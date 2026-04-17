Чистота понимания: Кто ещё войдёт в состав России. Андрей Школьников, Алексей Чадаев, Семён Уралов
Кто стоит за обострением на Ближнем Востоке? Почему это больше, чем региональный конфликт? Вступаем ли мы в период прямых столкновений?
Мир распадается на части или мы наблюдаем управляемый хаос в борьбе крупнейших игроков?
Вместе с геостратегом Андреем Школьниковым разобрали распад мирового порядка и логику действий ключевых игроков. Поговорили о том, почему США вынуждены сдерживать Китай любой ценой и что означает переход к новой фазе глобального конфликта. Обсудили технологические уклады, реальные возможности России и других стран.
Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.
Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.
00:00 Введение
01:05 Тема обсуждения
01:56 Геостратегия в мейнстриме
02:54 Стратегический тупик
04:52 Анализ Ближнего Востока
05:51 Распад мировой системы
07:43 Типы войн и технические изменения
08:17 Технологические уклады и промышленные революции
10:03 Шестой уклад и его особенности
11:56 Технологии шестого уклада
14:35 Вход в шестой уклад
16:35 Ситуация в Южной Корее
18:41 Переход России к шестому технологическому укладу
19:39 Кризис США и его последствия
22:36 Роль Китая в меняющемся мире
23:35 Стратегические цели России
24:33 Зависимость от импорта станков
26:07 Локализация стратегических отраслей
28:57 Проблемы китайского авиастроения
29:54 Инженерная школа и адаптация
31:12 Аддитивное производство и российские станки
33:45 Опыт СССР с японскими станками
35:26 Экономические трудности в России
38:22 Перспективы безработицы
40:58 Стратегия Трампа и Персидский залив
42:57 Попытки Ирана договориться
44:46 Стратегические интересы США и Китая
45:46 Энергетические проекты России
46:45 Будущее доллара и отношения с США
47:42 Стратегические интересы России в Арктике
49:11 Стратегия Китая и отношения с России
51:10 Особенности китайской нации
52:01 Диалекты и идентичность
54:55 Стратегические интересы Трампа
55:11 Проблемы фармакологии и микроэлектроники
57:50 Производство оптоволокна
01:00:37 Монополия Китая и редкоземельные элементы
01:02:34 Перспективы локализации производства
01:03:48 Производство шампанского
01:04:20 Состояние военных заводов
01:05:48 Установка высокоточных станков
01:06:46 Стратегические сценарии
01:09:13 Стратегии США
01:10:11 Демилитаризация Европы
01:12:41 Финансовые резервы и их использование
01:13:31 Денационализация и финансовые операции
01:14:25 Перспективы конфликта в Персидском заливе
01:17:32 Будущее элиты США
01:18:40 Экономический кризис и G20
01:21:33 Инклюзивный капитализм и его провал
01:24:27 Сокращение элиты и круговая порука
01:27:38 Будущее мировой политики
01:29:08 Многополярная война и распад мировой системы
01:33:57 Панрегионы и региональные державы
01:37:42 Возможные панрегионы
01:39:13 Мифы о «Большой игре»
01:41:00 Роль переводчиков и развитие городов
01:42:37 Историческое наследие Европы
01:44:39 Демократия и европейские ценности
01:46:37 Перенос центра развития
01:49:03 Стратегия «левый поворот»
01:51:03 Сценарии и влияние
01:52:04 Азербайджан, его связи и риски
01:53:59 Сценарный подход в политике
01:55:48 Стратегии и когнитивные войны
01:56:47 Итоги беседы
02:00:09 Завершение
#Чистота_понимания | #чистотапонимания | #ЧП
