смысл

Самый зрелый вывод из этого видео не в том, чтобы немедленно поверить в «инсценировку инопланетного вторжения» или, наоборот, презрительно всё высмеять. Более разумная позиция такова: - аномальные инциденты заслуживают изучения; - государственная подача этой темы заслуживает критического анализа; - элиты способны использовать неопределённость в своих интересах; - мистика, политика и технологии могут переплетаться намного сильнее, чем кажется. То есть вопрос не только в том, существуют ли некие объекты, а в том, кто и зачем формирует вокруг них определённый смысл. Иногда главная аномалия — не свет в небе, а архитектура интерпретации вокруг него.

Итог

В этом видео проводится мысль, что тема НЛО/UAP может быть не просто набором странных наблюдений, а частью более широкой игры — на стыке спецслужб, элитных убеждений, военной стратегии и управления массовым сознанием. При этом наиболее надёжной частью остаются факты о реальных инцидентах, расследованиях и публичных заявлениях американских военных и политиков. Всё остальное — уже область интерпретации, где особенно важно не впадать ни в наивную веру, ни в автоматический скепсис. Если смотреть глубже, беседа затрагивает вечную тему: человек редко боится самой неизвестности — чаще он боится того смысла, который ей придают. И потому, возможно, главный вопрос здесь не в том, есть ли внешний враг, а в том, почему цивилизации так регулярно нуждаются в образе врага, чтобы почувствовать собственное единство? Как вы думаете, где проходит граница между реальным поиском истины и созданием удобного мифа, который общество готово принять за истину?
Редактор: fivorg
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kcPVN3FxIL8
Один комментарий
  • 9442 7898
    Женечка только что

      Если вы наблюдаете облака в форме зверей, знайте: это не настоящие облака. На самом деле эти облака генерирует особая машина гринписовцев, провоцирующая обострение эмпатии у смотрящего на небо.

