Кто стоит за обострением на Ближнем Востоке? Почему это больше, чем региональный конфликт? Вступаем ли мы в период прямых столкновений?

Мир распадается на части или мы наблюдаем управляемый хаос в борьбе крупнейших игроков?

Вместе с геостратегом Андреем Школьниковым разобрали распад мирового порядка и логику действий ключевых игроков. Поговорили о том, почему США вынуждены сдерживать Китай любой ценой и что означает переход к новой фазе глобального конфликта. Обсудили технологические уклады, реальные возможности России и других стран.

Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.

Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.

00:00 Введение

01:05 Тема обсуждения

01:56 Геостратегия в мейнстриме

02:54 Стратегический тупик

04:52 Анализ Ближнего Востока

05:51 Распад мировой системы

07:43 Типы войн и технические изменения

08:17 Технологические уклады и промышленные революции

10:03 Шестой уклад и его особенности

11:56 Технологии шестого уклада

14:35 Вход в шестой уклад

16:35 Ситуация в Южной Корее

18:41 Переход России к шестому технологическому укладу

19:39 Кризис США и его последствия

22:36 Роль Китая в меняющемся мире

23:35 Стратегические цели России

24:33 Зависимость от импорта станков

26:07 Локализация стратегических отраслей

28:57 Проблемы китайского авиастроения

29:54 Инженерная школа и адаптация

31:12 Аддитивное производство и российские станки

33:45 Опыт СССР с японскими станками

35:26 Экономические трудности в России

38:22 Перспективы безработицы

40:58 Стратегия Трампа и Персидский залив

42:57 Попытки Ирана договориться

44:46 Стратегические интересы США и Китая

45:46 Энергетические проекты России

46:45 Будущее доллара и отношения с США

47:42 Стратегические интересы России в Арктике

49:11 Стратегия Китая и отношения с России

51:10 Особенности китайской нации

52:01 Диалекты и идентичность

54:55 Стратегические интересы Трампа

55:11 Проблемы фармакологии и микроэлектроники

57:50 Производство оптоволокна

01:00:37 Монополия Китая и редкоземельные элементы

01:02:34 Перспективы локализации производства

01:03:48 Производство шампанского

01:04:20 Состояние военных заводов

01:05:48 Установка высокоточных станков

01:06:46 Стратегические сценарии

01:09:13 Стратегии США

01:10:11 Демилитаризация Европы

01:12:41 Финансовые резервы и их использование

01:13:31 Денационализация и финансовые операции

01:14:25 Перспективы конфликта в Персидском заливе

01:17:32 Будущее элиты США

01:18:40 Экономический кризис и G20

01:21:33 Инклюзивный капитализм и его провал

01:24:27 Сокращение элиты и круговая порука

01:27:38 Будущее мировой политики

01:29:08 Многополярная война и распад мировой системы

01:33:57 Панрегионы и региональные державы

01:37:42 Возможные панрегионы

01:39:13 Мифы о «Большой игре»

01:41:00 Роль переводчиков и развитие городов

01:42:37 Историческое наследие Европы

01:44:39 Демократия и европейские ценности

01:46:37 Перенос центра развития

01:49:03 Стратегия «левый поворот»

01:51:03 Сценарии и влияние

01:52:04 Азербайджан, его связи и риски

01:53:59 Сценарный подход в политике

01:55:48 Стратегии и когнитивные войны

01:56:47 Итоги беседы

02:00:09 Завершение