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Мир входит в фазу системного распада, а не временного кризиса: завершается цикл Pax Americana, исчерпываются прежние механизмы капиталистического расширения и глобализации. - США, по версии участников, не находятся в стратегическом тупике — напротив, они действуют жёстко и рационально, пытаясь управляемо свернуть глобальную систему, чтобы не допустить возвышения Китая. - Ближний Восток рассматривается как ключевой узел мировой перестройки: дестабилизация региона бьёт прежде всего по Китаю и Европе через энергоресурсы и логистику. - Мир переходит от экономических войн к войнам прямого силового разрушения; нынешние конфликты — только начало более длинного периода турбулентности. - Шестой технологический уклад ещё не наступил, его полноценное оформление ожидается в середине–второй половине 2030-х годов. - ИИ и нейросети не считаются ядром шестого уклада, а скорее рассматриваются как попытка выжать максимум из пятого. - Основы шестого уклада: роботизация, аддитивные технологии, новая ядерная энергетика, рециклинг, экологические технологии, возможно — геотех и управление средой. - Россия, по оценке спикера, сохраняет шансы войти в шестой уклад, несмотря на зависимость по ряду направлений, поскольку у неё сохранились инженерная школа, промышленный каркас и критические компетенции. - Ключевые уязвимости России: станкостроение, фарма, высокочистая химия, отдельные сегменты микроэлектроники и компонентов. - Полная автаркия невозможна, но стратегическая автономность в критических секторах — достижима и необходима. - Китай назван главным экзистенциальным соперником США, а не Россия: именно против Китая, как утверждается, направлена большая часть текущих геополитических сдвигов. - Россия в этой логике не стремится к мировому господству, а к собственному панрегиону и цивилизационной автономии. - Южная и Северная Корея в перспективе могут сблизиться, если США ослабят присутствие в регионе, а Китай станет слишком сильной угрозой. - Европа описывается как деградирующее пространство, утратившее духовные, культурные и силовые основания собственной субъектности. - Внутри России уже идёт скрытая перестройка элит и собственности: через кризис, давление на экономику и ползучее возвращение активов под контроль государства. - Глобалистский сценарий “электронного концлагеря” не реализовался, потому что крупные державы не согласились встроиться в эту модель. - Наиболее вероятное будущее — мир панрегионов и региональных держав, а не единый глобальный порядок. - Россия мыслится как потенциальный “третий Рим” в цивилизационном смысле — как наследник европейского ядра, от которого сама Европа, по мнению участников, отказалась.
Подробный выводВ этой беседе будущее мира описывается не как плавная эволюция, а как ломка исторического каркаса, в котором старые формы ещё стоят, но уже пусты внутри. Это важная мысль: внешне может казаться, что мы обсуждаем отдельные кризисы — Иран, Китай, Европа, санкции, технологическое отставание, — но логика разговора иная. Участники исходят из того, что кризис не частный, а цивилизационный.
1. Главная рамка: не “сбой системы”, а конец эпохиКлючевая идея лекции — мир переживает окончание большого исторического цикла. Не просто ослабление США, а завершение модели, где один центр мог: - контролировать финансовые потоки, - навязывать правила торговли, - обеспечивать безопасность морских путей, - удерживать идеологическую гегемонию. Это похоже на износ сложной машины: сначала шумит один подшипник, потом второй, а потом выясняется, что дело не в детали, а в том, что сама конструкция выработала ресурс. В этом смысле разговор довольно марксистский по интонации, хотя и не догматически: расширяться больше некуда, периферия учтена, ресурсы распределены, потребители посчитаны, а старый центр уже не может опережать всех настолько, чтобы собрать новую мир-систему.
