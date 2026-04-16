НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович

Историк Евгений Спицын и политолог Игорь Шишкин разбирают то, что принято считать поражением советской дипломатии. Почему Хрущёв в 1962 году на самом деле переиграл Кеннеди, добившись вывода американских ракет из Турции и письменных гарантий ненападения на Кубу. Как 50-тысячная советская группировка тайно переплыла океан в гражданских трюмах — и ЦРУ узнало об этом только постфактум. И почему поддержка Кубы сегодня для России это не жест солидарности, а вопрос сохранения статуса великой державы.

00:00 — Вступление: Куба, доктрина Монро и новая угроза со стороны США

02:27 — Американский бордель: почему СССР разорвал отношения с Кубой еще при Сталине

05:36 — Революция 1959 года: как националист Кастро стал главным врагом Вашингтона

08:51 — Красногвардейская атака на капитал: национализация бизнеса США на Кубе

10:08 — Планы «Плутон» и «Мангуст»: как США готовили вооруженную интервенцию

16:44 — Секретная операция «Анадырь»: переброска 50-тысячной советской группировки в трюмах гражданских судов

30:13 — Заблуждения о Карибском кризисе: почему США начали эскалацию задолго до ракет СССР

32:00 — Кто победил в 1962 году: как Хрущев заставил Кеннеди убрать ядерные ракеты из Турции

45:56 — Крах доктрины Монро: как Советский Союз и Куба унизили американскую гегемонию

49:42 — Жизнь в блокаде: достижения кубинской медицины и образования вопреки санкциям

53:08 — Момент истины для России: почему мы не имеем права бросить Остров Свободы сегодня

#Спицын #Шишкин #Куба #СССР #КарибскийКризис #История #Хрущёв #Геополитика #Аналитика