2. США не “теряются”, а режут лишнееОчень показательно, что тезис о “стратегическом тупике США” в беседе отвергается. Напротив, утверждается, что американская логика предельно проста и даже груба: если нельзя сохранить весь мир под контролем, надо сжать систему, вытащить из неё ценное и не дать конкуренту воспользоваться обломками. Это не образ великого шахматиста, а скорее образ хирурга без сантиментов. Или даже ликвидатора аварии: помещение уже не спасти, значит, нужно вынести документы, технику и перекрыть доступ другим. Из этой оптики Ближний Восток — не “локальная война”, а рычаг воздействия на Китай. Ведь для Пекина критичны: - морские коммуникации, - поставки нефти и газа, - стабильность восточного полушария. Если рушится Персидский залив, это бьёт не столько по США, сколько по тем, кто завязан на внешние ресурсы. Тут логика очень материальна: не абстрактные идеи, а трубы, проливы, танкеры, добыча, сроки строительства.
3. Китай как главный объект сдерживанияРоссия в этой конструкции оказывается не главным противником США, а фактором, с которым можно договариваться или хотя бы сосуществовать, тогда как Китай воспринимается как тот, кто реально может заменить американский центр. Это важный момент: в разговоре Китай не демонизируется, но и не романтизируется. Ему приписывают огромную инерцию, склонность выжидать, а не рисковать, и внутреннюю хрупкость под фасадом единства. Здесь звучит любопытная мысль: Китай может казаться монолитом, но в случае глубокого кризиса обнаружится множество региональных, языковых и культурных различий. Это напоминает нейросеть, обученную на гигантском массиве данных: пока среда стабильна, она работает впечатляюще; но если распределение входов резко меняется, всплывают уязвимости архитектуры. Так и здесь: устойчивость Китая признаётся, но считается не абсолютной.
4. Технологические уклады: будущее рождается не из хайпа, а из инфраструктурыОдна из самых содержательных частей беседы — обсуждение технологических укладов. Главный вывод здесь прагматичен: будущее нельзя построить поверх дефицита базовых технологий. Шестой уклад, по мысли спикера, не начинается оттого, что все стали говорить “ИИ”, “нейросети” и “цифровая экономика”. Напротив, это пока лишь попытка продлить жизнь пятому укладу. Настоящий переход потребует: - новой энергетической базы, - роботизации, - аддитивного производства, - глубокой переработки материалов, - новых экотехнологий, - возможно, средств тотального контроля пространства и среды. То есть не красивых презентаций, а нового способа организовать производство и жизнь. Это очень трезвая мысль. В современном мире легко влюбиться в образ технологии, как влюбляются в идеализированный образ человека: видят интерфейс, а не основание. Но уклад — это не приложение и не бренд, а связка промышленности, науки, энергии, логистики, образования и управления.
5. Россия: не “бензоколонка”, а недособранная индустриальная системаВ отношении России звучит осторожный, но уверенный оптимизм. Не в том смысле, что “всё хорошо”, а в том, что есть скелет, на который можно нарастить мышцы. Аргументы такие: - сохранились ядерные, космические, авиационные и оборонные компетенции; - есть инженерная культура; - есть опыт адаптации под жёсткие условия; - война резко ускорила развитие ряда прикладных технологий. При этом честно признаются провалы: - станкостроение, - фарма, - химия высокой очистки, - критические компоненты, - зависимость от внешних поставок по ряду цепочек. Но важная логика в том, что не нужно производить вообще всё. Нужна не тотальная автаркия, а достаточная стратегическая независимость. Это похоже на психическую устойчивость человека: здоровый человек не обязан уметь всё, но он должен иметь внутренние опоры в критических точках. Точно так же и государство.
6. Война как ускоритель отбораИнтересна и неприятно реалистична мысль о том, что кризис внутри России выступает механизмом отбора элит и структур. Экономическое давление, кадровый дефицит, госзаказ, национализация или квазинационализация — всё это описывается как кузница, где проверяется, кто вообще соответствует новому времени. В этом есть жёсткая диалектика. То, что в мирное время казалось “эффективностью”, в условиях исторического слома может оказаться пустой упаковкой. И наоборот, старые советские школы, мастерство, ремесло, заводская дисциплина — вдруг возвращаются как реальная ценность. Это перекликается и с йогической, и с христианской интуицией: испытание выявляет сущность. Не потому что страдание само по себе хорошо, а потому что оно снимает лишнее. Вопрос только в цене такого очищения.
7. О глобализме: проект был, но не взлетелОтдельный важный блок — разбор глобалистского проекта. По версии участников, попытка построить наднациональную систему контроля через климат, финансы, медицину и корпоративное право действительно предпринималась, но не получила универсального согласия. Здесь примечательно, что собеседники не отвергают идею глобального управления как фантазию маргиналов, а трактуют её как вполне рациональную попытку элит сохранить контроль. Но именно потому, что она была рациональной, она столкнулась с пределами: слишком много крупных игроков не захотели добровольно понизить собственную субъектность. Иными словами, мир не согласился на единый “цифровой монастырь строгого режима”. Не из-за чьей-то доброты, а потому что интересы оказались несовместимы.
8. Панрегионы вместо глобального мираНаиболее вероятный результат — не единый мир, а несколько больших пространств, каждое со своей логикой, своей элитой, своей безопасностью и своим культурным кодом. Здесь особенно важна идея панрегиона России. Она строится не только на военной или экономической мощи, но и на цивилизационной идентичности. Россия в этой картине хочет не “завоевать всех”, а собрать вокруг себя пространство, способное: - жить автономно, - защищаться, - воспроизводить технологии, - сохранять культурный центр. В этом есть что-то от древней имперской идеи, но также и что-то глубоко современное: в мире распада выигрывает не самый громкий, а тот, кто способен удержать связность.
9. Европа как образ утраченной формыРазговор об Европе звучит резко, даже полемически, но в нём есть философское зерно. Европа представлена как пространство, которое влюбилось в собственный образ и утратило содержание: - отказалось от христианского фундамента, - утратило воинскую волю, - потеряло чувство меры и формы. Можно спорить с этой оценкой, но она важна как симптом. Собеседники видят в Европе не просто конкурента, а пример цивилизации, которая стала жить отражением в зеркале, а не реальностью. Это та же критика идеализаций, только применённая к историческому субъекту. Когда образ “цивилизованности” важнее способности жить, защищаться, рожать, строить и верить — начинается распад.
10. Общий смысл беседыЕсли собрать всё вместе, то в этом видео звучит не столько прогноз, сколько мировоззренческая схема: - старый мировой порядок умирает; - США не теряются, а отступают разрушая; - Китай — главный объект сдерживания; - Ближний Восток — один из главных узлов мировой перестройки; - шестой уклад ещё впереди, и вход в него требует тяжёлой материальной базы; - Россия имеет шанс стать одним из центров нового мира, если сможет собрать себя технологически, кадрово и цивилизационно; - будущее будет жёстче, фрагментированнее и менее комфортным, чем недавняя эпоха глобализации.
ИтогГлавный вывод этой беседы можно сформулировать так: история снова стала тяжёлой. Не в метафорическом, а в самом конкретном смысле — через сырьё, станки, трубы, армии, элиты, религии, идентичности и длинные циклы. В этом есть и сила, и опасность такого взгляда. Его сила — в отказе от наивности: мир действительно не держится на лозунгах, а на инфраструктуре, воле и способности к самоорганизации. Его опасность — в соблазне увидеть слишком стройный замысел там, где часть процессов всё же хаотична, случайна и рождается не только из стратегии, но и из человеческой ограниченности. Но, пожалуй, самая практичная мысль здесь в другом: в эпоху распада выживает не тот, кто громче говорит о будущем, а тот, кто умеет собирать реальность из конкретных элементов — технологий, школ, дисциплины, культуры, людей и смысла. И тогда главный вопрос не только в том, кто войдёт в состав России или кто станет панрегионом, а в том, что вообще делает пространство живым и способным пережить исторический слом: территория, сила, технологии — или всё же некая внутренняя правда, без которой даже мощная система остаётся пустой оболочкой?